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Стали известны возможные «цели» санкций ЕС среди бизнесменов
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Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против высших должностных лиц государственных компаний и СМИ России, а также некоторых из богатейших людей РФ, сообщило Bloomberg.
Из опубликованного документа следует, что под ограничения могут попасть основатель и крупнейший акционер холдинга USM Алишер Усманов, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, а также председатель совета директоров и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Кроме того, ЕС рассматривает возможность введения санкций против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
В прошлую субботу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что на арест денег российских граждан и российских компаний за рубежом Москве надо будет отвечать симметрично: арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу, а может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях.
Названы возможные контрмеры России в ответ на санкции Запада
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«Очевидная контрмера России против финансовых ограничений – превращение страны в мировой центр блокчейна и создание на его основе альтернативной финансовой системы», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя введенные ЕС и США «разрушительные» санкции против России.
«В целом объявленные санкции находятся в границах ожиданий. На инвестиции или кредиты с Запада в России давно никто особо не рассчитывает, поэтому в этой части ничего не изменится», – считает предприниматель, экономист Антон Любич.
Он отметил, что создаются сложности для расчетов. «В этой части дальше ЕС пошла Великобритания. По сути, российские банки будут лишены возможности осуществления расчетов через Лондон. Потребуется искать обходные пути. На ум приходят Сингапур и Гонконг. Но это будет требовать не только политической воли властей Китая и Сингапура, но и коммерческого желания местных банков организовывать такую работу», – пояснил эксперт.
«Российские граждане и компании будут лишены возможности производить расчеты и хранить сбережения в фунтах стерлингов, кроме каких-то бытовых и туристических операций в пределах остатка по счетам в 50 тыс. фунтов стерлингов. С одной стороны, фунт не является очень популярной валютой для расчетов российских компаний – именно поэтому на такой во многом демонстративный шаг пошла именно Британия, а не США и ЕС. С другой стороны, специалистам очевидны пути обхода этих ограничений», – указал экономист.
«Очевидный и сильный контрход против финансовых ограничений США и ЕС – превращение России в мировой центр блокчейна и создание на его основе альтернативной финансовой системы. Но мы знаем, что вокруг цифровых валют в руководстве Центробанка, Минфина и Росфинмониторинга не прекращаются споры», – отметил Любич.
Из технологических санкций эксперт выделил две группы. «Во-первых, санкции против поставок в Россию электроники – это ожидаемый удар. Любой специалист, консультирующий американское и европейское руководство, моментально рекомендовал бы именно этот шаг. Он самый болезненный для нас. Россия традиционно отстает в электронике по весьма специфической причине: ее сложно, практически невозможно развивать централизованно, в рамках государственного подряда и госкорпораций», – рассказал собеседник.
«Весь мир развивает электронику через венчурную сферу, то есть когда инвесторы финансируют ученых. В таком случае появляются новые разработки, зачастую весьма неочевидные. А потом создаются продукты, которые уже выкупают крупные корпорации и внедряют в массовые продукты или, если речь о государстве, в военные разработки. Я не вижу в финансово-экономическом блоке людей, способных продвигать развитие этой сферы. Очевидно, они должны появиться», – подытожил экономист.
«Во-вторых, по совокупности всех мер нужно признать, что с российской территории становится невозможным развивать компании, ориентированные на интеграцию в западную экономику, – пояснил Любич. – Взят последовательный курс на обособление и исключение России из интеграции с экономиками Запада».
«Крупные компании столкнулись с этим еще лет 15 назад. Вспомним попытки Сбербанка участвовать в покупке «Сааба», но малые и средние российские предприятия были успешны во многих нишевых продуктах. Теперь они поставлены перед сложным выбором: закрытие и отъезд из России, переориентация на рынки Азии или попытки развиваться внутри страны. Эти предприниматели – умные и, думаю, востребованные за рубежом люди. Если их не поддержать, они уедут», – заключил эксперт.
В пятницу после экстренного совещания страны ЕС ввели второй пакет санкций против России и Белоруссии, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования и визовой политики.
Также Евросоюз принял решение запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые европейские санкции в сфере энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в рестрикциях речь пойдет об ограничении доступа к «важнейшим технологиям», таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение. Отмечается, что страны ЕС готовят третий пакет санкций против России, который может быть введен при ухудшении ситуации на Украине.
Ранее в четверг премьер-министр Британии Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что страна замораживает активы ВТБ в стране, а также запрещает деятельность Аэрофлота на территории королевства, вводит санкции против Уралвагонзавода, Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура, Просмвязьбанка. Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции против Аэрофлота.
В свою очередь Министерство финансов США ввело санкции против российских банков «Открытие», «Новикомбанка» (опорного банка госкорпорации «Ростех»), Совкомбанка, Сбербанка и ВТБ. Позже Минфин разъяснил, что американские санкции в отношении Сбера и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро.
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Зеленский заявил лидерам ЕС, что они могут больше не увидеть его живым
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции заявил лидерам стран ЕС, что они, возможно, больше не увидят его живым, сообщают СМИ.
Видеоконференция состоялся до того, как лидеры стран ЕС приняли решение о новой серии санкций против России. «Возможно, это последний раз, когда вы видите меня живым», – приводит слова Зеленского Axios со ссылкой на источники. Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон сказала агентству TT, что лидеры ЕС, прощаясь с Зеленским, знали, что могут больше его не увидеть.
При этом незадолго до разговора с лидерами ЕС, Зеленский заявил, что якобы является для России целью «номер один» для захвата или убийства, а члены его семьи – целью «номер два».
Страны Запада решили отключить российские банки от SWIFT
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США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Хебештрайт сообщил, что «все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT». Также решено «еще больше ограничить возможности» ЦБ России «по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок», передает ТАСС.
Кроме того, «согласованные санкции направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине». В частности, на Западе собрались «положить конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство». Планируется создать рабочую группу, которая должна «обеспечить скорейшую реализацию санкций и заморозить активы попавших под санкции лиц, их семей и фирм».
При этом на Западе намерены «прибегнуть к новым мерам, если Россия не прекратит свою атаку против Украины и тем самым против европейского миропорядка».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен «парализовать активы российского Центрального банка», это «заморозит его транзакции». Глава ЕК предложит это и ряд других дополнительных ограничений в отношении России на рассмотрение лидерам стран ЕС. По ее словам, эти меры создаются в координации с США, Великобританией и Канадой, передает РИА «Новости».
Евросоюз и ряд его партеров намерены в ближайшие дни ввести дополнительные финансово-экономические ограничительные меры в отношении России, говорится в совместном заявлении лидеров Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.
Белый дом распространил совместное заявление США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции и Еврокомиссии. В нем говорится, что «российские войска ведут наступление на Киев и другие украинские города», в связи с чем на Западе «полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и экономик».
Планируется «воплотить в жизнь эти меры в ближайшие дни». «Мы обязуемся принять следующие меры: во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и отразится на их способности работать в глобальном масштабе», – говорится в сообщении.
В Белом доме считают, что «эффект от новых мер проявит себе немедленно». Как заявил представитель Белого дома, «российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение». Он добавил, что «могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка», их будут «дорабатывать в течение этих выходных».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Западные страны еще прорабатывают «модальность» санкций против российского Центробанка в поисках наиболее эффективных путей лишить его возможности использования золотовалютных резервов для поддержки рубля, сказал высокопоставленный представитель американской администрации. Он напомнил, что у ЦБ есть 630 млрд долларов золотовалютных резервов, которые могут теоретически быть проданы для поддержки рубля. ЦБ хотят помешать «взаимодействовать с западными банками», без чего «невозможны интервенции на валютных рынках», он «должен покупать рубль и продавать золотовалютные резервы для поддержки своей валюты».
ЕС продолжает работать над списком российских банков для отключения от SWIFT, сообщил Белый дом. Указывается, что США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам против финансовой системы России за проводимую ею политику в отношении Украины, но не стремились к такому «печальному результату».
Представитель американской администрации заявил, что Китай не станет помогать России: «Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России». По его словам, «это может означать, что, как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций».
Санкции, введенные США за прошедшую неделю, затронули десять крупнейших финансовых институтов России, на долю которых приходится 80% банковских активов страны, заявили в администрации США.
«Россия стала глобальной экономической и финансовой парией. Более 30 стран, представляющие свыше половины мировой экономики, объявили о санкциях и мерах экспортного контроля», – заявили в Белом доме.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил: «Отключение России от SWIFT – это, конечно, неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился в середине 1990-х годов, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации. Очевидно, они могут быть восстановлены. Создан аналог российского SWIFT и все взаиморасчеты в рамках России могут спокойно проводиться через российский аналог».
Боррель объявил о готовности ЕС поставить Украине боевые самолеты
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Евросоюз поставит Украине, в частности, боевые самолеты, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.
«Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты», – приводит слова Борреля ТАСС.
«Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму 450 млн евро, а также [выделить] еще 50 млн евро на нелетальное оружие топливо и средства защиты», – добавил глава европейской дипломатии.
Ранее в воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Президент Польши предложил принять Украину в ЕС в ускоренном виде
Президент Польши Анджей Дуда предложил немедленно предоставить статус кандидата на вступление в Европейский союз Украине, заявил он 26 февраля.
«Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны начаться переговоры о членстве», – написал Дуда в Twitter.
По словам главы страны, Украины должна получить доступ к фондам ЕС, чтобы восстановиться после всего. По словам Дуды, Украина это заслужила.
Евросоюз ужесточил санкции против России
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Главы МИД стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка финансовых активов ЦБ, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По словам Борреля, главы МИД стран ЕС приняли решение, что российские самолеты больше не смогут летать в воздушном пространстве Евросоюза. Кроме того, некоторые российские банки отключат от системы SWIFT, полный список финансовых организаций опубликуют к началу работы европейских регуляторов утром понедельника, передает РИА «Новости».
Также, в ЕС решили заморозить активы Банка России. По словам Борреля, благодаря новым санкциям будет заблокировано около половины финансовых активов ЦБ. Помимо этого, главы МИД стран ЕС договорились включить в санкционные списки «российских олигархов» и ключевые политические и военные фигуры.
Ранее Боррель объявил о намерении ЕС расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
В пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. В четверг страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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Захарова прояснила состояние дипломатических контактов России с ЕС
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Официально дипломатические контакты России и Евросоюза не разорваны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев live» пояснила, что получено «решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, это организация», передает РИА «Новости».
Кроме того, она сообщила, что у нее «нет данных» о том, что из-за санкций россияне не смогут получать визы в Евросоюз и США. При этом Захарова рассказала, что на Западе «пересматривают соглашения об облегчённом визовом режиме», который «касается дипломатов, официальных лиц».
Она «не слышала» о том, чтобы россиянам «в принципе закрывали получение и выдачу виз». По ее словам, были «отдельные заявления», но «это как всегда стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики».
ЕС решил запретить продажу самолетов российским авиакомпаниям
Евросоюз принял решение запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы запрещаем продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Это приведет к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения. Три четверти нынешнего российского коммерческого воздушного флота было построено в Евросоюзе, США и Канаде. Поэтому она серьезно зависит от этого», – передает РИА «Новости» ее слова.
По мнению главы ЕК, новые европейские санкции в сфере энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в рестрикциях речь пойдет об ограничении доступа к «важнейшим технологиям», таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение.
Ранее стало известно, что страны ЕС приняли решение о введении новых санкций против России и Белоруссии, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
ЕС собрался расширить санкции против бизнесменов и элиты России
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Евросоюз введет новые санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По словам Борреля, министры иностранных дел на экстренном заседании в воскресенье одобрят новые санкции против России, объявленные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Мы также расширим черный список, добавив в него олигархов. Мы будем целиться на элиту режима, которая получает выгоду от системы», – приводит слова политика ТАСС.
Кроме того, главы МИД стран Евросоюза согласуют финансирование закупок летального оружия и топлива и вопрос поставок их на Украину, сообщил Боррель.
В пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. В четверг страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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США и ЕС ввели санкции против Путина
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США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России Владимира Путина.
Минфин США сообщил, что Вашингтон «в координации с союзниками и партнерами продолжил давать решительный ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину». США «ввели санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России», передает ТАСС.
ЕС включил в черный список президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и других представителей российской власти. Соответствующие нормативные акты опубликованы в Официальном журнале ЕС. Всего в список включены 98 представителей руководства страны, парламентариев, чиновников России, а также высокопоставленных военных, командующих пограничными базами и различными частями в Белоруссии.
Евросоюз ввел санкции против 60 ведущих промышленных компаний России. В частности, в черный список попали «Сухой», «Туполев», ракетно-космический центр «Прогресс», Калашников, «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», РЖД, «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш».
Евросоюз запрещает поставки товаров в Россию для использования в авиационной или космической промышленности, а также поставки товаров и технологий для нефтепереработки. ЕС запрещает принимать депозиты от российских граждан свыше 100 тыс. евро, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
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Россия решила организовать вывоз граждан из стран Европы
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Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз граждан России из Европы домой, следует из совместного заявления первых двух ведомств. Авиакомпании готовы выполнить обязательства по возврату пассажиров на Родину при гибком подходе авиавластей транзитных стран.
«В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возвращением домой. Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу», – приводит текст совместного заявления Росавиации и Ростуризма ТАСС.
При этом, как сообщил источник на рынке туроператоров, прорабатывается организация возвращения в Россию как организованных, так и самостоятельных туристов из стран, закрывших небо для российских самолетов.
В совместном заявлении Росавиации и Ростуризма отмечается, что необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Также списки граждан, которым необходимо попасть домой, формируются по телефонам горячей круглосуточной линии МИД (+7 (495) 695-45-45), горячей линии Ростуризма (8 (800) 200-34-11), она работает с 08:00 до 20:00 мск, а также по адресу электронной почты dskc@mid.ru.
Накануне министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства входящих в сообщество государств для российских самолетов. В ночь на 25 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыла Британия.
ЕС собрался лишить российских «олигархов» возможности использовать их активы
ЕС и его партнеры намерены работать над тем, чтобы запретить российским «олигархам» использовать их финансовые активы на рынках этих стран, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен полагает, что такие меры, принимаемые наряду с другими шагами против России, «значительно снизят способность» Москвы «финансировать войну», передает РИА «Новости».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены». США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
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Зеленский призвал принять Украину в состав Евросоюза
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране, и заявил о необходимости принять решение о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС).
Зеленский сообщил в Twitter, что «настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС, обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь».
Отметим, что в феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.
Ранее финский президент Саули Ниинисте исключил срочное вступление в НАТО из-за событий на Украине.
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Подсчитаны потери Европы из-за санкций против России с 2014 года
Действующие в отношении России санкции, которые были введены в 2014 году, привели к сокращению европейского экспорта в Россию более чем на 22%, следует из данных ассоциации мелких и средних предпринимателей Италии «Конфартиджанато».
«Экономические санкции против России привели к тому, что европейский экспорт в нее сократился на 22,2%, причем больше всего пострадала Италия (минус 28,5%). Восемь лет убытки составили 24,7 млрд евро, в среднем 3 млрд евро в год», – передает ТАСС сообщение ассоциации.
Отмечается, что сильнее всего были затронуты сфера моды и машиностроение.
В ассоциации добавили, что в связи с последними событиями вокруг Украины «неизбежные новы санкции также окажут очень серьезное влияние на итальянский бизнес».
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия симметрично ответит на арест денег российских компаний и граждан за рубежом.
В свете последних событий президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Перед этим он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
Немецкая АдГ призвала к отмене европейских санкций
Лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла призвал отменить европейские санкции, отметив, что в прошлом они не оказывали желаемого эффекта.
«Экономические санкции должны быть отменены. Они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта и наносили ущерб немецкой экономике и населению. В этой связи «Северный поток – 2» остается незаменимым вкладом в безопасность поставок Германии», – передает РИА «Новости» его слова.
По его мнению, учет законных интересов российской безопасности отвечает интересам Европы. «Приоритетной целью Германии в эти дни должно быть прекращение военных столкновений на Украине. Европейские государства в будущем должны совместно воздействовать на воюющие стороны. Учет законных интересов российской безопасности также отвечает их интересам», – сказал Крупалла.
Крупалла добавил, что все дипломатические контакты с Россией должны быть открыты, урегулирование конфликтов возможно только за столом переговоров.
«Все двусторонние и многосторонние дипломатические каналы должны быть открыты. Необходимо установить контакт с российским правительством. Урегулирование межгосударственных конфликтов может осуществляться только за столом переговоров», – отметил лидер АдГ.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешней зимой у Евросоюза будет достаточно газа, в том числе за счет СПГ, если Россия решит полностью остановить поставки.
Во вторник зампредседателя СБ России Дмитрий Медведев предрек Европе газ по 2 тыс. евро за тысячу кубометров на фоне остановки сертификации «Северного потока – 2». Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР.