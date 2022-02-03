Озвучены суммы премиальных за медали на Олимпиаде в Пекине Путин сообщил о поездке на Олимпиаду с президентом Аргентины 3 февраля 2022, 14:17 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом едет на Олимпийские зимние игры в Пекин. Также глава российского государства выразил надежду на продолжение личных контактов с Фернандесом в Аргентине и России, передает ТАСС. В ходе переговоров Путин поблагодарил аргентинского коллегу за то, что страна первой в западном полушарии зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Фернандес находится в Москве с рабочим визитом. Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.

Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества 2 февраля 2022, 21:25

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества. «Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится на официальном портале правовой информации. Согласно другому указу, заместителем главы Россотрудничества также назначен Илья Баланин. Также сообщается, что Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде. «Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации. По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом России в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства. Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили. Путин обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей 2 февраля 2022, 21:04 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России, сообщила пресс-служба Кремля. «Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, отмечается, что «президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику «открытых дверей» альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности». Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества. В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий». Путин заявил об общих с Си Цзиньпином взглядах на решение мировых проблем 3 февраля 2022, 03:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что его взгляды на решение мировых проблем во многом совпадают со взглядами китайского лидера Си Цзиньпина. Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства Синьхуа. Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая. Путин заявил, что они «давно знакомы» и, «как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаются». Он подчеркнул, что Россия и Китай определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве «основные принципы и ориентиры совместной работы». По его словам, прежде всего «это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого», передает РИА «Новости». Президент отметил, что Россия и Китай – «близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия», их «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее». При этом «внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем». Путин сообщил, что важной частью его визита в Пекин будет обсуждение актуальных международных тем. Он указал, что Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций. Путин считает, что инициатива России о запуске «зеленых коридоров» в торговле, исключающих любые санкции – это хорошее подспорье для преодоления последствий пандемии. Кроме того, обе страны «работают над укреплением центральной координирующей роли» ООН «в мировых делах, стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН». Москва и Пекин играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке, способствуют демократизации системы отношений. Так, благодаря их солидарной позиции на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов. По словам Путина, Москва видит возможности для развития партнерства с Китаем в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции. Товарооборот России и Китая по итогам 2021 года достиг исторического максимума – 140 млрд долларов, заявил Путин, отметив, что страны уверенно движутся к цели в 200 млрд долларов. Президент сообщил, что на переговорах с Си Цзиньпином особое значение будет уделено развитию деловых связей, подчеркнув, что для этого есть все возможности. Также Путин намерен обсудить с лидером Китая вопросы сохранения природы. Он не сомневается, что страны наверстают упущенное из-за пандемии гуманитарное сотрудничество. «Россия и Китай – державы с тысячелетними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, интерес к которым и в самих наших странах, и за рубежом неизменно высокий», – сказал он. Россия и Китай, несмотря на трудности из-за коронавируса, стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, отметил Путин. Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Путин и Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху. Депутат: Российским олимпийцам не угрожает продление запрета ВАДА 2 февраля 2022, 22:22

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Россия выполняет все требования Международного олимпийского комитета и ничто не мешает полноценному восстановлению в правах наших олимпийцев в срок, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Дмитрий Свищев. В интернете появилась петиция фигуриста Алексея Ягудина с просьбой разрешить спортсменам выступать под российским флагом уже сейчас. «Я не вижу рисков продления запрета для наших спортсменов выступать под российским флагом. Россия сдержала все обещания, которые давала. Все пункты дорожной карты по восстановлению спортсменов в правах исполняются. На сегодняшний день к России нет претензий вообще», – говорит председатель думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Политик приветствовал петицию фигуриста Алексея Ягудина по поводу досрочной отмены запрета для российских спортсменов выступить на Олимпиаде в Пекине под национальным флагом. «Я не знаю ни одного гражданина России, который был бы за то, чтобы наши спортсмены не выступали под цветами национального флага и награждались не под гимн Российской Федерации. Но касательно действующего запрета есть решение суда и мы обязаны выполнять его», – подчеркнул Свищев. На этой неделе российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию на change.org в поддержку российских спортсменов. Он призывает ВАДА и Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить им выступать под флагом России. Сейчас российские атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee). Запрет, введенный из-за допингового скандала, продлится до декабря этого года. На ваш взгляд За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде? Биатлон

Бобслей

Керлинг

Конькобежный спорт

Лыжные виды спорта

Санный спорт

Фигурное катание

Хоккей

Можете выбрать несколько вариантов ответа В связи с петицией Ягудин вспомнил и хэштег #wewillROCyou, ставший популярным во время летней Олимпиады в Токио. Эту акцию особенно поддержали популярные музыканты и певцы, среди которых Тимати, DJ Smash, Дима Билан. Петицию Ягудина уже поддержала его коллега Ирина Слуцкая и другие спортсмены и блогеры. В настоящий момент под ней подписались более 42 тыс. человек. Журова назвала виды спорта, где Россия претендует на медали на Олимпиаде 2 февраля 2022, 20:29

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Коньки и лыжи приносят России больше всего медалей, а биатлонисты на последних соревнованиях показали себя в лучшей форме, поэтому именно от них стоит ждать новых побед на зимних Олимпийских играх в Китае, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. «Тот вид спорта, за который, наверное, всегда все болеют – хоккей. Может быть, результат нас не всегда устраивает, но, я думаю, больше всего болельщиков все-таки смотрят хоккейные матчи. А если наши ребята попадают в финал, то тут точно вся страна практически у телевизоров. Ведь хоккей не такая предсказуемая вещь, как какие-то другие виды спорта, потому что всегда все может пойти не так, как хочется, или наоборот», – говорит Журова. Также она отмечает, что многим россиянам очень нравится смотреть фигурное катание, а успехи, которые наблюдали мы за последний год, очень воодушевляют. Кроме того, чемпионка подчеркивает, что в фигурном катании очень интересная программа, а сам просмотр этого вида спорта все время держит в напряжении, что привлекает. «Вообще, когда выступают команды, например в коньках, лыжах или биатлоне, эстафеты – это всегда смотрится очень интересно. Биатлон, кстати, у нас тоже очень любят, поэтому многие тоже будут смотреть его, и я его рекомендую, потому что последние Кубки мира показывали нам, что наши ребята могут завоевывать медали. Поэтому, если и был какой-то период неудач, то, надеюсь, сейчас уже разговор все-таки идет о медалях», – считает собеседница. Она подчеркивает, что несмотря на прошлый сезон, видно, что лыжи и коньки приносят больше всего медалей, поэтому если речь идет об общекомандном зачете, то за эти виды спорта нужно особенно активно болеть. На ваш взгляд За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде? Биатлон

Бобслей

Керлинг

Конькобежный спорт

Лыжные виды спорта

Санный спорт

Фигурное катание

Хоккей

Можете выбрать несколько вариантов ответа «Ну и есть необычные и интересные виды, в которых тоже стоит ждать медалей. Это и фристайл, и сноуборд, поэтому, я думаю, что там стоит поболеть. Ведь наша поддержка очень нужна спортсменам, равно как и санным видам спорта (бобслей, скелетон, сани). Единственное, в скелетоне у нас есть с коронавирусом проблемы – не все спортсмены доедут, но в целом там тоже любой поворот может закончиться победой или поражением. Как раз эти виды спорта даже интереснее смотреть по телевизору, потому что если смотреть живьем, то за эти доли секунды не всегда все понятно. А так – азарт, цифры постоянно меняются, напряжение», – заключила Журова. Ранее СМИ сообщили, что в Китае начались первые соревнования 24-х зимних Олимпийских игр, которые открылись с программы матчей группового этапа турнира по керлингу в дабл-миксте. Музыкант Сергей Жуков поддержал российских спортсменов на Олимпиаде 2 февраля 2022, 18:24

Фото: sezhukov/Instagram

Текст: Елена Мирошниченко

Музыкант Сергей Жуков присоединился к кампании #wewillROCyou. Он высказался в поддержку олимпийцев и заявил новый символ кампании – снежок. «Пусть вот этот снежок из всех трудностей и запретов летит куда подальше от наших ребят! Этой зимой все узнают, откуда мы! Устроим we will ROC you!», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Отмечается, что #wewillROCyou уже поддержали десятки лидеров общественного мнения. В этот раз все началось с петиции, которую написал фигурист Алекей Ягудин. Одной из первых его поддержала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Документ так же подписали десятки других спортсменов (Лена Радионова, Вера Бирюкова, Аделина Сотникова, Юлия Костюшкина, Татьяна Волосожар, Руслан Нигматуллин). Так же на петицию обратили внимание и блогеры. Они активно подписывают ее и призывают своих фолловеров это сделать. За петицию уже высказались Анна Калашникова, Мария Погребняк, Муха Биттуев, Руслан Баргаев, Саша Лукьянова. Сейчас петиция собрала уже более сорока тысяч подписей. Напомним, 4 февраля стартует зимняя Олимпиада, на которой атлеты из России будут выступать без гимна, флага, символики и без названия страны. Вместо этого называться сборная будет ROC (Russian Olympic Committee). Именно из этой аббревиатуры и родилась кампания #wewillROCyou. Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона 2 февраля 2022, 16:11 Текст: Елена Мирошниченко

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится сегодня вечером, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. «Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Джонсоном», – цитирует его РИА «Новости». По его словам, «лидеры еще раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня. Это внутриукраинское урегулирование, с учетом вчерашнего визита Джонсона в Киев. И также, конечно, будет обсуждение наших комплексных предложений по предоставлению долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России». Ушаков уточнил, что эти две темы будут ключевыми. Кроме того, лидеры «затронут некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на очень-очень низком уровне». Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества. В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий». Джонсон заявил Путину об озабоченности ситуацией с Украиной 2 февраля 2022, 21:46 Текст: Кристина Цыцура

В ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что глубоко озабочен ситуацией на украинской границе и «деятельностью России», рассказали в канцелярии премьера после беседы политиков. «Премьер-министр выразил глубокую озабоченность нынешней враждебной деятельностью России на украинской границе. Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, который уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону. Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины было бы трагическим просчетом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. Также Джонсон напомнил, что, согласно политике открытых дверей НАТО, европейские страны могут стремиться к членству в альянсе, что относится и к Украине. Лидеры согласились с тем, что обострение ни в чьих интересах. Напомним, в среду состоялся телефонный разговор Путина и Джонсона, в ходе которого они обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России. Накануне британские премьер посетил Киев, где обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества. Стало известно о попытке постпреда США отговорить генсека ООН от поездки на Олимпиаду 2 февраля 2022, 21:12 Текст: Кристина Цыцура

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд просила генсека организации Антониу Гутерреша отказаться от поездки в Пекин на Олимпийские игры, сообщили источники в ООН. «Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в частном порядке отговаривала генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша от присутствия на Олимпийских играх в Пекине», – передает издание Foreign Policy со ссылкой на источники. Отмечается, что когда генсек ООН дал понять, что все-таки поедет на Олимпиаду, то она попросила хотя бы выразить озабоченность ситуацией с правами человека в Китае, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского СМИ. Гутерреш планирует явиться в Пекин 4 февраля. Представитель генсека заявил, что Гутерреш «считает Олимпийские игры важным выражением единства, взаимного уважения и сотрудничества между различными культурами, религиями и этническими группами». Отметив мнение генерального секретаря по поводу соблюдения прав человека. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США. Австралия присоединилась к бойкоту. Аналогичное решение приняла Канада. Между тем в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии». Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Путин выступил против коллективного наказания в спорте 3 февраля 2022, 02:40

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Практика коллективного наказания в спорте за действия отдельных лиц недопустима, заявил глава российского государства Владимир Путин. Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства «Синьхуа». Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая. В интервью Путин заявил, что Россия «выступает против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации». Он подчеркнул недопустимость «коллективного наказания» за «правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением». При этом Россия «решительно осуждает применение спортсменами запрещенных препаратов, выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте», передает ТАСС. В статье Путин пишет, что «в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям». По его словам, «это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии». Он подчеркнул, что спорт должен «объединять людей, дарить мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищать честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой», передает РИА «Новости». Путин выразил уверенность, что богатый опыт Китая в «организации представительных международных состязаний» позволит провести Олимпиаду на самом высоком уровне. Президент не стал давать прогноз о количестве медалей, которые могут завоевать спортсмены из России, но заметил, что на этот раз получение наград будет зависеть не только от исхода борьбы, но и от эпидемической ситуации. Он отметил, что организаторы Игр в Пекине хорошо подготовились, создали условия для безопасного пребывания гостей Олимпиады. На ваш взгляд За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде? Биатлон

Бобслей

Керлинг

Конькобежный спорт

Лыжные виды спорта

Санный спорт

Фигурное катание

Хоккей

Можете выбрать несколько вариантов ответа Путин рассказал, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание, интересуется прыжками на лыжах с трамплина, но соревнования смотрит только по ТВ. Он пожелал участникам Олимпийских игр в Пекине успешных выступлений, а гостям Игр – хорошего настроения. Президент сообщил, что решил с лидером Китая Си Цзиньпином организовать в 2022 и 2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. Путин также сообщил, что с теплотой вспоминает свою поездку в Пекин в августе 2008 года на церемонию открытия летней Олимпиады. Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Сейчас российские атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee). Запрет, введенный из-за допингового скандала, продлится до декабря. Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов. Он призывает ВАДА и Международный олимпийский комитет разрешить им выступать под флагом России. Путин рассказал о русском мире 2 февраля 2022, 15:02 Текст: Кристина Цыцура

Русский мир огромен, а одной из его миссий является развитие и укрепление, что становится выгодным для всего мира, заявил президент Владимир Путин. «Владыка Иларион применительно к православному миру сказал: «Не мы созидали, не нам разрушать». Конечно! Я могу сказать применительно ко всему русскому миру, который так же, как наша страна, является <…> и многоконфессиональным, и многонациональным, он такой многоликий русский мир, огромный – не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», – сказал президент на церемонии вручения госнаград в Кремле, передает РИА «Новости». Напомним, 2 февраля в Кремле президент страны вручил государственные награды выдающимся деятелям. Был отмечен труд 20 россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях. В Пекине стартовали первые соревнования зимней Олимпиады 2 февраля 2022, 15:15 Текст: Алексей Дегтярёв

Олимпийские соревнования в Китае начались с программы матчей группового этапа турнира по керлингу в дабл-миксте, сообщают информационные агентства. В первый день Игр начались матчи сборных Британии и Швеции, Австралии и Соединенных Штатов, Норвегии и Чехии, а также Китая и Швейцарии, передает ТАСС. За медали в этой дисциплине борются 10 сборных разных стран. После кругового турнира четыре лучшие команды пройдут в полуфинал. Финал и матч за третье место пройдет 8 февраля. Российская сборная не прошла квалификационный раунд и не принимает участие в турнире. Ранее почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что представлять Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине едут лучшие представители российского спорта в зимних дисциплинах. Напомним, 26 января первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде. Путин обсудил с Совбезом защиту персональных данных россиян при цифровизации 2 февраля 2022, 16:55 Текст: Кристина Цыцура

Тему защиты персональных данных россиян при внедрении цифровых технологий обсудил президент России Владимир Путин с членами Совбеза. «Сегодня поговорим о совершенствовании защиты персональных данных граждан Российской Федерации в ходе внедрения цифровых технологий», – приводит слова главы страны ТАСС. Ранее сообщалось, что по итогам опроса социологи выяснили, что более половины россиян (52%) заявили, что новые технологии положительно сказываются на жизни людей, 40% респондентов придерживаются противоположного мнения. Кремль опроверг ведение переговоров с Макроном и Шольцем о гарантиях безопасности 3 февраля 2022, 13:45

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Переговоры по гарантиям безопасности непосредственно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем не ведутся, при этом эта тема поднимается в ходе контактов президента России Владимира Путина с лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Как таковые переговоры по гарантиям безопасности с Макроном, Шольцем и так далее, они же не ведутся. Эти переговоры велись с американцами, с НАТО и в рамках ОБСЕ. Другое дело, что эта тема постоянно затрагивается в двусторонних контактах», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, визит Шольца в Россию для встречи с Путиным прорабатывается. «Как только появится ясность, мы вас проинформируем. Это есть на повестке дня», – сказал представитель Кремля. Напомним, на днях Путин провел телефонный разговор с Макроном, главы государств обсудили ситуацию на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности. Кроме того, Путин обсудил с Макроном возможность личной встречи. Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене 3 февраля 2022, 13:35

Фото: Ng Han Guan/АР/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Китайский актер Джеки Чан в четверг принял участие в эстафете огня XXIV зимних Олимпийских игр и пронес факел по Великой китайской стене, сообщает газета Beijing Daily. По информации издания, 68-летний актер стал 30-м факелоносцем эстафеты. Олимпийский огонь он пронес по самому посещаемому участку Великой китайской стены «Бадалин», передает РИА «Новости». По словам Джеки Чана, стать факелоносцем во второй раз – большая честь для него. Актер принимал участие в эстафете огня на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Он отметил, что несмотря на 10-градусный холод на Великой китайской стене, его сердце согревается при виде радостных лиц спортсменов, журналистов и волонтеров, приветствующих участников эстафеты. «Китайская цивилизация существует уже 5 тыс. лет, не так много государств имеют такую долгую историю. Надеюсь, что благодаря Олимпиаде мы сможем показать миру нашу культуру, еще больше людей начнет понимать Китай», – сказал Джеки Чан журналистам. Напомним, во вторник эстафета олимпийского огня началась в Пекине.