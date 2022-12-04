Взрослый и двое детей погибли при пожаре в Пермском крае

СК: Взрослый и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае

Пожарные обнаружили тела двоих детей и одного взрослого после тушения пожара в частном доме в селе Карагай Пермского края, сообщили в СК по региону.

По сообщению ведомства, 4 декабря ночью загорелся жилой деревянный дом в селе Карагай, передает ТАСС. После пожара внутри обнаружили тела хозяина дома и двоих детей 2017 и 2018 годов рождения. Следователи возбудили уголовное дело, сейчас криминалисты проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 05.10 (03.10 мск), площадь пожара составила 36 кв. м. В 07.25 (05.25 мск) пожар был ликвидирован, спасены двое детей.

Напомним, в начале ноября в пожаре, который произошел в частном доме в Кирово-Чепецком районе Кировской области, погибли двое малолетних детей и их отец. В конце октября во время пожара из-за непотушенной сигареты деда в Саратове погибла женщина и двое ее детей.