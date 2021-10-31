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Россия поставила условие проведения новой встречи в «нормандском формате»
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Возможная встреча в «нормандском формате» должна принести конкретный вклад в урегулирование ситуации на Востоке Украины, Россия больше не позволит использовать переговоры в качестве ширмы для выгораживания действий Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Хотела бы обратить внимание на то, что при всех возможных параметрах обсуждения перспективных встреч в нормандском формате всегда с российской стороны подчеркнуто главное: что встречи проводятся не ради встреч», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».
Как подчеркнула официальный представитель МИД России, прошло то время, когда «делался вид нашими западными партнерами, что эти встречи должны вот-вот принести результат», когда на самом деле, возможно, даже заранее, они понимали, что конкретно от этих переговоров результата не будет, зато эти переговоры использовались как «ширма для выгораживания действий их украинских протеже».
«Эти времена ушли безвозвратно и очень давно. Поэтому если есть желание обсудить что-то конкретное, предметное, что принесло бы уже даже не добавленную стоимость, а просто конкретный вклад в урегулирование ситуации, то – да, конечно. Если встреча для того, чтобы в очередной раз помочь киевскому режиму творить беззакония, то, извините, нет», – сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
В прошлую пятницу глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил лидерам Германии и Франции Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону неадекватность попыток созвать новый саммит в «нормандском формате» на фоне невыполнения властями Украины прошлых договоренностей.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что возможная встреча глав МИД «нормандской четверки» должна принести результат, конкретный эффект в виде достижения каких-то договоренностей, практических мер, шагов, которые бы привели к улучшению ситуации, к возможности продвижения по направлению к разрешению кризиса.
Напомним, так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года, когда лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии.
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В МИД рассказали о ситуации с захватом 37 россиян солдатами ВСУ
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Ситуация в селе Старомарьевка в Донбассе сложная, в населенном пункте украинские солдаты удерживают 37 российских граждан, сообщили в МИД России.
«По имеющейся информации, ситуация в селе сложная. Это связано с тем, что туда периодически наведываются военнослужащие ВСУ для проведения т. н. фильтрационных мероприятий. Они вводят своего рода комендантский час, жителям запрещают выходить из домов в целях проверки паспортного режима. Наиболее жестко такие «мероприятия» проводились в начале текущей недели. У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания, но не люди», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИДе отметили, что сейчас обстановка в селе несколько разрядилась. «У въезда в село появились представители Международного комитета Красного Креста, снабдившие местных жителей продуктами питания и предметами первой необходимости. Вблизи села находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляющие дистанционное наблюдение за ситуацией, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов», – добавили в министерстве.
В сообщении говорится, что МИД продолжит наблюдать за развитием обстановки. Москва призывает партнеров по «нормандскому формату» и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей.
«Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», – заключили в МИДе.
Ранее в МИД РФ не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
Шарий сфотографировался на фоне Кремля
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Независимый журналист, блогер и лидер оппозиционной украинской политической партии «Партия Шария» Анатолий Шарий приехал в Москву и сфотографировался на Васильевском спуске возле Кремля.
Шарий опубликовал фотографию в Instagram.
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Он предположил, что это вызовет активный отклик в соцсетях и в комментариях к посту.
Подписчики поприветствовали блогера в России, а также предложили провести фан-встречу.
Напомним, на Украине против Шария заведено немало дел.
СБУ 16 февраля предъявила блогеру обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».
В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур. Украинский суд 2 марта разрешил задержать блогера.
Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Он выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. Также он заявил, что обвинять в госизмене стоит не оппозицию, а действующую власть Украины.
В августе Шарий высказался о введенных против него и его семьи санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками Зеленского.
В Киеве обвинили Россию в «убийстве» украинской энергетики
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Импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» украинскую энергетическую систему, заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.
Буймистер заявила в эфире «4 канала», что на данный момент ситуация в украинской энергетике катастрофическая, этим, по ее мнению, власти и будут объяснять необходимость импорта электроэнергии из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».
Ситуация, по ее словам, объясняется провалом в вопросе заготовки запасов угля и отсутствием поддержки местных добывающих предприятий.
«Второе, что убивает нашу энергетическую систему – это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. (...) Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», – считает она.
Из-за этого якобы недополучают средства украинские генерирующие компании и не может стабильно функционировать атомная генерация.
«У нас, в принципе, сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Белоруссии, к полной зависимости от импорта из этих стран, закончиться это может очень плохо», – заключила парламентарий.
Напомним, на Украине образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего на Украине простаивает часть ТЭС.
В июле Украина запросила аварийную помощь у России и Белоруссии из-за нехватки электричества.
Позже сообщалось, что Киев планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса».
Белорусский политолог Петр Петровский сказал газете ВЗГЛЯД, что «Белоруссия может возобновить продажу электроэнергии Украине, но для этого Киев должен отказаться от очернения Минска под диктовку западных стран».
Эксперт объяснил прекращение поставок российского угля на Украину
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Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность. Украина обостряет конфликт в Донбассе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Игорь Юшков, комментируя прекращение поставок российского энергетического угля на Украину.
«Мы видим, что Украина сама обостряет конфликт в Донбассе, она начала использовать турецкие беспилотники. По сути российскую позицию можно охарактеризовать следующим тезисом: вы думаете, что купили беспилотники и теперь будете обстреливать ими ДНР и ЛНР? Вы думаете, что самые умные? Ну посмотрим», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он также убежден, что из-за растущих потребностей на внутреннем рынке у российских властей есть не только политические, но и сугубо экономические резоны не поставлять Украине энергетические марки угля.
«Формально Россия имеет право перенаправить объемы угля на внутренние и другие рынки, как это происходит с газом, которым мы заполняем сейчас наши подземные хранилища. С приближением кризиса в Евросоюзе цены на все энергоносители выросли, поэтому Россия может легко пристроить часть угля, который поставляется Украине, на западноевропейском рынке. Мы больше заработаем на экспорте туда», – говорит Юшков. Более того, много угля отправляется в Китай и на азиатские рынки, добавил он.
«Тем временем на Украине остался очень маленький запас угля. Его хватит буквально на несколько недель. Если Киев хочет импортировать уголь из других стран, то придется покупать его задорого, потому что цены взлетели везде. Для украинского бюджета это болезненно», – пояснил собеседник.
По его словам, если Украина перестанет обострять отношения с Россией, то поставки угля могут возобновиться в начале следующего года, в том числе за счет накапливаемых сейчас запасов. «Прекращение поставок – тоже некая отрезвляющая для Украины мера. С другой стороны, мы таким образом больше заработаем и повысим свою надежность прохождения отопительного сезона. Как ни крути, для России одни плюсы, а для Украины – одни минусы», – подытожил эксперт.
В пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля». «Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», – добавил он, отметив, что это «похоже на энергетическую войну».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития РФ.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля. В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
Как известно, вывозить из России на Украину нефть, уголь и нефтепродукты можно только по особым разрешениям правительства. Еще в апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев ввел соответствующие санкции. Введение запрета премьер назвал ответом на недружественные действия Киева.
Посол Украины обиделся на отношение Берлина к использованию БПЛА в Донбассе
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Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление представителя немецкого МИДа Андреа Зассе, которая осудила использование БПЛА в Донбассе.
При этом Зассе заявляла, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет «все стороны» конфликта в использовании БПЛА, которые могут использовать по минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Мельник заявил, что Киев «решительно отвергает сегодняшнее предостережение» Берлина. По его словам, «Украина имеет законное право на самооборону». Посол считает, что власти Германии должны не «выражать обеспокоенность сложной ситуацией» в Донбассе, а «удвоить собственные посреднические усилия с целью созыва нормандского саммита».
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
ДНР пригрозила «не только дипломатическим» ответом на атаки на Старомарьевку
В ответ на попытки украинских силовиков занять село Старомарьевка предпринимаются шаги «разного толка и не только дипломатические», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Пушилин заверил, что «ситуацию со Старомарьевкой никто так не оставит». Он подчеркнул, что «так это продолжаться не может». «Это люди, это заложники, граждане и республики, граждане и России», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Донбассе на южном участке фронта произошло резкое обострение ситуации, когда украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка. Глава ДНР говорил, что в Старомарьевке проживают 37 граждан России.
Эксперт объяснил поручение Путина нарастить запасы газа в европейских ПХГ
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«Если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин поручил повысить объем закачки газа в Европу после заполнения российских хранилищ.
«В подземных хранилищах газа (ПХГ) Газпрома в Австрии и Германии не такая большая емкость – всего несколько млрд кубометров. Поэтому надолго этих хранилищ не хватит, особенно если с украинским транзитом вдруг что-то случится», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, Газпром качает через Украину примерно по 100 млн кубометров в сутки. «Условно говоря, одного миллиарда кубометров газа из хранилищ должно хватить на 10 дней. В целом европейские ПХГ не могут заменить текущие объемы поставок через Украину, они их скорее дополняют, – пояснил эксперт. – Когда там увеличивается спрос на газ, то часть топлива доставляется через газопроводы, а часть – достается из хранилищ. По сути, их задача – сгладить колебания ежесуточного спроса в зависимости от погоды зимой».
«Сейчас в Австрию российский газ попадает через Словакию, а до этого идет транзитом через Украину. Из Австрии он расходится по всей остальной Европе. Поэтому если вдруг с украинским транзитом что-то произойдет, пострадают многие европейцы. Таким образом, пока не запущен «Северный поток – 2», Украина остается безальтернативным транзитером российского газа в Европу», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил
Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
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Украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию
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Ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре, свидетельствуют результаты аукциона.
Результаты опубликовала компания «Укрэнерго». Выкуплено 2200 МВт мощности. Больше всего выкупило ООО «ЭРУ Трейдинг» – 654 МВт. Еще 500 МВт – ООО «ОНК-Групп», 290 МВт – ООО «Электротрейдинг Групп», 250 МВт – ООО «Стимекс», 200 МВт – ООО «ДЭ Трейдинг», 126 МВт – ООО «Артлекс-Энерджи», 100 МВт – ООО «Энергопоставщик» и 80 МВт приобрело «Электро Партнерс», передает ТАСС.
Всего в аукционе приняли участие 10 компаний. Цена мегаватт-часа российской электроэнергии составила 29 украинских копеек (0,01 доллара, 78 российских копеек), передает РИА «Новости».
Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.
На Украине заявили о «сумасшествии» Гоголя из-за русского языка
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Писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и ушел из жизни из-за того, что писал свои произведения на русском языке, заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион.
Фарион заявила в эфире YouTube-канала Island TV, что Гоголь – это «очень трагическая личность в нашей культуре», передает РИА «Новости».
«Потому он и сошел с ума, потому он и в гробу перевернулся. Потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», – указала она.
Фарион добавила, что Гоголь вызывает у нее раздражение «на генном уровне», так как она не понимает, почему украинец пишет по-русски.
Напомним, Гоголь родился в селе Сорочинцы Полтавской губернии, в данный момент это село Великие Сорочинцы в Полтавской области Украины. Часть его жизни прошла в обстановке малороссийского быта, как панского, так и крестьянского, впоследствии эти впечатления отразились в творчестве писателя («Вечера на хуторе близ Диканьки»).
Ранее на Украине заявили, что Гоголя «принудительно записали в русские».
На Украине заявили о входе экономики в пике
Повальная убыточность украинских предприятий является причиной того, что экономика страны входит в пике, заявил аналитик института GrowFord Виктор Скаршевский.
«Федерация работодателей Украины провела опрос среди предприятий в 20 отраслях – более 90% становятся убыточными. А если становятся убыточными, то недалеко и банкротство, длительных убытков никто не переживает», – предупредил эксперт на сайте «Голос.ua».
По мнению Скаршевского, такое положение дел приведет к увольнениям, увеличению безработицы, дополнительной нагрузке на бюджет через выплаты пособий и субсидий.
В свою очередь председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявлял, что страну ждёт серьёзный экономический кризис, который будет сопровождаться резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на нефть.
Также, по словам Олейника, подорожают все товары, так как цены на энергоносители заложены в себестоимость каждого продукта. В результате потребители не смогут что-либо покупать, а продавцы не смогут продолжать повышать цены, хотя расходы продолжат расти.
Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что украинская экономика фактически работает «в минус», наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будет, нужно готовиться к худшему.
На Украине назвали оружие, способное потопить Черноморский флот
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Украина должна всерьез заняться выпуском ракетных комплексов «Нептун», которые якобы смогут «потопить Черноморский флот», чтобы противостоять России, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин.
Лапин заявил в эфире канала «Апостроф», что поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 позволяют приостановить войну на востоке страны и сосредоточиться на усилении вооруженных сил, передает РИА «Новости».
По мнению бывшего депутата, президент России Владимир Путин «не оставит в покое» Украину, поэтому ей нужно «строить корабли или запускать систему «Нептун», которая может потопить Черноморский флот».
Он также отметил, что создавать флот Украина будет «долго и нудно», но все равно он не сможет противостоять российскому. Вместо этого ей нужны «как минимум с запасом» 70 ракетных комплексов.
Ранее бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».
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Минэкономразвития объяснило прекращение поставок Россией энергетического угля Украине
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Прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри России, в ноябре начнутся поставки другого вида угля, заявили в Минэкономразвития.
«Поставки энергетического угля Украине прекратились в связи с растущими потребностями внутри страны. Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее в Раде обвинили Россию в остановке поставок энергетического угля на Украину.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
На Украине работает 12 ТЭС, из них пять используют антрацит: Луганская, Криворожская, Трипольская, Змиевская и Славянская.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля.
В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
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«Интер РАО» исключила переговоры о возобновлении экспорта электроэнергии на Украину
ПАО «Интер РАО» (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии) не ведет никаких переговоров по вопросу возобновления поставок электроэнергии на Украину, сообщила врио главы блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина.
«На Украине до 1 ноября действует запрет на импорт электроэнергии. Сейчас с украинской стороной никаких переговоров не ведется», – цитирует ТАСС Панину.
Ранее ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре.
Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.
Зеленский прокомментировал применение Bayraktar в Донбассе
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны не для нападения, а «для своей защиты».
«Украина защищает свою территорию и свой суверенитет в связи с долгом и присягой каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность», – говорится в заявлении на сайте президента Украины.
Во время общения со СМИ в Одессе Зеленский заявил, что ВСУ используют имеющееся у них вооружение лишь в ответ на нарушения режима тишины на Донбассе.
«Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина», – подчеркнул Зеленский.
Ранее в МИД РФ не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
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На украинского депутата Киву завели дело о госизмене после обращения к Путину
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В отношении депутата Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы возбуждено уголовное дело по статье «госизмена» из-за обращения к президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко «УДАР».
«В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по статье... «Государственная измена». Уголовное дело было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы партии «УДАР» Виталия Кличко», – приводит РИА Новости сообщение партии.
Письмо поступило из офиса генпрокурора к председателю исполкома «УДАР» Артуру Палатному. По результатам рассмотрения заявления были внесены сведения в единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения. По факту уголовного дела начато досудебное расследование. Ранее Палатный заявлял, что теперь Киву должны лишить депутатского мандата, а также наложить санкции против него.
Ранее Кива поздравил Путина с днем рождения, назвал его сильным лидером и пожелал ему здоровья. Депутат, используя маску Мастера Йода, сказал: «Да пребудет с вами сила».
Видео вызвало широкий резонанс.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата.