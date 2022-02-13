США заявили об открытости к диалогу с КНДР без предварительных условий

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13 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 08:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Британии призвали НАТО отказаться принимать Украину в альянс
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В классические времена конфликты, подобные нынешнему вокруг безопасности в Европе, решались войной и установлением нового баланса сил, но сейчас война между претендентами, которые обладают ядерным оружием, практически невозможна по причине крайне высоких рисков.
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Законопослушный, открытый российский собственник в своей стране защищен меньше, чем иностранный. Тот, кто по-честному работает в России, создает рабочие места в России, оказывается под ударом. А под защитой оказывается иностранный агент.
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Сегодня лишь две оборонные компании США могут производить твердотопливные ракетные двигатели. Больше всего пострадало от монополизма военное кораблестроение. Полностью Америка утратила и способность создавать танки новых типов.
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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США заявили об открытости к диалогу с КНДР без предварительных условий
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Белый дом открыт для диалога с КНДР без предварительных условий и не вынашивает в отношении нее враждебных намерений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Хочу подчеркнуть: у нас нет враждебных намерений в отношении КНДР. Мы по-прежнему открыты для диалога без предварительных условий, если Пхеньян выберет этот путь», – цитирует ТАСС главу американской дипломатии.
По мнению Блинкена, Северная Корея снова может осуществить провокации на фоне событий в других регионах мира. К ним он отнес ракетные пуск Пхеньяна.
«Нам всем ясно, что КНДР находится на стадии провокаций», – подчеркнул он.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США в свете последних ракетных пусков КНДР готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном без предварительных условий.
В январе генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Ракета пролетела около 800 км. Вооруженные силы (ВС) США сообщили, что осведомлены о пуске Северной Кореей очередной баллистической ракеты, это действие не представляло угрозы военнослужащим Соединенных Штатов или союзникам.
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Соловьев объяснил, что может означать дата «российского вторжения» на Украину
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев связал с возможными провокациями в Донбассе появляющиеся на Западе даты «российского вторжения» на Украину.
Соловьев написал в Telegram, что «англосаксы нагнетают истерику», называя датой «российского вторжения» 15-16 февраля, «выводят свои посольства из Киева и требуют от своих граждан покинуть Украину», а США «отзывают своих граждан из наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе, де-факто сводя на нет ее работу».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
«Напрашивается довольно очевидный вывод: ВСУ получили отмашку от американцев и 15 февраля ждать провокации на Донбассе?», – предположил он.
Между тем первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя многочисленные сообщения в западных СМИ о нападении России на Украину 16 февраля, заявил, что «американцы прежде всего и их сподвижники в лице британцев, немцев умышленно нагнетают ситуацию, что война неизбежна, что война вот-вот, на пороге, даже фейковые новости вбрасывались через Bloomberg, что война уже началась, а потом снимали эту новость», передает ТАСС.
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«Я думаю, что им очень хочется реализовать военный сценарий, но не в масштабе противостояния России и НАТО, а в масштабе противостояния России с Украиной. И потом им уже будет все равно, что будет с Украиной. Им главное, чтобы была возможность изолировать Россию, ввести свои драконовские санкции и так далее», – добавил он.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
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Фигурист Смолкин жестко ответил американской журналистке на вопросы о Валиевой
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Российский фигурист Глеб Смолкин попросил журналистку USA Today Кристин Бреннан сменить тему в ответ на ее попытку задать вопрос его партнерше Диане Дэвис о скандале вокруг Камилы Валиевой.
Диана Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, в группу которой входит Валиева.
«Я уже сказал все на тему истории с Камилой Валиевой. Повторять все по триста раз – это не моя работа, я здесь не для этого», – приводит слова Смолина ТАСС.
Бреннан все же задала вопрос, на что ей ответили, что разговаривать на эту тему нет желания. Смолкин пожелал Камиле Валиевой всего наилучшего, назвав ее великим атлетом и фигуристкой.
Журналистка все же попросила Дэвис саму ответить на вопрос. Получив отказ, она поинтересовалась, умеет ли Дэвис говорить, в том числе на английском.
«Да. Но не с вами и не по этому вопросу», – резюмировал Смолкин, после чего российские журналисты стали задавать паре вопросы об их выступлении.
Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли из-за сообщений о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года.
Позже удалось обжаловать и добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований. Возвращаясь со льда в раздевалку, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. В Кремле после этого призвали Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».
Ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой.
Британцев поразила картина на совместном фото Шойгу и Уоллеса
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Пользователи Twitter в Британии восхитись картиной, попавшей на совместную фотографию министров обороны Сергея Шойгу и Бена Уоллеса и начальников штабов Валерия Герасимова и Тони Радакина.
«Какая картина позади них!» – восхитился Steve Barker.
«Я прикован к картине за ними», – также написал пользователь Paul Tromans.
«Вот именно. Монти (фельдмаршал Монтгомери. – прим. ВЗГЛЯД), Айк (генерал Эйзенхауэр. – прим. ВЗГЛЯД) и другие. Союзники...» – ответил ему Paul Butterworth, передает РИА «Новости».
Британцы также «подкололи» делегацию и главу МИД страны Лиз Трасс, посетившей Москву за день до этого.
«Надеюсь, эти парни знают российскую географию лучше, чем Трасс», – написал пользователь geroman.
«Ставлю на то, что эта встреча прошла куда лучше визита Трасс», – заявил Donald Twaine.
Напомним, в пятницу министр обороны Британии Бен Уоллес побывал с официальным визитом в Москве и провел переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
До этого проходила встреча главы МИД Британии Лиз Трасс с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе переговоров Трасс оконфузилась, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.
Первый президент ВАДА призвал Россию отказаться от Олимпиад
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Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA) Ричард Паунд призвал Россию не принимать участие в Олимпиадах после допингового скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой в Пекине, сообщает Reuters.
«У вас есть проблема. Возьмите таймаут на одну-две-три Олимпиады, пока вы не возьмете ситуацию под контроль. Но русские не помогают себе, потому что они совершенно не раскаялись. Они ничего не признают, но обжалуют любое решение. Вероятно, было слишком мягким подходом позволить им выступать под флагом Олимпийского комитета России», – передает «Московский комсомолец» его слова.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило о сомнительной допинг-пробе от 25 декабря 2021 года у Валиевой. Это случилось после того, как российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения пришлось перенести.
На данный момент Камиле Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. Позже стало известно, что МОК и WADA опротестовали решение о снятии отстранения Валиевой.
Тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой. Она назвала ситуацию противоречивой и сложной, однако выразила полную уверенность в том, что Валиева невинна и чиста.
«Маршал Шапошников» отогнал подлодку США от Курильских островов
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В районе курильского острова Уруп в территориальных водах России обнаружена подлодка США типа «Вирджиния», требования о всплытии не были выполнены, после применения «соответствующих средств» она ушла, сообщили в Минобороны России.
«12 февраля в 10.40 (мск) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Требование о немедленном всплытии экипжем подлодки было проигнорировано.
«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», – говорится в сообщении.
Уточняется, что американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.
Добавляется, что отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения и осуществляет контроль подводной среды для воспрещения нарушения государственной границы.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
Блогеры восхитились победным танцем лыжницы Ступак
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Российская лыжница Юлия Ступак исполнила зажигательный танец на подиуме на церемонии чествования призеров Олимпийских игр в Пекине, ее поддержали коллеги по сборной. Блогеры окрестили победный танец лыжниц манифестом.
«Как же мы скучали по золотым танцам Юли Ступак. Через неудачные гонки, слезы и досаду – к олимпийской мечте! Душа не только танцев, но и песен просит. Девочка, танцуууууй, все пройдет так скоро», – порадовались за победу спорстменок в Матч ТВ. Журналистка Тина Канделаки перепостила видео у себя в Telegram, назвав наших лыжниц «золотыми девочками».
«Какие же вы невероятные! Миллионы благодарностей за такую гонку!», – написала бывший руководитель телеканала Матч ТВ.
«Российская эстафетная четверка бесподобна не только на лыжне, но и в танцах на пьедестале. Этот танцевальный манифест на пьедестале должен стать символом Олимпиады для нашей команды, который способен вдохновить не только лыжников мужской команды, но и всех спортсменов нашей сборной на следующие победы. А с таким настроем они, безусловно, придут!», – написал спортивный журналист Алексей Железнов
«Девчонки дорогие, Юлия, Наталья, Татьяна, Вероника, вы сегодня покорительницы наших сердец! Спасибо вам за проявление русского характера: за волю, за терпение, за труд! С золотом! (Парни лыжники, берите пример)», – написала в своем Telegram-канале актриса Мария Шукшина.
«Настроение всей России сейчас – Юлия Ступак», – пишет канал Eurosport, публикуя кадры победного танца российской лыжницы.
Сама спортсменка пообещала устроить настоящий «Кураж-Бомбей» после победной эстафеты.
Ранее женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Команду представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
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Поздняков расплакался после достижения России на Олимпиаде
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не смог сдержать слез после победы женской сборной по лыжным гонкам в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
«Фантастический результат, которого у нас с 2006 года не было. Мы сейчас обсуждали это с Еленой Валерьевной [Вяльбе], я поздравил девочек. Замечательный успех – для самих спортсменок, тренеров, специалистов федерации, для всех наших зрителей, я уверен, они все сегодня прильнули к экранам», – передает его слова ТАСС.
Отмечается, что женская сборная России победила в эстафете на Олимпиаде впервые с 2006 года.
Во время церемонии чествования призеров Олимпийских игр в Пекине лыжница из России Юлия Ступак исполнила танец. Девушка станцевала прямо на подиуме. Соотечественницу поддержала Вероника Степанова, которая также получила олимпийскую медаль, передает РИА «Новости».
Непряева завоевала вторую медаль на Играх в Пекине, до этого она взяла «серебро» в скиатлоне. Ступак после скиатлона заявляла о возможном завершении карьеры.
Напомним, россиянки Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова в субботу победили в эстафете.
Байден заявил Путину об ответе США в случае «вторжения» на Украину
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Президент США Джо Байден обсудил по телефону с Владимиром Путиным «усиливающееся наращивание Россией военных сил на границах с Украиной», и предупредил, что США дадут решительный и быстрый ответ в случае «вторжения» в эту страну, говорится в заявлении Белого дома.
«Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям», – приводит РИА «Новости» заявление Белого дома.
Согласно заявлению американский лидер «ясно дал понять», что если Россия примет меры по эскалации вокруг Украины, США вместе с союзниками и партнерами «решительно отреагируют», в результате чего Москва столкнется с «быстрыми и серьезными издержками».
При этом Байден подчеркнул, что «российское вторжение на Украину приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит позиции России».
Власти США считают, что состоявшийся разговор американского президента Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина был профессиональным и содержательным, передает ТАСС.
«Разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался более часа», – заявил представитель администрации президента. По его словам, «не было принципиальных изменений в динамике, которая имела место в последние несколько недель».
Джо Байден и Владимир Путин договорились, что их команды останутся в контакте по поводу ситуации вокруг Украины в предстоящие дни, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации по итогам разговора двух лидеров.
Чиновник заявил, что это не отменяет вероятности того, что Россия может принять решение о нападении на Украину.
При этом представитель Белого дома отказался сообщить журналистам, обсуждался ли инцидент с американской подводной лодкой в российских водах в телефонном разговоре Джо Байдена и Владимира Путина. «У меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить», – сказал он и посоветовал обращаться в Пентагон.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Стало известно о начале отъезда российских дипломатов с Украины
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Дипломаты и сотрудники консульств России покидают Украину на фоне объявленной рядом стран эвакуации дипломатов из республики, сообщил информированный источник.
Источник сообщил, что, по заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию, об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», передает РИА «Новости».
По его словам, «на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем».
«Кстати, на возможность такого сценария намекал (глава МИД России) Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с мининдел Великобритании Элизабет Трасс», – напомнил он.
Ранее Лавров допустил, что Россия может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений. Вместе с тем пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко заявлял, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме, решение о частичной эвакуации пока не принималось, но такой вопрос прорабатывается МИД.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
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В лондонском метро запустили антироссийскую рекламу с цитатой из Тургенева
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Бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фото из метро Лондона, где на стене размещен рекламный щит с цитатой из романа Ивана Тургенева «Отцы и дети».
Как следует из фото, опубликованного Гололобовым на своей странице в соцсети Facebook, на рекламном щите в лондонской подземке размещен текст: «Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы… бесполезные слова. Русскому они не нужны». Гололобов в своей публикации назвал рекламный постер «унижением русских через цитирование классики».
Сама цитата принадлежит персонажу романа Ивана Тургенева «Отцы и дети» Евгению Базарову – студенту-нигилисту, не признающему авторитетов. При этом в оригинальной цитате Базаров отмечает, что слова эти, которые «русскому человеку даром не нужны», иностранные.
Напомним, в пятницу министр обороны Британии Бен Уоллес побывал с официальным визитом в Москве и провел переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. При этом британцев восхитила картина, на фоне которой сфотографировались министры обороны и начальники штабов Вооруженных сил России и Соединенного Королевства. Днем ранее состоялась встреча глав МИД России и Британии Сергея Лаврова и Лиз Трасс.
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МОК решил не наказывать украинского спортсмена за политический плакат
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Международный олимпийский комитет (МОК) не будет применять санкции к украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу за демонстрацию антивоенного плаката, сообщили в пресс-службе организации.
В организации заявили, что поговорили со спортсменом и пришли к выводу, что «это был общий призыв к миру», передает ТАСС.
«Для МОК этот вопрос закрыт», – подчеркнули там.
Накануне во время соревнований по скелетону на Олимпийских играх Гераскевич после третьего заезда показал плакат с надписью «Нет войне на Украине».
Видео, на котором изображен момент демонстрации плаката, разместила в Telegram ведущая Ксения Собчак.
Позже Гераскевич объяснил позицию корреспонденту Sport24: «Я за мир в стране, никто не хочет войны. Очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция».
«Общаюсь ли на Олимпиаде с российскими скелетонистами? Я их уважаю как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире», –добавил он.
Затем он сказал в интервью Tribuna.com: «Я за мир в Украине, каждый нормальный человек против войны. Надеюсь, наш плакат внесет маленький вклад в прекращение всяческих намерений военных действий в нашей стране».
Согласно 50-й статье Олимпийской хартии, на Играх запрещены любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.
Отметим, что ранее зарубежные СМИ сочли активность российских болельщиков на Олимпиаде политической.
Напомним, что российские спортсмены на зимней Олимпиаде в Пекине выступают без гимна, флага, символики и без названия страны. Вместо этого они называются сборной ROC (Russian Olympic Committee). Из этой аббревиатуры ранее родилась кампания #wewillROCyou.
Между тем президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
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Шахназаров решил судиться с дочерью из-за квартиры в Москве
Российский режиссер, сценарист и директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров судится со своей 36-летней дочерью Анной из-за квартиры в Москве.
Анна Шахназарова выросла в США, до конца 2000-х годов с отцом не виделась. После приезда в Москву дочь режиссера начала жить в собственной 86-метровой квартире на Патриарших прудах.
Но Шахназаров считает, что половина жилья – его собственность, так как он оплачивал налоги и коммунальные услуги за квартиру, передает Telegram-канал Mash.
Захарова возмутилась издевательством США
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала издевательством над здравым смыслом и украинским народом провокационные заявления о вторжении на Украину.
«Вы такое вообще видели когда-нибудь? США 2 месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападет Россия. Президент Украины и представители силового блока этой страны уже 2 месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь еще и просят неравнодушных поделиться данными. Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», – написала в Telegram Захарова.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Байден превратился в игрушку американских спецслужб.
Минобороны вручило военному атташе США ноту из-за инцидента с подлодкой у Курил
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Минобороны России вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia («Вирджиния»), обнаруженной утром в субботу в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды, сообщили в оборонном ведомстве.
«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.
Позднее в ведомстве сообщили, что «12 февраля в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота».
Представителю минобороны США было заявлено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.
«Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем», – цитирует заявление Минобороны РИА «Новости».
Там подчеркнули, что «Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации».
Ранее 12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Требования о всплытии экипажем субмарины не были выполнены, после применения «соответствующих средств» подлодка ушла.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
Пугачева ответила нагрубившей ей Понаровской
Народная артистка России Алла Пугачева заявила, что не реагирует на слова недоброжелателей, потому что следует правилу «быть счастливой, чтобы другие не смогли этого пережить».
По словам Пугачевой, ее часто спрашивают, как ей удается не реагировать на злые комментарии в свой адрес. Она поделилась житейской мудростью, которой придерживается.
«Не надо мстить подлым людям», – пояснила артистка в своем Instagram.
По ее словам, «надо быть просто счастливой», и тогда злопыхатели «этого не переживут».
Ранее заслуженная артистка России Ирина Понаровская нелестно высказалась о Пугачевой, назвав ее «деревней».
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