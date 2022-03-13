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Трамп предупредил о риске начала Третьей мировой войны из-за Украины
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Кризис вокруг Украины может перерасти в Третью мировую войну, заявил бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Южной Каролине.
«Это может привести к Третьей мировой войне, я вижу, что происходит», – приводит ТАСС слова Трампа в ходе выступления, трансляция которого велась на Newsmax TV.
По его мнению, Россия «не собирается останавливаться» в достижении своих целей из-за того, что среди нынешней американской администрации «никто не может поговорить» с российским руководством, в частности с президентом Владимиром Путиным.
По словам Трампа, «США должны дать понять Путину, что у него есть только два выбора – немедленно начать мирные переговоры или встретиться с молниеносными последствиями, в том числе ликвидацией зависимости [Запада] от российских энергоносителей».
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков обвинил США в развязывании беспрецедентной санкционной войны против России. Он также анонсировал ответ России на санкции Запада.
В пятницу президент США Джо Байден обвинил Россию в рекордном росте цен в США. Он также объявил о намерении отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Во вторник Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
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Конгрессмен: По данным секретных брифингов, у Зеленского нет шансов
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У президента Украины Владимира Зеленского нет никаких шансов, в нынешней ситуации киевские власти «быстро развалятся», заявил американский конгрессмен Даррелл Исса, добавив, что это обсуждается на секретных брифингах без участия президента Украины.
«К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов, он не выживет и быстро рухнет. Мы снабжаем его как будто для того, чтобы он потерпел неудачу», – заявил в эфире Fox Business Дарелл Исса, передает «Комсомольская правда».
Также конгрессмен добавил, что помощь американской стороны сейчас, по сути, не несет реальной пользы для Украины. Однако он отметил, что считает санкции США, которые вводятся против России, «неблагоразумными».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов лично просить президента России Владимира Путина об убежище для Владимира Зеленского, если тот будет готов к диалогу, иначе украинского лидера ждет участь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Также Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу и «уповать на судьбу», чтобы отчасти искупить свою вину.
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Подоляка объяснил, почему Украина официально не объявляет войну России
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Украинский блогер и журналист Юрий Подоляка в одном из своих выпусков объяснил, почему Украина официально не объявляет войну России.
Он подчеркнул, что Украина формально России войну не объявляла. По его словам, официальный Киев не решится это сделать лишь по причине того, что это не совсем выгодно Европейскому союзу.
«То, что сегодня пожинают жители ЕС – это последствия тех решений, которые были приняты руководством ЕС. Россия никаких действий в отношении ЕС не предпринимала. <…> Если привести пример Украины, которая говорила, что она воюет с Россией, то после 24 февраля стало понятно, что несмотря на заявления о якобы войне с Россией, Украина на самом деле воевала сама с собой. Расплачиваясь за собственные решения. Все жители страны осознали – никакой войны с Россией до 24 февраля не было. Более того, ее нет до сих пор. Если официальный Киев объявит войну России, то Россия, согласно договору прокачки природного газа через территорию Украины, может поставки прекратить», – сказал Подоляка в одном из выпусков на Youtube.
Он подчеркнул, что войны между Россией и Украиной сейчас нет.
Ранее сообщалось, что Газпром продолжает поставлять газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей – 109,5 млн кубометров на 12 марта, сообщила компания.
Появилось видео легендарного боя ВДВ России по взятию аэродрома Гостомель
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль аэродрома Гостомель.
Передовые подразделения Воздушно-десантных войск высадились с вертолетов, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием новых сил десанта. На видео запечатлены действия подразделения ВДВ, а также вооружение десантников, которое включает противотанковые управляемые комплексы и минометы, передает РенТВ.
Особое внимание командиры уделили недопущению причинения вреда мирным жителям, а также сохранности их имущества, которое находится в районе аэродрома.
Ранее Минобороны заявило об успехе десанта у аэродрома Гостомель под Киевом. Отмечается, что потерь среди вооруженных сил России нет. В операции было задействовано более 200 вертолетов. Успех операции был обеспечен подавлением ПВО и изоляцией района десанта с воздуха.
Газета ВЗГЛЯД писала, как подвиг бойцов российского спецназа при взятии аэродрома Гостомель открыл дорогу на Киев.
Новейшее оружие России назвали «катастрофическим провалом» США
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Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры, пишет журналист Дэвид Голдман в статье издания The American Conservative.
Как указывает автор, к новому российскому стратегическому вооружению относятся гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, способные преодолевать любую американскую оборону, а также «лучшие в мире» зенитно-ракетные комплексы С-500. При этом китайские гиперзвуковые планирующие блоки и противокорабельные баллистические ракеты в обычном оснащении, по его словам, предположительно могут преодолевать ПВО американских авианосцев, передает РИА «Новости».
«Могу предположить, что если сейчас Россия и Китай еще не обладают стратегическим превосходством, то при сохранении нынешней траектории их движения они добьются его всего через несколько лет», – считает Голдман.
По его мнению, американскому руководству следует задать непростой вопрос о том, как Россия и Китай, имея военные бюджеты в разы меньше американского, добились стратегического превосходства над США по гиперзвуковым летательным аппаратам.
«Во-вторых, в чем состоит национальный интерес Америки, когда она занимается расширением НАТО? Является ли принятие Украины в НАТО попыткой совершить хитроумный маневр и обойти российскую ПРО нового поколения, разместив ракеты в такой близости от российских городов, чтобы они смогли пролетать под защитным зонтиком противоракетной обороны?» – задается вопросом он.
Как отмечает автор, на сегодняшний день возникает впечатление, что технические преимущества перешли к России и Китаю, которые «полны решимости их расширять». «А факт нашего отставания – это катастрофический провал американской элиты из обеих партий, которая тратит неисчислимые средства и проливает кровь ради зарубежных авантюр, пренебрегая истинными источниками нашей национальной мощи, наших технологических преимуществ и нашей промышленности», – сетует Голдман.
По словам автора статьи, американский внешнеполитический истеблишмент реагирует на свои неудачи, упорствуя в своих заблуждениях и выступая за расширение НАТО, пытаясь таким способом компенсировать усиливающуюся стратегическую слабость США.
«Попытки задним числом свести на нет прежние просчеты могут подвести нас вплотную к войне, которую мы можем проиграть. Кроме того, они создают риск ядерной войны, в которой не будет победителей. Представители американского истэблишмента не ястребы. Они – голуби в плохом настроении», – заключает журналист.
Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
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Зеленский: Украине придется расплачиваться за помощь Запада
Западные страны предоставляют Украине помощь, но не безвозмездно, Киеву предстоит за нее расплачиваться, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для иностранных журналистов.
«Сегодня деньги, которые выделяет нам Европа, мир, они идут все-все на гуманитарную помощь или оружие. Иногда, вы знаете, оружие, которое нам выделяют, вы должны понимать, что не везде, но у всего этого есть счет. И когда будут обсуждать те суммы, которые нам выделяют, все это стоило, это не бесплатно», – передает ТАСС его слова.
По словам Зеленского, Украина заслужила быть в ЕС. «И не нужно нам ничего обещать, нас нужно конкретно поддержать», – добавил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
Между тем участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС.
В МИД России заявили об изменении конфигурации по гарантиям безопасности
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В министерстве иностранных дел России заявили о полном изменении конфигурации по гарантиям безопасности, которые ранее были направлены США и НАТО, сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
«Я бы не стал говорить, что предложения России по гарантиям безопасности полностью остаются в силе, ситуация изменилась», – передает слова Рябкова РИА «Новости».
Ранее российская сторона подготовила и представила проект договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Под Киевом заметили турецкие военные самолеты
Появилось фото киевского аэропорта Борисполь, где видно два «застрявших» там военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Турции, прибывших туда в начале военной операции России на Украине.
«В киевском аэропорту Борисполь, к которому приближаются российские войска, по-прежнему находятся два «застрявших» там военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Турции, прибывших туда 23 февраля», сообщается в Telegram-канале bmpd.
СМИ сообщали, что Турция пытается вернуть с Украины свои военные самолеты. 24 февраля турецкие самолеты доставили на Украину гуманитарную помощь. Этими же бортами планировалось осуществить эвакуацию граждан Турции, но в связи с закрытием воздушного пространства оба самолета находятся в аэропорту Борисполь.
Ранее Минобороны России опубликовало видео легендарного боя ВДВ России по взятию аэропорта Гостомель.
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Зеленский выразил готовность идти на переговоры с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.
Он также выразил надежду, что процесс мира начнется на практике, а не на бумаге, добавив, что Киеву нужны гарантии безопаности не только от России, но и от Запада.
Комментируя процесс переговоров между российской и украинской делегациями, он отметил, что вопросы обсуждаются, а стороны начали «о чем-то договариваться», передает РИА «Новости».
«Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы», – сказал он на пресс-конференции иностранным журналистам.
Ранее в Белоруссии пришли уже три раунда переговоров России и Украины по урегулированию отношений.
Помимо этого, украинский лидер рассказал о своем предложении премьер-министру Израиля Нафтали Бенету провести переговоры с Россией в Иерусалиме.
Напомним, Россия выдвинула киевским властям ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Рябков: Конвои с западным оружием для Украины станут законной целью для ВС РФ
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Накачка Украины западным оружием только усложняет ситуацию, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран – не просто опасный ход, а это действия, которые превращают соответствующие конвои в законные цели», – цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, США предупреждены, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы.
Ранее в СМИ сообщили, что Украина запросила у Запада зенитно-ракетные комплексы С-300 и якобы ведутся переговоры о покупке.
До этого Россия предупредила об угрозе гражданской авиации из-за поставок Западом ПЗРК Украине.
В Минобороны Британии заявили, что продолжают поставки противотанковых ракет на Украину, изучается вопрос отправки переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что американские ПЗРК «Стингер», поставляемые Киеву Западом, могут попасть в руки к террористическим группировкам.
Житель Херсона показал, как город возвращается к нормальной жизни
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Украинский город Херсон, ранее освобожденный российской армией от ВСУ, постепенно возвращается к привычной жизни, об этом рассказал местный житель.
Один из жителей показал нынешнюю жизнь в Херсоне, а также рассказал о проблемах из-за отсутствия газа. Он записал видеозапись, на которой показал работу рынка и снял улицы города.
«Херсон 12 марта. Жизнь в городе налаживается, стало больше людей на улицах. Часть светофоров работает. Коммунальный транспорт ходит, но только электротранспорт. На маршрутные такси не хватает бензина. В городе спокойно – нет случаев мародерства или грабежей. Большие очереди, правда, перед магазинами», – рассказал мужчина.
По его словам, сейчас у магазина Херсонского молокозавода примерно 250 человек стоят в очереди за продукцией. Он добавил, что очень много людей стоят у банкоматов, которые начали выдавать купюры. Есть ажиотаж вокруг бензина, который еще можно найти, но вот газа практически нет.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что восстановлено техническое железнодорожное сообщение от Крыма до Херсона, по этой дороге проводится доставка гуманитарной помощи.
Напомним, рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону.
В Минобороны заявили об уничтожении военного аэродрома и центра радиоразведки ВСУ
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Ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броворах», – цитирует ТАСС Конашенкова.
Кроме того, авиация и ПВО Воздушно-космических войск России за сутки сбили на Украине пять беспилотников, в том числе два «Байрактара», а также тактическую ракету «Точка-У».
«Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники», – заявил генерал.
Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе: три зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники.
Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники украинских войск.
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Рябков ответил на заявления Байдена о Третьей мировой
Президент США Джо Байден пытается «сыграть на нервах» и навязать повестку Соединенных Штатов всему международному сообществу, говоря об опасности третьей мировой войны, очевидны деструктивные цели этой линии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Я обращаю внимание на то, что мы не предпринимаем никаких шагов, вербальных, в виде заявлений и чего бы то ни было еще, что можно было бы расценить как эскалацию. Такого нет. Между тем высшее должностное лицо США открыто говорит об опасности третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии», – цитирует ТАСС замминистра.
Ранее Джо Байден пообещал третью мировую за любое движение России в сторону НАТО. Так он объяснил отправку 12 тыс. военных на границы с Россией – в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее.
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Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники украинских войск
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Видео уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами Ка-52 ВКС России в ходе спецоперации на Украине показало Минобороны России.
«Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот», – указывается в описании к видео, передает РИА «Новости».
Также показан взлет четырех вертолетов Ка-52, оснащенных неуправляемыми реактивными снарядами, а также управляемыми ракетами «Вихрь» и полет ударных вертолетов над населенным пунктом.
Демонстрируется запись с прицелов вертолетов, где они наносят удар неуправляемыми ракетами по украинской колонне на дороге, и точное попадание ракеты «Вихрь» в украинскую гусеничную бронемашину, предположительно, БМП-2.
К настоящему времени известно, что с начала спецоперации ВС РФ вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.
СМИ: Украина запросила у Запада зенитно-ракетные комплексы С-300
Украинская сторона запросила у западных стран зенитно-ракетные комплексы С-300, сейчас идут переговоры о возможности их поставок.
«Украина запросила зенитно-ракетный комплекс С-300, сообщил высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с ситуацией. По словам чиновника, переговоры о такой возможности продолжаются», – сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского чиновника, передает РИА «Новости».
По данным издания, виды вооружений, которые могут попасть на Украину от стран НАТО, ограничены. Акцент сделан на использовании вооружений советского или российского производства.
Как отмечает газета, на следующей неделе запланирована поездка шефа Пентагона Ллойда Остина в Брюссель для встречи с союзниками по НАТО и в Словакию. Визит может быть использован для заключения дополнительных соглашений об использовании железных дорог для ускорения доставки гуманитарной помощи и топлива на Украину.
Украинские военные обстреляли российское судно в Азовском море
Украинские военнослужащие обстреляли в Азовском море российское гражданское судно, шедшее из Греции в Таганрог, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с обстрелом российского судна», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
12 марта украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну «Сормовский 3064» в акватории Азовского моря. Оно направлялось из порта Греции в Таганрог. Пострадавших нет.