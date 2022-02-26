Зеленский заявил о разговоре с генсеком ООН о лишении России права голоса в Совбезе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать ее действия на Украине «геноцидом», хотя у генсека нет таких полномочий.

«Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать российские действия и заявления как геноцид украинцев», – написал Зеленский в Twitter, передает РИА «Новости». Кроме того, он добавил, что обсудил эти вопросы с генсеком ООН.

Между тем, в сообщении офиса генсека ООН о разговоре с Зеленским нет темы лишения РФ голоса в Совбезе.

«Сегодня во второй половине дня генеральный секретарь разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генеральный секретарь выразил президенту решимость ООН усилить гуманитарную помощь народу Украины. Он сообщил президенту, что во вторник ООН обратится с призывом финансировать наши гуманитарные операции на Украине», – говорится в сообщении офиса Гутерреша.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей России через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет.

В то же время посольство России в Турции не получало никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД