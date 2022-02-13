Захарова объяснила отъезд западных военных инструкторов с Украины

Москва обвинила Запад в попытке дискредитации требований по безопасности

Скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности, оправдание западных геополитических устремлений, говорится в сообщении МИД РФ о масштабной дезинформации западных СМИ о «вторжении» России на Украину.

В дипведомстве указали, что в конце 2021 – начале 2022 г. мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой – убедить мировую общественность в том, что РФ якобы готовит вторжение на территорию Украины, передает ТАСС.

«В данном досье собраны и задокументированы некоторые из наиболее ярких фейковых публикаций в западных СМИ. Они доказательство того, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины», – говорится в сообщении российского дипведомства.

На Смоленской площади указали, что «СМИ, вопреки стандартам честной журналистики, распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы».

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«При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц, в частности многократные заверения в приверженности России мирному дипломатическому урегулированию кризиса на Украине на основе минского Комплекса мер, ссылки на национальное суверенное право государств осуществлять передислокацию вооруженных сил на своей территории, а также заявления об оборонительном характере воинских учений, проводимых совместно с вооруженными силами Белоруссии. Кроме того, игнорировались озабоченности Москвы, указывающей на то, что это Запад продвигает свою военную инфраструктуру к границам России, оказывает военно-техническую помощь Украине, вооружает ее, направляет своих военных инструкторов, проводит масштабные и опасные военные учения», – отметили в министерстве.

Там также указали, что, по сути, западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне.

В дипведомстве отдельно обратили внимание на позицию официальных лиц западных стран в условиях массированной дезинформационной кампании против России. «Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым, по сути, подтверждая свою причастность к фейкам и вбросам. Показательны в этом контексте высказывания представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано по ситуации вокруг вброса Bloomberg о якобы начале вторжения России на Украину», – добавили в министерстве. – Даже когда дезинформация официально была признана как таковая самим ее источником, политик, вынужденно отвечая на вопрос СМИ (об инициативном комментировании не идет и речи), охарактеризовал ее как «ошибка с коротким сроком жизни». То есть, признав явный подлог, по сути, попытался его оправдать тем, что он не имел последствий».

Таким образом, подчеркнули на Смоленской площади, «можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий».

Министерство иностранных дел России привело большое количество примеров масштабной дезинформационной кампании западных СМИ. В первую очередь на Смоленской площади обратили внимание на американские средства информации.

В МИД подчеркнули, что тон всей кампании ожидаемо задают наиболее цитируемые ресурсы из США, характер публикаций которых «выдержан в нарочито экспрессивной манере». В ведомстве обратили внимание на то, что «особую роль в рамках данной активности взяло на себя тесно связанное с американским политистеблишментом информационное агентство Bloomberg, которое за недавнее время дважды отметилось ничем не подтвержденными сознательными фейками, которые пришлось опровергать на самом верху».

После США вторым по активности медиаполем стало информпространство ФРГ – важного союзника США в НАТО и локомотива ЕС. «На роль основного исполнителя фейковых заказов был выбран весьма популярный журнал Bild, а конкретно его штатный автор Ю. Репке», – отметили в дипведомстве. В МИД РФ не оставили без внимания и СМИ Великобритании, «которые в большом количестве и весьма часто печатают сообщения о «вторжении», пользуются теми же риторическими приемами, что и другие их коллеги по блоку НАТО».

На Смоленской площади указал и на СМИ, «казалось бы, нейтральной Швейцарии». Так, собственный корреспондент телеканала SRF в Москве Д. Науэр в телесюжете от 28 января утверждает, что «Россия перебрасывает огромные силы на границу с Украиной. За тысячи километров из Сибири пригнали военную технику, в том числе и танки». «При этом в качестве видеосопровождения используются кадры отработки учебных задач на полигонах подразделениями общевойскового объединения ЮВО, тем самым создавая у зрителя ложное впечатление стягивания наступательных вооружений к границам с Украиной для реализации существующих только в головах западных пропагандистов агрессивных планов Москвы», – указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России отметили также французские средства массовой информации. «Имеющие давнюю публицистическую традицию СМИ Франции отрабатывают фейковую повестку в своем стиле: используя литературные обороты, стараясь брать не фактологией, а образностью. В качестве примера таких публикаций можно назвать репортаж спецкорреспондента французского журнала Le Point Г. Перрье из Киева от 3 февраля этого года», – указали в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД России обратили внимание в том числе на публикуемую информацию в СМИ ЕС, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Норвегии, Дании, Исландии, Швеции, Австралии и Японии.

Накануне Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.

Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.

В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.

В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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