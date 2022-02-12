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В госдепе заявили, что Украина с пониманием отнеслась к решению сократить дипприсутствие
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Украинские власти с пониманием отнеслись к решению США сократить свое дипломатическое присутствие в стране, хоть и не все разделяют оценки США по поводу безопасности в стране, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента.
«Украинцы понимают, почему мы предпринимаем эти шаги, даже если не все из них обязательно соглашаются с нашей оценкой угроз, с нашей оценкой того, в какой степени потенциальный конфликт неизбежен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.
Напомним, Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного американского персонала посольства в Киеве из-за якобы угрозы военных действий.
В МИДе отреагировали на запрос Украины по поводу военной деятельности
В Москве получили запрос от Киева по каналам ОБСЕ о разъяснении военной деятельности у границ Украины и в Крыму, сообщил источник в МИД России.
«Да, мы подтверждаем получение от Украины сегодня по сети связи ОБСЕ запроса о разъяснении необычной военной деятельности», – цитирует его РИА «Новости».
По словам источника, Россия не считает его обоснованным, так как деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
«Рассматриваем украинский запрос как отвлекающий маневр от собственной существенной необычной военной активности Киева, ведущего ежедневные обстрелы Донбасса», – уточнил источник.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Россию отправлен запрос от МИД Украины с требованием объяснить детально ситуацию, связанную с военной деятельностью у границ Украины и в Крыму. Он также отметил, что Киев ждет ответа от России в течение 48 часов с информацией о районах военной деятельности и численности военных.
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Соловьев объяснил, что может означать дата «российского вторжения» на Украину
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев связал с возможными провокациями в Донбассе появляющиеся на Западе даты «российского вторжения» на Украину.
Соловьев написал в Telegram, что «англосаксы нагнетают истерику», называя датой «российского вторжения» 15-16 февраля, «выводят свои посольства из Киева и требуют от своих граждан покинуть Украину», а США «отзывают своих граждан из наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе, де-факто сводя на нет ее работу».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
«Напрашивается довольно очевидный вывод: ВСУ получили отмашку от американцев и 15 февраля ждать провокации на Донбассе?», – предположил он.
Между тем первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя многочисленные сообщения в западных СМИ о нападении России на Украину 16 февраля, заявил, что «американцы прежде всего и их сподвижники в лице британцев, немцев умышленно нагнетают ситуацию, что война неизбежна, что война вот-вот, на пороге, даже фейковые новости вбрасывались через Bloomberg, что война уже началась, а потом снимали эту новость», передает ТАСС.
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«Я думаю, что им очень хочется реализовать военный сценарий, но не в масштабе противостояния России и НАТО, а в масштабе противостояния России с Украиной. И потом им уже будет все равно, что будет с Украиной. Им главное, чтобы была возможность изолировать Россию, ввести свои драконовские санкции и так далее», – добавил он.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
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Порошенко рассказал о вывозе золота и денег из Крыма в 2014 году
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Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен наличными.
«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом», – передает слова Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала Киевского апелляционного суда.
Он рассказал, что обсудил этот вопрос с тремя людьми, возглавлявшими тогда различные ведомства. Речь идет о главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министре внутренних дел Арсене Авакове и главе Службы безопасности Украины Василии Грицаке.
«Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была 4 млрд гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые <...> были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения», – добавил Порошенко.
По словам Порошенко, если бы он этого не сделал, то деньги попали бы в Донецк.
Напомним, Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты и прокуратуры на меру пресечения в виде личного обязательства для Порошенко. Прокуратура настаивает на аресте с возможностью внесения залога, а защита настаивает на отмене личного обязательства. В результате суд оставил меру пресечения в силе.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, за что ему грозит 15 лет лишения свободы. Также он является фигурантом десятка уголовных дел в качестве свидетеля.
Стало известно о начале отъезда российских дипломатов с Украины
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Дипломаты и сотрудники консульств России покидают Украину на фоне объявленной рядом стран эвакуации дипломатов из республики, сообщил информированный источник.
Источник сообщил, что, по заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию, об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», передает РИА «Новости».
По его словам, «на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем».
«Кстати, на возможность такого сценария намекал (глава МИД России) Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с мининдел Великобритании Элизабет Трасс», – напомнил он.
Ранее Лавров допустил, что Россия может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений. Вместе с тем пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко заявлял, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме, решение о частичной эвакуации пока не принималось, но такой вопрос прорабатывается МИД.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
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Несколько стран призвали своих граждан срочно покинуть Украину
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Министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального, четвертого, и призывает своих граждан немедленно покинуть территорию этой страны, объявил японский МИД.
Свое решение японское внешнеполитическое ведомство объяснило «продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе». В МИД страны подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается «непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия», направленные на разрешение кризиса, передает ТАСС.
Вслед за Японией ввела максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретила своим гражданам посещение этой страны Южная Корея.
Также Нидерланды порекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину.
По данным радио BNR, соответствующую рекомендацию дал посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол в ходе встречи в режиме онлайн с представителями голландской общины. Уточняется, что речь идет не об эвакуации, а о добровольном решении покинуть страну.
По словам посла, во Львове в настоящее время создается центр экстренной поддержки под голландским флагом, куда граждане Нидерландов могут обратиться за необходимыми документами или информацией.
Ранее президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», – заявил он.
Напомним, постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
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Bloomberg назвало дату «вторжения» России на Украину
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Россия «может напасть» на Украину 15 февраля, во вторник, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.
Источники сообщили, что Россия якобы может предпринять «провокацию в Донбассе» или «нападение на Киев», передает RT.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
«Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник», – говорится в сообщении агентства.
Напомним, на минувшей неделе Bloomberg уже объявляло о «вторжении» России на Украину, однако позже удалило материал и признало ошибку.
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
Вместе с тем стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
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Уоллес рассказал Шойгу о политике поставок оружия Украине
Британская сторона поставляет украинской ограниченное количество вооружений, заявил глава минобороны Британии Бен Уоллес в ходе диалога с российским коллегой Сергеем Шойгу.
«Это первая встреча главы минобороны Великобритании с министром Шойгу с 2013 года, это девять лет. Понять обеспокоенности друг друга и иметь каналы связи – намного лучше, чем не иметь ничего, и я жду с нетерпением продолжения взаимодействия с министром Шойгу, а мой начальник штаба обороны [Тони Радакин] с [главой Генерального штаба ВС России Валерием] Герасимовым», – цитирует Уоллеса ТАСС.
Поставки вооружения на Украину носят ограниченный характер, сказал Уоллес, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Лондон поставляет Киеву лишь ракеты ближнего действия, которые необходимы для защиты.
Британская сторона полагает, что необходимо наладить каналы коммуникации с российскими военными.
Уоллес добавил, что британская сторона серьезно относится к заявлениям российского военного руководства.
«Он (Шойгу) очень опытный министр, как и глава Генерального штаба ВС РФ Валерий] Герасимов, и когда они говорят мне, что они не будут вторгаться на Украину, мы относимся к этому серьезно, но мы также будем смотреть на действия, которые будут сопровождать эти [слова]», – сказал Уоллес.
В ходе встречи Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась из-за нагнетания напряженности вокруг Украины. Он также подчеркивал, что на европейском континенте обстановка становится все более напряженной, но в этом нет вины России.
США, ЕС, Британия, Канада согласовали единый пакет санкций против России
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Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
По словам помощника президента США по нацбезопасности, в Вашингтоне и Брюсселе «готовы решительно ответить вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия предпримет военные действия». «Наш ответ будет включать жесткие экономические санкции. Одинаковые пакеты будут введены Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими странами», – приводит слова Салливана ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил по видеосвязи с главой аппарата председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом ситуацию вокруг Украины. «Они согласовывали детали потенциального трансатлантического ответа [в случае «вторжения» России], включающего как финансовые санкции, так и меры экспортного контроля», – сообщили в пресс-службе Белого дома.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел разговор с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого обсудил ситуацию с безопасностью и антироссийские санкции. По словам главы МИД Украины, Боррель «подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов». Кулеба поблагодарил Евросоюз «за жесткую позицию и готовность к решительным действиям».
Между тем, как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США и ЕС, отключение России от системы SWIFT не войдет в итоговый пакет санкций. По данным трех его источников, вариант с отключением от SWIFT в качестве возможной ограничительной меры перестали активно рассматривать после получения возражений со стороны стран Европы.
Как в свою очередь отмечает Bloomberg, новые рестрикции в отношении таких финансовых организаций, как ВТБ или Сбербанк, будут сопровождаться определенными исключениями, чтобы снизить ущерб для американских и европейских компаний.
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Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Антонов ответил на заявления США о сроке «вторжения» России на Украину
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Заявления американских политиков о том, что Россия якобы «нападет» на Украину во время Олимпиады или после завершения международных соревнования, не подкреплены никакими доказательствами, Вашингтон продолжает «пускать пыль в глаза», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на вопрос Newsweek.
«Ремарки [помощника американского президента по национальной безопасности] Джейка Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандистской кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что «агрессия» неминуема», – указал дипломат, слова которого приводятся в на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
«Комментарии политиков о том, что Россия «нападет» на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает «пускать пыль в глаза», основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», – подчеркнул Антонов.
При этом, как обратил внимание российский дипломат, даже в Соединенных Штатах обозреватели «отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось». «В свою очередь российское руководство неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается», – подытожил Антонов.
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Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Захарова разъяснила сообщения об «эвакуации» российских дипломатов с Украины
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Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, решила оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
Захарова указала, что «мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине». Она обратила внимание на то, что «посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций», говорится в сообщении на сайте МИД.
Вместе с тем она назвала «вбросами» январские сообщения западных СМИ об «эвакуации» дипломатов России с Украины, это, по ее словам, делалось для того, чтобы создать прикрытие для начала эвакуации западных посольств с украинской территории.
Она отметила, что слухи об «эвакуации» появились, в частности, в газете The New York Times почти месяц назад во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек.
Захарова добавила, что из «накачки» Западом Украины оружием и инструкторами Москва делает вывод, что США и Британия, видимо, знают о «неких» готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию.
Ранее появились сообщения о том, что российские дипломаты покидают Украину на фоне объявленной рядом стран эвакуации дипломатов из республики. В посольстве заявили, что дипломаты продолжают работу.
До этого глава МИД Сергей Лавров допускал, что Москва может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений.
Между тем в субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
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Глава ДНР допустил необходимость обращения к России за помощью
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Ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться за помощью к России, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Ситуация [в Донбассе на линии соприкосновения с Украиной] ухудшается по нарастающей, то есть количество личного состава увеличивается, количество техники, запрещенной Минскими соглашениями, становится больше вдоль линии соприкосновения. <…> Мы не исключаем, что ситуация может пойти по такой траектории, когда мы вынуждены будем обращаться за помощью к Российской Федерации», – приводит слова Пушилина ТАСС.
В понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса. Ранее он заявлял, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, а также исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Украина попросила Россию объяснить военную активность у границ страны
В Россию отправлен запрос от МИД Украины с требованием объяснить детально ситуацию, связанную с военной деятельностью у границ Украины и в Крыму, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
«Согласно положениям Венского документа, Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, а также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней», – написал Кулеба в своем Twitter.
На предоставление информации у России есть 48 часов. Если ответа не поступит или он будет недостаточным, то Украина обратится к России и к другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой Россия должна будет предоставить разъяснения.
«Мы продолжим использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины», – добавил Кулеба.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Жителей Украины призвали выйти на бессрочную акцию протеста
Основатель телеканала «НАШ», экс-депутат Рады Евгений Мураев, против которого в пятницу на Украине были введены санкции, заявил о начале бессрочных протестов с 14 февраля.
«То, что прозвучало на СНБО, – это закрытие телеканала «НАШ», а это значит, что мы переходим к бессрочным протестам. Это означает, что мы будем пока в интернете, но с понедельника (14 февраля) переходим к бессрочным протестам», – приводит ТАСС слова Мураева, сказанные политиком собравшимся в Киеве на митинг в поддержку телеканала.
Тем временем укераинское издание «Страна» сообщило, что украинский телеканал «НАШ», в отношении которого в пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции, начали отключать в кабельных сетях. При этом «НАШ» продолжил вещание на видеохостинге YouTube, где у телеканала более 1,1 млн подписчиков.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций в отношении телеканала «НАШ». Телеканал «НАШ» принадлежал семье украинского политика Евгения Мураева, который в 2012–2019 годах был депутатом Рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году – от «Оппозиционного блока». В 2021 году Мураев передал управление каналом его сотрудникам. Политик назвал санкции преступлением. «Мы будем бороться», – заявил Мураев в эфире телеканала. Он добавил, что в ближайшее время будет обсуждать с командой план действий.
Напомним, в декабре 2021 года на Украине отказались от выпуска газеты «Аргументы и факты». В августе Зеленский подписал указ о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Ведомости», «Версия», ИА ANNA-NEWS и других СМИ. В том же месяце Зеленский ввел санкции против украинского издания «Страна.ua». В марте на Украине заблокировали российской новостной агрегатор «СМИ2», руководство которого в ответ обвинило Киев в нарушении свободы слова. В феврале из-за санкций Зеленского прекратили эфирное вещание каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK. В ЕС заявили, что усилия Украины по «защите от дезинформации» являются законными.
Президент Владимир Путин указывал, что закрытие каналов является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова. В МИД России обращали внимание на тяжелую ситуацию с ущемлением свободы СМИ на Украине, «где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности, законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура».
Байден назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину
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Президент США Джо Байден в пятницу в ходе разговора с лидерами союзных стран в режиме видеоконференции выступил с утверждением, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину, говорится в материале американского издания Politico.
Участие в упомянутой беседе приняли лидеры Британии, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также генеральный секретарь НАТО и глава Еврокомиссии. Как пишет издание, Вашингтон сообщил союзникам, что, как полагают в США, «вторжению» могут предшествовать ракетные удары и кибератаки. Один из источников издания выразил мнение, что содержание состоявшегося разговора указывало на «неизбежность» кибератак, а другой назвал соответствующие разведданные «конкретными и тревожными», передает ТАСС.
В свою очередь неназванный британский чиновник заявил изданию, что у Лондона «иная интерпретация данных разведки» о 16 февраля. Европейские источники издания отреагировали с еще большим скептицизмом. Так, один дипломат сообщил, что в ЕС «по-прежнему отказываются верить в это». «Это будет такая ошибка <…>. Война дорого обходится», – сказал он. При этом чиновник из одного из восточноевропейских государств отметил, что «трудно сказать», насколько неизбежно «вторжение». «Основная идея заключается в том, чтобы быть готовыми с санкциями <…>. Ключевое значение имеют координация и единство», – добавил он.
При этом само издание признает, что данные разведки о 16 февраля могут быть еще «сырыми» и не представлять общую оценку ситуации властями США.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В пятницу журналист телекомпании PBS Ник Шифрин написал в Twitter, что, по сведениям неназванных чиновников в американской администрации, «вторжение» России на Украину якобы начнется на следующей неделе. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в тот же день отметил, что материал PBS не отражает данные, которыми располагает администрация США. «Наше представление заключается в том, что мы не считаем, что [Россия] приняла какое-либо окончательное решение», – сказал он.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой находящийся на Украине американец должен уехать в течение 24-48 часов.
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26 января посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. Двумя днями Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут эвакуировать американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами при помощи гражданских авиарейсов.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте заявил, что рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Джо Байдена уверена в том, что Россия начнет предполагаемое «вторжение». Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепартамента США «чрезмерной реакцией». Позже Зеленский не исключил, что Вашингтон может целенаправленно преувеличивать «угрозу».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В США высмеяли заявления Байдена о дате нападения России на Украину
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Читатели американского издания The Hill не поверили утверждениям президента США Джо Байдена о планах России «вторгнуться» на Украину 16 февраля и принялись иронизировать над его словами в Сети.
Так, пользователь Clyde MacCludgie пошутил, что «вообще-то Путин сказал, что нападет на Украину 15 февраля ровно в 19.00». «Вторжение может произойти завтра, или послезавтра, или в понедельник, или во вторник, или в среду», – передает РИА «Новости» иронию другого читателя The Sarcastic Blob.
Юзер Kevin добавил, что «единственное, о чем вам нужно знать – Россия не собирается нападать на Украину».
«Во-первых, это очевидная пропаганда. Во-вторых, Россия не выходила за свои границы. В-третьих, НАТО приблизилось к российским границам, хотя обещало этого не делать много лет тому назад», – подчеркнул читатель A Better Tale – Fact Checker – Plague Cultist.
По словам пользователя al sullivan, «власти США предпринимают попытки привлечь внимание граждан к российской угрозе, чтобы отвлечь их от проблем внутри страны».
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.