Выбросившую из роддома чужого ребенка женщину потребовали принудительно лечить

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28 февраля, понедельник | Последнее обновление — 14:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль предупредил Запад о последствиях поставки оружия на Украину
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Все эти помешанные на деньгах уроды, которые за свою газовую жижу готовы всех удавить. Убийцы Каддафи. Лгуны и мошенники. Которые, закатывая глаза, как святоши, тащили и тащили ракеты к нашим границам.
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Переговоры могут быть проведены и под Гомелем, и снова в Минске. А посредником в них должен быть Китай. Участие КНР придаст переговорам наивысший статус, полноту и значимость.
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Можно подумать, что Россия во всем и везде зависит от сотрудничества со странами Запада и что разворачивающееся санкционное цунами и впрямь может накрыть нашу экономику «медным тазом», а то и вовсе удушить. Так ли это?
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Выбросившую из роддома чужого ребенка женщину потребовали принудительно лечить
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Завершено расследование дела против женщины, которая выбросила чужого младенца из окна третьего этажа роддома в Стерлитамаке: после проведения экспертизы ей рекомендовано принудительное лечение.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы Миякинского района, подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка (п. «в»ч. 2 ст. 105 УК РФ)... В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для применения в отношении женщины принудительных мер медицинского характера», – говорится в сообщении на сайте СК.
Инцидент произошел 16 августа, 29-летняя роженица выбросила новорожденного младенца соседки по палате с третьего этажа родильного отделения больницы № 1 в Стерлитамаке, ребенок скончался от травм, возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что женщина ранее была выписана из психоневрологического диспансера.
По результатам экспертизы у женщины диагностировано психическое расстройство, которое во время преступления и сейчас лишает ее способности осознавать свои действия, а также руководить ими. Подчеркивается, что женщине рекомендовано принудительное лечение.
Ан-225 «Мрия» уничтожен в Гостомеле
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Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» уничтожен в аэропорту Гостомеля неподалеку от Киева.
«Уничтожен флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 «Мрия». Это произошло в аэропорту Антонова в Гостомеле под Киевом, где находился самолет», – сообщили в «Укроборонпром».
Аэродром Гостомель входит в состав авиакомплекса «Антонов». Аэродром используется как гражданской, так и экспериментальной авиацией. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала об этом объекте.
Здесь были построены и совершили первые полеты ранние «антоновские» машины, использующиеся и поныне во всем мире, в том числе Ан-124. Это аэродром с огромной ВПП (три с половиной тысячи метров), занимающий сотни гектаров. Он действует и оборудован всем необходимым для взлета и посадки тяжелых военно-транспортных самолетов.
С военной точки зрения у Гостомеля есть целый ряд преимуществ перед другими киевскими аэродромами (Жуляны и Борисполь). Прежде всего – он используется не так часто, в нем гораздо меньше обслуживающего персонала и людей в целом. Он находится на правом берегу Днепра, где расположены основные административные здания Киева.
Что касается легендарного Ан-225 «Мрия» – это советский транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности. Он являлся одним из самых больших самолетов в мире. Причиной постройки Ан-225 была необходимость создания авиатранспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран».
Напомним, утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
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В Германии объяснили решение поставить оружие Киеву
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине.
«Несколько недель я говорила в этом зале по теме поставок вооружений, что менять свою внешнюю политику на 180 градусов нужно в подходящий момент и при полной осознанности. Как бы трагично это ни было, этот момент настал», – заявила она, выступая на экстренном заседании Бундестага, сообщает РИА «Новости».
Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Ресторан в Германии поплатился за отказ обслуживать россиян
Администрация одного из ресторанов в земле Баден-Вюртемберг в ФРГ объявила посетителям о нежелании обслуживать граждан России, объяснив такое решение событиями на Украине; читатели подвергли резкой критике такую «политику», после чего у ресторана упал рейтинг в рекомендательном сервисе.
По имеющимся у портала сведениям, на сайте ресторана было написано, что посетители с российским паспортом «не приветствуются». При этом якобы администратору понятно, что так называемые «нормальные» российские граждане не несут ответственности за действия властей РФ, но «настало время подать сигнал» касательно событий на Украине. Как сообщил портал, ограничение входа для россиян администрация объяснила вкладом в то, чтобы «дети смогли расти в свободной Европе», передает ТАСС.
Как отмечается в сообщении, многие пользователи подвергли резкой критике такую «политику» ресторана, после чего еще в ночь на воскресенье ресторан удалил запись с сайта и заменил на другую. Якобы не приветствуются те посетители, которые «поддерживают агрессивную войну» на Украине.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Позже главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Шольц рассказал об эффекте от санкций ЕС против России
Санкции Евросоюза против России уже показывают свой эффект, Германия оставляет право на новые санкции, никаких табу не будет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Только за последнюю неделю российская биржа потеряла больше 30%. Это показывает, что санкции работают. Мы сохраняем право на дальнейшие санкции без каких-либо табу», – заявил он, выступая на экстренном заседании Бундестага, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Кроме того, в четверг Бербок заявила, что санкции против России и падение рынков акций повлияют и на Германию, Берлин будет принимать ответные меры в защиту существующего порядка в Европе.
Стала известна причина задержки украинских переговорщиков по дороге в Белоруссию
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Представители Киева испугались ехать на переговоры с делегацией России по прямой дороге через Гомель из-за опасений за свою жизнь и решили попасть в Белоруссию через Польшу, сообщил белорусский политолог Юрий Воскресенский.
«Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать (в Белоруссию) через Польшу, через пункт пропуска «Варшавский мост» (Брест). Они едут огромным кругом», – сказал Воскресенский РИА «Новости».
«По моим данным, украинская делегация еще не доехала (до места переговоров)», – сказал Воскресенский. Он выразил опасение, что представителя Украины тянут время. По словам политолога, украинская делегация состоит из четырех-пяти человек.
В свою очередь осведомленный источник сообщил ТАСС, что переговоры российской и украинской делегаций начнутся в понедельник в утренние часы. «Это не перенос, встреча будет утром, причина – логистика украинской делегации», – сказал источник.
Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи. Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник.
Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.
В воскресенье утром делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. После этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что представители Киева не приедут в Гомель на переговоры с Россией. Днем ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия.
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Путин перевел российские силы сдерживания в особый режим
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Президент России Владимир Путин приказал Минобороны России перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
«Приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особой режим несения боевого дежурства», – сказал Путин на совещании с главой МО РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, сообщает РИА «Новости».
Он также указал, что Запад предпринимает не только недружественные действия в экономике: высшие должностные лица НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.
«Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны», – сказал Путин.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Рогозин заявил об аресте российских самолетов Евросоюзом
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Евросоюз (ЕС) запретил самолетам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией, причем ключевое слово здесь именно «взлетать» – речь идет о фактическом аресте парка самолетов, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«ЕС запретил российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза. Ключевое слово – «взлетать». То есть речь идет о фактическом аресте парка самолетов российских авиакомпаний, которые не успели покинуть аэропорты стран Евросоюза», – написал Рогозин в Telegram.
При этом он указал, что авиакомпания Роскосмоса (ПО «Космос») «использует самолеты только российского производства (Ту-204, Ил-76 и другие) и никоим образом не зависит от западных санкций».
«Мы всегда принимали во внимание колоссальные риски технологической зависимости от Запада и делали ставку на отечественного производителя. Россия была великой авиационной державой. Сейчас ее вынуждают вновь ею стать. Звучит странно, но так и есть», – заключил он.
Напомним, ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России. Россия решила организовать вывоз граждан из стран Европы.
Михалков задал вопрос «плакальщикам» из богемы
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Режиссер Никита Михалков показал «элиту», за которую ему стыдно. В список вошли те, к кому обратился известный защитник киевского режима Дмитрий Гордон. Среди них Юрий Дудь и Ксения Собчак.
Тему реакции элиты России на события на Украине Михалков поднял в новом выпуске своей программы «Бесогон». «У меня вопрос к этим плакальщикам, пацифистам, борцам за мир: а что же вы молчали восемь лет? Что вы молчали, когда на наших глазах предали, причем предали не просто кого-то конкретного, а договоренности, государственные, европейские договоренности относительно того, что будет мирная передача власти», – заявил Михалков.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что «появились те, кто начинает рассуждать на тему мира». «Возникает вопрос: где вы были предыдущие восемь лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей, обстреливали их из орудий, когда попирались права и свободы наших граждан и соотечественников?» – написал Володин в своем Telegram-канале.
«Подобные разговоры слышим от родившихся «с золотой ложкой во рту» и уехавших за границу. Вы для начала вернитесь на Родину, поработайте на ее благо, а не транжирьте в ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей. Не забывайте, что их состояние заработано в России благодаря труду граждан, которые не собираются никуда уезжать», – подчеркнул спикер Госдумы.
«Сейчас сложный период в истории нашего государства, но сплотившись, мы все преодолеем. В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов», – подчеркнул Володин.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции для демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
В Минобороны заявили о пытках пленных украинскими нацистами
Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на 4 километра. Подразделения Донецкой Народной Республики, преодолев сопротивление националистических подразделений продвинулась еще на 6 километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово», – цитирует его ТАСС.
По его словам, Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. «Среди них: 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 56 радиолокационных станций», – указал Конашенков.
Он уточнил, что «только сегодня уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбито 3 ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» в пригородах Чернигова».
Также, по словам представителя Минобороны, с начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники.
«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», – рассказал Конашенков.
По его словам, «что касается украинских военнопленных, – мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям. Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил
, что принял решение о специальной военной операции
по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Боррель объявил о готовности ЕС поставить Украине боевые самолеты
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Евросоюз поставит Украине, в частности, боевые самолеты, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.
«Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты», – приводит слова Борреля ТАСС.
«Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму 450 млн евро, а также [выделить] еще 50 млн евро на нелетальное оружие топливо и средства защиты», – добавил глава европейской дипломатии.
Ранее в воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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ООН отказалась обеспечить прилет делегации России с Лавровым в Женеву
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Организация Объединенных Наций (ООН) не может обеспечить прилет в Женеву российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для участия в заседании Комиссии по разоружению и Совета ООН по правам человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека. И это ответ генерального секретаря ООН», – приводит слова Захаровой ТАСС.
«Учитывая, что сейчас страны Европы, которые с нами граничат, закрыли пролет для российских самолетов, то, соответственно, борт, на котором должна прибыть российская делегация в Женеву во вторник для участия не в выставке произведений или достижений и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о разоружении и правах человека, [не может отправиться]. Возглавляет делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров», – подчеркнула дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Захарова пояснила, что страны не дают соответствующего разрешения на пролет. «Но вопрос в ООН и ее генеральном секретаре. Они обязаны обеспечить прибытие делегаций, тем более в такой кризисный для мира момент, в штаб-квартиру ООН, ее отделение в Женеве. Иначе мы получаем не секретариат ООН и генсека, а приемную Вашингтона и ее секретаря. Это даже не вопрос честного или нечестного брокерства, это обязательство и обязанность ООН и страны, которая ее принимает, – обеспечить работу странам-членам. Тем более в кризисный момент», – указала официальный представитель МИД России.
Накануне министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства входящих в сообщество государств для российских самолетов.
Напомним, в период с 28 февраля по 1 марта планировалось участие главы МИД России Сергея Лаврова в 49-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, в том числе была запланирована беседа с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами, а также встреча с руководителями расположенных в Женеве ведущих международных организаций.
В США призвали Китай «определиться» со стороной в ситуации с Украиной
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Председатель совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям, бывший министр финансов США Джейкоб Лью призвал Китай «решить, на какой стороне стоять», занять определенную сторону в ситуации вокруг Украины.
«50 лет назад СССР был общей угрозой, которая сблизила нас (США и КНР). Сегодня российская агрессия вновь угрожает расколом между нами. Это момент, когда страны мира объединяются для того, чтобы осудить атаку России на Украину. Китай должен решить, на какой стороне стоять, и понять, что двусторонние отношения с США станут только крепче, если будет сделан ясный выбор в пользу соблюдения международного права», – приводит слова бывшего министра финансов США ТАСС.
Как утверждает Лью, США и Китай, несмотря на разногласия, продолжают придерживаться многих общих ценностей. Поэтому, указал он, Пекин и Вашингтон должны работать вместе для преодоления таких общих вызовов, как изменение климата на планете, состояние здравоохранения в мире и глобальная нестабильность. По словам Лью, сторонам необходим постоянный канал связи, чтобы избежать катастрофических последствий недопонимания.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире указала на Китай, призвав посмотреть на реакцию «настоящих гигантов» на ситуацию с Украиной.
Накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.
В четверг утром президент России Владимир Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Россия установила господство над воздушным пространством Украины
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Российская авиация установила контроль над всей украинской территорией, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Он добавил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России за последние сутки уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.
Подразделения ВС России также взяли под контроль Бердянск и Энергодар, сказал Конашенков, передает ТАСС.
«Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме», – подчеркнул он.
Также они установили контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС. Войска ЛНР установили контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем.
С начала операции вооруженными силами России уничтожены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. В их числе: 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Стала известна дата переговоров Москвы и Киева
Переговоры российской и украинской стороны по поводу ситуации на Украине состоятся уже сегодня, отказаться от переговоров для Украины будет вредно для нее самой, заявил член делегации переговорщиков, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
«Не надо сейчас говорить о каких-то гарантиях. Через несколько часов мы встретимся с украинской делегацией, я совершенно в этом не сомневаюсь. Сейчас обещать приехать и не приехать – это вред для них самих совершенно очевидный. А польза – быстрее сесть за стол переговоров», – ответил Слуцкий на вопрос о том, точно ли сегодня состоятся переговоры России и Украины, передает РИА «Новости».
Он повторно выразил готовность, если необходимо, продолжить переговоры, такая вероятность также есть.
Ранее сообщалось, что переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе.
Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что представители Украины не приедут в Гомель на переговоры с Россией, поскольку Киев требует провести их в любом другом городе.
Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.
Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.
Эксперт: Принуждение Украины к миру раздражает пораженцев в России
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«Запад использует и лучшие чувства россиян, и их страхи для того, чтобы раскачать ситуацию в нашей стране», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Кирилл Кабанов, комментируя пропагандистскую кампанию, которая развернута против российской «Операции Z» на Украине.
«Можно отметить, что в «Операции Z» на Украине Россия стремится в первую очередь к нейтрализации стратегической инфраструктуры Вооруженных сил Украины: аэродромов, систем ПВО, больших скоплений техники. Это стандартная схема, которая сейчас применяется во всем мире», – отметил член Общественной палаты, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
«Но есть отличие от той тактики, которой придерживались, например, США во время операции в Ираке. Американцы также уничтожили военную инфраструктуру, но далее вводили тяжелую технику, минимизируя потери своих военнослужащих, но не считаясь с потерями среди мирного населения. Российская же армия задействовала силы специальных операций», – отметил Кабанов. Собеседник напомнил, что использование сил спецопераций позволит «точечно» нейтрализовать силы ВСУ, не затрагивая при этом интересов гражданского населения.
«В целом можно сказать, что сейчас идет операция по принуждению к миру. К слову, этот термин также был придуман не в России», – отметил Кабанов, напомнив, что выражение «принуждение к миру» использовалось еще в 1995 году, в документах Объединенного комитета начальников штабов США.
Если Россия ответила на просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи, то Соединенные Штаты провели огромное количество военных операций без всякой санкции, отметил Кабанов. «МИД Китая уже напомнил, сколько стран после Второй мировой подверглось американским бомбардировкам – что и было настоящей угрозой миру», – подчеркнул собеседник.
«При этом США не позволяли, чтобы их действия по всему миру подвергались какой-либо критике – в Сети или офлайн. Но в случае с операцией России по денацификации Украины мы видим обратную картину – США поддерживают «пацифистские» настроения в обществах, в том числе в российском обществе. Сейчас информационная кампания поддерживается и разжигается, особенно это можно заметить по мессенджерам и цифровым ресурсам. И лучшие чувства, и страхи людей начинают использовать для того, чтобы раскачать ситуацию в стране», – заметил Кабанов. Нельзя сказать, что пропагандистская тактика Запада не ложится на благодатную почву, добавил собеседник.
«Такое можно было наблюдать и в прошлом. Если вспомнить, например, историю Первой мировой войны, даже то, что было отражено в учебниках – то и тогда были пораженцы, к которым относились и революционеры, – заметил Кабанов. – Есть определенная спайка людей, которые иногда называют себя интеллигенцией, среди которых хорошим тоном становится разговор: «Я был на митинге в Мюнхене, а я в Ницце – а вышел ли ты на площадь в Москве?».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
«Многие из таких людей в силу возраста не знают о том, что творилось в «свободные» 1990-е годы, когда тяжело приходилось всем, за исключением олигархата. Эти люди уверены, что своим нынешним благополучием они обязаны исключительно Западу. Вместо того, чтобы призвать Украину сесть за стол переговоров и тем самым приблизить мир, эти люди поддерживают украинскую сторону. Но миллионы россиян думают иначе».
В любом случае информационно-пропагандистское давление со стороны Запада будет нарастать, синхронно с принятием все новых и новых санкций, отметил Кабанов. «Соединенным Штатам выгодно продолжение этого конфликта. Они не просто хотят убрать действующую российскую власть за то, что она якобы «мешает продвижению демократии». Они не могут простить, что еще 20 лет назад Владимир Путин сделал ряд других шагов по укреплению нашего суверенитета, которые власть предпринимала все последние годы».
Напомним, в минувший четверг президент России заявил, что принял решение о проведении спецоперации с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины. С точки зрения США, озвученной президентом Джо Байденом, Россия начала военную операцию якобы «без повода, оправдания и необходимости». Украинская власть отказалась идти на предложенные Россией переговоры по мирному урегулированию конфликта.
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