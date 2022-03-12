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Газпром заявил о штатных поставках газа на Украину
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Газпром продолжает поставлять газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей – 109,5 млн кубометров на 12 марта, сообщила компания.
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Напомним, согласно контракту, Газпром должен через Украину по транзиту на 2022 год 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что газотранспортная система (ГТС) Украины загружена полностью по российским контрактам на поставку газа в Европу. Газпром продолжает в штатном порядке подавать российский газ для транзита в Европу через Украину.
Минобороны опубликовало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России
Министерство обороны России впервые показало точную карту южных территорий Украины в районе Мариуполя, где под контроль ВС России и Народной милиции ДНР перешел город Волноваха.
ВС России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое – Новомайское – Егоровка. В районе Благодатного показаны попавшие в окружение части войск Украины. Также из карты следует, что украинские войска организуют укрепрайоны в населенных пунктах, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным на 11 марта, уничтожены более 3,3 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Путин в начале совещания сказал, что хотел бы начать «с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям». Он предоставил слово главе Минобороны России Сергею Шойгу, передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Путин согласился с идеей привлечения добровольцев к спецоперации на Украине и добавил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий.
Президент указал также, что сбор со всего мира наемников на Украину западные спонсоры не скрывают, пренебрегая нормами международного права.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Украинский беспилотник Ту-141 разбился в Хорватии
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Советский многоразовый оперативно-тактический разведывательный беспилотный Ту-141 «Стриж», принадлежащий, вероятно, Украине, разбился в столице Хорватии – Загребе.
Издание The Drive пишет, что на данный момент единственным известным эксплуатантом данного беспилотника является Украина.
Видео с места инцидента опубликовано в Twitter.
Отмечается, что «Стриж», вероятно, вышел из строя, в результате чего летящий с Украины аппарат пересек всю территорию Венгрии или части соседних стран и оказался в Хорватии, преодолев не менее 560 километров.
Допускается, в частности, что Украина могла пытаться использовать данный беспилотник в качестве «приманки» для российских средств противовоздушной обороны (ПВО).
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что беспилотник был запущен с территории Украины, а вошел в воздушное пространство Хорватии из Венгрии, передает ТАСС.
«Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами – членами НАТО, и никто этого не замечает (...) В расследовании участвуют военные службы. На данный момент дело обстоит так, что БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе, когда закончилось топливо», – сказал он.
По его словам, «Стриж» летал над Венгрией больше 40 минут, в хорватском воздушном пространстве он был не меньше семи минут, «это серьезный инцидент».
По данным электронной энциклопедии «Викпедия», Ту-141 «Стриж» – многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ имени Туполева, аппараты производили в 1979-1989 годах.
В 2014 году министерством обороны Украины было принято решение о повышении эффективности ведения авиаразведки. Одним из запланированных мероприятий стало открытие опытно-конструкторских работ по модернизации оставшихся в наличии беспилотных летательных аппаратов ВР-2 «Стриж».
Ранее полиция Хорватии сообщила о падении неизвестного объекта в Загребе.
В ООН назвали основания для инспекции биолабораторий на Украине
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Заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на фоне заявлений Москвы о военных биологических программах на Украине рекомендовала задействовать пятую и шестую статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
Накамицу указала, что в КБТО «нет многостороннего механизма проверки, который бы контролировался независимой организацией, такой как ОЗХО», «таким образом оценка того, исполняются ли обязательства в рамках конвенции – это задача стран-участниц», передает РИА «Новости».
При этом она указала, что несмотря на недостаток международного режима проверки, КБТО содержит ряд мер, к которым государства-участницы могут прибегнуть «для разрешения ситуаций, в которых у стран-участниц есть опасения или подозрения в отношении деятельности их коллег».
Речь идет о Статьях пять и шесть. Статья пять конвенции гласит в частности, что «государства-участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции». Как указала Накамицу, страны участницы КБТО разработали процедуры для прояснения неоднозначных и нерешенных вопросов, включая возможный созыв официального консультативного совещания для рассмотрения таких вопросов.
Статья шесть КБТО гласит, что «любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН».
«В случае согласия Совета безопасности может быть инициировано расследование на основе полученной жалобы», – сказала Накамицу, добавив, что Статья шесть Конвенции никогда не применялась.
«Я призвала бы страны-члены КБТО рассмотреть возможность использования доступных процедур для консультаций и сотрудничества для разрешения этих вопросов», – добавила она.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине заявил, что Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ.
Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация якобы не располагает мандатом для проведения расследования деятельности биолабораторий на Украине, где могли проводиться эксперименты по разработке биооружия.
В пятницу постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации обвинил Соединенные Штаты в финансировании целой сеть украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней.
Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине. Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.
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ЕК назвала сроки отказа от газа, нефти и угля из России
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Еврокомиссия (ЕК) к середине мая намерена представить предложения по отказу от газа, нефти и угля из России к 2027 году, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Версале.
«К середине мая мы выступим с предложением по отказу от российских газа, нефти и угля к 2027 году. К середине мая ЕК также представит возможности по оптимизации рынка электроэнергии для лучшего обеспечения зеленого перехода», – заявила глава Еврокомиссии, передает ТАСС.
По ее словам, ЕС намерен масштабно инвестировать в возобновляемые источники с тем, чтобы избавиться от зависимости от газа из России. «В среднесрочной перспективе нужно избавиться от нашей зависимости от российского газа, диверсифицируя поставки и масштабно инвестируя в возобновляемые источники, <…> которые являются стратегическим вкладом в нашу безопасность и независимость», – добавила фон дер Ляйен.
В четверг министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что большинство европейских стран не смогут присоединиться к введенному ранее Вашингтоном запрету на закупки российской нефти, в США это понимают.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира.
Напомним, что агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине.
В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.
Российские звезды и политики начали массово покидать Instagram
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После решения о блокировке Instagram в России звезды и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram.
Певица Ольга Бузова заявила, что Instagram она пользовалась с 2012 года. «Сейчас пишу пост и плачу, надеюсь, это все неправда, и мы останемся тут… Но все же… чтобы не терять меня, у меня есть мой ТГ (Telegram)», – написала Бузова, у которой на данный момент в соцсети 23,3 млн подписчиков.
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Актриса Ксения Алферова отметила: «Инстаграм, я так понимаю, доживает у нас последние дни, и слава Богу».
«В свете последних событий, Instagram может быть заблокирован на территории России. Но наша с вами Связь на этом не прерывается! Поэтому, чтобы быть вместе и не потеряться, предлагаю вам перейти в доступные социальные сети – ВКонтакте и Телеграм», – написал на своей странице певец Дима Билан.
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В свои аккаунты в других социальных сетях пригласили подписчиков Тина Канделаки, Максим Фадеев, певицы Зара и Глюкоза и другие.
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От использования Instagram отказался также мэр Москвы Сергей Собянин. «Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунт в Instagram», – написал мэр в своем аккаунте.
Собянин добавил, что будет информировать граждан о своей деятельности в Telegram и ВКонтакте.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила, что переходит из Instagram во ВКонтакте.
«На фоне информации о деятельности Мета, на мой взгляд, абсолютно недопустимой в 21 веке, – в чистом виде экстремистской и антироссийской – которая стала сейчас достоянием общественности, приняла решение закрыть свой аккаунт в Инстаграм. Буду общаться с вами и сообщать важную информацию на других площадках. Прежде всего – во ВКонтакте. Переходим туда», – написала она.
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также перешел из Instagram в социальную сеть «ВКонтакте» для общения с жителями региона.
«С сегодняшнего дня я перехожу в соцсеть «ВКонтакте». Как и в этом инстаграме, буду публиковать там свое мнение о событиях и важную информацию о жизни Свердловской области. Кто хочет оставаться на связи – подписывайтесь прямо сейчас», – написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
От использования соцсети отказался глава Ростовской области Василий Голубев. Он заявил, что считает неприемлемой позицию компании Meta, которой принадлежит Instagram.
Свою страницу в Instagram удалила также и Генпрокуратура России. «Аккаунт Генеральной прокуратуры Российской Федерации прекращает работу на площадке Instagram в связи с потворствованием размещению призывов к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прекратила вести свои страницы в соцсетях компании Meta. Свой аккаунт в Instagram прекратила вести также Общественная палата.
Напомним, в пятницу Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. «Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», – заявили в ведомстве.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta.
Роскомнадзор объявил о начале блокировки Instagram.
Шойгу: Россия фактически завершила укрепление западных рубежей
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Министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Россия фактически закрепила укрепление своих западных позиций.
По словам Шойгу, генеральный штаб ВС России почти разработал план по усилению западных рубежей страны, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что генштабом рассмотрены меры Запада по усилению своих сил у западных границ России, идет каждый день прибытие все новых и новых подразделений, причем на фоне того, что им абсолютно ничего не угрожает. «Тем не менее, как нам кажется, воспользовавшись такой ситуацией, они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена», – отметил Шойгу.
«Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ», – сказал Шойгу на заседании Совбеза.
Президент России Владимир Путин поручил Шойгу подготовить отдельный доклад насчет усиления западных рубежей страны в связи с действиями НАТО.
«Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимают в этом направлении страны НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, – это требует отдельного рассмотрения. Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить. По результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение», – передает ТАСС слова российского лидера.
Байден пообещал Третью мировую за любое движение России в сторону НАТО
Военные США отправлены к границам России, США ответят на любой шаг России в сторону НАТО, хоть это и приведет к мировой войне, заявил президент США Джо Байден.
«Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией – в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее. Потому что если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет Третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство», – сказал Байден на демократической конференции, передает РИА «Новости».
Ранее Джо Байден заявил, что необходимо сделать все, чтобы избежать Третьей мировой войны, а к этому приведет любое столкновение России и НАТО.
Также он заявил о прекращении импорта из России водки, морепродуктов и алмазов в рамках санкций из-за событий на Украине.
Как сообщили в Белом доме, Байден подписал указ, запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда, ювелирные изделия.
В Крыму упал еще один украинский беспилотник Ту-141
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На территории Крыма 11 марта упал запущенный с территории Украины беспилотник Ту-141.
Он упал в районе города Красноперекопска недалеко от границы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Сегодня было два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 «Стриж» советской разработки», – сказал он.
Первый упал в районе города Красноперекопска (Республика Крым), второй – в Загребе (Хорватия), пролетев более 700 км.
Ранее сообщалось, что президент Хорватии Зоран Миланович сообщил об упавшем ночью на окраине Загреба беспилотнике, который был запущен с территории Украины. По словам президента, ведется расследование инцидента.
Ранее в Минобороны Румынии подтвердили, что в ночь на 11 марта в воздушном пространстве Румынии со стороны Украины появился беспилотный летательный аппарат, который потом взял курс на Венгрию.
Ту-141 «Стриж» – многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ им. Туполева, входил в состав комплекса ВР-2 «Стриж».
Москва раскрыла инструкции Пентагона Киеву на случай ЧП в лабораториях
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Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине.
Как подчеркнул постпред России в ходе выступления на заседании СБ ООН, риск расползания опасных заболеваний за пределы Украины весьма реален с учетом интереса украинских радикальных националистических групп к патогенам, передает ТАСС.
«Нам известно и о том, что в случае любых таких инцидентов Пентагон прямо рекомендовал своим украинским «подопечным» незамедлительно обвинить Вооруженные силы Российской Федерации, якобы наносящие удары по научно-исследовательским и медицинским учреждениям, либо увязать инциденты с деятельностью «российских диверсионных групп», – обратил внимание постоянный представитель России при ООН.
Минобороны России, отметил дипломат, продолжает непрерывно анализировать биологическую обстановку на территории Украины и поступающие материалы. «То, что мы рассказали сегодня, лишь малая толика из имеющихся у нас сведений. Подробную информацию мы распространим в самое ближайшее время в качестве официальных документов СБ ООН, и вы сможете ее изучить», – добавил Небензя.
«Мы считаем своим долгом держать СБ ООН в курсе ситуации с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, создающей реальные риски для международного мира и безопасности, и намерены вернуться к обсуждению этой темы уже в ближайшее время», – заявил Небензя.
Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация якобы не располагает мандатом для проведения расследования деятельности биолабораторий на Украине, где могли проводиться эксперименты по разработке биооружия.
В пятницу постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации обвинил Соединенные Штаты в финансировании целой сеть украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней.
Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине. Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.
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Проханов: Глубинное НАТО ополчилось на Россию
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Тридцать лет назад Россия была готова принять европейские ценности. Сейчас стало очевидным, что сама Европа не придерживается тех принципов и идеологем, которые она декларировала и которым призывала следовать весь мир, сказал газете ВЗГЛЯД писатель и философ Александр Проханов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что Россия распрощалась с иллюзиями относительно Запада.
«К Западу нужно относиться глубинно, исходя из представления о том, что такое извечные отношения Запада и России. Существуют таинственные, глубинные коды, которые Запад и Россию делают вечными оппонентами, а в худшие минуты – врагами. А в самые худшие минуты – тотальными врагами», – говорит писатель и общественный деятель, руководитель «Изборского клуба» Александр Проханов.
«Я в свое время исследовал такие категории, как американская мечта и русская мечта. Это такие политические метафоры, которые выдают глубинные основы такого космического самочувствия того или иного народа или той или иной системы, – рассказал собеседник. – Американская мечта – это «сияющий Град на холме», как в свое время говорили люди, близкие к Джорджу Бушу. Это гора великой американской истории. На этой горе стоит Град, существует крепость. Из этой крепости обозреваются все окрестные долины и народы и те, кто ведут себя не так, как следует, посыпаются ракетами». Град на холме – это идея глобального доминирования и глобального управления миром, отметил Проханов.
В противоположность американской мечте, русская мечта – «это храм на холме, гора русской истории, которую венчает храм, своими крестами стремящийся дотянуться до божественной истины и спустить по этим крестам, по стенам храма, по горе эту истину в наши семьи, гарнизоны, дома, университеты, в наш быт», сказал Проханов.
«Такова метафизика русской идеи и американской идеи. Поэтому эти две идеи несовместимы, – подчеркнул русский писатель. – Град-крепость и храм. Храм и Град постоянно сражаются, находятся в противодействии. Если мы это понимаем, то все, что на Западе не является близким к храму, – должно нами отрицаться. А все, что в нашей культуре, в нашей философии является намеком на Град, на доминирование, демонизм, должно иссекаться из нашей жизни, судьбы».
Сегодняшние события обострили «схватку Града и храма» до предела, превратили ее в тотальную схватку, уверен Проханов. «Тотально требует уничтожения храма Град. Град идет на нас всей своей мощью – метафизической, военной, психологической, информационной, материальной и духовно-демонической. Сейчас дается один из последних боев, как они считают, этому храму.
Но Русский храм – неразрушаемый. Его можно повредить. Можно повредить, пробить купола, можно разрушить стену, но фундаментальная основа русской глубинной цивилизации незыблема,
она создана изначально», – подчеркнул собеседник.
Надо исследовать каждое из отдельных проявлений сегодняшнего Града (Запада, НАТО) и смотреть, насколько это проявление вредно, насколько эти проявления демонизируют нас, усиливают наших противников и ослабляют нас, отметил Проханов.
«Существует глубинное НАТО, не эта структура, которая сейчас ополчилось на Россию и после 1991 года продвигала свои границы к России. А глубинное НАТО. Это НАТО существовало во времена Фридриха Барбароссы. Это НАТО существовало и в период Стефана Батория, который шел на Смоленск и на Москву, и в период Ливонского ордена, в период Наполеона, в период Гитлера с его штандартами – и сейчас существует. Во времена Антанты, когда на советское, хрупкое, робкое, почти не существующее государство ополчился весь западный мир», – подчеркнул собеседник.
Таким образом, все, что сейчас происходит, – лишь следствие традиционного и глубинного противостояния Запада и России. «Жалко, что наши политики, начиная с 1991 года, сдавались американскому Граду-крепости. Теперь русская контратака продолжается и будет победоносной», – уверен Проханов.
Тридцать лет назад Россия была готова принять европейские ценности, напомнил собеседник. «Европа – наш общий дом», «общечеловеческие ценности», «неприкосновенность частной собственности» – огромное количество формул было введено в наше сознание. И к чему это привело? – рассуждает Проханов. – Русский народ создал богатства, создал кровью, слезами, непосильным трудом – и где эти богатства? Неприкосновенность частной собственности породило «прикосновенность» государственной народной собственности. Она обобрала нас до нитки: частная собственность вывезла все русские деньги за границу и там их оставила».
Но «перечеркнуть нашу русскую судьбу и наше русское начало» не удалось, подчеркнул Проханов. Тем более сейчас, когда стало очевидным, что и сам Запад, сама Европа не придерживаются тех принципов и идеологем, которые они декларировали и которым призывали следовать весь мир, включая и Россию.
«Мы выйдем из этого кризиса совершенно уже с оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием, – сказал в четверг глава российской дипломатии Сергей Лавров. – У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент. Предаст кого угодно и предаст свои собственные ценности».
«Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев. Где это видано, чтобы презумпция невиновности как столп правовой системы Запада просто была проигнорирована и грубейшим образом нарушена», – заметил глава МИД. Так он прокомментировал санкционную атаку, начатую Западом в ответ на спецоперацию России по денацификации Украины и уход Западных компаний из нашей страны.
«Мы потеряли возможность сближения России с Западом», – констатировал в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок», – добавил европейский политик. Одной из ошибок Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО.
При этом, как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Запада отбросили лицемерие и открыто заявляют о своей русофобии. В частности, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр откровенно дал понять, что Запад воюет именно с населением России: «Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за ее последствия».
В США запретили поставки в Россию долларовых банкнот
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Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий продажу или другие поставки в Россию долларовых банкнот, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Запрещается нижеследующее... экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», – говорится в указе, передает РИА «Новости».
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Ранее Байден заявил, что США приняли решение ввести запрет на импорт водки, морепродуктов и алмазов из России в рамках санкций из-за событий на Украине.
В пятницу сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Ранее Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
Байден обвинил Россию в рекордном росте цен в США
Американский президент Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократической партии США в Филадельфии выступил с утверждением, что инфляция бьет рекорды в Соединенных Штатах якобы из-за России.
«В инфляции во многом виноват [президент России] Владимир Путин. <…> Не демократы (Демократическая партия США, членом которой является Байден) создали эту проблему. Это сделал Путин, и мы работаем над тем, чтобы это исправить», – приводит утверждение главы американской администрации ТАСС.
По мнению президента США, ситуация на Украине якобы сказалась на росте цен на бензин в США. При этом, как считает Байден, введенные против России санкции и меры экспортного контроля «наносят сокрушительный удар по российской экономике». «Рубль потерял <…> более половины своей стоимости. <…> Московская фондовая биржа закрыта уже две недели по той простой причине <…>, что в тот момент, когда она откроется <…>, она обвалится», – полагает президент Соединенных Штатов.
Ранее Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. В четверг в Белом доме спрогнозировали дальнейший рост цен на бензин и энергоносители в США, предположив, что это «будет временным и непродолжительным явлением». Днем ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США из-за санкций против РФ.
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Во вторник Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Президент России Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией. От отметил, что поставки российской нефти на американский рынок были ничтожно малы, они не превышали 3%. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
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Российский офицер рассказал о своем подвиге на Украине
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Майор Иван Величко рассказал, как проходила операция на Украине, где он попал в засаду украинских националистов и спас сослуживцев.
«Узнал я об этом от своих друзей, которые меня постоянно поддерживают. Есть, конечно, те, кто и гадости писал, а в основном все поддерживают. Многие, кто писал, говорили, что испытывают гордость за меня. На душе спокойствие и гордость за себя. Сейчас восстанавливаюсь в госпитале в Красногорске, уже гораздо лучше. Здесь хороший персонал. Все, что нужно, есть, все вовремя. Все делают, как положено. Кормят хорошо», – рассказал он «Пятому каналу».
Величко родился в Воронежской области и был заместителем командира мотострелкового батальона. В Минобороны ранее рассказали, что при выполнении очередного приказа в районе Сум майор попал в засаду украинских националистов. Благодаря смекалке и боевой подготовке расчет Величко смог уничтожить две вражеские бронемашины и 20 человек.
Бронетранспортер самого командира подбили и вывели из строя. Майор получил контузию и серьезное ранение, но сумел вывести экипаж из горящей техники, а также большую группу российских военных из окружения националистов.
«Жена в Москве. Приезжала, но не всегда возможность есть (выбраться). Все переживали. Я долго на связь не выходил: пока людей выводил, много времени прошло. В списки погибших даже записали. Слава богу, что не сообщили. Знали только мои сослуживцы и те, кто со мной учился», – заключил Величко.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка вручил государственные награды российским военным, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, – звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей «За отвагу».
Боррель назвал ошибкой обещание Украине членства в НАТО
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО.
«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом... Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО... Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать», – передает РИА «Новости» слова Борреля в интервью телеканалу TF1.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к нации, в котором осыпал упреками своих западных покровителей. «Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – бросил обвинение в адрес НАТО раздосадованный киевский руководитель. В том же духе выступил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Североатлантический альянс, по сути, устранился от помощи Украине. НАТО проявляет себя не так, как представляли себе украинцы, позиция альянса – по крайней мере пока – «не вызывает уважения».
Напомним, во вторник Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.