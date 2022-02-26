В Киеве назвали причину отказа от переговоров с Россией

Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», - приводит издание Страна.ua слова Арестовича, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне Владимир Путин дал распоряжение остановить спецоперацию по демилитаризации Украины на фоне ожидавшихся переговоров.

Сегодня, 26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Киев предложил провести переговоры в Варшаве, а после перестал выходить на связь.

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