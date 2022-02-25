В Германии заявили, что Зеленский находится в Киеве

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25 февраля, пятница | Последнее обновление — 15:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский предложил Путину переговоры
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Вот вы, вешающие на аватары флаги Украины – вы понимаете, что делаете? Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне.
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Чем успешней и быстрее будет сегодняшний путь к миру между Россией и Украиной, тем меньше боли и обид нам придется прощать друг другу в будущем.
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Главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Германии заявили, что Зеленский находится в Киеве
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Украинский лидер Владимир Зеленский все еще находится в столице страны, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
«Я думаю, что было бы наивным говорить, что он не находится в опасности. Это мужественный человек, который, по нашим данным, по-прежнему находится в Киеве», – цитирует Хебештрайта ТАСС.
Он добавил, что пока вопрос о возможном предоставлении убежища Зеленскому в Германии не стоит.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщала, что Зеленский общался с участниками экстренного саммита Евросоюза из подвала или бункера.
Напомним, Зеленский призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий.
До этого Зеленский допусткал обсуждение нейтрального статуса Украины с Россией. На Украине заявили, что Киев осознал провал идеи вступления в НАТО, поэтому теперь власти страны могут попытаться «продать» нейтральный статус за большие деньги.
Кроме того, Зеленский констатировал, что Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека.
Стало известно о ракетном ударе Украины по российскому аэродрому
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В Сети появились сообщения о том, что ВСУ якобы ударили по военному аэродрому Миллерово в Ростовской области, удар был нанесен либо «Точкой-У», либо с помощью БПЛА.
Источник издания «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах сообщил, что ВСУ ударили по российской стороне «Точкой-У», информация по погибшим и раненым уточняется.
По словам местных жителей, удар произошел примерно в семь утра.
«Слышали сильный грохот. Аэродром от города в десяти километрах примерно. Однако, несмотря на расстояние, лично я слышала взрыв или что-то похожее на него. Сильно испугалась, выскочила на улицу, думала вначале, что грохнуло около дома что-то», – рассказала одна из очевидцев.
Отмечается, что жители приграничного города стараются не выходить на улицы.
Источник также заявил, что «снаряд полностью уничтожил пограничный пункт пропуска, расположенный в 150-метрах от российско-украинской границы».
Ранее об инциденте сообщили Telegram-каналы «Крылья войны» и «Легитимный», опубликовав фото, на которых видно некую горящую территорию.
Официального подтверждения пока нет.
«Миллерово» – это военный аэродром в Ростовской области, расположенный в 5 км северо-западнее города Миллерово.
С 2009 по 2014 годы аэродром не эксплуатировался. 1 января 2014 был восстановлен 31-й истребительный авиационный полк. В качестве основного вооружения истребители Су-30СМ новой постройки, поступающие с 2015 года. На середину 2017 полк получил на вооружение около 18 самолетов Су-30СМ.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области зафиксировали не меньше 14 попаданий снарядов с территории Украины.
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Турция ответила на запрос Украины о закрытии проливов для российских судов
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Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у России будет право использовать их для возвращения флота на базу, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Украина сделала нам официальный запрос [по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей]. Положения Конвенции Монтре предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтре. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтре также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Хюрриет» слова министра.
Напомним, в четверг Украина запросила у Турции ограничение прохода российских военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.
Конашенков объявил потери Украины в ходе первого дня спецоперации
Удары российских Вооруженных сил вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Всего в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, с начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооруженных сил Украины.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Зеленскому подсказали способ завершить войну
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«Договариваться о нейтральном статусе Украины можно было неделю назад, а сейчас единственный вариант для Киева – пойти на более жесткие условия России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог и публицист Владимир Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий.
«После всего, что произошло, у Зеленского есть только один выход для прекращения военной операции – садиться за стол переговоров с Россией. А для этого ему придется пойти на жесткие условия. Скорее всего, речь пойдет об официальном признании Крыма российским, признании независимости ДНР и ЛНР и, вероятно, федеративном устройстве оставшейся части Украины. После этого можно будет спокойно налаживать отношения», – считает политолог и публицист Владимир Корнилов.
По словам эксперта, договариваться о нейтральном статусе Украины можно было бы неделю или две тому назад. «Но Зеленский этот вариант отвергал, а теперь после потерь и сражений Россия вряд ли согласится на меньшее», – пояснил собеседник.
«Однако если украинский президент выполнит условия России, то националисты, несомненно, будут обвинять его в капитуляции. Но какой тут еще вариант – сражаться до последнего украинца, как мечтает Борис Джонсон? Ведь после этого кому-то надо будет эту территорию осваивать и восстанавливать», – добавил политолог.
«Чем бы ни закончилась бойня, которую развязал Зеленский, во всем обвинят его вне зависимости от исхода. А дальше он внутри страны встанет перед угрозой очень серьезных потрясений. Недаром в разгар боев он встречался с актером Шоном Пенном – наверное, подготавливает себе карьеру в Голливуде», – заключил Корнилов.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий, его высказывания прозвучали в выступлении, показанном по каналу «Украина 24» и распространенному в соцсетях. Зеленский заявил, что «России все равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение», передает ТАСС. По его словам, «чем быстрее начнется этот разговор, тем меньшими будут потери самой России».
Ранее он также заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. «Мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины», – отметил президент Украины в видеообращении, размещенном в ночь на пятницу в его Telegram-канале.
«Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус», – заявил Зеленский. «Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное – какие конкретно страны нам их дадут?» – добавил украинский президент.
Ранее на Украине заявили, что Киев осознал провал идеи вступления в НАТО, поэтому теперь власти страны могут попытаться «продать» нейтральный статус за большие деньги. Кроме того, Зеленский констатировал, что Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность организации переговоров президентов России и Украины, но лишь в том случае, если Киев готов говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности. При этом Россия ждала бы от Украины решения концептуальных проблем, в том числе нейтрального статуса.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы ряда европейских участников альянса. В тот же день президент Владимир Путин назвал планируемое вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России, при таком сценарии уровень военных угроз для России кардинально повысится, многократно возрастет опасность внезапного удара по России. Он обратил внимание, что в случае развертывания радиолокационного оборудования на Украине, НАТО сможет контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. 8 февраля глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
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Подведены итоги первых суток российской спецоперации на Украине
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«Сейчас мы видим, как ВСУ и нацбаты на Украине разрушают объекты инфраструктуры – системы электропередачи, водоснабжения, мосты, чтобы свалить все на российских военных», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны России рассказало об уничтожении исключительно военных объектов на Украине.
«В целом за сутки российскими войсками на Украине были уничтожены практически все крупные средства ПВО – остались единицы войсковой противовоздушной обороны типа ЗРК «Оса», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.
Вместе с тем часть аэродромов сохранила основной функционал, добавил собеседник. «С них взлетают украинские самолеты, поэтому в ходе операции были сбиты, а также повреждены на самих аэродромах бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25 и истребители Су-27», – отметил он.
Сейчас идет наземная фаза операции, пояснил собеседник. «Некоторые части ВСУ сдаются, но наибольшие сложности представляют некоторые части ВСУ и нацбатальоны – они снялись с мест постоянной дислокации и перешли в города. Националисты заняли гражданские объекты и, прикрываясь живым щитом, будут вести огонь по российским военным, тем самым пытаясь сделать так, чтобы «ответкой» задело гражданских», – рассказал аналитик.
При этом, по его словам, уничтожение мостов и подготовка ВСУ к «танковым клиньям» ничего не даст украинской стороне. «В стране уничтожена система ПВО, теперь боевая авиация может полностью переключиться на поддержку с воздуха наземной фазы операции. Поэтому любые укрепрайоны будут уничтожены», – сказал эксперт.
При этом операция России корректируется ежедневно в зависимости от ситуации, но в первый день – согласно заявлению Минобороны – задачи были выполнены, напомнил Леонков. «Теперь проводится демилитаризация всех воинских частей. Российские войска блокировали дороги в районе Сум, Харькова, Херсона и Киева для передвижения подразделений ВСУ», – сказал эксперт.
Что касается напряженности битвы за аэропорт Гостомеля, то Леонков указал на его важность, поскольку он приспособлен как для крупных транспортных самолетов, так и для бизнес-джетов. В этой связи России по военным и политическим причинам необходимо взять этот аэропорт под контроль.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные сбили пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Также было уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров. Конашенков добавил, что в ходе спецоперации были выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.
«В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций», – сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
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Минобороны рассказало об уничтоженных самолетах и бронетехнике ВСУ
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Российские вооруженные силы в ходе спецоперации на территории Украины сбили пять боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сбито: пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров», – передает ТАСС его слова.
Конашенков добавил, что в ходе спецоперации были выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.
«В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций», – сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Киев заявил о потере контроля над Чернобыльской АЭС
Российские военные контролируют территорию Чернобыльской атомной электростанции, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно», – приводит его слова агентство УНИАН.
Ранее сообщалось, что российские войска вошли с территории Белоруссии в зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охранявшие радиоактивные отходы, якобы оказывали ожесточенное сопротивление.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Названы возможные контрмеры России в ответ на санкции Запада
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«Очевидная контрмера России против финансовых ограничений – превращение страны в мировой центр блокчейна и создание на его основе альтернативной финансовой системы», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя введенные ЕС и США «разрушительные» санкции против России.
«В целом объявленные санкции находятся в границах ожиданий. На инвестиции или кредиты с Запада в России давно никто особо не рассчитывает, поэтому в этой части ничего не изменится», – считает предприниматель, экономист Антон Любич.
Он отметил, что создаются сложности для расчетов. «В этой части дальше ЕС пошла Великобритания. По сути, российские банки будут лишены возможности осуществления расчетов через Лондон. Потребуется искать обходные пути. На ум приходят Сингапур и Гонконг. Но это будет требовать не только политической воли властей Китая и Сингапура, но и коммерческого желания местных банков организовывать такую работу», – пояснил эксперт.
«Российские граждане и компании будут лишены возможности производить расчеты и хранить сбережения в фунтах стерлингов, кроме каких-то бытовых и туристических операций в пределах остатка по счетам в 50 тыс. фунтов стерлингов. С одной стороны, фунт не является очень популярной валютой для расчетов российских компаний – именно поэтому на такой во многом демонстративный шаг пошла именно Британия, а не США и ЕС. С другой стороны, специалистам очевидны пути обхода этих ограничений», – указал экономист.
«Очевидный и сильный контрход против финансовых ограничений США и ЕС – превращение России в мировой центр блокчейна и создание на его основе альтернативной финансовой системы. Но мы знаем, что вокруг цифровых валют в руководстве Центробанка, Минфина и Росфинмониторинга не прекращаются споры», – отметил Любич.
Из технологических санкций эксперт выделил две группы. «Во-первых, санкции против поставок в Россию электроники – это ожидаемый удар. Любой специалист, консультирующий американское и европейское руководство, моментально рекомендовал бы именно этот шаг. Он самый болезненный для нас. Россия традиционно отстает в электронике по весьма специфической причине: ее сложно, практически невозможно развивать централизованно, в рамках государственного подряда и госкорпораций», – рассказал собеседник.
«Весь мир развивает электронику через венчурную сферу, то есть когда инвесторы финансируют ученых. В таком случае появляются новые разработки, зачастую весьма неочевидные. А потом создаются продукты, которые уже выкупают крупные корпорации и внедряют в массовые продукты или, если речь о государстве, в военные разработки. Я не вижу в финансово-экономическом блоке людей, способных продвигать развитие этой сферы. Очевидно, они должны появиться», – подытожил экономист.
«Во-вторых, по совокупности всех мер нужно признать, что с российской территории становится невозможным развивать компании, ориентированные на интеграцию в западную экономику, – пояснил Любич. – Взят последовательный курс на обособление и исключение России из интеграции с экономиками Запада».
«Крупные компании столкнулись с этим еще лет 15 назад. Вспомним попытки Сбербанка участвовать в покупке «Сааба», но малые и средние российские предприятия были успешны во многих нишевых продуктах. Теперь они поставлены перед сложным выбором: закрытие и отъезд из России, переориентация на рынки Азии или попытки развиваться внутри страны. Эти предприниматели – умные и, думаю, востребованные за рубежом люди. Если их не поддержать, они уедут», – заключил эксперт.
В пятницу после экстренного совещания страны ЕС ввели второй пакет санкций против России и Белоруссии, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования и визовой политики.
Также Евросоюз принял решение запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые европейские санкции в сфере энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в рестрикциях речь пойдет об ограничении доступа к «важнейшим технологиям», таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение. Отмечается, что страны ЕС готовят третий пакет санкций против России, который может быть введен при ухудшении ситуации на Украине.
Ранее в четверг премьер-министр Британии Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что страна замораживает активы ВТБ в стране, а также запрещает деятельность Аэрофлота на территории королевства, вводит санкции против Уралвагонзавода, Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура, Просмвязьбанка. Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции против Аэрофлота.
В свою очередь Министерство финансов США ввело санкции против российских банков «Открытие», «Новикомбанка» (опорного банка госкорпорации «Ростех»), Совкомбанка, Сбербанка и ВТБ. Позже Минфин разъяснил, что американские санкции в отношении Сбера и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро.
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Минобороны: Российские войска восстановили возможность подачи воды в Крым
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Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал, по которому ранее осуществлялась подача воды в Крым.
«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсону», – сказал Конашенков, передает ТАСС.
Согласно его данным, операция позволила разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
При этом подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу начнется, когда будет техническая готовность насосных станций и гидросооружений, сообщил советник главы республики Олег Крючков, сообщает РИА «Новости».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, 24 февраля Владимир Путин сообщил о начале спецоперации для помощи Донбассу, который находится под обстрелом украинских силовиков. Цель операции – демилитаризация Украины, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, уточнил российский лидер.
Опубликованы фото взорванного украинскими войсками моста под Киевом
Украинские СМИ публикуют фото взорванного украинскими войсками моста через реку Тетерев в 70 километрах от Киева.
На снимке запечатлен разрушенный мост с перилами, покрашенными в цвета украинского флага. Фото опубликовали в Telegram-канале украинского издания Страна.ua.
«Под Иванковым (70 километров к северо-западу от Киева) также взорвали мост через речку Тетерев», – написано под фото.
Согласно данным СМИ, мост взорвали украинские войска.
Ранее стало известно, что украинские войска совершили обстрел в направлении населенного пункта Куликово в ДНР, применив тяжелое вооружение.
Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр.
Зеленский допустил обсуждение нейтрального статуса Украины с Россией
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины.
«Мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины», – отметил президент Украины в видеообращении, размещенном в ночь на пятницу в его Telegram-канале. «Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус», – заявил Зеленский.
«Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное – какие конкретно страны нам их дадут?» – добавил украинский президент.
Ранее на Украине заявили, Киев осознал провал идеи вступления в НАТО, поэтому теперь власти страны могут попытаться «продать» нейтральный статус за большие деньги.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность организации переговоров президентов России и Украины, но лишь в том случае, если Киев готов говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности. При этом Россия ждала бы от Украины решения концептуальных проблем, в том числе нейтрального статуса.
В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы ряда европейских участников альянса. В тот же день президент Владимир Путин назвал планируемое вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России, при таком сценарии уровень военных угроз для России кардинально повысится, многократно возрастет опасность внезапного удара по России. Он обратил внимание, что в случае развертывания радиолокационного оборудования на Украине, НАТО сможет контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. 8 февраля глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Напомним, в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
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Зеленский: Украина осталась одна
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Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека, введенных накануне санкций «недостаточно», заявил президент республики Владимир Зеленский.
Зеленский заявил в своем новом видеообращении, что «этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера», а «мощнейшие силы мира наблюдают издалека».
«Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим (...) и видим (...) что этого недостаточно», – добавил он.
Зеленский констатировал, что «мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства».
«Кто готов воевать вместе с нами? Честно: не вижу таких. Я говорю всем партнерам: сейчас важный момент, решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: «С нами ли вы?». Они отвечают, что с нами, но нас они брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся, не отвечают (...) Они отвечают, что с нами, но в альянс они брать нас не готовы», – сказал президент.
По его словам, солидарность и решительность украинцев способны сохранить свободу и защитить государство: «Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны – все выполняют свои задачи по максимуму».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди указал на агрессивные действия Киева и неприемлемые шаги НАТО, в связи с которыми была начата специальная операция по защите Донбасса.
Сообщалось, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Глава Минобороны Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений с уважением относиться к украинским военным.
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Зеленский призвал Россию к переговорам о прекращении военных действий
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Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий, его высказывания прозвучали в выступлении, показанном по каналу «Украина 24» и распространенному в соцсетях.
Зеленский заявил, что «России все равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение», передает ТАСС.
По его словам, «чем быстрее начнется этот разговор, тем меньшими будут потери самой России».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее Зеленский допустил обсуждение нейтрального статуса Украины с Россией. До этого на Украине заявили, что Киев осознал провал идеи вступления в НАТО, поэтому теперь власти страны могут попытаться «продать» нейтральный статус за большие деньги.
Кроме того, Зеленский констатировал, что Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека.
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Стало известно о приказе разведчикам поймать Турчинова
Российские разведчики якобы получили приказ помешать покинуть Украину экс-главе СНБО страны и лидеру штаба партии «Европейская солидарность» Александру Турчинову.
Турчинова якобы планируется показательно судить за военные преступления на Украине и развязывание войны на востоке страны, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в Минобороны России.
Напомним, Турчинов призывал признать «террористическими организациями» Федеральную службу безопасности России и Главное управление Генерального штаба России.
Также он оскорблял украинцев, которые отдали свои голоса за «пророссийские проекты» на выборах в украинский парламент, он называл их «рабами».
В социальных сетях Турчинову дали прозвище «кровавый пастор». В 2014-2015 годах Турчинов отдал приказ о нанесении авиаударов по Донбассу.
Минобороны: ПВО Украины ночью над Киевом сбила свой же истребитель
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Факел, который видели жители Киева в небе над городом прошлой ночью, появился в результате атаки на украинский истребитель своей же ПВО. Российские военные не наносили ударов по украинской столице, заявил источник в Минобороны России.
«Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил Владимир Зеленский, российские вооруженные силы не наносили», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
В МО пояснили, что появление яркого факела над Киевом с последующим его падением на жилой дом объясняется совсем по-другому.
«Прошедшей ночью над Киевом выполнял задачи воздушного патрулирования истребитель Су-27 украинских ВВС. По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств», – объяснили в оборонном ведомстве.
Представитель Минобороны подчеркнул, что аналогия с Великой Отечественной войной у президента Украины Владимира Зеленского, «сделавшего за последние годы все для героизации украинских нацистов», действительно есть.
«Но не с 1941-м, а с ноябрем 1943 года – освобождением Киева Красной армией от немецко-фашистских оккупантов», – сказал он.
Ранее Зеленский заявил о якобы «бомбежках жилых кварталов города-героя Киева, как в 1941 году».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
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