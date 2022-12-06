Экс-сотрудник ФБК Серуканов: Власти Латвии в очередной раз доказали, что для них нет «хороших русских»

Сбежавшие из России иноагенты считают, что в Европе они станут «хорошими русскими», но как только они оказываются не нужны властям, их безжалостно выгоняют. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов. Ранее власти Латвии решили аннулировать лицензию канала «Дождь»**.

«Решение латвийских властей ярко иллюстрирует, что для них нет никаких «хороших русских». Сколько бы сбежавшие из России иноагенты не пытались выслуживаться, все равно итог будет один – как только они оказываются не нужны, их выставляют за дверь», – рассказал экс-сотрудник ФБК** Виталий Серуканов.

«Своим поступком в отношении сотрудника, на которого пытались свалить всю вину, руководство «Дождя» в очередной раз себя дискредитировало. Причем как с человеческой точки зрения, так и с профессиональной», – подчеркнул собеседник.

«Телеканал всегда позиционировал себя большой семьей, а не просто коллегами. Они неоднократно заявляли, что сильны в первую очередь духом коллектива. Однако на деле мы в очередной раз убедились, что это всего лишь слова и, выживая в своей «паучьей банке», они готовы сожрать друг друга при любой возможности», – отметил он.

«Я полагаю, что после этой ситуации телеканал не прекратит свою работу. Скорее всего, они попробуют переехать в другую страну или получить новые лицензии в Латвии для того, чтобы продолжить свое дело», – рассуждает юрист.

Ранее нацсовет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию телеканала «Дождь» с 8 декабря. Об этом глава латвийского совета Иварс Аболиньш написал в Twitter. Отмечается, что решение принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».

Напомним, газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем не угодил властям Латвии телеканал с прозападной и проукраинской позицией.

* Организация ликвидирована или их деятельность запрещена в РФ

** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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