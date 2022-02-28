Псаки объяснила невозможность установления бесполетной зоны над Украиной

Стала известна причина задержки украинских переговорщиков по дороге в Белоруссию

Представители Киева испугались ехать на переговоры с делегацией России по прямой дороге через Гомель из-за опасений за свою жизнь и решили попасть в Белоруссию через Польшу, сообщил белорусский политолог Юрий Воскресенский.

«Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать (в Белоруссию) через Польшу, через пункт пропуска «Варшавский мост» (Брест). Они едут огромным кругом», – сказал Воскресенский РИА «Новости».

«По моим данным, украинская делегация еще не доехала (до места переговоров)», – сказал Воскресенский. Он выразил опасение, что представителя Украины тянут время. По словам политолога, украинская делегация состоит из четырех-пяти человек.

В свою очередь осведомленный источник сообщил ТАСС, что переговоры российской и украинской делегаций начнутся в понедельник в утренние часы. «Это не перенос, встреча будет утром, причина – логистика украинской делегации», – сказал источник.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи. Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник.

Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.

В воскресенье утром делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. После этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что представители Киева не приедут в Гомель на переговоры с Россией. Днем ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия.

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