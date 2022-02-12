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Состоялся телефонный разговор Путина и Макрона
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону, беседа длилась 1 час 40 минут, сообщает France Presse.
«Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе», – приводит сообщение France Presse РИА «Новости».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Москве у него состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, Financial Times заявила, будто Путин и Макрон заключили в Кремле некую «сделку», на основании которой Россия выведет из Белоруссии порядка 30 тыс. военных после окончания учений, запанированных на 10-20 февраля. В Кремле существование такой «сделки» опровергли, однако вывод военных после учений подтвердили, подчеркнув, что никто и не собирался их там оставлять.
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Порошенко рассказал о вывозе золота и денег из Крыма в 2014 году
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Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен наличными.
«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом», – передает слова Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала Киевского апелляционного суда.
Он рассказал, что обсудил этот вопрос с тремя людьми, возглавлявшими тогда различные ведомства. Речь идет о главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министре внутренних дел Арсене Авакове и главе Службы безопасности Украины Василии Грицаке.
«Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была 4 млрд гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые <...> были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения», – добавил Порошенко.
По словам Порошенко, если бы он этого не сделал, то деньги попали бы в Донецк.
Напомним, Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты и прокуратуры на меру пресечения в виде личного обязательства для Порошенко. Прокуратура настаивает на аресте с возможностью внесения залога, а защита настаивает на отмене личного обязательства. В результате суд оставил меру пресечения в силе.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, за что ему грозит 15 лет лишения свободы. Также он является фигурантом десятка уголовных дел в качестве свидетеля.
Путин: Слова об Украине и «красавице» не имели «личного измерения»
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Президент России Владимир Путин заявил, что его высказывание об Украине и о «красавице» не имели «личного измерения».
«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», – цитирует Путина ТАСС.
«Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат», – объяснил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Зеленский, отвечая на слова российского коллеги, заявил, что терпение – это мудрость, поэтому украинская сторона не отвечает на провокации.
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В США назвали условие очередных переговоров Байдена и Путина
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Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах», заявила в интервью CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация США вероятность проведения очередной встречи между Путиным и Байденом в ближайшие дни, Томас-Гринфилд сказала, что «мы держим двери для коммуникации с русскими открытыми. Как вы знаете, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе говорил с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить снова», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, включают ли эти дипломатические дискуссии и контакт Байденом, она указала: «Мы не отложили это в сторону, но это должно произойти при правильных обстоятельствах». По ее словам, США готовы вести с Россией столько дипломатических дискуссий, сколько «ей потребуется, чтобы побудить ее к деэскалации».
Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет.
Предыдущий разговор Путина и Байдена состоялся в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на правоту Путина в Мюнхенской речи
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Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.
По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего, со стороны Запада, за прошедшие 15 лет. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.
В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.
Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.
Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
Французский генштаб опубликовал переговоры с «Адмиралом Григоровичем» во время учений
Генеральный штаб французских вооруженных сил опубликовал запись переговоров по радио французской военно-морской группы с экипажем российского фрегата «Адмирал Григорович» в ходе морских учений.
«После того как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса «Адмирал Григорович», – цитирует сообщение генштаба «Звезда».
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Отмечается, что моряки обменялись профессиональными мнениями об обеспечении безопасности участников маневров во время их проведения. Также генштаб опубликовал аудиозапись беседы.
Путин: Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности
Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности, переговоры продолжаются в открытом и закрытом режимах, заявил президент России Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», – цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности. В министерстве заявляли о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса.
Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности
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Повышение уровня напряженности требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего – получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, что «обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной», и это «требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.
«И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка. Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене», – добавил президент.
Он пожелал сотрудникам МИД успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего.
Ранее МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
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Путин создал комиссию Совбеза по вопросам миграционной политики
Президент России Владимир Путин создал Межведомственную комиссию Совбеза по вопросам государственной миграционной политики, сообщают информационные агентства.
«Образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики», – цитирует указ главы государства РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин якобы доложил президенту Владимиру Путину о преступлениях, совершенных мигрантами в стране.
Как сообщалось, по мнению Бастрыкина, необходимо «обязать работодателей оплачивать мигрантам и жилье, и проезд в общественном транспорте», «ввести геномную регистрацию мигрантов».
Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
Новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт.
С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Стало известно об отказе Макрона сдать ПЦР-тест перед встречей с Путиным
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Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от российского лидера Владимира Путина длинным столом, так как западный политик отказался сдать в Москве ПЦР-тест на коронавирус, заявил анонимный источник в Елисейском дворце.
Источники в окружении Макрона заявили Reuters, что президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР в России и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию, передает РИА «Новости».
«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», – сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.
Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.
Напомним, встреча Путина и Макрона в Москве состоялась в понедельник. Они сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе.
В начале февраля за этим же столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тот после сказал, что из-за коронавируса встреча прошла «в необычном формате», и он «никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом».
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Кулеба: Зеленский и Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины
В ходе переговоров 8 февраля Владимир Зеленский и глава Франции Эммануль Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Также дипломат рассказал, что Макрон не привез в Киев конкретных предложений и ничего не навязывал на встрече президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает ТАСС.
«Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера на встрече Зеленского и Макрона не поднимался», – сказал он.
Ранее газета Daily Mail писала, что лидер Франции во время встречи с Путиным предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс.
Напомним, в ходе переговоров Зеленского и Макрона стороны договорились о поставках на Украину локомотивов и пожарной техники.
Французский президент в ходе встречи заявил, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине».
Москва и Вашингтон согласовали телефонный разговор Путина и Байдена
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны в субботу планируют провести телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Песков подчеркнул, что «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны». Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что разговор президентов России и США планируется провести в субботу вечером по московскому времени. Позже представитель Белого дома сообщил, что беседа президентов США и России состоится в субботу утром по вашингтонскому времени (во второй половине дня мск). При этом, по версии американской стороны, «Россия предложила провести телефонный разговор в понедельник», а «Белый дом сделал встречное предложение насчет субботы, они согласились».
Напомним, в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет. В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами России и США, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах».
Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.
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Песков объяснил, к чему привело непонимание Мюнхенской речи Путина на Западе
После Мюнхенской речи президента России Владимира Путина был шанс, что страны Запада поймут бесперспективность однополярного мира, но отказ прислушаться привел к опасной ситуации, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Причем бесперспективность не с той точки зрения, что кто-то будет этому как-то противодействовать, а с той точки зрения, что сам этот единый полюс уже не в состоянии обеспечивать порядок безопасности, и так же просто появляются много новых полюсов с не менее широким, не менее мощным потенциалом», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, это привело к тому, что сейчас мир подошел к той самой опасной черте.
Также Песков отметил, что речь Путина на Мюнхенской конференции не была агрессивной, это был призыв не прятать голову в песок, а решать проблемы.
Песков вспомнил, что был тогда в гостинице, а после вместе с коллегами пытался общаться с западными журналистами сразу после оглашения этой речи, чтобы показать им конструктивный характер этого выступления.
«Но все восприняли это в штыки, все – я имею в виду коллективный Запад – окрестили эту речь как самое агрессивное, что они слышали за последнее время. Хотя я по-прежнему уверен, ничего агрессивного там нет», – сказал Песков.
Напомним, 10 февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. он раскритиковал внешнюю политику США за идею устройства однополярного мира, выступил против планов по расширению НАТО в Восточной Европе.
Советник Гельмута Коля вспомнил, как пригласил Путина на Мюнхенскую конференцию
Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как пригласил российского лидера Владимира Путина выступить в Мюнхене в 2007 году.
«Когда президент Путин вступил в должность, меня спросили, не хочу ли я при случае поговорить с ним. Конечно, я согласился. Так что я имел возможность встречаться с ним несколько раз в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В один из таких случаев я лично пригласил его на Мюнхенскую конференцию по безопасности, председателем которой я был. Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово», – передает РИА «Новости» слова Тельчика.
По его словам, в мюнхенской речи президент Путин «поднял ряд важных вопросов, таких, как планируемое размещение американских систем ПРО в Румынии и Болгарии, которые, по его мнению, были направлены не столько против возможных иранских ракет, сколько против России».
«Поэтому моя оценка речи президента перед журналистами была очень простой: обе стороны – США, НАТО и Россия – должны сейчас сесть вместе и выработать общие решения вопросов, поднятых президентом Путиным», – сказал Тельчик.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах. Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.
Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
Напомним, по словам Путина, со временем мировые лидеры согласились с тезисами мюнхенской речи 2007 года, хотя поначалу она вызвала негодование в мире.
Макрона раскритиковали за отказ от ПЦР-теста перед встречей с Путиным
Французского президента Эммануэля Макрона в Сети раскритиковали за отказ от сдачи ПЦР-теста на коронавирус в ходе визита в Москву из-за якобы опасений, что его ДНК попадет «в руки России».
«Да ведь он уже сотни раз мог оставить свою ДНК в России... на чашке кофе, бутылке воды или микрофоне. Хватит держать нас за идиотов» – цитирует пользователя Twitter Don Vito РИА «Новости».
«Он что, боится, что его клонируют? Да если б им нужна бы его ДНК, они бы ее уже давно получили», – поддержал предыдущего комментатора Jennifer G.Lhomoy.
«Да, господин президент, ПЦР-тесты должны сдавать все, даже вы», – добавила Marie Louise.
«Почему он отказался? Боялся, что его отравят? Он не прав», – отметил BBoisadan.
«Он может сдать перед отъездом хоть пятьдесят таких тестов, однако, если по приезду тебя попросили его сдать вновь, то ты должен это сделать. Иначе ты показываешь свое неуважение», – подвел итог LaeckoChon.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники в Елисейском дворце, что Макрон якобы отказался сдавать ПЦР-тест, и был вынужден соблюдать социальную дистанцию в общении с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», – сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.