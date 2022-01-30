Россия решила отправить в НАТО и ОБСЕ запрос о безопасности

США пригрозили оставить «Северный поток – 2» «куском металла на дне»

В случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» не будет продвигаться вперед и останется «куском металла на дне океана», заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Как подчеркнула Нуланд, ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности был сформулирован по итогам «консультаций с отдельными странами, в том числе с Украиной, а также [членами] НАТО и партнерами по ОБСЕ», передает ТАСС.

«Как ранее на этой неделе заявлял президент [США Джо Байден], мы едины в том, что предпочитаем дипломатию. Но мы также едины в убеждении, что, если Россия отвергнет наш призыв к диалогу, последует быстрая и жесткая расплата», – заявила замглавы Госдепа.

«Мы продолжаем вести очень тесные и четкие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток – 2» не будет продвигаться вперед», – заявила Нуланд.

«Как любит говорить [выступающий против трубопровода] сенатор [США Тед] Круз, – я не часто его цитирую, но, как он любит говорить, – в настоящее время это кусок металла на дне океана. Необходимо провести его испытание, сертифицировать, он должен получить одобрение регулирующих органов, и никакой газ не будет проходить через него, пока это не произойдет», – считает заместитель госсекретаря США по политическим делам.

Позже Нуланд в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. «Водка – это было бы хорошо», – сообщила дипломат, комментируя реплику одного из журналистов, который сказал, что работа над «Северным потоком – 2» завершена и он готов к прокачке чего угодно – «газа, оливкового масла или водки».

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность введения санкций против «Северного потока – 2» в случае «вторжения» России на Украину. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой. Постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал ЕС не преувеличивать масштаб возможных санкций.

В среду Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

При этом несколько крупных стран Евросоюза попросили США о ряде исключений из возможных американских санкций против России, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД