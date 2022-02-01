Финляндия захотела дать свой ответ на запрос России к ОБСЕ по гарантиям безопасности

Финская сторона намерена предоставить собственный ответ на российский запрос к странам ОБСЕ в сфере безопасности, сказал глава МИД страны Пекке Хаависто.

Хаависто заявил, что в российском послании говорится о том, что Запад обеспечил собственную безопасность за счет России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Ранее посол России в австрийской столице Дмитрий Любинский сообщил, что российская сторона передала в МИД Австрии послание министра иностранных дел Сергея Лаврова на тему европейской безопасности и ждет ответ Вены.

До этого Сергей Лавров заявил, что Россия намерена направить в НАТО и ОБСЕ запрос касательно выполнения их обязательств по безопасности.

В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России. Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.