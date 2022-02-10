В Белоруссии против мэра Днепра завели дело на фоне истории с флагом

Эксперт оценил планы Украины «накормить» миллиард человек

«Сельское хозяйство Украины за восемь лет деградировало до экспорта зерновых и масличных культур, все остальное закупается в ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее министр аграрной политики Украины Роман Лещенко заявил, что страна планирует к 2030 году «накормить» миллиард человек.

«Украина не может обеспечить продовольствием даже свое население, а на миллиард ей нечего даже замахиваться. Такое заявление чиновников свидетельствует о непонимании того, что такое продовольственная безопасность. Судя по всему, вся украинская бюрократия все еще мыслит исключительно в рамках категории «Украина – аграрная сверхдержава», – считает одесский экономист и политолог Иван Лизан.

По его словам, проблема украинского сельского хозяйства состоит в том, что оно специализируется исключительно на растениеводстве и выращивании пары-тройки сельскохозяйственных культур – масличных и зерновых. «Такая ситуация сложилась ввиду отсутствия внятной государственной политики в сфере АПК, поскольку после Майдана никто из украинских чиновников не занимался развитием сельского хозяйства и регулированием правоотношений в этой сфере», – пояснил эксперт.

«Кроме того, никто из украинских властей не занимался ограничением площади земельного участка у латифундий. При этом в условиях Украины и Европы в целом, чем больше площадь земельного банка у сельскохозяйственных организаций, тем выгоднее им заниматься растениеводством», – добавил Лизан.

«А если земельный банк небольшой, то это стимулирует сельскохозяйственные организации заниматься выращиванием, например, цветов, параллельно разводить крупный рогатый скот, рядом построить маслобойку и мясоперерабатывающий комплекс. Именно по этой схеме работает сельское хозяйство во Франции и Голландии», – объяснил эксперт.

По словам политолога, по украинской схеме могло пойти и российское сельское хозяйство, но сказался фактор продовольственного эмбарго 2014 года. «Это не был истеричный шаг или акт вредительства по отношению к своим гражданам, которых лишили возможности есть пармезан, хамон и польские яблоки. Это продуманная политика по отключению России от европейского рынка АПК. Именно тогда появилась возможность с помощью субсидий поддержать отечественные агрохолдинги, у которых к тому времени возникла своя специализация», – рассказал Лизан.

«Это основное различие АПК России и Украины. Там страна стала потреблять готовые продукты питания из ЕС, а овощи и фрукты из Турции. При этом национальное сельское хозяйство деградировало до экспорта зерновых и масличных культур на внешние рынки. И вся жизнь на Украине теперь вращается вокруг того, как вырастить пшеницу, собрать миллионы тонн, дотащить их до ближайшего порта, загрузить и экспортировать, – добавил собеседник. – Поэтому уже к началу октября прошлого года из страны вывезли 75% продовольственной пшеницы текущего урожая».

В среду министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что страна планирует к концу десятилетия обеспечивать продовольствием миллиард человек, передает «РИА Новости».

По его словам, Украина «все увереннее» претендует на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности.

«Двадцать лет назад Украина «кормила» лишь 40 миллионов человек в мире. Сегодня же вклад эквивалентен пропитанию около 400 миллионов человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием одного миллиарда из населения мира», – приводит его слова «РИА Новости».

Лещенко добавил, что сельское хозяйство на Украине показало самый высокий прирост производства в 2021 году – 14,4%. При этом, по его словам, на агропродовольственную продукцию пришелся наибольший процент в общем экспорте страны – около 41% за год.

Ранее в конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране.

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению».

По данным украинского госстата, в прошлом году инфляция на потребительском рынке достигла 9,4%, причем продукты подорожали на 10,6%, алкоголь и сигареты – на 9,8%. Значительно выросли и тарифы на услуги ЖКХ: на газ – на 73,5%, электроэнергию – на 34,8%, канализацию – на 20,1%, горячую воду и отопление – на 10,6%.

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