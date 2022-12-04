Псковские десантники в зоне СВО показали шеврон с Лавровым

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Запад подорвал рыночные механизмы на рынке нефти

Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась Егор Алеев/ТАСС
После долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть. Он оказался жестче, чем заявляли изначально. Тем самым Запад впервые искусственным образом вмешался в рыночное ценообразование, за что всегда ругал другие страны. Чего Европа хочет добиться и к каким последствиям это приведет? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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«Понимаю, что в России не пропаду». Как на Дальнем Востоке устроились беженцы из Мариуполя

Разрушенный Мариуполь восстанавливают, но его жители могут устроиться и на других территориях России Илья Питалев/РИА Новости
«По сравнению с тем, что мы пережили, здесь – рай», заявляют переселенцы из Мариуполя, которые более полугода живут и работают на Дальнем Востоке. Еще в Таганроге сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики объяснили переселенцам, почему для дальнейшей жизни в России можно выбрать далекий Хабаровский край. Подъемные, вакансии, помощь с документами и полная программа адаптации. Общее мнение собеседников газеты ВЗГЛЯД: «Нам повезло, бояться ехать через всю страну, если предложат – не стоит». Подробности...
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Как Байдену пришлось разочаровать Макрона

Байден принимал Макрона как «лучшего друга США» Alex Brandon/AP/ТАСС
Грандиозный и крайне дорогостоящий ужин, похоже, стал главным событием визита президента Франции Эммануэля Макрона в Соединенные Штаты. А ведь цель поездки была вовсе не в поисках гастрономических удовольствий. В чем Макрон пытался убедить Байдена и почему он в итоге был жестоко разочарован? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Бардак на ЧМ в Катаре – повод России уйти из УЕФА в Азию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Нельзя исключать, что на мировом первенстве в США и Канаде 2026 года перед каждым матчем исполнят гимн ЛГБТ-сообщества, а в каждую команду обяжут включить по два гея и одному трансгендеру. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Европа готовит трибунал по Украине

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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Псковские десантники в зоне СВО показали шеврон с Лавровым

    Участвующие в спецоперации псковские десантники показали шеврон с изображением Лаврова

    4 декабря 2022, 01:34

    Текст: Антон Антонов

    Военнослужащие российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые принимают участие в спецоперации на Украине, показали шеврон с портретом главы МИД России Сергея Лаврова.

    Фотография шеврона опубликована в соцсети «ВКонтакте». На шевроне вышита надпись: «Есть такая работа – с дебилами разговаривать», – передает РИА «Новости».

    Разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен
    Разведчик рассказал, какой сигнал подают украинские танкисты, чтобы сдаться в плен
    		    3 декабря 2022, 13:39
    Фото: David Goldman/AP/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Украинские танкисты, «законсервированные» в собственных танках, отворачивают пушку, чтобы сдаться, и выстукивают изнутри по броне сигнал SOS, рассказал российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская ЛНР.

    Он рассказал РИА «Новости», что российские военные находили танки, БТР и боевые бронемашины, в которых украинские националисты были заварены со всех сторон, чтобы экипаж не мог выйти.

    Разведчик отметил, что из них насильно делали смертников, однако украинские военные тоже хотят жить. Многие экипажи танков, рассказал он, отворачивают башню (пушкой) назад, медленно проезжают на российские позиции и останавливаются, глушат двигатель.

    «Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких – три длинных – три коротких,  сигнал SOS», – сказал он, уточнив, техники затем вытаскивают украинцев оттуда.

    Заблокированные в своих машинах украинские танкисты, продолжил разведчик, по большей части не ведут боевые действия, так как понимают, что это верная смерть.

    Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских военных, готовившихся к контратаке.

    Коментарии (35)
    Скандальное заявление фон дер Ляйен возмутило Британию
    Daily Mail: Заявление фон дер Ляйен об Украине едва не рассорило ее с Великобританией
    		    3 декабря 2022, 11:56
    Фото: imago/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, допустив сравнение Украины с Ирландией, рискнула отношениями с Великобританией, пишут британские СМИ.

    Председатель ЕК заявила, что Ирландия далеко от событий на Украине, однако эта страна, по мнению фон дер Ляйен, «лучше других понимает», почему Украина так важна для Евросоюза. «Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны», – приводит ее слова газета Daily Mail.

    Британский депутат от партии консерваторов Джейкоб Рис-Могг назвал заявление Урсулы фон дер Ляйен из ряда вон выходящим. По его словам, оно недипломатично, неразумно и неправильно.

    Читатели газеты также возмутились словами главы ЕК, отметив, что она расшатывает западную коалицию. Так, пользователь chris58862002 написал, что это говорит «немка, страна которой силой и оккупацией подчинила себе большую часть Европы, включая Украину, 80 лет назад». По его словам, Урсула фон дер Ляйен – «абсолютная лицемерка», передает РИА «Новости».

    Пользователь dot поинтересовался, так же Евросоюз поддерживает усилия Каталонии по получению независимости от Испании, и сам ответил: «Не-а».

    Комментатор bleep написал, что ЕС «заново пробил дно». «Своими словами она разжигает еще больше ненависти и разделения. Это омерзительно», – подчеркнул он.

    JBBooks посоветовал ЕС «держать свои грязные носы подальше от вещей, которые не являются их чертовым делом».

    На этой неделе фон дер Ляйен оказалась в центре другого скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.

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    Коментарии (20)
    Разведчик объяснил минимальные потери российских войск на Украине
    Разведчик спецназа заявил, что потери ВС России в зоне спецоперации на Украине минимальные
    		    3 декабря 2022, 17:32
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника, заявил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.

    По словам разведчика, продвижение ВС России было медлительное, но с минимальными потерями, грамотное, каждый боец был на счету. Боец рассказал, что артиллерию корректировали, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава, передает РИА «Новости».

    Спецназовец также отметил, прежде чем штурмовать улицы и дома, войска «ровняют с землей» убежища противника, а также уничтожают вражескую технику. После того, как изучаются все передвижения противника, по украинским позициям работают минометы и гранатометы и только затем начинается штурм.

    «Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это «не приукрашивание чего-то», – подытожил разведчик.

    Ранее разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен.

    Напомним, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.

    Коментарии (22)
    Украинские военные рассказали об отношении к ним жителей ДНР
    Украинские военнопленные Павленко и Калиновский рассказали о нежелании ВСУ попадаться на глаза жителям ДНР
    		    3 декабря 2022, 04:49
    Фото: The Presidential Office of Ukraine/
    Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украинские военные, которые находятся на территории ДНР, стараются не попадаться местным жителям на глаза и ходить в гражданской одежде, сообщили украинские военнопленные Александр Павленко и Александр Калиновский.

    Павленко признал – в вооруженных силах Украины понимают, что на территории ДНР «не совсем любят украинских военных». Так, по его словам, военнослужащие переодевались в гражданскую одежду, чтобы сходить в магазин, передает РИА «Новости».

    Калиновский сказал, что военным запретили разговаривать с местными жителями, подразделение не должно было покидать один из домов – за десять дней лишь раз ходили в магазин. «Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем», – пояснил он.

    Напомним, украинский военнопленный Сергей Ульянов заявил, что внушительная часть мобилизованных после прибытия на фронт объявила об отказе воевать.

    Коментарии (4)
    Российский спецназовец сравнил ВСУ с клонами
    Российский разведчик рассказал, что ВСУ ежедневно восполняют потери новыми солдатами

    3 декабря 2022, 18:36

    Текст: Вера Басилая

    Личный состав ВСУ несет огромные потери, но Украина их восполняет с большой скоростью, завозит «пачками», как будто солдат клонируют, заявил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.

    По словам спецназовца, если вечером было ранено около десятка украинских боевиков, а троих убили, столько же прибывает на следующий день, и это происходит ежедневно, передает РИА «Новости».

    Разведчик пояснил, что такое «клонирование» ВСУ не мешает продвигаться ВС России вперед, российские войска уже контролируют Новоселовское, и нацелены на Берестовое.

    Ранее разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР заявил, что ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника.

    Коментарии (12)
    Появилось видео, как бойцы «Сомали» жгут технику ВСУ под Песками
    		    3 декабря 2022, 13:14
    Фото: t.me/wargonzo
    Текст: Антон Никитин

    В Сети опубликовано видео того, как бойцы штурмового батальона «Сомали» при поддержке батальона «Спарта» отбивают попытку наступления вооруженных сил Украины на поселок Пески в ДНР.

    Видео того, как бойцы «Сомали» жгут технику ВСУ, публикует Telegram-канал WarGonzo.

    Ранее народная милиция ДНР опубликовала кадры боевой работы отдельного штурмового батальона «Сомали» в поселке Пески.

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    Экс-советник ЦРУ предрек Украине значительное сокращение территорий
    Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра
    		    3 декабря 2022, 20:15
    Фото: Inna Varenytsia/AP/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    К концу конфликта территория Украины значительно сократится, она превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

    По словам автора статьи, ВСУ несут большие потери, поставки оружия Западом затруднены из-за проблем в логистике, кроме того, украинские солдаты плохо обучены. Также Рикардс утверждает, опираясь на информацию Белого дома, ЕС и НАТО, что «фактическая ситуация на поле боя почти полностью расходится с западным нарративом», передает РИА «Новости».

    Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша готовится к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.

    Коментарии (11)
    ВСУ заподозрили в демонстративной переброске сил к Артемовску
    Рогов: ВСУ нарастили группировку в Запорожье, демонстративно перебросив силы к Артемовску
    		    3 декабря 2022, 15:51
    Фото: Ashley Chan/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстративно перебрасывают силы с запорожского направления к Артемовску (Бахмуту) в ДНР, но продолжают наращивать группировку в Орехове, перевозя технику с херсонского направления через Днепропетровск ночью, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По словам Рогова, боевики Зеленского специально и прилюдно перебрасывают небольшое количество военных с запорожского направления из Орехова в окрестности Бахмута. Между тем, ночью гонят технику туда же [в Орехов] с херсонско-криворожского направления через Днепропетровск, усиливая группировку.

    Рогов считает, что ВСУ таким образом не отказываются от удара по Запорожской области, пытаясь прикрыть свои планы, передает радио «Комсомольская правда».

    Он также считает, что заморозки приведут к обострению на линии боевого соприкосновения, будет очень непростой и тревожный декабрь.

    Ранее Рогов заявил, что наращивание группировки ВСУ в Запорожской области на линии соприкосновения замедлилось из-за нанесенного союзными силами удара по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога.

    Коментарии (11)
    Украинцы высмеяли фото Ляшко с автоматом
    Украинцы назвали клоуном политика Олега Ляшко за фото с автоматом

    3 декабря 2022, 21:37

    Текст: Вера Басилая

    Украинцы раскритиковали фотографию бывшего депутата Верховной рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко в военной форме и с автоматом в руках, и назвали его клоуном, который вызывает только смех.

    Бывший депутат Верховной Рады скандально известный Олег Ляшко выставил фото с автоматом в Twitter (заблокирован в России) в свой юбилей. В комментарии он указал, что ему исполнилось 50 лет. Однако украинские пользователи соцсети раскритиковали снимок Ляшко, передает РИА «Новости».

    «Ничем не гнушаются, лишь бы попиариться», – написал один из подписчиков.

    «Такой пиар давно не работает, ты только смех вызываешь у людей», – ответил другой комментатор.

    «Я понимаю, что в Киеве не стреляют, но ты хотя бы форму грязью испачкал, бронежилет подтянул и в карманы пару магазинов сунул. На это даже лохи уже не ведутся», – посоветовал один из пользователей.

    Блогеры также обратили внимание на неумелую обработку снимка.

    «Это не солдат, этот клоун-политик пытается создать видимость хоть какой-то деятельности», – объяснил украинский подписчик англоязычным пользователям.

    В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

    Между тем, в ноябре прошлого года Олег Ляшко заявил, что подал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить против президента Украины Владимира Зеленского уголовное дело по статье «госизмена».

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    Коментарии (5)
    Представитель Пугачевой отказалась комментировать экскурсии в особняке примадонны
    Представитель Пугачевой Чупракова не стала комментировать сообщения об экскурсиях в особняке примадонны

    3 декабря 2022, 12:50

    Текст: Антон Никитин

    Представитель эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова не стала отвечать на вопросы об экскурсиях, которые, по сообщениям СМИ, проводятся в особняке примадонны с тем, чтобы передать вырученные средства в благотворительный фонд Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского.

    Чупракова заявила РИА «Новости», что не дает никаких комментариев на этот счет.

    На вопрос о том, может ли она хотя бы опровергнуть эту информацию, представитель Пугачевой повторила, что не комментирует ситуацию.

    По данным СМИ, в особняке примадонны в деревне Грязь будут проводиться экскурсии, стоимость которых составит 10 тыс. 200 рублей. Средства от продаж, как утверждается, будут направлены в благотворительный фонд Елены Зеленской.

    Ранее на этой неделе стало известно, что Пугачева начала процесс ликвидации медиакомпании «АБП» – своего последнего бизнеса в России.

    Коментарии (15)
    Зеленский остался разочарован потолком цен на российскую нефть
    Президент Украины Зеленский назвал несерьезным потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель

    3 декабря 2022, 21:59

    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен в связи с решением установить регулируемый потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, он счел позицию ЕС «слабой».

    Президент Украины заявил, что дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть завершилась без серьезных решений, поскольку установили «полностью комфортное» для бюджета России ограничение, передает ТАСС.

    Зеленский считает, что  все равно придется применять «более сильные инструменты».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет потолок цен на российскую нефть, о дальнейших решениях власти сообщат по итогам анализа ситуации. 

    Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.

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    Коментарии (10)
    Россия выразила готовность заместить украинское зерно нуждающимся странам
    Посол по особым поручениям МИДа Озеров заявил о готовности России заместить украинское зерно нуждающимся странам
    		    3 декабря 2022, 07:58
    Фото: Zhang Chunlei/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Россия готова полностью заместить украинские зерновые, которые составляют лишь 2% мирового производства, по приемлемым ценам всем заинтересованным и нуждающимся странам, заявил посол по особым поручениям МИДа Олег Озеров.

    Озеров отметил, что урожай 2022 года оказался рекордным – 152,2 млн тонн. В связи с этим Россия готова поставлять зерно наиболее нуждающимся странам бесплатно (500 тыс. тонн), передает ТАСС со ссылкой на Newsweek.

    В МИДе посетовали на противодействие регуляторов в Европе, но подчеркнули, что российская сторона намерена выполнять обязательства по международным контрактам, будь то продукция АПК, удобрения или энергоносители. 

    Напомним, Турция рассказала, что во ходе переговоров с Россией принято решение поставлять зерно в Африку безвозмездно. Россия в рамках зерновой сделки поставила более 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений.

    Коментарии (18)
    Захарова сравнила вранье украинских политиков о насилии против женщин с реальной угрозой
    		    3 декабря 2022, 13:29
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о кампании лжи в отношении российских военнослужащих, которых безосновательно обвиняли в сексуальном насилии против украинских женщин.

    В своем Telegram-канале Захарова обратила внимание на заявления «жены бункерного Елены» (Зеленской, супруги президента Украины – прим. ВЗГЛЯД), бывшего омбудсмена Украины по правам человека Людмилы Денисовой и спецпредставителя генерального секретаря ООН Прамилы Паттен, которые «страстно обвиняли российских военнослужащих в сексуальном насилии против украинских женщин». Она отметила, что по всему миру проходили тематические флешмобы, однако со временем стало понятно, что они «безбожно врут».

    Денисова, как напомнила Захарова, признавалась, что просто наврала, «пытаясь этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию».

    Прамилу Паттен также активно использовали в этой лжи, «вложив ей в уста не то, что вы подумали, а грязный фейк про виагру», отметила Захарова, указав на более позднее признание спецпредставителя генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, что никакой достоверной информацией не обладает.

    Между тем, продолжила Захарова, реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе. Она привела заявление министерства равноправия Швеции, в котором указано, что именно беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство. «Совсем как в фильме «Лиля навсегда», – написала официальный представитель МИД РФ.

    Шведские СМИ это заявление активно распространяли, однако Киев или международное сообщество на это никак не отреагировали. Шведские СМИ при этом уже который месяц полнятся многочисленными репортажами об изнасилованиях, совершенных в отношении украинок, добавила Захарова.

    «А ООН и правочеловеческие структуры молчат, потому что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме – не в их правилах. Или потому что отрабатывают очередной политический заказ. Если честно, из этих вариантов – оба хуже. Кулебище, вперед, на Стокгольм!» – заключила Захарова.

    В последние месяцы поступает много сообщений о жестоком обращении, с которым сталкиваются бежавшие в Европу украинские беженки. Так, газета Times писала, что украинкам, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают непристойные предложения.

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    Киев решил расторгнуть договор с Россией о пересечении границы жителями приграничных областей
    		    3 декабря 2022, 13:44
    Фото: SERGEY KOZLOV/EPA/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Украинское правительство одобрило законопроект о прекращении действия соглашения с Россией о пересечении границы жителями приграничных областей, сообщили в МИДе страны.

    В министерстве отметили, что данное соглашение не применяется с 1 июля 2022 года, когда украинские власти ввели визовый режим с Россией, передает РИА «Новости».

    Законопроект подготовлен МИД Украины для «противодействия угрозам национальной безопасности».

    Напомним, граждане Украины смогут въезжать в Россию без оформления виз и в 2023 году.

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    Спецслужбы и спецназ Польши прибыли на Украину под видом бойцов ВСУ
    Сотрудники спецслужб и спецназа Польши прибыли в Днепропетровскую область Украины для поиска сторонников России

    3 декабря 2022, 04:22

    Текст: Антон Антонов

    В Марганец в Днепропетровской области Украины прибыло подразделение, в которое входят сотрудники спецслужб и спецназа Польши, для зачистки лиц, оказывающих, по их мнению, «пособническую помощь России», сообщил представитель российских силовых структур.

    Со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины сообщается, что сотрудники спецслужб и спецназа Польши переодеты в украинскую форму, при этом подчиняются командованию НАТО, а не Киеву, передает ТАСС.

    Напомним, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Варшава хочет устроить референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские территории. Весной президент Польши Анджей Дуда обещал убрать границу страны с Украиной. В ноябре Украина и Польша начали переговоры о совместном контроле на границе.

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