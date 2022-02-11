Бербок назвала переговоры советников «нормандской четверки» сложными

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала сложными переговоры советников лидеров «нормандской четверки», которые прошли накануне в Берлине, Германия намерена использовать этот формат и дальше для прогресса минского процесса урегулирования.

«У нас вчера в Берлине были сложные переговоры, которые длились более 10 часов. Мы в нормандском формате вместе с нашими французскими друзьями, наконец, вернулись на рельсы переговоров с российской и украинской сторонами, и мы будем использовать этот нормандский формат дальше, хоть это и сложно, чтобы продвигаться вперед в минском процессе», – передает РИА «Новости» ее слова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможная встреча в «нормандском формате» должна принести конкретный вклад в урегулирование ситуации на Востоке Украины, Россия больше не позволит использовать переговоры в качестве ширмы для выгораживания действий Киева.

Еще в октябре глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил лидерам Германии и Франции Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону неадекватность попыток созвать новый саммит в «нормандском формате» на фоне невыполнения властями Украины прошлых договоренностей.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что возможная встреча глав МИД «нормандской четверки» должна принести результат, конкретный эффект в виде достижения каких-то договоренностей, практических мер, шагов, которые бы привели к улучшению ситуации, к возможности продвижения по направлению к разрешению кризиса.

Напомним, так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года, когда лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии.