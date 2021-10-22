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Путин объяснил Меркель и Макрону неадекватность призывов Киева созвать нормандский саммит
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Президент Владимир Путин в контактах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Украины созвать новый саммит в «нормандском формате» на фоне того, что Киев не выполняет прошлые договоренности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров рассказал, что между тремя лидерами состоялся телефонный разговор, в ходе которого наши западные коллеги активно убеждали президента России «как можно скорее провести саммит в «нормандском формате», на резонные возражения Владимира Путина о том, что Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже, а там были совершенно конкретные, адресованные Киеву договоренности, они полностью манкируются», передает РИА «Новости».
Путин «объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинскими властями».
Напомним, так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным в любом формате.
В Киеве назвали последствия запуска «Северного потока – 2» для ГТС Украины
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Запуск газопровода «Северный поток – 2» под контролем российского Газпрома усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской газотранспортной системы (ГТС) в ее текущей конфигурации, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.
«Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами – членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу», – цитирует РИА «Новости» Белькову.
В компании настаивают, что оператора «Северного потока – 2» можно назначать только при условии, что он будет полностью отделен и независим от Газпрома, как того требует европейское законодательство.
Ранее компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2».
Путин: Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться послезавтра
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Поставка газа в Европу может начаться сразу после того, как немецкий регулятор сертифицирует оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.
«По «Северному потоку – 2», а первая труба «Северного потока – 2» заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка – 17,5 млрд метров кубических», – передает его слова РИА «Новости».
«До конца текущего года – в середине, в конце декабря – будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока – 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м – это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», – добавил Путин.
Он напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через «Северный поток – 2» в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины, передает ТАСС.
«Те европейские компании, которые получают газ от Газпрома по долгосрочным контрактам, получают его, внимание, в четыре раза дешевле, не на какие-то проценты, в четыре раза. И Газпром сверхприбыли не получает, мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах», – подчеркнул Путин.
Он напомнил, что при формировании долгосрочных контрактов на газ учитываются цены на сырую нефть. «Поскольку цены на газ формируются с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это, во-первых, более стабильная ситуация, а во-вторых, через шесть месяцев – это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках», – добавил он.
Ситуация с дефицитом газа в Европе является рукотворным результатом политики Еврокомиссии, Россия тут ни при чем, заявил президент.
«Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты... Всё начали сводить к споту. А на споте, в значительной степени, это не реальный газ, не физические объемы, которые не увеличиваются, а бумажный газ. На бумажке написано. А физических объемов нет. Они сокращаются», – заявил он.
Президент уточнил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии на 22,5 млрд кубометров, не докачали 18,5 млрд кубометров в хранилище.
Всего дефицит газа на европейском рынке может составить порядка 70 млрд кубометров.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Путин дал оценку заявлениям главы Пентагона о членстве Украины в НАТО
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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями фактически открывает Украине двери в НАТО, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Вот приехал [на Украину] министр обороны [США], который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. Он говорит, что да, каждая страна имеет право», – приводит слова Путина ТАСС.
«Никто не говорит нет», – добавил Путин, имея в виду отношение стран – членов НАТО к перспективе вступления в альянс Украины. Российский президент отметил, что против членства Украины в организации не высказываются даже те лидеры европейских стран, которые сейчас блокируют процесс сближения Киева с альянсом.
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Ранее глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. В МИД России предупредили о последствиях принятия Украины в НАТО.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
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Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России
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Принятие Украины в НАТО означало бы готовность Североатлантического альянса начать войну с Россией, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Генсек НАТО [Йенс] Столенберг вновь заявил, что альянс стремится к улучшению отношений с Россией. Верится с трудом: слишком много было таких заявлений и слишком много альянсом предпринято действий для уничтожения всяческих отношений. Но они могут стать еще хуже и даже катастрофичными, если альянс пойдет по пути подготовки к вступлению Украины в НАТО. Украина рвется. Но в альянсе должны понимать: прием Украины в НАТО означал бы, что в альянсе готовы начать войну с Россией. Вопрос для НАТО стоит именно так», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
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Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В начале октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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Генерал ВСУ пригрозил России британскими ракетами
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Ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Киеву, позволят «уничтожать» российские военные корабли, с таким утверждением выступил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям». При этом он считает, что британские ракеты можно использовать и по наземным целям, передает РИА «Новости».
По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России.
При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.
Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
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В ВСУ призвали готовить все регионы Украины «к вторжению России»
Командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Григорий Галаган в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества заявил, что не исключает «вторжения» со стороны России, призвав подготовить к этому все регионы.
Командующий ССО ВСУ выступил с утверждением, что «отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует». Поэтому, считает Галаган, Украина должна быть готова к этому, «в каждой области». При это он назвал своим личным приоритетом закрепление на законодательном уровне программ подготовки регионов к организации «движения сопротивления», передает ТАСС.
Напомним, 11 сентября в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
Генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян раскритиковал Киев за агрессивные заявления в адрес Москвы, подчеркнув, что у Украины нет шансов в случае военного конфликта с Россией. В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник заявлял, что Украина не сможет победить в войне с Россией, и постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что Москва не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном.
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Путин назвал покушением попытки стран ограничить суверенитет России в Арктике
Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» назвал покушением с негодными средствами попытки ряда стран ограничить суверенитет России в Арктике.
«Если кто-то со стороны пытается в обход этих международно признанных документов ограничить наше суверенное право распоряжаться нашей собственной территорией, территориальное море по международному праву – это часть территории прибрежного государства, то это покушение с неугодными средствами», – цитирует его РИА «Новости». «Пусть попробуют», – прокомментировал он попытки ограничить Россию в действиях в Арктике, в том числе в энергетике.
Путин с помощью русской сказки описал ситуацию на мировом энергетическом рынке. По его словам, если европейцы будут ограничивать Россию в Арктике – получится ситуация как в сказке с волком.
«У нас сказка известная есть, русской аудитории известна. Когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя: «Мерзни, мерзни волчий хвост», – сказал Путин.
18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».
Ранее Путин заявил, что экономика России не пострадает, если будет принято решение о запрете бурения и добычи газа в Арктике, но решать вопрос должны специалисты без перехода в политическую плоскость.
Украинцы пожаловались на качество газа
На качество газа могло повлиять то, что украинское топливо смешивают с российским, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
«По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», – рассказал он порталу UBR.ua, передает РИА Новости.
Эксперт считает, что понижение калорийности газа может происходить из-за плохой очистки топлива.
По словам Попенко, газ достают из трубы со всеми примесями, песком и прочим, а потом очищают. Если делать это плохо, то пострадает качество. При этом себестоимость такого газа ниже, но продавать его будут по потребительским ценам.
Ранее жители страны пожаловались на то, что голубое топливо стало хуже гореть, из-за чего долго закипает вода, а блюда в духовке «тлеют».
Ранее Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 2» могут начаться послезавтра, если немецкий регулятор даст разрешение. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
Путин заявил о снижающейся роли Запада на международной арене
Многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай».
«Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделенными. Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе», – передает его слова ТАСС.
Путин допустил вероятность размещения ракет НАТО на Украине
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Страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Путин отметил, что конституция Украины запрещает размещать на территории страны иностранные военные базы, «но учебные центры никто не запрещает», а под этим видом «можно все что угодно разместить». «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, слова которого приводит ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что последствием расширения НАТО на восток уже стало приближение военной инфраструктуры альянса к границам России. «Вот в Польше и Румынии установили системы противоракетной обороны, но с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить «Томагавки», ударные системы, и сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение поменять. Этого даже никто не заметит», – сказал Путин.
«Там же могут быть размещены ракеты средней и меньшей дальности. Почему нет?» – продолжил президент России. «Разве кто-то отреагировал на наше заявление о том, что мы не будем размещать в европейской части [России] ракеты подобного рода, если мы их произведем? Но пусть нам скажут, что этого никто не будет делать со стороны Соединенных Штатов и Европы. Нет, ведь не отвечают. Нам-то что делать в этой ситуации?» – задался вопросом российский лидер.
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В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. Он также заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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Депутаты от партии Порошенко исполнили в зале Рады песню про Бандеру
Депутаты партии «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко в зале Верховной рады исполнили песню про лидера «Организации украинских националистов» Степана Бандеру, соответствующее видео разместил на своей странице депутат от партии Владимир Вятрович.
«Не только школьники знают, что «Отце наш Бандера (отец наш – Бандера)!» – написал депутат и выложил видео, на котором депутаты «Европейской солидарности» поют припев песни, сообщает РИА «Новости».
Ранее издание «Страна.UA» сообщило, что в украинском ТikTok около месяца назад появился новый тренд – школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню «Батько наш Бандера, Украина – мати» (отец наш – Бандера, Украина – мать).
Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в Росссии), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Напомним, депутаты Верховной рады Украины предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере.
В Москве ответили на вопрос о сделках по Украине в ходе визита Нуланд
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В ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию сделок с США по Украине не заключалось, это была ознакомительная встреча, заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
Источник заверил, что «никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких «разменов» или договоренностей», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что это был первый ознакомительный визит Нуланд в Россию в новой должности.
«После того как она была назначена на эту должность, в том числе ответственной за российско-американские отношения, главной ее задачей было узнать, есть ли возможность улучшения на этом треке. А Украина была как добавочная «нагрузка», и она о ней говорила с Дмитрием Козаком. Это была ознакомительная встреча, поэтому так из этого и исходим», – подчеркнул диписточник.
При этом Россия всегда открыта к контактам «и с американцами, и с кем угодно, никогда не уходили от диалога», подчеркнул он.
«Нуланд активно общалась с российской стороной, когда была членом администрации (Барака) Обамы, при (экс-помощнике президента России Владиславе) Суркове, и мы никогда не закрывали этот канал с американцами по Украине. И готовы продолжать, если будет встречный интерес», – отметил источник.
Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Twitter, что он провел телефонный разговор с Нуланд, обсудив итоги ее визита в Россию и американскую поддержку в контексте урегулирования конфликта в Донбассе.
Нуланд в Twitter назвала хорошим разговор с украинским чиновником. Она указала, что была подтверждена «поддержка со стороны США полного выполнения Минских соглашений и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ».
Напомним, заместитель госсекретаря посещала Москву 11-13 октября. Она провела встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником президента Юрием Ушаковым.
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Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя.
«Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, многовековое доминирование запада в мировых делах уступает место намного более многообразной системе.
Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей.
Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.
Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире
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В последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай».
«Кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», – сказал он.
«Вопрос, в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности надо побороться, отстаивая их всеми силами. Человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. (…) В то время начался поиск нового баланса устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной, военной сфере. Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось», – добавил глава государства.
Эксперты: Путин описал модель будущего мирового развития
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Владимир Путин в своей речи нарисовал модель будущего мирового развития, а его тезисы о следовании России консервативной повестке стали ответом на деструктивную политику Запада. К таким выводам пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД участники форума «Валдай», комментируя слова президента о том, что значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло из-за рисков в международной сфере.
«В речи президента была ценностная повестка. Совершенно ясно, что идеологическая, ценностная борьба в мире обостряется под давлением деструктивных тенденций, которые мы наблюдаем в странах Запада. На этом фоне Путин совершенно четко заявляет позицию здорового, оптимистического консерватизма, которая важна и для России, и для других государств мира», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
При этом, в речи президента России «не было никаких резких высказываний относительно внешней политики Запада, потому что с ней уже и так все ясно, и спорить здесь не о чем».
«В ходе своей речи Путин неоднократно возвращался к мысли о том, что мерилом всего, что мы делаем, является человек», – отметил в свою очередь политолог, председатель совета Фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
«Идея о человекоцентричности, пожалуй, стала самой значимой в ходе этого заседания. В свое время советский поэт Николай Глазков писал: «Чем столетье интересней для историка, тем для современника печальней», – добавил он.
По словам эксперта, второй важный момент выступления президента – это гуманистичность в международных отношениях. «Несмотря на то, что президент очертил и «красные линии», которые нашим западным партнерам не стоит переступать, вместе с тем он подчеркнул необходимость сотрудничества и конструктивного взаимодействия. Более того, он сдержанно и уважительно отозвался о президенте США Джо Байдене и американской политике. В частности, президент признал, что хоть после встречи в Женеве российско-американские отношения и не улучшились резко, тем не менее, появился ряд позитивных тенденций», – сказал Быстрицкий.
Собеседник также подчеркнул, что в своем выступлении Путин в общих чертах нарисовал целую модель будущего мирового развития. «Президент отметил и положение человека в современном обществе, и определенную типологию экономики, и тип сотрудничества мировых держав. Также президент описал свое видение капиталистической модели экономического устройства, причем не с нигилистических и критических позиций, а довольно ясно показал пределы рынка. Поэтому вчера была очень содержательная беседа. Президент говорил, как всегда, со знанием дела, и было очень любопытно слушать его наблюдения», – заключил Быстрицкий.
Владимир Путин в своей речи на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил
, что сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло именно в силу множащихся рисков и опасностей, хрупкости окружающей нас реальности.
«Консервативный подход – не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в собственной скорлупе. Это прежде всего опора на проверенную временем традицию, сохранение и приумножение населения, реализм в оценке себя и других, точное выстраивание системы приоритетов, соотнесение необходимого и возможного, расчктливое формулирование цели, принципиальное неприятие экстремизма как способа действий», – пояснил глава государства.
Президент подчеркнул, что ООН остается непреходящей общепризнанной ценностью и носителем того самого здорового консерватизма международных отношений, который так необходим для нормализации ситуации.
Также, в своей речи на «Валдае» Путин отметил, что многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе.
На этой неделе в Сочи проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема – «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Политики и эксперты из 45 стран мира обсуждают наиболее актуальные вопросы мировой повестки.
Активное участие в дискуссиях на площадке «Валдая» принял известный американский политолог, профессор и декан кафедры госуправления Гарвардского университета Тимоти Колтон. В эксклюзивном интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о том, как власти России и США нашли точку соприкосновения.