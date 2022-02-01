Польша собралась передать Украине средства ПВО

СБ ООН проголосовал за заседание по Украине

Совет безопасности Организации Объединенных Наций в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.

При этом постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает против такого заседания ООН.

«Мы против проведения открытого заседания. Сейчас настал момент для «тихой» дипломатии, а не «микрофонной» дипломатии и открытой конфронтации», – сказал представитель КНР.

«Необходимо предпринять больше дипломатических усилий. В этом заключается наша позиция», – подчеркнул он.

Между тем заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло заявила, что ситуация может быть разрешена лишь дипломатическими средствами.

«Не может быть альтернативы дипломатии и диалогу для того, чтобы справляться со сложными, давними опасениями по безопасности и ощущением угрозы», – сказала она.

Соединенные Штаты на прошлой неделе запросили заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины. Постпред США Линда Томас-Гринфилд сказала, что Вашингтон намерен обсудить «угрожающее поведение» России по отношению к Украине и «наращивание» российского военного присутствия на границе.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал созыв заседания СБ ООН намерением Вашингтона обсудить «собственные беспочвенные обвинения и предположения», передает РИА «Новости».

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.