Кремль: Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«К переговорам заранее подготовлено совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, о глобальном устойчивом развитии. В этом совместном заявлении будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая и вопросы безопасности», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Ушаков добавил, что после переговоров запланирован обед двух глав государств в формате тет-а-тет. «Такой формат общения позволит максимально откровенно, доверительно обсудить наиболее важные международные и двусторонние проблемы и вопросы. Вечером в соответствии с программой наш президент примет участие в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр», – сказал он.

Также помощник президента отметил, что в делегацию, которая будет сопровождать Путина во время поездки в Пекин, войдут глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Роснефти Игорь Сечин, а также сам Ушаков.

«По прилете нашего президента в Пекин состоятся переговоры на высшем уровне. Нашего президента будет сопровождать делегация, в состав которой войдут Лавров, Чернышенко, как глава основной межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Также Ушаков, Шульгинов, министр энергетики и Сечин», – сказал Ушаков, добавив, что без ограничений из-за коронавируса, российская делегация была бы представительнее – более 20 человек.

Ушаков подчеркнул, что в ходе визита планируется принять солидный пакет двусторонних документов, включая межправительственные, межведомственные и коммерческие. «Пока продолжается их согласование, список мы опубликуем по окончании переговоров. Могу сказать, что у нас где-то больше 15 договоров и соглашений в папке, которая готовится к этому визиту», – сказал он.

По словам помощника российского лидера, Китай поддерживает требование России о гарантиях безопасности. «Пекин поддерживает требования России о гарантиях в сфере безопасности, разделяет позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны, а региональная стабильность не может обеспечиваться за счет усиления военных альянсов», – заключил Ушаков.

Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр. Встреча пройдет «где-то в середине дня по пекинскому времени».

В пятницу Китай анонсировал встречу Си Цзиньпина с Путиным.