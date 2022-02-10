Польский солдат Чечко заявил о возможном убийстве до 700 мигрантов на границе с Белоруссией

Сбежавший в Белоруссию и попросивший в республике убежище польский военнослужащий Эмиль Чечко заявил, что за десять дней при его участии в расстрелах мигрантов могло быть убито до 700 человек.

Чечко заявил, что «в течение 10 дней моего участия в расстрелах могло быть убито от 200 до 700 человек». Первый расстрел при его участии был совершен 9 июня 2021 года, передает РИА «Новости».

«Нам с моим коллегой приказали убить две группы людей. После того, как мы расстреляли первую группу мигрантов, из грузового автомобиля вышла вторая группа мигрантов», – рассказал он.

Трупы, по его словам, сбрасывались в специально подготовленные ямы: «Я пробовал один раз поговорить со своими коллегами по части. Во время нашего разговора сослуживец утверждал, что одна такая яма могла уместить до 72 человек».

Кроме него в расстреле мигрантов на границе принимали участие и другие польские солдаты. По его словам, было бы странно, если бы солдат из разных воинских частей привезли в приграничье только ради патрулирования.

Чечко уточнил, что вместе с ним мигрантов расстреливал его коллега Томек, а также он лично видел, как при попытке побега одного из беженцев убил военнослужащий Камил Карловски.

Солдат также сообщил, что наблюдал случай, когда польский пограничник, который в группе выполнял функции водителя, вытащил деньги из кармана у убитого мигранта.

После этого первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что сведения Чечко о расстрелах на польско-белорусской границе надо проверять, мотивы его поступка неизвестны.

«Говорит ли он, что это было на самом деле или не было, чтобы ему быстрее дали политическое убежище, или он говорит потому, что он честный человек и не мог этого терпеть – это надо знать человека. Это должно быть выяснено», – подчеркнул он и добавил, что делать какие-то выводы делать преждевременно.

Ранее Чечко обратился с заявлением в Гаагский трибунал. До этого он заявлял, что ему известно об убийстве 240 беженцев.

Напомним, Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.

Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять. Затем его объявили в розыск.