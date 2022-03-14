В Германии решили разработать пакет помощи из-за взлета цен на энергию

Резкий скачок цен на энергию из-за войны России в Украине стал тяжким бременем для многих людей в ФРГ, правительство разработает еще один пакет мер для помощи домохозяйствам, заявил вице-канцлер страны Роберт Хабек.

Хабек объявил о подготовке нового пакета мер для поддержки пострадавших от резкого взлета цен на энергоносители из-за ситуации на Украине, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

«Исключительно высокие цены на отопление, исключительно высокие цены на электроэнергию, исключительно высокие цены на топливо стали тяжким бременем для домохозяйств, и чем ниже доходы, тем это бремя тяжелее. Поэтому федеральное правительство подготовит еще один пакет помощи», – заявил политик.

При разработке пакета будут учитываться три пункта. Во-первых, домохозяйствам нужно помочь при оплате высоких счетов за свет, отопление и горючее – вице-канцлер отметил, что из-за резкого роста цен ежегодный счет за газ для средней немецкой семьи, проживающей в неотремонтированном доме, вырастет почти на 2 тыс. евро.

Во-вторых, нужно подумать об энергоэффективности и экономии, к примеру, позаботиться о снижении расхода топлива автомобилистами и замене систем отопления. В-третьих, необходимо обеспечить рыночные импульсы для экономики по принципу – чем эффективнее, тем дешевле.

В свою очередь министр финансов ФРГ Кристиан Линднер планирует ввести государственную доплату за горючее на автозаправках, однако сколько именно государство возьмет на себя – пока не решено. Предполагается, что определенная часть суммы, подлежащей оплате, будет автоматически вычитаться на автозаправках. Владелец автозаправки сможет впоследствии компенсировать потери, представив соответствующие квитанции финансовым органам.

Ранее в ЕК заявили о необходимости «избавиться от России как поставщика углеводоров».

Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон.

Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа.

Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.

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