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Польский солдат Чечко заявил о возможном убийстве до 700 мигрантов на границе с Белоруссией
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Сбежавший в Белоруссию и попросивший в республике убежище польский военнослужащий Эмиль Чечко заявил, что за десять дней при его участии в расстрелах мигрантов могло быть убито до 700 человек.
Чечко заявил, что «в течение 10 дней моего участия в расстрелах могло быть убито от 200 до 700 человек». Первый расстрел при его участии был совершен 9 июня 2021 года, передает РИА «Новости».
«Нам с моим коллегой приказали убить две группы людей. После того, как мы расстреляли первую группу мигрантов, из грузового автомобиля вышла вторая группа мигрантов», – рассказал он.
Трупы, по его словам, сбрасывались в специально подготовленные ямы: «Я пробовал один раз поговорить со своими коллегами по части. Во время нашего разговора сослуживец утверждал, что одна такая яма могла уместить до 72 человек».
Кроме него в расстреле мигрантов на границе принимали участие и другие польские солдаты. По его словам, было бы странно, если бы солдат из разных воинских частей привезли в приграничье только ради патрулирования.
Чечко уточнил, что вместе с ним мигрантов расстреливал его коллега Томек, а также он лично видел, как при попытке побега одного из беженцев убил военнослужащий Камил Карловски.
Солдат также сообщил, что наблюдал случай, когда польский пограничник, который в группе выполнял функции водителя, вытащил деньги из кармана у убитого мигранта.
После этого первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что сведения Чечко о расстрелах на польско-белорусской границе надо проверять, мотивы его поступка неизвестны.
«Говорит ли он, что это было на самом деле или не было, чтобы ему быстрее дали политическое убежище, или он говорит потому, что он честный человек и не мог этого терпеть – это надо знать человека. Это должно быть выяснено», – подчеркнул он и добавил, что делать какие-то выводы делать преждевременно.
Ранее Чечко обратился с заявлением в Гаагский трибунал. До этого он заявлял, что ему известно об убийстве 240 беженцев.
Напомним, Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.
Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять. Затем его объявили в розыск.
Москва предложила Минску сотрудничество в Сирии
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД России провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии, благодаря которому Минск может отправить в Дамаск военный контингент.
«Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом России, Следственным комитетом России и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Поручить Минобороны России провести совместно с МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства России указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет об отправке в Сирию подразделения численностью до 200 человек для оказания гумпомощи арабской стране, передает «Sputnik Беларусь». Это предусмотрено проектом соглашения о сотрудничестве России и Белоруссии.
«Настоящим соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента совместно с соответствующими подразделениями ВС РФ в деятельности по оказанию гуманитарной помощи на территории Сирийской Арабской Республики. Белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий», – говорится в проекте документа.
Ранее отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе.
Напомним, 18 января ВС России по просьбе сирийских властей взяли морской порт Латакия под круглосуточную охрану в связи с угрозой терактов. По данным сирийских органов безопасности, теракты в портах Тартус и Латакия планируют совершить диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации.
Депутат Госдумы: Надо запретить мигрантам работать в крупных городах России
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«Нужна иностранная рабочая сила на космодроме «Байконур» и для строительства газопроводов? Создавайте отдельный анклав, привлекайте полицию, Росгвардию», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя нападение уроженцев Таджикистана на магазин в Подмосковье, в результате которого погибла продавщица.
«Я считаю, что для пресечения подобных случаев нужно законодательным образом запретить мигрантам работать в крупных городах, в частности, в городах Москвы и Подмосковья. Здесь и так хватает рабочей силы», – считает председатель партии «Родина», депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлев. По его мнению, несостоятельны рассуждения о том, что в России недостаточно трудоспособных граждан, и поэтому недостаток рабочих приходится компенсировать за счет мигрантов.
«Если речь идет о крупных проектах, где требуется привлечь иностранных работников, – хорошо, привлекайте, но пускай каждый из них будет под полным контролем», – подчеркнул собеседник. – Вам нужна рабочая сила на больших стройках? На космодроме «Байконур», в Сибири и для строительства газопроводов? Пожалуйста! Создавайте отдельный анклав, привлекайте полицию, Росгвардию, все профильные службы и вперед».
При этом Журавлев призвал не перекладывать всю ответственность за работу с приезжими исключительно на силовые структуры. По мнению политика, они, включая Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД, которое заменило Федеральную миграционную службу, и так работают на пределе возможностей. «Но если наше правительство хочет, чтобы ГУВМ этим занялось конкретно, дайте им бюджет побольше», – подчеркнул депутат.
«Одно подразделение МВД, которое сменило целое федеральное ведомство – ФМС, не может контролировать всю миграционную волну, – считает Журавлев. – На какие средства им высылать пойманных нелегальных мигрантов? Иногда цена выезда до 50 тысяч рублей доходит!».
«Я предлагал и предлагаю простую вещь: если ты, мигрант, приезжаешь к нам на заработки или вообще просто так, оставь на границе 50 тысяч рублей. Поедешь домой? – Забери, без проблем. Но если ты остался, просрочил визу и ушел в «тень», а потом тебя поймали, – мы тебя на твои же 50 тысяч и вышлем», – заметил собеседник.
«Пусть те, кто активно выступают за привлечение мигрантов, пойдут и посмотрят в глаза родственников той несчастной женщины, которую убили в Подмосковье», – добавил депутат.
Инцидент, о котором говорит депутат, произошел в ночь на среду. Четверо мужчин с битами ворвались в продуктовый магазин, расположенный в селе Новопетровское Истринского района Подмосковья. Неизвестные начали избивать сотрудников, в результате чего двое попали в больницу, а продавщица умерла от полученных травм на месте. Из кассы магазина пропало больше 70 тысяч рублей.
Одним из пострадавших при разбойном нападении оказался директор магазина Сергей Пашков. На него и его жену, которую он приехал забрать из заведения, неизвестные набросились в первую очередь. Вскоре правоохранители задержали подозреваемых. По данным источника ТАСС, все они – уроженцы Таджикистана. Следственный комитет проверит легальность их пребывания в России.
Напомним, ранее в России вступили новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов. За прошлый год власти запретили въезд в России для более чем 176 тыс. иностранцев. Газета ВЗГЛЯД ранее писала об опасности формирования мигрантских гетто в столице и регионах.
В Польше заявили о победе России и Китая над Европой
Новый газовый контракт с Пекином делает Москву все менее зависимой от поставок в Европу, заявил журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик.
В конце прошлой недели Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на прокачку газа по дальневосточному маршруту.
Комментируя эту информацию, Кублик обвинил Россию в создании энергетического кризиса в ЕС и «газовом шантаже» из-за проходящего по дну Балтики трубопровода «Северный поток – 2». Журналист напомнил о риске введения санкций против проекта и выразил недовольство, что контракт с Китаем поможет России снизить зависимость от продаж топлива в Европу.
Так, по его словам, новый договор позволит Пекину выйти на первое место среди покупателей российского газа, подвинув Германию, реализация проекта «Союз Восток» приведет к удвоению поставок в Китай.
«Через десять лет Газпром будет ежегодно продавать Китаю уже около 100 млрд кубометров газа, это примерно две трети от объема российского экспорта в ЕС», – передает РИА «Новости» слова Кублика.
Он отметил, что Пекин и европейские страны будут получать голубое топливо с разных месторождений, так что Запад не лишится его.
«Однако благодаря наращиванию объема поставок в Китай Россия будет меньше зависеть в финансовом плане от экспорта в Европу», – подчеркнул репортер.
Ранее Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по Дальневосточному маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд кубометров и в совокупности достигнет 48 млрд кубометров в год, включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири – 1».
Зеленский ответил на обещание Лукашенко прекратить поставку энергоресурсов на Украину
В случае прекращения поставок Украине электроэнергии из Белоруссии пострадает население обеих стран, это движение в каменный век, заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Я попросил дать мне статистику товарооборота между нашими странами. Он составляет 6 млрд долларов, из них 1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, 4,5 млрд экспортирует Беларусь. То есть, если страны начинают ограничивать торговлю между собой, кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди. Если есть желание вернуться в каменный век, можем делать так. Что-то запретит Беларусь, тогда запретит Украина, всегда решения принимают политики, а страдают, к сожалению, люди», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией.
До этого Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне.
Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
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Правительство расширило проект по привлечению жителей Узбекистана на работу в Россию
На заработки в Россию будут организованно отбирать не только строителей, но и работников сельского хозяйства из Узбекистана, говорится в постановлении правительства.
В сферу строительства предполагается привлечь до 10 тыс. граждан Узбекистана, а в сельское хозяйство – 1 108 человек, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сейчас в Ташкенте российские медики проводят медицинское освидетельствование тех, кто желает отправиться на работу в Россию. Помимо прочего, при необходимости они могут вакцинироваться «Спутником Лайт».
Ранее стало известно, что жители Узбекистана стали лидерами по оформлению патентов на работу в России.
Эксперт: Мигранты редко подчиняются даже влиятельным лидерам диаспор
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«Лидеры национальных диаспор редко обладают серьезными рычагами воздействия на членов своих сообществ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ремизов, комментируя предложение аппарата Совета безопасности использовать потенциал лидеров землячеств для профилактики преступности среди мигрантов.
Как считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, как правило, реальным авторитетом внутри того или иного землячества пользуются крупные бизнесмены. «Степень влияния руководителей диаспоры определяется авторитетом организаций и фирм, которые они возглавляют. Организации и компании, в свою очередь, нередко зависят от власти и от ее поддержки. Такие бизнесмены могут полагаться на гранты, выгодные заказы и прочие формы помощи», – пояснил собеседник.
«Но даже у крупного и профессионального этнического предпринимателя далеко не всегда есть реальный вес, чтобы повлиять на поведение представителей своей диаспоры. Это очень неровная от региона к региону ситуация», – отметил Ремизов.
«На мой взгляд, предлагаемые Совбезом меры могут сработать, но только точечно, чтобы разрядить отдельно взятую конфликтную ситуацию. Не стоит расценивать это как системное решение. Самое главное, – не стоит искусственно усиливать эти организации как посредников между властями и диаспорами», – заключил он.
Во вторник в Совете безопасности России сообщили о разработке дополнительных мер по противодействию незаконной миграции и профилактике правонарушений со стороны мигрантов, передает «Интерфакс». «Отмечена необходимость повышения эффективности мер, принимаемых в рамках трансграничного сотрудничества с компетентными органами зарубежных государств в сфере противодействия нелегальной миграции», – сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин, выступая по итогам заседания Межведомственной комиссии Совбеза по общественной безопасности.
В частности, предлагается использовать потенциал представителей национальных диаспор (землячеств) в целях соблюдения прибывшими мигрантами российского законодательства.
Напомним, ранее в России вступили новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов. За прошлый год власти запретили въезд в России для более чем 176 тыс. иностранцев. Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как вытащить трудовых мигрантов и их детей из национальных анклавов и интегрировать их в российское общество.
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Россия и Белоруссия начали военные учения «Союзная решимость»
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Военные России и Белоруссии начали совместные учения «Союзная решимость» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.
«10 февраля на общевойсковых полигонах Вооруженных сил Белоруссии в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение «Союзная решимость – 2022», – приводит РИА «Новости» сообщение.
В ходе учения будут проводиться маневры для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».
Помимо того, во время учений планируется усилить охрану границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, а также перекрыть каналы доставки оружия и боеприпасов. Кроме того, военные России и Белоруссии должны будут найти и уничтожить незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.
Ранее пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что военные учения России и Белоруссии – это действия, «направленные на эскалацию, а не на деэскалацию» ситуации вокруг Украины.
Напомним, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.
Президент Польши призвал Запад защитить союзников вне ЕС и НАТО
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Президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
«Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля», – приводит слова президента Польши ТАСС.
«Мы все задаем себе вопрос, что будет дальше, каким будет эффект этих перемещений войск, которых мир и Европа не видели со Второй мировой войны», – сказал Дуда.
По словам президента Польши, сейчас Запад должен совместно искать «выход из этой сложнейшей ситуации – самой сложной от 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС». «Наша большая задача – обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине», – заявил польский лидер.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине пригрозил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
Напомним, в Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства, которая завершится учениями «Союзная решимость – 2022», запланированными на 10 – 20 февраля.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Посла Белоруссии в Ереване вызвали в МИД после слов Лукашенко
Белорусского посла в Армении вызвали в МИД страны после заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о стране, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
«Посол Белоруссии действительно был вызван, приглашен в МИД, где ему были переданы наши убеждения в том, что высказывания друг о друге должны основываться на взаимном уважении, учитывать интересы друг друга, учитывать суверенитет друг друга и правовое поле, на котором основано сотрудничество между нашими странами», – цитирует Мирзояна ТАСС.
Армянский министр уточнил, что Ереван готов в случае соответствующих обращений поддержать Минск на международной арене.
Напомним, Лукашенко, говоря о возможных перспективах присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии, сказал, что «Армении деваться некуда».
В Белоруссии назвали главный принцип интеграции с Россией
Главным принципом формирования единого экономического пространства в рамках белорусско-российского Союзного государства должно быть суверенное равенство двух стран, заявила спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.
«Сделан очередной важный шаг в союзном строительстве для достижения одной из основополагающих целей договора о создании Союзного государства – создания единого экономического пространства при условии соблюдения ключевого принципа – суверенного равенства государств», – приводит пресс-служба слова Кочановой, передает РИА «Новости».
В пресс-службе верхней палаты парламента сообщили, что данное заявление Кочанова сделала во время встречи в Минске с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. На встрече она подчеркнула, что прошедший год отмечен интенсивными белорусско-российскими контактами на высшем и высоком уровнях.
Спикер выразила уверенность в необходимости дальнейшего развития и укрепления взаимодействия по традиционно приоритетным направлениям реализации программ Союзного государства.
Участники встречи также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. Уточняется, что во встрече также приняли участие президент российского Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, вице-президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Владислав Панченко, председатель комиссии верхней палаты парламента Белоруссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.
В декабре президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве. Кроме того, Путин объяснил важность достигнутых с Минском договоренностей по Союзному государству.
Парламент Белоруссии назвал виновных в распространении фейков о референдуме
Верхняя палата белорусского парламента заявила, что распространяют фейки о предстоящем референдуме евродепутаты.
«Депутаты Европейского парламента продолжают осуществление неконструктивных действий в отношении Республики Беларусь: в заявлении от 1 февраля 2022 года распространяется фейковая информация о республиканском референдуме ... Получая сведения из недостоверных и политизированных источников, они преднамеренно вводят в заблуждение общественность своих государств относительно конституционной реформы в Беларуси», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение палаты.
В сообщении депутатов призвали прекратить беспочвенные размышления, попросив из выработать цивилизованную и конструктивную политику в отношении Белоруссии.
В начале февраля депутаты Роберт Бедронь и докладчик по Белоруссии Пятрас Ауштрявичюс заявили, что в условиях давления на граждан в Белоруссии референдум нельзя считать демократическим выражением воли белорусов.
Напомним, конституционный референдум в Белоруссии официально назначен на 27 февраля, указ подписан главой государства Александром Лукашенко.
Латвийский самолет Ан-2 нарушил границу Белоруссии
Зафиксировано нарушение белорусской границы латвийским самолетом Ан-2, следует из сообщения государственного погранкомитета Белоруссии.
«Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолет Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию», – говорится в Telegram-канале ведомства.
В январе пограничники Белоруссии сообщили о нарушениях границы поляками. Утверждалось, что военные Польши в пункте пропуска «Козловичи» 18 января два раза нарушали белорусскую государственную границу, зайдя на территорию республики.
Климкин призвал закрыть границу Украины с Белоруссией
Киев должен рассматривать границу с Белоруссией как «границу опасности», заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Климкин считает, что «в перспективе» границу с Белоруссией нужно будет считать «границей с врагом». «И нам нужно говорить с нашими партнерами, чтобы мы эту границу закрыли», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Эспрессо».
Он подтвердил, что «контакты» Киева и Минска «происходят», Украина «многое покупает» у Белоруссии. «Лукашенко в каждом последующем интервью говорит что-то такое о нас, а мы все покупаем и покупаем», – сказал Климкин. Он усомнился, что это «безопасно и надежно» для Украины, учитывая, что «Лукашенко прямым текстом сказал, что отрежет, когда нужно, электричество».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией. Лукашенко также заявил, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Грузия заявила о вере в непризнание Белоруссией независимости Абхазии и Южной Осетии
МИД Грузии в понедельник выразил уверенность в том, что вопрос признания Белоруссией независимости Абхазии и Южной Осетии «не стоит в повестке дня», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
МИД отметил, что заявляет об этом «с учетом двусторонних отношений между Белоруссией и Грузией».
«Белоруссия в этом плане (непризнания Абхазии и Южной Осетии) остается приверженной фундаментальным принципам международного права», – отметил МИД Грузии.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что касательно вопроса Абазии и Южной Осетии российские СМИ «целенаправленно искажают акценты» интервью президента Белоруссии.
Независимость Абхазии и Южной Осетии будут признаны президентом Белоруссии только тогда, когда ему дадут понять, что это необходимо, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».
Также Лукашенко заявил о готовности признать Крым, но лишь тогда, когда это сделают российские олигархи. На вопрос чей Крым и когда будут признаны Абхазия и Южная Осетия, Лукашенко спросил, если ли в этом вообще необходимость.
Независимость Абхазии и Южной Осетии после войны-2008 признаны Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Науру и Сирией.
Кремль сказал, куда двинутся российские войска после учений в Белоруссии
Российские войска после учений в Белоруссии вернутся в места своей постоянной дислокации, речи о том, что они могут там остаться, никогда не шло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло. Речь идет о союзных учениях и подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С на учения в Белоруссию.