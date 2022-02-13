США заявили об открытости к диалогу с КНДР без предварительных условий

Белый дом открыт для диалога с КНДР без предварительных условий и не вынашивает в отношении нее враждебных намерений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Хочу подчеркнуть: у нас нет враждебных намерений в отношении КНДР. Мы по-прежнему открыты для диалога без предварительных условий, если Пхеньян выберет этот путь», – цитирует ТАСС главу американской дипломатии.

По мнению Блинкена, Северная Корея снова может осуществить провокации на фоне событий в других регионах мира. К ним он отнес ракетные пуск Пхеньяна.

«Нам всем ясно, что КНДР находится на стадии провокаций», – подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США в свете последних ракетных пусков КНДР готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном без предварительных условий.

В январе генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Ракета пролетела около 800 км. Вооруженные силы (ВС) США сообщили, что осведомлены о пуске Северной Кореей очередной баллистической ракеты, это действие не представляло угрозы военнослужащим Соединенных Штатов или союзникам.

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