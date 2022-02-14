Сенатор: Пока ОБСЕ будет обсуждать наши учения, они могут закончиться

«Действительно, каждое государство, подписавшееся под этим документом, вправе воспользоваться этой мерой при определенных условиях. Есть конкретные критерии, которые могут обязать нас участвовать в такого рода форматах», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в ОБСЕ назначили на вторник запрошенные Киевом консультации по поводу российских маневров у границ Украины.

Как заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, не стоит игнорировать запрос Украины в ОБСЕ по Венскому документу или отвечать на него демаршами.

«По моим данным, – от наших специалистов – мы ничего не нарушаем. Какие данные там приводит Украина, мне неизвестно. Нам нужно дать ответ через дипломатов, включая наших представителей в международных структурах, через юристов. Они хорошо знают Венский документ, где расписано, в каких случаях Украина или любая другая страна-участница может созвать встречу по возникшему вопросу. Думаю, наши специалисты уже ведут работу по подготовке позиции России», – предположил собеседник.

Сенатор полагает, что реакция Москвы в таком случае должна быть серьезно продумана. «На «бла-бла» ответ не пройдет, – считает Климов. – Правда, сам по себе созыв стран еще ни о чем не говорит. Ну, показалось какому-то государству, что наша или другая страна проводит где-то учения, которые якобы выходят за рамки обычного формата. Показалось? Это неинтересно».

«Кстати, если призыв Киева действительно вызван обеспокоенностью по поводу учений, то допускаю, что они могут уже закончиться, пока все это будет обсуждаться. Как начали быстро, так и закончим. Мы и в прошлом году подобные учения проводили», – добавил политик.

Вечером в воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что Москва не ответила на запрос Киева по Венскому документу. «Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», – написал министр в Twitter. По мнению Кулебы, Москва «должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников», если «серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ».

Запрос, который, по словам министра, Россия проигнорировала, был отправлен в прошлую пятницу. Опираясь на положения Венского документа, Кулеба потребовал информацию о военной деятельности у границ Украины и в Крыму, а именно: «точные районы проведения военной деятельности, даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, участвующие в ней».

В понедельник председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что запрошенные Киевом консультации пройдут 15 февраля, пишет РИА Новости.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2011 году, напоминает ТАСС. Его положения предусматривают проведение странами-участницами ОБСЕ инспекций районов, соединений и воинских частей в государствах-партнерах по документу для контроля военной деятельности. Участники этого соглашения ежегодно обмениваются сведениями о военных силах и основных системах вооружений, а также о планировании в сфере обороны и военных бюджетах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД