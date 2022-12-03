В Британии раскритиковали ЕС за решение ввести потолок на российскую нефть

Британский политик Куртен заявил, что Россия смеется над введенным потолком цены на нефть

Россия продаст свою нефть Китаю и Индии, а Запад выстрелит себе в ногу в который раз, заявил британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен.

Куртен обрушился с критикой на Евросоюз и G7 за введение потолка цены на российскую нефть. По его словам, Россия смеется над решением коллективного Запада. Он написал в соцсети, что Россия продаст нефть Китаю и Индии по рыночной цене, а ЕС и страны большой семерки «снова выстрелят себе в ногу», передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет потолок цен на российскую нефть, о дальнейших решениях власти сообщат по итогам анализа ситуации.

Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.

Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.

Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.