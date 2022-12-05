Эксперт указал на принадлежность Украине упавшей в Молдавии ракеты

Обломки ракеты, рухнувшей на молдавской территории, по предварительным сведениям, являются частями комплекса ПВО С-300, который есть у ВСУ, заявил российский военный эксперт Алексей Леонков.

По фотографиям, публикуемым молдавской стороной, можно сделать предварительный вывод: эти элементы определяются как части С-300ПС/ПТ, ВСУ активно применяют комплексы при отражении российских ударов, заявил Леонков в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что случай практически повторяет историю с падением ракет Украины на польской территории, который произошел несколько недель назад.

Эксперт отметил, что в этом случае боевая часть сработала не на земле, поскольку нет визуальных признаков детонации на месте падения.

Ранее 5 декабря некоторые СМИ сообщили, что якобы российская крылатая ракета упала на территории Молдавии.

В ноябре польская пресса писала о двух упавших ракетах у деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате два человека погибли. Через некоторое время киевские власти признали, что обломки действительно принадлежат ВСУ.