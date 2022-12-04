Новый метод лазерной хирургии разработали в России

Ростех создал новый метод лазерной хирургии

Специалисты НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех) разработали новую технологию рассечения биологической ткани излучением лазера, которая повышает качество хирургических операций и способствует более быстрому восстановлению пациента, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, технология уменьшает время заживления и снижает травматичность операции на тканях за счет индивидуального подбора параметров лазерного луча. Технология уже применяется в ходе операций на кишечнике в Федеральном медицинском центре (ФМЦ) Росимущества.

Ранее красноярские ученые совместно со специалистами НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработали метод сращивания костей с помощью доработанных наночастиц и слабых магнитных полей.

