Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР Путин: В ходе спецоперации делается все для защиты людей Путин оценил эффективность работы российской авиации в ходе СВО 8 декабря 2022, 15:45 Текст: Вера Басилая

Российская авиация в ходе СВО выполняет задачи вовремя и грамотно, оказывает значимый вклад в эффективность действий войск, заявил президент России Владимир Путин во время общения с награжденными Героями России. Путин назвал работу российской авиации очень хорошей, которая на дежурстве показывает себя хорошо и эффективно, все вовремя делает и очень грамотно. «И штурмовики воюют отлично, и «сушки» – Су-34, Су-35, очень хорошо. Вооружения хорошие. <…> Оказывают существенный вклад в эффективность действий войск», – приводит ТАСС слова президента. Ранее в Кремле Путин заявил, что подвиги и судьбы героев Отечества являются моральным ориентиром и вдохновляют на созидание и улучшение жизни России. Высокоточным ударом уничтожено более 90 польских наемников ВСУ в Харьковской области 8 декабря 2022, 14:05

Фото: t.me/mod_russia

В районах населенных пунктов Григоровское и Шевченковское Запорожской области ударами высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять пусковых установок американской РСЗО MLRS и немецкой MARS-II, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Возле населенного пункта Ильичевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. У населенного пункта Боровское Харьковской области ударом высокоточным оружием ВКС России уничтожены более 90 польских наемников, сообщил Конашенков. ВС России заняли населенный пункт Яковлевка в ДНР В Народной милиции ДНР заявили о завершении зачистки Яковлевки 7 декабря 2022, 18:50 Текст: Кристина Цыцура

Вооруженные силы России завершают зачистку населенного пункта Яковлевка в Артемовском районе Донецкой народной республики, а на западных окраинах еще идет противостояние, сообщили в Народной милиции ДНР. «Заканчивают зачистку. На западных окраинах еще постреливают, но это уже новая линия фронта», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Сейчас идет изоляция района боевых действий, установление контроля за всеми дорогами для подвоза личного состава, боекомплекта и техники. Населенный пункт Яковлевка позволит минометной батарее контролировать дорогу Артемовск – Северск и гаубичной батарее калибра 122 мм работать по дороге Артемовск – Славянск. «Соответственно, с занятием Яковлевки зачистка Соледара и северного фланга Артемовска становится делом времени», – уточнили в Народной милиции ДНР. Ранее сообщалось, что авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР. Новости СМИ2 Путин: Необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет 7 декабря 2022, 17:50

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации. Подобные разговоры не имеют сейчас смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом нет, отметил глава страны на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС. Он добавил, что из 300 тыс. мобилизованных в России 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции. «Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только – это 77 тыс. – находится непосредственно в боевых подразделениях», – заявил президент.



«Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя по сути роль территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч не находятся в группировке вообще, они до сих пор на полигонах. Это так называемый боевой резерв, половина из всех мобилизованных. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и Минобороны в этом на сегодняшний день нет никакой», – пояснил Путин. Также президент отметил отсутствие проблем с дезертирством в зоне специальной военной операции. Он назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших боевые позиции военных. Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Путин: Члены СПЧ стали голосом народа Донбасса 7 декабря 2022, 17:44 Текст: Вера Басилая

Отстаивание прав народа, проживающего в Донбассе, имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления нацистского режима соседней страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с членами СПЧ. По словам Путина, с начала СВО члены СПЧ во главе с Валерием Фадеевым заняли абсолютно четкую гражданскую позицию, объяснили истинные причины ее начала, борются с русофобией, разоблачают наглую ложь и подлые, распространяемые в западных СМИ, говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ. Он отметил огромное значение отстаивания прав народа, проживающего в Донбассе, членами совета по правам человека. «Важно, что вы продолжаете разоблачать преступления нацистского режима соседней страны», – заявил президент России. Глава государства поблагодарил СПЧ за помощь нашим гражданам, проживающим на новых территориях, отметил работу журналистки Марины Ахмедовой, которая работает в Донбассе еще с 2014 года, много раз посещала передовую, занималась организацией гуманитарной помощи жителям Мариуполя и Волновахи. «В этом году состав Совета значительно обновился. В него вошли известные люди, лидеры общественного мнения. Среди них – член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, а также Ольга Демичева, возглавляющая «Справедливую помощь Доктора Лизы», – напомнил президент. Путин заявил, что рассчитывает на опыт и знания новых членов СПЧ, которые принесут пользу новым территориям в становлении там институтов гражданского общества. «Считаю также важным, чтобы обновленный Совет продолжал вносить свой вклад в реализацию стоящих перед страной и обществом задач, работать настойчиво, смело, поднимать проблемы, которые волнуют людей, и вместе с органами власти добиваться их решения», – подчеркнул Президент РФ. Ранее Путин отметил роль СПЧ в борьбе с попытками западных СМИ исказить правду о спецоперации. Новости СМИ2 Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны Путин: Угроза ядерной войны нарастает 7 декабря 2022, 19:07 Текст: Вера Басилая

Угроза ядерной войны возрастает, Россия рассматривает применение оружия массового поражения как возможность ответно-встречного удара, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). «Такая угроза (ядерной войны – прим. ВЗГЛЯД) нарастает. Здесь чего греха таить?» – заявил глава государства, отметив, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара, передает ТАСС. Президент объяснил, что стратегия применения средств защиты России вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара. «То есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ», – пояснил глава государства. «Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Мы не собираемся размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликта, а сдерживающий фактор. Надеюсь, это все понимают», – заявил Путин. Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Российские войска за сутки уничтожили более 210 украинских военных на четырех направлениях 8 декабря 2022, 14:14 Российские подразделения продолжали вести наступательные действия на Краснолиманском направлении. Ударами авиации и огнем артиллерии за последние сутки уничтожены более 60 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ на Купянском направлении ликвидированы более 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать на Донецком направлении у населенных пунктов Берестовое и Спорное Донецкой народной республики (ДНР). Здесь уничтожены более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины, отчитались в Минобороны. ВСУ пытались силами ротной группы атаковать позиции российских подразделений на Южно-Донецком направлении под Никольским ДНР. Но решительными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Ликвидированы более 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, сообщил Конашенков. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 196 районах. Возле населенного пункта Печенеги Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У». Рядом с Дылеевкой ДНР взорвана американская РЛС контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-50, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Путин заявил об отсутствии массового дезертирства в зоне спецоперации Путин заявил об отсутствии проблем с дезертирством в зоне спецоперации 7 декабря 2022, 18:12 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции нет проблем с массовым покиданием места службы солдатами. «Есть люди, которые покидают боевые позиции? Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше», – передает ТАСС слова Путина, который добавил, что массового характера нет. Также российский лидер назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших позиции военных. «У нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее», – добавил он. Ранее Путин сообщил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации. Путин: Война в Донбассе была начата не Россией Путин заявил, что войну в Донбассе начали украинские власти 7 декабря 2022, 18:41 Текст: Вера Басилая

Война в Донбассе была начата не Россией, а украинскими властями после госпереворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ. «Ведь война-то была начата, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине. Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Путин заявил, что западные «страны-гаранты» должны были провести выборы и вернуть все в правовое поле, но ничего сделано не было. «Я когда напоминаю коллегам в телефонных разговорах, все молчат – ответить-то нечего», – подчеркнул президент. По его словам, законные интересы жителей Донбасса и России игнорировались Западом, были только «плевки в лицо», это скрытая русофобия, в итоге «не осталось других шансов для решения вопроса Донбасса». Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Новости СМИ2 Эксперт поддержал идею усиления военной подготовки молодежи в вузах Эксперт Коротченко: Вопросы усиления военной подготовки в российских вузах предельно актуальны 7 декабря 2022, 18:54

Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

В прежние годы уровень военного обучения в наших вузах заметно снизился, поскольку преобладали иллюзии партнерства с Западом, отсутствия внешних угроз. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, назвав своевременным призыв вице-премьера Юрия Трутнева усилить военную подготовку молодежи с привлечением центров Российского союза боевых искусств. «Идею усиления военной подготовки в наших вузах общество, безусловно, поддержит, учитывая непростую международную обстановку и СВО. Инициатива своевременная. В прежние времена такая подготовка ослабла из-за иллюзий относительно того, что у нас есть партнеры на Западе, поэтому большая война невозможна, что стране необходима демилитаризация. Жизнь показала, что риски, наоборот, растут, поэтому сегодня в подобной инициативе захочет поучаствовать огромное количество желающих молодых людей», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По мнению собеседника, инициативы, которые выдвигают в этой сфере и Юрий Трутнев, и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (сопредседатели РСБИ – Российского союза боевых искусств) «соответствуют ожиданиям большинства россиян». «Очень хорошо, что подняты вопросы усиления военной подготовки в российских вузах. Они предельно актуальны», – отметил Коротченко. При этом центры РСБИ, о создании которых заявил Трутнев, вряд ли станут заменой для обычной военной кафедры в вузах, – они, скорее, станут дополнением к ним, предполагает аналитик. По его словам, обучение в центрах РСБИ «повысит личную самооценку молодого человека, сделает его более уверенным в своих силах, укрепит его готовность при необходимости защищать свою страну». Кроме того, по мнению Коротченко, на фоне спецоперации должен быть сформулирован государственный заказ Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОССАФ) на подготовку тех или иных специалистов. «Это вопрос к ведомствам, которые занимаются взаимодействием с ДОССАФ. Оно же не само себе ставит задачи», – пояснил аналитик. В среду вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил на форуме «Мы вместе» о том, что военная подготовка в учебных заведениях ослабла, ею охвачено всего 1,4% обучающихся, а потенциал ДОССАФ снизился в 80 раз по сравнению с советским периодом. «Мы стали забывать, что каждый молодой человек должен уметь защищать Родину. Думаю, что сейчас самое время вспомнить об этом», – сказал полпред. «Мы с Сергеем Владиленовичем Кириенко вышли с предложением к президенту по созданию центров военно-патриотической и спортивной подготовки в сентябре текущего года. Владимир Владимирович поддержал наше предложение, мы начали работать. Создаются десять пилотных центров», – сообщил Трутнев. По его мнению, центры РСБИ помогут возродить военное воспитание. За год в пилотных регионах планируется подготовить 45 тыс. человек, – их обучат тактической медицине и обращению с оружием. В начале осени президент Владимир Путин поддержал инициативу РСБИ о создании в стране системы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Ожидается, что первые центры начнут свою работу весной. ВСУ попали под обстрел своей артиллерии в Донбассе Марочко: Артиллерия Киева «накрыла» собственную пехоту при попытке прорыва в Донбассе 8 декабря 2022, 08:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Ротно-тактическая группа украинских силовиков во время новой попытки наступления на Сватовском направлении попала под огонь своей же артиллерии, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. По его словам, при очередной попытке ВСУ прорвать линию обороны на Сватовском направлении ротно-тактическая группа противника из-за несогласованности действий с артподразделениями либо проблем со связью в украинских войсках на данном участке фронта вошла в зону поражения собственной артиллерии. В результате часть сил и средств наступавших была уничтожена, оставшиеся же вернулись на исходный рубеж, передает РИА «Новости». Ранее Марочко рассказал, что украинские военные стали самовольно покидать позиции на территории спецоперации после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о человеческих потерях за последние девять месяцев. Новости СМИ2 Член СПЧ: Причинами спецоперации на Украине стали страдания людей в Донбассе Член СПЧ Ахмедова назвала страдания людей в Донбассе причинами начала спецоперации 7 декабря 2022, 20:47 Текст: Кристина Цыцура

Специальная военная операция была неизбежной и решение о ее проведении было справедливым, заявила член СПЧ Марина Ахмедова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека (СПЧ). Ахмедова вспомнила, как посещала регион в 2014 году, когда видела гибель людей из-за их желания быть русскими и говорить на русском языке, а остальной мир не обращал на эти жертвы внимание. «Я в 2014 году впервые приехала в Донецк, когда там все только начиналось. Я видела, как страдают и гибнут под обстрелами люди. Эти люди, по сути, убивались только потому, что они хотели быть русскими, какими они и были, хотели продолжить говорить на русском языке и хотели быть с Россией. <...> Это, конечно, было несправедливо, и я убеждена в том, что это само собой бы не остановилось, это надо было останавливать», – рассказала член СПЧ, передает сайт Кремля. Также она вспомнила о факельных шествиях на Майдане, антироссийских лозунгах, кричалках и требованиях к русским извиняться за то, что они из России. «Что касается неизбежности. В 2014 году я работала на Майдане и тогда впервые в жизни увидела, что такое факельные шествия националистов, услышала нацистские кричалки. <...> От нас, российских журналистов, они требовали, чтобы мы начинали общение с ними с извинения за то, что мы из России. Я, разумеется, этим никогда не занималась – я горжусь своей принадлежностью, но тем не менее для меня было очевидно, что эта агрессия будет расти и сама по себе она не остановится», – заявила девушка. Ахмедова рассказала, что в 2014 году даже обижалась на Владимира Путина, потому что он не принимал решение о присоединении Донбасса тогда, но все же понимала, почему этого не случилось. В ходе встречи она поблагодарила президента за то, что Донбасс в 2022 году вошел в состав России. Во время заседания Ахмедова попросила президента о демобилизации ряда категорий граждан. Речь шла о протезистах. «В Донецком ортопедическом центре было много хороших протезистов, но в марте мобилизовали практически всех, то есть всех – остался только один, и он работает сейчас и днем, и ночью. К нему выстроилась очередь, огромная очередь из гражданских и из военных. Мы знаем, что республики Украина регулярно посыпает минами-лепестками: люди, дети наступают на эти мины, погибают, теряют конечности, им нужны протезы. Но есть [только] один специалист, и к тому же комплектующие из Германии идут слишком долго, а со своими у нас проблемы, к сожалению», – указала член СПЧ. По ее словам, военные выражают готовность вернуться на передовую, если у них будут протезы. «И недавно пришел в увольнение один из протезистов, он зашел в [ортопедический] центр в Донецке и сказал, что когда боевые товарищи узнали, что он протезист, они на него накричали: что ты здесь делаешь, ты нам гораздо важнее в тылу», – сообщила Ахмедова. Она подчеркнула важность наличия протезистов в больницах, о чем просят и гражданские, и военные. А также указала на необходимость получить комплектующие для создания протезов. Путин отметил роль СПЧ в борьбе с попытками западных СМИ исказить правду о спецоперации 7 декабря 2022, 17:05 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ обсудил темы специальной военной операции и развития законодательства о некоммерческих организациях. Глава государства оценил роль членов СПЧ в борьбе с «подлыми подделками зарубежными СМИ» о спецоперации и разоблачении преступлений Киева.передает ТАСС. Путин отметил, что большинство членов совета «заняли абсолютно четкую гражданскую позицию».

Ранее по решению президента в состав Совета были включены военный корреспондент Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и исключен журналист Николай Сванидзе. Новости СМИ2 Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР 8 декабря 2022, 14:24 Текст: Алексей Дегтярев

У населенного пункта Яковлевка Донецкой народной республики (ДНР) российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, сообщило Минобороны. Российские ПВО также уничтожили пять беспилотников у поселков Табаевка Харьковской области, Бараниковка, Кременная и Просторное в ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. Кроме того, за сутки перехвачено 14 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган», а также противолокационную ракету HARM у населенных пунктов Новопетриковка, Благодатное (ДНР), Токмак Запорожской области и Новая Збурьевка Херсонской области. С начала СВО российскими военными уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотника, 392 ЗРК, 7030 танков и другой бронированной техники, 920 боевых машин РСЗО, 3668 артиллерийских орудий и минометов, 7507 единиц специальной военной автомобильной техники. Также в четверг официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВС России за сутки уничтожили более 210 бойцов ВСУ на разных направлениях. Депутат оценила работу центра помощи женам мобилизованных в Липецкой области 7 декабря 2022, 17:56 Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова встретилась в кадровом центре городе Грязи Липецкой области с женами участников СВО, где они получают психологическую поддержку и помощь в трудоустройстве. По словам Дьяконовой, женам бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО, очень важно получить такую поддержку в виде переобучения новой профессии, после мобилизации мужей возникла необходимость выйти на работу. «Наша задача сегодня – максимально полно подготовить их к новому этапу в жизни, помочь найти ту работу, которая будет приносить и достойный доход, и удовольствие от того, чем они занимаются», – отметила депутат. Она напомнила о разработанном ею законопроекте о психологической помощи в РФ, который предусматривает ее бесплатное получение для ряда категорий, подчеркнув, что участники боевых действий и их родные должны быть в их числе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В свою очередь заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова рассказала, что психологи готовы помогать участникам СВО адаптироваться к мирной жизни после боевых действий, что включает в себя не только восстановительную терапию, но и профессиональную реабилитацию с возможностью получения новой профессии и трудоустройства. Также за каждой семьей мобилизованного закреплен социальный куратор, который оперативно помогает по всем возникающим вопросам. Сейчас в кадровых центрах Липецкой области занимаются оборудованием кабинетов для работы психологов, которые смогут оперативно и качественно помочь как самим участникам спецоперации, так и их родным, уверена Татьяна Дьяконова. Новости СМИ2 Путин: В ходе спецоперации делается все для защиты людей Путин заявил, что в ходе спецоперации делается все для защиты людей 8 декабря 2022, 16:05 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин отметил, что в ходе специальной военной операции все делается для защиты страны и людей. По словам Путина, Родина – это прежде всего люди, о чем всегда необходимо помнить. Сейчас делается все для защиты граждан. «Потому что страна и те люди, которые нуждаются в защите, они понимают, что последняя надежда – на вас, это так и есть», – сказал глава государства в четверг в ходе общения с награжденными Героями России, передает ТАСС. Ранее Путин заявлял, что спецоперация на Украине является длительным процессом, однако значимые результаты уже есть.