Россия поставила условие проведения новой встречи в «нормандском формате»

Возможная встреча в «нормандском формате» должна принести конкретный вклад в урегулирование ситуации на Востоке Украины, Россия больше не позволит использовать переговоры в качестве ширмы для выгораживания действий Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хотела бы обратить внимание на то, что при всех возможных параметрах обсуждения перспективных встреч в нормандском формате всегда с российской стороны подчеркнуто главное: что встречи проводятся не ради встреч», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Как подчеркнула официальный представитель МИД России, прошло то время, когда «делался вид нашими западными партнерами, что эти встречи должны вот-вот принести результат», когда на самом деле, возможно, даже заранее, они понимали, что конкретно от этих переговоров результата не будет, зато эти переговоры использовались как «ширма для выгораживания действий их украинских протеже».

«Эти времена ушли безвозвратно и очень давно. Поэтому если есть желание обсудить что-то конкретное, предметное, что принесло бы уже даже не добавленную стоимость, а просто конкретный вклад в урегулирование ситуации, то – да, конечно. Если встреча для того, чтобы в очередной раз помочь киевскому режиму творить беззакония, то, извините, нет», – сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В прошлую пятницу глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил лидерам Германии и Франции Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону неадекватность попыток созвать новый саммит в «нормандском формате» на фоне невыполнения властями Украины прошлых договоренностей.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что возможная встреча глав МИД «нормандской четверки» должна принести результат, конкретный эффект в виде достижения каких-то договоренностей, практических мер, шагов, которые бы привели к улучшению ситуации, к возможности продвижения по направлению к разрешению кризиса.

Напомним, так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года, когда лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии.

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