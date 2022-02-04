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4 февраля, пятница | Последнее обновление — 11:18 | vz.ru
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Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
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Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры, в ходе которых запланировано обсудить широкий круг тем.
По итогам встречи с лидером КНР планируется принять пакет совместных документов, передает РИА «Новости».
Кроме того, Путин после переговоров планирует посетит церемонию открытия Олимпийских игр.
Переговоры будут носить полноформатный характер. Ожидается, что лидеры обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.
Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Ранее он сообщал, что отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях.
Путин заявил о планах снять ограничения по карантину для контактных лиц
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Власти России планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Также президент добавил, что сейчас нет никаких планов вводить локдаун в России из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
«Имея в виду особенности течения болезни, связанной с омикроном, с новым штаммом, <...> общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», – сказал глава государства.
Он отметил, что накануне он общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, кабмин не планирует вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом.
«Нет у правительства таких планов - вводить какие-то дополнительные ограничения», – добавил Путин.
Профессор Наталья Пшеничная рассказала, что число зараженных коронавирусом в России продолжит расти в ближайшее время. Это происходит из-за разных показателей эпидемического подъема заболеваемости среди регионов. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, он более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
Ранее сообщалось, что в России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном», который считается новой мутацией.
Кадыров назвал «доброй» встречу с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в повестке встречи с президентом России Владимиром Путиным были острые вопросы, которые требовалось обсудить лично.
Кадыров рассказал о встрече на видео, опубликованном министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым в Instagram.
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Глава Чечни заявил, что «вчера действительно состоялась встреча добрая, президент, как всегда, поддержал нас».
«Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента», – добавил он.
По поручению Путина в четверг планируется встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, а также вице-премьерами и министрами.
«Так дальше будем стараться решать острые вопросы», – отметил Кадыров.
Дудаев уточнил, что глава Чечни находится в рабочей командировке в Москве, откуда прислал видеосообщение. На видео Кадыров находится в Доме правительства России.
Ранее сообщалось, что Путин встретился с Кадыровым в Москве, глава Чечни доложил о социально-экономической ситуации в регионе. Политики затронули темы, связанные с работой правоохранительных органов, а также экономические проекты.
Позже в Сети появилось видео, которое Кадыров снял из Кремля.
Путин прибыл в Китай
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Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где он примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и Китая пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр – 2022, которая состоится в 15.00 по московскому времени.
Переговоры будут носить полноформатный характер. Ожидается, что лидеры обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
Кремль опроверг ведение переговоров с Макроном и Шольцем о гарантиях безопасности
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Переговоры по гарантиям безопасности непосредственно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем не ведутся, при этом эта тема поднимается в ходе контактов президента России Владимира Путина с лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Как таковые переговоры по гарантиям безопасности с Макроном, Шольцем и так далее, они же не ведутся. Эти переговоры велись с американцами, с НАТО и в рамках ОБСЕ. Другое дело, что эта тема постоянно затрагивается в двусторонних контактах», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, визит Шольца в Россию для встречи с Путиным прорабатывается. «Как только появится ясность, мы вас проинформируем. Это есть на повестке дня», – сказал представитель Кремля.
Напомним, на днях Путин провел телефонный разговор с Макроном, главы государств обсудили ситуацию на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности. Кроме того, Путин обсудил с Макроном возможность личной встречи.
Путин сообщил о поездке на Олимпиаду с президентом Аргентины
Президент России Владимир Путин заявил, что вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом едет на Олимпийские зимние игры в Пекин.
«У вас короткое на этот раз пребывание в России, все связано, конечно, с этой ситуацией (с пандемией – прим. ВЗГЛЯД). Но надеюсь, нам удастся продолжить эти личные контакты и в Аргентине, и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр», – отметил российский лидер.
«Конечно, нам многое еще предстоит сделать для того, чтобы продвинуть наше торгово-экономическое сотрудничество. За прошлый год в полтора раза вырос (товарооборот). Темп хороший», – передает слова Путина РИА «Новости».
По слова президента, есть очень много перспективных направлений для сотрудничества между государствами.
«Наши коллеги работают: министерство здравоохранения, министерство иностранных дел, по линии других ведомств идет работа», – сказал Путин.
В ходе переговоров он поблагодарил аргентинского коллегу за то, что страна первой в Западном полушарии зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».
«Я благодарен вам за то, что вы первая страна, которая зарегистрировала «Спутник V» в Западном полушарии. Сегодня первый контракт [на поставки вакцины] практически выполнен уже, из 20 млн доз почти 15 млн доставлено в Аргентину», – сказал Путин.
Глава государства отметил, что «сейчас решается вопрос о регистрации «Спутника М» для вакцинации подростков от 12 до 18 лет».
Фернандес находится в Москве с рабочим визитом.
Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
Американский генерал назвал Путина «очень сильным лидером»
Генерал-лейтенант американских ВС в отставке Майкл Томас Флинн назвал президента России Владимира Путина очень сильным лидером, который не станет мириться с «бредом», который происходит в Европе, об этом он заявил в интервью Lindell TV.
Флинн с уважением отозвался о президенте России, он отметил, что Путин имеет огромный опыт управления.
«Он давно у власти. И он не собирается мириться с тем бредом, который наблюдает в Европе», – передает слова бывшего военного «Царьград».
Майкл Томас Флинн был директором Разведывательного управления министерства обороны, а также командовал подразделением по вопросам разведки, наблюдения и рекогносцировки.
Ранее генерал уже говорил, что Путин – самый могущественный мировой лидер, а США и НАТО беспомощны перед ним.
Напомним, политолог Анатоль Ливен в статье в журнале The Nation рассказал, что СМИ на Западе выстраивают нелицеприятный образ российского президента Владимира Путина, чтобы прикрыть ошибки собственных политиков. Эксперт подчеркнул, что настоящий Путин на деле доказал свою осторожность и уравновешенность на мировой арене.
В Китае оценили предстоящий визит Путина на открытие Олимпиады
Ожидаемый визит президента России Владимира Путина в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине отражает уровень дружбы между лидерами двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По словам Ван И, ожидается, что в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин и Путин проведут первую за последние два года очную встречу и наметят планы по развитию российско-китайских отношений в постпандемийную эпоху.
«Это демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружеских отношений между двумя главами государств», – приводит ТАСС сообщение МИД КНР.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом.
Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
Путин обсудил с Макроном Украину и гарантии безопасности России
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Президент России Владимир Путин в четверг в третьем за неделю телефонном разговоре с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном обсудил вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
«Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В Кремле добавили, что лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза.
Кроме того, Путин указал Макрону на провокационные заявления и действия украинских властей, противоречащих Минским соглашениям. «Владимир Путин вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договоренностями», – подчеркнули в Кремле.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов указал на сохранение возможности конструктивного, продуктивного диалога с США и НАТО по безопасности.
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В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Во вторник официальный представитель Госдепартамента США сообщал, что Соединенные Штаты якобы получили от России ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и деэскалации вокруг Украины. Однако Москва опровергла утверждение о передаче Вашингтону ответа на предложения по гарантиям безопасности.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Эксперт: Дипломатическая ловкость помогает России находить себе союзников в мире
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Москва укрепила свои позиции в мире в последнее время. Она стала активнее не только на Ближнем Востоке, но даже в Африке. Одновременно сам Запад становится все более разобщенным. Вот почему Америке никак не удается изолировать Россию. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин, комментируя предстоящий визит президента Путина в Китай.
«У Запада не получается изолировать, сковать Россию так сильно, как ему хотелось бы, – по причине собственной разобщенности. Это проявилось в поведении целого ряда стран, которые ранее были известны тесным сотрудничеством со Штатами», – заявил заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Скажем, Турция проводит совершенно отдельную политику в отношении Москвы, и Вашингтон ничего не может ей за это сделать. Соседний Иран в последние полгода стал активнее в своем регионе. За пределами Европы тоже оживились самостоятельные центры силы: так, Западу приходится делегировать все больше прав Японии и Южной Корее. Они превращаются в мощные военные державы», – указал собеседник. «Еще один показательный пример – Польша. Ее президент Анджей Дуда, хотя и слывет близким к США политиком, взял да и наплевал на призыв Америки устроить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. И едет на Игры», – добавил он.
Кроме того, дипломатическая ловкость самой России помогает ей выстраивать отношения с другими странами. «В отличие от Запада, у нас есть важное преимущество: мы не пытаемся навязывать свои ценности другим государствам и вмешиваться в их внутренние дела. Это повышает уровень доверия и дает возможность лучше кооперировать с развивающимися странами», – считает Кашин.
«Внешнеполитическая роль России усилилась благодаря серии наших удачных дипломатических шагов.
Москва стала активнее проявлять себя на Ближнем Востоке. Наблюдается рост экспорта атомных технологий, сохраняется высокий экспорт вооружений. Мы стали вмешиваться в политические сюжеты в удаленных частях мира. Более того, мы начали бросать вызов традиционным игрокам в Африке, – например, Франции в случае с Мали. То есть мы появились в удаленных регионах, где раньше нас не было. Важную роль Москва сыграла и в сохранении правительства в Венесуэле. В какие-то моменты этот «режим» на Западе уже собирались списать со счетов, но РФ заняла четкую позицию, и вот Мадуро до сих пор держится», – заметил политолог.
По мнению Кашина, последовательному курсу России на взаимодействие с другими странами не мешают и экономические санкции Запада. «Ему не удается обвалить нас, хотя наш экономический рост действительно мог бы быть больше. Но в итоге западные «коллеги» оказались в неудобном положении, вынуждены тратить свои ресурсы, нести потери, отвлекаться на ненужные для себя сюжеты, – все это оправдывает избранную Россией тактику. Может, эта тактика поможет Западу осознать, что с нами слишком невыгодно враждовать», – заключил Кашин.
Как уже сообщалось, в пятницу в Китае ожидают президента России Владимира Путина, который примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Как заявил в четверг глава МИД Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, приезд Путина «демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружеских отношений между двумя главами государств».
В канун визита российский лидер написал статью для агентства «Синьхуа» о партнерстве России и Китая. В ней он фактически сформулировал принципы внешней политики РФ: «равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого».
В четверг президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе визита в Москву сообщил, что уже в пятницу вновь встретится с Путиным на Олимпийских играх в Пекине. Кроме того, он предложил сделать Аргентину для России «входными воротами» в Латинскую Америку.
Как отмечают политологи, несмотря на попытки Запада сдерживать Россию, Путин в последние месяцы активно выстраивает диалог с другими странами. В январе встречу с президентом провели итальянские бизнесмены, такую же встречу теперь хотят организовать немецкие. А в начале этой недели Путин встретился в Кремле с премьер-министром Виктором Орбаном. Венгерский премьер, назвавший свой визит в Москву «миротворческим», выразил уверенность, что расхождения в позициях РФ и Запада можно преодолеть.
Как пишут зарубежные издания, США оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины. Издание Folha de Sao Paulo сообщило, что госсекретарь Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Бразилии Карлосом Франса выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону России в конфликте. По данным издания, аналогичные переговоры администрация Джо Байдена проводила и с Аргентиной, но президент страны все равно решил посетить Москву.
Путин заявил о либерализации въезда в страну рабочей силы
Российские власти идут по пути либерализации въезда в страну рабочей силы, но надо учитывать эпидемиологические ограничения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России».
«Мы пойдем, уже идем по пути либерализации использования иностранной рабочей силы. По поводу въезда иностранных специалистов. Это не только в сфере металлургической промышленности, это вопрос и проблема и в других отраслях, прежде всего в стройке. Мы понимаем эти вопросы, но вынуждены действовать в рамках рекомендаций соответствующих специалистов-эпидемиологов», – приводит ТАСС ответ Путина на жалобу со сложностью въезда иностранных кадров для металлургии.
Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что миграционное законодательство в России будет меняться, принимаемые решения будут как мягкие, так и жесткие.
До этого Россия поддержала открытие центров для подготовки мигрантов в странах Центральной Азии.
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Китай выразил поддержку России по вопросу неделимости безопасности
Китайская сторона поддерживает позицию российской в вопросе неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Российская сторона проинформировала китайскую сторону о последних событиях в отношениях Россия-США и Россия-НАТО, подчеркнув принципиальную позицию неделимости безопасности. Китай понимает и поддерживает эту позицию», – цитирует сообщение МИД КНР РИА «Новости».
Главы российского и китайского ведомств перевели переговоры в четверг в Пекине.
Переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр.
Путин назвал нелогичным возбуждение уголовных дел после уплаты бизнесом налоговых долгов
Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил, что считает необоснованным возбуждение уголовных дел по налоговым нарушениям после того, как бизнес уже погасил задолженность.
«Я всегда исходил из того, что это самой собой разумеется, это в рамках здравого смысла: если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве, которые касаются и конкретного нарушителя, и трудового коллектива», – прокомментировал он доклад одной из участниц, об этом сообщает ТАСС.
Также он добавил, что не возбуждать дела в таких случаях выгодно для бюджета.
«Это будет стимулировать должника гасить соответствующую задолженность, это для государства в конечном итоге правильное было бы решение», – отметил Путин.
Ранее Путин оценил работу правительства по поддержке бизнеса в пандемию.
В Кремле назвали темы беседы Путина с Кадыровым
Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи затронули темы, связанные с работой правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов», передает РИА «Новости».
Также обсуждались хозяйственные дела и развитие Чечни. Глава республики пришел с конкретными экономическими проектами.
Кроме того, представителю Кремля был задан вопрос о том, боится российский лидер Кадырова.
«Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Не понимаю ваш вопрос», – с недоумением ответил Песков.
«Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса. И еще раз хочу сказать, что я дал вам информацию о встрече», – добавил он.
Накануне Путин встретился с Кадыровым в Москве, глава Чечни доложил о социально-экономической ситуации в регионе.
Позже в Сети появилось видео, которое Кадыров снял из Кремля.
Кремль объяснил отсутствие у Путина защитной маски
Тот факт, что президент Владимир Путин не носит защитную маску во время публичных мероприятий, не означает, что необходимые меры для обеспечения его безопасности не принимаются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вокруг президента, это не секрет, принимаются соответствующие меры предосторожности (из-за распространения коронавируса)», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Он уточнил, что «те лица, которые вступают в контакт с президентом, тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине».
«Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску», – объяснил Песков.
«Однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности», – заверил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков рассказал, что президент Владимир Путин находился без других прихожан на рождественском богослужении в храме в Ново-Огареве в связи с противоэпидемическими мерами безопасности в условиях пандемии коронавируса.
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Путин поддержал инициативу «Единой России» с электронными рецептами на лекарства
Эксперимент с электронными рецептами надо развивать, он в целом показывает хороший результат, заявил президент Владимир Путин, одобрив инициативу «Единой России».
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко, выступая на заседании форума «Деловая Россия» с участием президента, предложил разрешить врачам вести дистанционный прием пациентов и выписывать электронные рецепты, говорится в сообщении на сайте «ЕР».
«Но хотелось бы, как врачу, вернуться ко второму решению, которое тоже важно именно сейчас, в период пандемии, в период сверхнагрузок на первичное звено, это использование дистанционных технологии для выписывания рецептов для пациента. Сейчас врач дистанционно может только скорректировать диагноз, а за рецептом пациентам все равно чаще надо обращаться лично. Поэтому мы предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном, электронном виде осуществлять дистанционный прием пациентов, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты», – сказал Проценко.
Денис Проценко добавил, что ряд регионов, в том числе Москва, к реализации таких технологий давно готовы. Более того, в столице в настоящее время из-за пандемии выписка больничных листов и их закрытие уже осуществляется с использованием телеконсультации без посещения поликлиники.
Также он предложил разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов пациентам – для маркированных лекарств по электронным рецептам. Денис Проценко предложил президенту поддержать с этой целью принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Законопроект, который позволит организовать доставку таких лекарств в пилотном режиме в отдельных регионах, уже внесен в правительство. Его разработали Минэкономразвития и Минздрав вместе с «Единой Россией».
Президент назвал предложения логичными. «Вот этот эксперимент с электронными рецептами, он развивается и в общем и целом показывает хорошие результаты», – сказал Путин.
Президент добавил, что высказанные в Минздраве опасения по этому поводу хорошо известны.
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