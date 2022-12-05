Клишас заявил об отсутствии законопроектов об ограничении удаленки для уехавших из России

Клишас заявил об отсутствии законопроектов об ограничении удаленной работы для уехавших из России во время мобилизации

Законопроектов о возможном принятии ограничительных мер касательно уехавших из страны во время мобилизации россиян нет, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он заверил, что покинувшие страну граждане продолжают работать дистанционно в российских компаниях, передает ТАСС.

При этом Совфед допустил некоторые ограничения. Так, по словам Клишаса, подобные меры сделают пребывание россиян за границей менее комфортным, уточняют «Ведомости».

По словам сенатора, российские власти могут менять закон таким образом, чтобы ограничить возможность работы для уехавших. Но в данный момент Клишас не уточняет, какие конкретно меры будут приняты в отношении покинувших страну граждан.

Напомним, в Госдуму была внесена президентская поправка к законопроекту о гражданстве, по которой приобретенного гражданства могут лишить за создание угрозы безопасности России или дискредитацию ее Вооруженных сил.