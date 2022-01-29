Сбежавший в Белоруссию польский солдат обратился в Гаагский трибунал

Медведев пообещал жесткие решения по миграционному законодательству

Миграционное законодательство в России будет меняться, принимаемые решения будут как мягкие, так и жесткие, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев заявил в интервью РИА «Новости» и другим ведущим российским СМИ, что «этот процесс (приток мигрантов) должен регулироваться, контролироваться, а все, кто приезжает трудиться, должны соблюдать российские правила, и эти правила должны быть, с одной стороны, благоприятными для приезда таких людей, а, с другой стороны, они должны быть разумно жесткими, чтобы эти приезжающие к нам для труда люди, мигранты так называемые, все-таки соблюдали наше законодательство в полном объеме».

«Но законодательство будет меняться, и ряд законов в этом смысле уже внесен президентом», – добавил он.

По словам политика, «некоторые решения уже приняты, некоторые решения в стадии подготовки, они где-то должны быть мягкими, а где-то должны быть более решительными».

«Если говорить о незаконном присутствии на территории России и применении своего труда, то в этом смысле должны быть приняты достаточно жесткие решения по высылке таких людей», – подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Медведев также отметил необходимость работы по адаптации мигрантов: «Они должны знать русский язык, они должны понимать нашу культуру – нашу многонациональную культуру, подчеркиваю. Они должны просто быть адаптированы к условиям жизни в нашем государстве. Только в этом случае их будут воспринимать наши люди».

Он также указал, что приток мигрантов в Россию должен быть цивилизованным процессом, но с этим есть проблемы. Это «незаконная миграция, есть нарушения законодательства мигрантами, которые приезжают к нам».

«У нас, если не ошибаюсь, их (мигрантов) достаточно много, несмотря на все эти пандемические процессы, порядка 7 млн, подчеркиваю, официально существующих и трудящихся в нашей стране», – сказал Медведев.

Вместе с тем он прокомментировал потери среди российского населения во время пандемии и их влияние на демографию и экономические процессы: «Если говорить о потерях, то они скорбны сами по себе, а не по миграционным причинам. Это просто трагедия, это никак не связано с экономикой. В этом плане мы должны сделать просто все, что от нас зависит, возвращаясь к теме пандемии, чтобы предотвращать потери, чтобы лечить как следует людей, даже несмотря на тяжесть этого заболевания. Поэтому это не миграционная проблема».

Ранее Россия поддержала открытие центров для подготовки мигрантов в странах Центральной Азии.