|
4 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 23:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В США обвинили Польшу в подготовке оккупации Западной Украины
Разделы
Человечество, состоящее из смертных существ, на протяжении всей истории грезило о конце времен. Это настолько естественно, что совсем не стыдно – никому не хочется умирать в одиночку.
Подробности...
Нельзя исключать, что на мировом первенстве в США и Канаде 2026 года перед каждым матчем исполнят гимн ЛГБТ-сообщества, а в каждую команду обяжут включить по два гея и одному трансгендеру.
Подробности...
Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре.
Подробности...
Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
Подробности...
При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
Подробности...
Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В США обвинили Польшу в подготовке оккупации Западной Украины
Офицер разведки США Риттер сообщил о подготовке Польши к оккупации Западной Украины
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Варшава отправляет польских военных для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью дальнейшей оккупации западной части этой страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Американский разведчик выразил уверенность, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году, передает РИА «Новости».
Как отметил американский офицер, сейчас Варшава отправляет своих бойцов в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы натренировать и обучить их воевать. Так, по имеющимся у него данным, Польша направила десятки тысяч солдат, которые воюют в украинской форме на стороне киевского режима. Когда придет время, эти войска отправят на запад Украины, им даже не придется пересекать границу, подчеркнул Риттер.
В мае президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в будущем границы с Украиной не будет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши по захвату Западной Украины.
Бар Сергея Жукова в Краснодаре объяснил отказ впустить мужчину в военной форме
Бар Жукова «Руки вверх!» в Краснодаре заявил, что отказ впустить посетителя в камуфляже связан не только с дресс-кодом
|
|
Посетителя в камуфляжной одежде отказались впустить в бар «Руки вверх!», принадлежащий певцу Сергею Жукову, из-за его поведения, а не только из-за дресс-кода, заявил сотрудник заведения.
В интернете опубликована видеозапись, на которой охранник говорит снимающему, что не может его впустить в бар из-за дресс-кода. Посетитель объясняет, что «военный человек» и у него «нет другой одежды», так как «приехал на два дня всего лишь». «Вы понимаете, в какое время вы сейчас находитесь?» – заявил он.
В баре утверждают, что «камуфляж – это не единственная причина, по которой он не должен был пройти в заведение». Утверждается, что мужчина уже был пьян и вел себя агрессивно, а видеозапись запечатлела только часть разговора. До этого, как заявили в баре, «была нецензурная брань» в адрес сотрудников, передает РИА «Новости».
При этом в баре заявили, что сослуживцы мужчины разговаривали «нормально, не на повышенных тонах». Его поведение назвали «основополагающей причиной» отказа впустить в бар. Сообщается, что инцидент случился в начале недели, администрация заведения не предъявила никаких претензий сотруднику. В баре предложили посмотреть записи с камер наблюдения.
Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».
В США назвали сроки победы России на Украине
Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
В интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано он заявил, что «это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы», сообщает РИА «Новости».
При этом, как отметил Риттер, ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал Украину использовать замедление военных действий зимой как «окно» для переговоров с Москвой. В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев «продолжать наступление» в зимние месяцы.
Захарова напомнила Нуланд об уничтожении энергосетей американцами и НАТО
Захарова указала Нуланд на уничтожение энергосетей силами США и НАТО по всему миру
|
|
Больше США энергосетей по всему миру уничтожили только США и НАТО вместе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление замглавы Госдепа Виктории Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины.
Нуланд назвала российские удары неприемлемыми. Захарова ответила, что «не Нуланд мир учить». Захарова в Telegram указала на заявления Джейми Шиа, сделанные, когда тот был пресс-секретарем НАТО, а также на диссертацию 1994 года майора ВВС США Томаса Гриффита «Стратегические удары по национальным системам электроснабжения». Как отметила Захарова, диссертацию писали, видимо, «уже тогда к югославским событиям готовясь».
Кроме того, Нуланд заявила, что Россия якобы отказалась от использования ядерного оружия на Украине из-за угроз со стороны других стран. Захарова на это ответила, что «Нуланд вновь сама себя победила».
По словам Захаровой, американская сторона через СМИ и «мозговые центры» раздула тему ядерной угрозы, а сейчас «пытается свалить с больной головы на здоровую».
Заявления Нуланд привело издание «Украинская правда». «Когда «Украинская правда» цитирует Викторию Нуланд – это 69, комбинация, которой в принципе можно охарактеризовать отношения американских ультралибералов и киевского режима на протяжении многих лет», – считает Захарова.
Напомним, на днях Захарова опубликовала заявление Шиа от 1999 года, в котором он оправдывает удары альянса по инфраструктуре Югославии. «Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», – сказал тогда Шиа.
Он заявил, что в противном случае НАТО продолжит атаковать энергосистему Югославии, а если удары «будут иметь последствия для населения», то это проблемы Милошевича.
Экс-советник при госдепартаменте Джеймс Карден также признал, что Соединенные Штаты наносили удары по энергетической инфраструктуре во время конфликтов в Ираке и бывшей Югославии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Псковские десантники в зоне СВО показали шеврон с Лавровым
Участвующие в спецоперации псковские десантники показали шеврон с изображением Лаврова
Военнослужащие российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые принимают участие в спецоперации на Украине, показали шеврон с портретом главы МИД России Сергея Лаврова.
Фотография шеврона опубликована в соцсети «ВКонтакте». На шевроне вышита надпись: «Есть такая работа – с дебилами разговаривать», – передает РИА «Новости».
Разногласия в Конгрессе США поставили под угрозу поддержку Киева Пентагоном
Politico указала на возможность остановки военной помощи Украине по линии Пентагона из-за разногласий в Конгрессе США
|
|
Если Республиканская и Демократическая партии США в Конгрессе не договорятся о полноценном финансировании правительства и ограничатся инициативой о временном финансировании на весь финансовый год, военная помощь Украине может быть остановлена, сообщили источники в Пентагоне.
Нынешний закон о временном финансировании правительства США действует до 16 декабря. Вероятно, до этого срока Конгресс не примет оборонный бюджет на год, а вновь просто продлит финансирование на небольшой срок. При этом с 3 января начнет работу Конгресс нового созыва, где республиканцы контролируют Палату представителей, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Если же республиканцам и демократам не удастся договориться по данному вопросу, то инициативу о временном финансировании правительства могут принять на целый финансовый год. В этом случае Пентагон лишится 29 млрд долларов – или 3,7% – по сравнению с бюджетным запросом главы американского государства Джо Байдена на 2023 финансовый год. Прежде Пентагону в подобном формате работать не доводилось.
Это грозит сокращением трат на модернизацию ядерной триады на 5 млрд долларов, приостановкой закупки новейшего бомбардировщика B-21 Raider, строительства трех новейших АПЛ и нового авианосца. Кроме того, могут остановить военную помощь Украине по линии Пентагона, в том числе отправку боеприпасов – весной закончатся деньги, выделенные на поддержку Киева.
Лободу раскритиковали за обращение на русском в соцсетях
Украинскую певицу Лободу раскритиковали после обращения в соцсетях на русском языке
|
|
Украинскую певицу Светлану Лободу раскритиковали украинцы и высмеяли россияне за сообщение на русском языке в соцсетях.
Лобода опубликовала в Instagram* сообщение о том, что ее концерт в Вильнюсе состоится, хотя его и пришлось перенести на новую площадку. Украинские подписчики обрушились на нее с упреками за использование русского языка, некоторые написали певице оскорбления.
Российских комментаторов использование Лободой русского языка повеселило, они объяснили это тем, что русский язык «велик и могуч».
Лобода хочет дать в Литве ряд концертов в поддержку Украины. Однако местные власти выступили против, поскольку руководство Литвы считает репутацию исполнительницы противоречивой, а ее отношение к действиям России на Украине – непонятным.
МИД Литвы хотел объявить Лободу нежелательной в стране персоной, но не нашел юридических оснований, передает ТАСС.
Было объявлено об отмене концертов, но затем продажу билетов возобновили, передает РБК.
Напомним, после начала спецоперации России на Украине Лобода уехала из России в Ригу.
Украинская артистка Анастасия Приходько, выступавшая за Россию на «Евровидении–2009», заявила, что на родине Лободу никто не ждет, поскольку та продолжила работать в России после 2014 года.
США предсказали снижение интенсивности боев на Украине
Директор нацразведки США Хейнс предсказала снижение темпов ведения боевых действий на Украине
В ближайшие месяцы на Украине ожидается снижение темпов ведения боевых действий, сообщила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.
Хейнс заявила, что уже сейчас наблюдается некоторое снижение темпа. По мнению американской разведки, эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы. По ее словам, важно, какая ситуация сложится к концу зимы, передает ТАСС.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал Украину использовать замедление военных действий зимой как «окно» для переговоров с Москвой. В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев «продолжать наступление» в зимние месяцы.
В Германии предложили справедливо распределять украинских беженцев в ЕС
Власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг призвали власти Германии срочно выступить за справедливое распределение вновь прибывающих людей среди стран ЕС, сообщает газета Bild.
Представитель земли, отвечающий за вопросы миграции, Зигфрид Лорек (ХДС) рассказал, что Баден-Вюртемберг уже принял более 141 000 беженцев с Украины. По этому показателю федеральная земля превосходит всю Францию, сообщает Bild.
«Поэтому мы срочно призываем федеральное правительство выступить на европейском уровне за справедливое и сбалансированное распределение и принять соответствующие меры, чтобы смягчить перегрузку приемных мощностей в землях и муниципалитетах», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, растущий поток беженцев с Украины приближает общество Германии к «критической точке», пишет в статье для издания Die Welt политик федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль.
Пограничники Молдавии сообщили о неработающих КПП на границе с Украиной
Погранполиция Молдавии: На границе с Украиной не работают пять КПП
Пять контрольно-пропускных пунктов на молдавско-украинской границе не работают из-за технических сбоев и отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба пограничной полиции Молдавии.
Погранполиция сообщила, что в 10.00 мск из-за отсутствия электричества на украинской стороне было приостановлено движение на КПП Вулканешты – Виноградовка, Сэиць – Лесное, Чадыр-Лунга – Новые Траяны, Мирное – Табаки, Унгурь – Броница, через КПП Мирное – Табаки и Вулканешты - Виноградовка разрешего пересекать границу пешеходам, передает РИА «Новости».
Ранее оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что присоединение Кишинева к антироссийским санкциям являлось бы объявлением войны собственным гражданам.
Украинские военнопленные заявили об отсутствии навыков стрельбы
Попавшие в плен украинские военные заявили об отсутствии у них стрелковой подготовки после мобилизации
|
|
Украинские военные, которые оказались в плену, заявили, что они попали в вооруженные силы Украины по мобилизации и что мобилизованных почти не учат стрелять.
Александр Павленко заявил, что по пятибалльной шкале оценивает свою военную подготовку на один балл. Он сообщил, что всего два раза посещал полигон. Максим Писарев также заявил, что у него нет навыков ведения боевых действий. По его словам, в течение полугода службы он и сослуживцы в основном рыли окопы.
Писарев утверждает, что был «на должности повара» и «за полгода я только 11 патронов настрелял». «Я один раз ездил (на стрельбы), второй раз я не ездил, а они (сослуживцы) второй раз тоже в районе 10 патронов выстрелили. Всё это за полгода», – приводит его слова РИА «Новости».
Виталий Мартыненко также сообщил, что его подразделение выезжало по Сумской области рыть окопы и строить блиндажи, а из автомата он стрелял всего один раз – отстрелял тоже всего 11 патронов. Александр Калиновский сказал, что «стрелял один раз»: четыре пристрелочных патрона и «семь раз просто в поле по мишени».
Олег Попов сообщил, что учат по советским учебникам. Он сказал, что мобилизованным обещали масштабную стрелковую подготовку, уверяли, что боеприпасов достаточно. Однако в итоге «пять было стрельб, и одни ночные, стреляли по 10–15 патронов», сказал он. Сергей Роменский сказал, что сделал всего три выстрела.
Напомним, десантник вооруженных сил Украины Дмитрий Проценко, попавший в плен, заявил, что в бою ему не помогла британская военная подготовка. Проценко добавил, что в поле уроки оказались бесполезными.
На Украине продолжились экстренные отключения света
ДТЭК: Экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях
Экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.
Как сообщили в ДТЭК «Киевские электросети», в Киеве происходят экстренные отключения света, графики стабилизационных отключений не действуют. В ДТЭК «Одесские электросети» и «Днепровские электросети» сообщили, что в этих регионах также действуют экстренные отключения света, передает РИА «Новости».
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что для регулирования работы электросетей Киев может начать импорт электроэнергии.
Пентагон подчеркнул нежелание США быть втянутыми в конфликт на Украине
Глава Пентагона Остин заверил, что США «не будут втянуты в конфликт» на Украине
США «не будут втянуты в конфликт» на Украине, но продолжат ее поддерживать, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Остин заявил, что Украина имеет право на «самооборону» и защиту суверенитета, поддержка США продолжится «столько, сколько потребуется». Он заявил, что эта поддержка жизненно важна для Украины. Кроме того, глава Пентагона сказал, что США и их союзники намерены «защищать все фланги НАТО», передает ТАСС.
Напомним, первый замглавы Пентагона Кэтлин Хикс отмечала пользу для США от конфликта на Украине. По ее словам, помощь Киеву выгодна и самим США, так как способствует совершенствованию американской военно-промышленной базы.
На Украине анонсировали возвращение к стабилизационным отключениям света
Стабилизационные отключения света с 5 декабря вводятся в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.
В ДТЭК попросили жителей с пониманием отнестись к возможным отключениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины, сообщает РИА «Новости».
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что для регулирования работы электросетей Киев может начать импорт электроэнергии.
Памятник Советскому солдату снесли во Львовской области
Памятник Советскому солдату-освободителю снесли в селе Романив Львовской области на Украине, сообщил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
«Жители Львовской области, которые сегодня называют себя украинцами, продолжают сносить памятники Советскому солдату-освободителю. На памятнике написаны имена бойцов, участвующих в освобождении населенного пункта», – написал Кива в своем Telegram-канале.
На видео, которое опубликовал Кива, видно, как к скульптуре прикрепили трос лебедки от грузового автомобиля, с его помощью водитель машины завалил скульптуру, которая разрушилась вследствие удара о землю. Присутствующие снимают происходящее на видео, кричат и аплодируют.
Ранее в Полтаве вандалы изрисовали памятник Пушкину. Памятник поэту оскверняли и в Одессе. Монументы в честь поэта также демонтировали в городах Кременчуг и Черновцы.
Турция призвала Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности
Представитель Эрдогана Калын призвал Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности
С украинским кризисом началась вторая холодная война, Запад и Россия должны заключить новую сделку в области архитектуры безопасности, выразил мнение официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Калын заявил в интервью английской версии канала al-Jazeera, что с украинского кризиса началась вторая холодная война, которая наверняка продолжится через симметричную войну, гибридную и много других типов, передает РИА «Новости».
По словам турецкого политика, новая холодная война будет идти до тех пор, пока все ключевые стороны не соберутся вместе и не разработают параметры новой сделки – архитектуры безопасности, где никто никому не станет навязывать решения и не будет считать других ниже по рангу.
Он призвал «не сжигать мосты» с Россией, поскольку в итоге некому будет выстраивать с ней диалог. Анкара, в свою очередь, продолжает работать над организацией переговоров Москвы и Киева.
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
|
|