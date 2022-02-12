Зеленский призвал представить доказательства «планируемого вторжения»

Президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставлять информацию о якобы планируемом на 16 февраля вторжении России, подчеркнув, что в информационном пространстве слишком много сведений на тему предполагаемого вторжения.

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа, дайте нам, пожалуйста, такую информацию», – передает ТАСС его слова.

При этом украинский лидер отметил, что информации на эту тему в публичной плоскости чересчур много. «Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве есть много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны Российской Федерации, даже уже называют соответствующие даты. Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть», – резюмировал он.

Ранее Германия призвала своих граждан покинуть Украину.

Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного американского персонала посольства в Киеве из-за якобы угрозы военных действий.

Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.

Вместе с тем Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, решила оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине.

Посольство Британии и представительства Евросоюза (ЕС) на Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас решили продолжить работу в республике.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.