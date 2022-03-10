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Путин: Газотранспортная система Украины загружена на 100%
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Президент России Владимир Путин сообщил, что газотранспортная система (ГТС) Украины загружена полностью по российским контрактам на поставку газа в Европу.
«[На] сто процентов загружена даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт», – сказал Путин на совещании с членами правительства, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что Газпром продолжает в штатном порядке подавать российский газ для транзита в Европу через территорию Украины.
Путин процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины
Президент России Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 Марта, процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины.
«Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли «матушка». Это императрица Екатерина Вторая, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле», – заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.
Путин напомнил, что Екатерина Вторая «не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской». «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни», – процитировал он императрицу. «И в наше время слова «Родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда», – заверил глава государства.
Запись видеообращения прошла в представительском кабинете президента в Первом корпусе Кремля на фоне скульптурного изображения Екатерины Второй, которая родилась в Пруссии и была российской императрицей в 1762–1796 годах. Сенатский дворец (ныне Первый корпус Кремля) был построен по указанию Екатерины Второй архитектором Матвеем Казаковым.
Путин также выразил особую признательность женщинам-медикам, работающим в условиях пандемии, и женщинам-военнослужащим. Он отметил, что в больницах и в скорой помощи на самых разных должностях – от нянечек и санитарок до главных врачей – трудятся много женщин. «В последние два года вы работаете в очень непростых условиях – с огромными, порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента, – отметил глава государства. – Сердечно вас благодарю!» «Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России. Спасибо вам за верность Отечеству!» – сказал российский лидер.
Глава государства также обратился к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам российских солдат и офицеров, «которые сейчас в бою защищают Россию в ходе специальной военной операции». «Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», – заявил российский лидер.
«Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», – обратил внимание глава государства. Президент выразил уверенность, что «они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России».
Напомним, президент России поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 Марта, и выразил слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за верность, надежность и поддержку в любых испытаниях.
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Макрон предупредил о последствиях прекращения поставок газа из России
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Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на первом предвыборном собрании в коммуне Пуасси.
«Франция не так сильно зависит от российского газа. Но, если Россия прекратит поставки газа, Европу будущей зимой ждут большие трудности», – приводит слова Макрона ТАСС.
«Если Россия примет решение принять контрсанкции в сфере энергетики, то следующая зима будет еще более сложной», – подчеркнул Макрон. По его словам, 18% импортируемого Францией газа поступает из России. «Такие страны, как Германия, Италия, гораздо больше зависимы от России в сфере газа», – сказал французский лидер. «Мы найдем решение на ближайшие недели с помощью согласованных контрактов. Но большие проблемы возникнут следующей зимой. Европа сейчас ищет решение этой проблемы», – заявил политик.
Напомним, в понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Тем временем представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?
Депутат Европарламента назвал катастрофой отказ от закупки газа у России
Если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой, сказал депутат Европарламента Тьерри Мариани.
«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», – передает РИА «Новости» слова Мариани.
Депутат добавил, что «Европа эмоциональна при принятии решений и не знает, что добавить к уже принятым санкциям». Он считает, что санкции – это история о том, как кусают кусающего.
России предстоит тяжелое время, но она восстановится и даже окрепнет в некоторых отраслях, затронутых ограничительными мерами, уверен он.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.
Эксперт спрогнозировал последствия отказа ЕС от энергоресурсов России
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«Энергоресуры остаются за скобками санкционной борьбы России и Запада. В противном случае ЕС придется ввести лимиты энергопотребления», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Европарламенте назвали катастрофой возможный отказ от закупки газа у России.
«Потенциальные санкционные ограничения европейских стран в закупках российского газа могут вызвать ответную реакцию Москвы, которая вообще откажется от поставок «голубого топлива», а заодно и угля. Это приведет к остановке всего рынка энергоносителей и поставит Европу на грань энергетического коллапса», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, в этой ситуации европейские страны будут вводить лимиты на потребление электроэнергии, и примерно на половину сократят снабжение населения электричеством и теплом. «На такое не пойдет ни одно европейское государство. Все понимают: украинский вопрос санкциями не разрешить. Уверен, никто не будет запускать этот санкционный маховик», – сказал аналитик.
Собеседник также напомнил, что любая информация даже о потенциальном ограничении в какой-то части рынка энергоресурсов незамедлительно поднимает цены на мировых рынках.
«Например, цены недавно взлетали на фоне сообщения о возможном запрете властями США импорта российской нефти и нефтепродуктов. Но в США внутренние цены на заправках сильно завязаны на стоимость нефти на мировых рынках. Избиратели явно не скажут спасибо Байдену за происходящее. Поэтому, думаю, Вашингтон выйдет из положения тем, что запретит ввоз только нефти из России, но не нефтепродуктов», – указал он.
Для России это тоже крайне важно – наполнять бюджет с помощью торговли углеводородами. Поэтому санкционна борьба в сфере энергетики не нужна никому, особенно учитывая, что это ни к чему не приведет в отношении Украины, добавил Юшков.
«Происходящее заставит Европу дать полный «зеленый свет» возобновлению и развитию атомной энергетики, запуску уже остановленных энергоблоков. Кроме того, на Западе активнее будут стараться развивать ветроэнергетику, хотя в последнее время она показывает провал. России же нужно осваивать технологию строительства крупнотоннажных СПГ-заводов, чтобы переориентироваться на азиатские рынки», – подчеркнул эксперт.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», – передает РИА «Новости» слова Мариани.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.
В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В правительстве Болгарии также заявили, что София «можем запросить исключения, если новые санкции ЕС будут включать запрет на импорт нефти и газа из России». «Тот, кто просит о расширении санкций, хочет заставить венгерский народ платить цену за войну. Венгерское правительство не поддержит такой шаг», – заявил, в свою очередь, минфин Венгрии.
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Новак заявил о праве России остановить прокачку газа через «Северный поток»
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В связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1», заявил вице-премьер Александр Новак.
Вице-премьер подчеркнул, что в связи необоснованными обвинениями относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у России есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1», который загружен сейчас на 100%. «Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», – приводит слова Новака ТАСС.
Ранее Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.
В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?
Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов
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Отказ США от российских энергоресурсов приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а рядовые американцы, сталкивающиеся с ростом цен на бензин, еще больше пострадают, говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне.
Как подчеркнули в диппредставительстве, в США не задумываются о том, что рестрикции – это всегда обоюдоострое оружие. «Рядовые американцы [уже] сталкиваются с растущими ценами на бензин, электроэнергию и отопление, а с введением новых санкций пострадают еще больше. Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведет к значительным колебаниям и на мировых энергорынках, негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в самих США», – приводит текст комментария посольства России ТАСС.
«Санкционное давление США на Россию уже давно перешло все границы политического и экономического смысла. Последние несколько недель продемонстрировали это совершенно четко. Сегодняшнее решение Вашингтона запретить закупки нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России из той же категории. Цель – продемонстрировать готовность пожертвовать собственными интересами ради того, чтобы «побольнее ударить» нашу страну».
«России есть куда перенаправить нашу высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Американской стороне пора осознать иллюзорность попыток продиктовать свою волю и заставить нас отказаться от защиты национальных интересов при помощи санкционной дубины», – подчеркнули в посольстве.
Ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США в связи с санкциями против России. Он признал, что власти Соединенных Штатов ничего не могут сделать с этим.
Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.
США установили предельный срок закрытия сделок с энергоресурсами из России
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Министерство финансов США установило срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России до 22 апреля, говорится в специальной генеральной лицензии.
В документе отмечается, что сделки, «которые совершаются в обычном порядке и необходимы для импорта в США сырой нефти, нефтепродуктов, нефтяного топлива и масел, а также продуктов их дистилляции, сжиженного природного газа, угля и продукции из угля из Российской Федерации в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 8 марта 2022 года, разрешаются до 00.01 по времени восточного побережья [США] (07.01 мск) 22 апреля 2022 года», передает ТАСС.
При этом Минфин подчеркивает, что не запрещает американцам сделки по импорту нефти с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК). «Системы распределения, такие как в КТК, могут разделять различные источники нефти, что позволяет продавать и загружать отдельно нефть не российского происхождения», – отметили в ведомстве, пояснив, что указ позволяет импорт энергоносителей не российского происхождения, которые «следуют транзитом через территорию Российской Федерации или вывозятся из нее».
Как пояснил представитель администрации США высокого ранга, «блокируются любые новые закупки российских энергоносителей», которые входят в опубликованный список. «Это означает, что новые контракты не будут разрешены», – указал он. По словам чиновника, «американцы не только не могут напрямую инвестировать в российский энергетический сектор, но и не могут участвовать в иностранных инвестициях, которые идут в российский энергетический сектор». Чиновник отметил, что Вашингтон «продолжает переговоры с рядом производителей и потребителей энергоносителей о дальнейших шагах, которые можно предпринять для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей».
Представитель исполнительной власти США напомнил, что федеральное правительство «не ограничивает добычу нефти и газа» в США. «Напротив, администрация [президента США Джо] Байдена четко заявила, что в краткосрочной перспективе предложение должно соответствовать спросу внутри страны и по всему миру, пока мы переходим к безопасным экологически чистым источникам энергии будущего», – подчеркнул он, признав, что «другие страны находятся в других условиях» в том, что касается импорта нефти и СПГ из России.
По словам представителя администрации США, решение Байдена «не будет безболезненным для американцев». «Мы делаем все возможное, чтобы снизить эти расходы», – заявил чиновник. При этом он заявил, что «не может прогнозировать [сроков падения цен на бензин в США], потому что многое из того, что сейчас происходит на энергетических рынках, является результатом» российской военной спецоперации на Украине.
Ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США в связи с санкциями против России. Он признал, что власти Соединенных Штатов ничего не могут сделать с этим. Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов.
Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.
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Путин подписал указ о применении специальных экономических мер
Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности России.
В частности, в указе требуется до конца текущего года обеспечить запрет на вывоз за пределы России и ввоз на территорию страны продукции и сырья. При этом, запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производится гражданами для личных нужд, сообщает ТАСС.
«Наделить правительство РФ полномочиями по определению особенностей применения мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа, в отношении некоторых видов продукции и (или) сырья, а также в отношении отдельных юридических лиц и (или) физических лиц», – отмечается в указе.
Президент поручил правительству за дня дня определить перечни иностранных государств, куда будет запрещен ввоз определенных продукции и сырья.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа. При этом президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон понимает, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России, но отметил стремление и дальше обсуждать с ними такую возможность.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Суд в Швеции отклонил иск Газпрома по «Ямальскому контракту» с Польшей
Апелляционный суд округа Свеа (Стокгольм) после слушаний по жалобе на финальное решение Арбитражного суда в процессе о пересмотре цены на газ, поставляемый Газпромом в Польшу по «Ямальскому контракту», вынес решение.
Суд не поддержал жалобу российской компании, передает ТАСС.
«Иск отклоняется», – сказали в суде.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобы польской PGNiG на решения Еврокомиссии по итогам антимонопольных дел в отношении российского Газпрома.
До этого сообщалось, что Газпром потребовал от Польши доплаты за поставки газа с 2017 года.
Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе
Цены на газ в Европе могут обновить сегодняшний рекорд, но не из-за Газпрома, так как компания выполняет и будет выполнять все свои контрактные обязательства и заявки со стороны зарубежных потребителей, заявил Газпром.
«Сегодня на TTF – ключевом газовом хабе Европы – установлен исторический ценовой рекорд – 3892 долларов за тысячу кубометров газа. Цены могут быть еще выше. Но причины этого – не на стороне «Газпрома», – говорится в заявлении компании в ее официальном Telegram-канале.
Газпром подчеркивает, что полностью выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей, при этом украинский коридор используется на 100% в рамках транзитного договора.
«Наша компания обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа», – говорится в сообщении.
Итоги аукциона на площадке GSA Platform свидетельствуют, что Газпром вновь дозаказал до конца текущих газовых суток 7 марта часть мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, сообщает РИА «Новости».
Компания ранее забронировала мощность магистрали в объеме 580 тыс. кубометров в час из предлагавшихся 3,7 млн кубометров – почти 16% доступного для бронирования объема. Пользоваться ими Газпром имеет право с 8.00 мск 7 марта до 8.00 мск 8 марта, то есть до начала новых газовых суток.
На внутридневном аукционе Газпром дозакупил еще 1,3 млн кубометров транзитной мощности, которыми сможет воспользоваться с 22.00 мск до 8.00 мск 8 марта.
Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах выросла более чем на 60% и превысила уже 3 тыс. 500 долларов за 1 тыс. кубометров. Через несколько часов цена приблизилась к 3 тыс. 900 долларов.
В Нидерландах заявили о неготовности к отказу от российских энергоносителей
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Нидерланды на данный момент не могут отказаться от российских нефти и газа, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в Париже перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Нам также необходимо сегодня обсудить нашу уязвимость [перед РФ] в плане зависимости от поставок российских нефти и газа. Я бы не стал сегодня призывать отказываться от них, они нам необходимы, это некомфортная правда, однако мы можем сделать больше для того, чтобы продвинуть зеленую повестку и сделать нашу экономику менее углеродоемкой», – цитирует Рютте ТАСС.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.
Путин предложил ввести выплаты детям от 8 до 16 лет из семей с невысоким доходом
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Президент России Владимир Путин предложил принять решение, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет.
«Считаю, что мы должны принять новое решение – установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», – заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.
Путин уточнил, что «эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае». Президент напомнил, что в России «уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет включительно». «Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет», – констатировал глава государства.
«Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет», – подчеркнул Путин.
Напомним, в июле 2021 года президент Владимир Путин поручил кабинету министров реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет. Кроме того, Путин распорядился о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей. Помимо этого, в апреле Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию объявил о выплатах детям в возрасте от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях.
Эрдоган заявил Путину о возможности использования российского рубля в торговле
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о возможности использования российского рубля в торговле, передает телеканал A Haber.
Телефонные переговоры Путина и Эрдогана, посвященные в основном украинской тематике, состоялись в воскресенье и продлились около часа, сообщает РИА «Новости».
«Появились подробности вчерашних переговоров президента Эрдогана с Путиным. Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать «доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле», а российский лидер в свою очередь даст указание об отправке 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море», – передал телеканал.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Путин отменил НДС на золотые слитки для физлиц
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Президент Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц.
Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Инициатива вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. Для этого операции по продаже гражданам банками драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ, освобождаются от НДС.
Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу.
Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов, за исключением монет, облагалось НДС по ставке 20%, и это правило также распространялось на слитки из хранилищ. При их обратной продаже уплаченный налог не возвращался, передает ТАСС.
Условие о взимании НДС в зависимости от факта изъятия слитков из хранилищ банков было закреплено в законодательстве, чтобы предотвратить реализацию слитков на производственные цели.
Кроме того, закон запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.
Их применение создавало неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий, пояснял инициатор принятия закона, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник.
Фактически это выводило из-под обложения НДС существенную долю оборота ювелирных изделий.
Новак предупредил о крайней опасности провокаций с ГТС Украины
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Россия располагает сведениями о подготовке провокации относительно газотранспортной системы Украины, это крайне опасно, Москва в этом не заинтересована и делает все возможное для недопущения такого развития событий, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно против газоперекачивающих станций. Хочу заранее об этом предупредить, это крайне опасно, Россия в этом не заинтересована! Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы не допустить этого», – приводит слова Новака ТАСС.
Вице-премьер также прокомментировал фейки о том, что российские военные якобы атаковали Запорожскую АЭС. «Еще раз хочу подчеркнуть: Россия не имеет к этому никакого отношения! Это просто неправда! Российские вооруженные силы работают во взаимодействии с украинскими специалистами, работающими на станции», – указал Новак.
Как подчеркнул вице-премьер, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ, о ситуации информируется руководство этой организации. «И всегда готовы оказать техническую поддержку украинским специалистам по обслуживанию АЭС», – добавил Новак.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа.
Напомним, в понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Тем временем представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?