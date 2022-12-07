СБУ начала проверки на объектах УПЦ в двух областях Украины и в Херсонской области

СБУ начала проверки на объектах УПЦ в Черкасской, Волынской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит «контрразведывательные мероприятия» на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской, Волынской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Как сообщили в ведомстве, СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Успенском соборе в Херсоне, Каневском Успенском соборе в Черкасской области, управлении Черкасской епархии, управлении Уманско-Звенигородской епархии в городе Умань, Николаевском Милецком мужском монастыре Владимиро-Волынской епархии и на других объектах УПЦ, передает РИА «Новости».

Ранее СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России. В понедельник Зеленского обязали рассмотреть петицию о запрете РПЦ на Украине.