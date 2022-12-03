В Кремле прокомментировали решение о потолке цен на нефть

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3 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
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Запад подорвал рыночные механизмы на рынке нефти

Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась Егор Алеев/ТАСС
После долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть. Он оказался жестче, чем заявляли изначально. Тем самым Запад впервые искусственным образом вмешался в рыночное ценообразование, за что всегда ругал другие страны. Чего Европа хочет добиться и к каким последствиям это приведет? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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«Понимаю, что в России не пропаду». Как на Дальнем Востоке устроились беженцы из Мариуполя

Разрушенный Мариуполь восстанавливают, но его жители могут устроиться и на других территориях России Илья Питалев/РИА Новости
«По сравнению с тем, что мы пережили, здесь – рай», заявляют переселенцы из Мариуполя, которые более полугода живут и работают на Дальнем Востоке. Еще в Таганроге сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики объяснили переселенцам, почему для дальнейшей жизни в России можно выбрать далекий Хабаровский край. Подъемные, вакансии, помощь с документами и полная программа адаптации. Общее мнение собеседников газеты ВЗГЛЯД: «Нам повезло, бояться ехать через всю страну, если предложат – не стоит». Подробности...
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Трамписты дотроллились до гитлеризма

Канье Уэст в своей маске, Алекс Джонс и Ник Фуэнтес Briana Sanchez/American-Statesma/Global Look Press, кадры из видео
Один из наиболее популярных и богатых музыкантов мира Канье Уэст признался в симпатиях к Гитлеру, а также назвал себя «пророссийским». Сделал он это в компании людей, которых в США тоже считают «пророссийскими» и поносят за «работу на Кремль». Какие выводы сама Россия должна сделать из этого громкого скандала? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Бардак на ЧМ в Катаре – повод России уйти из УЕФА в Азию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Нельзя исключать, что на мировом первенстве в США и Канаде 2026 года перед каждым матчем исполнят гимн ЛГБТ-сообщества, а в каждую команду обяжут включить по два гея и одному трансгендеру. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре. Подробности...
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Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская. Подробности...
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Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Европа готовит трибунал по Украине

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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Искусственные ограничения


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    В Кремле прокомментировали решение о потолке цен на нефть

    Песков заявил, что Россия не примет потолок цен на нефть
    		    3 декабря 2022, 16:22
    Фото: Алексей Андронов/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Москва не примет потолок цен на российскую нефть, о дальнейших решениях власти сообщат по итогам анализа ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что ситуация сейчас анализируется, в Кремле однозначно такой потолок принимать не будут, каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, сообщат дополнительно, передает ТАСС.

    Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.

    Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
    Вице-премьер Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
    		    2 декабря 2022, 14:33
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с заявкой Польши закупить 3 млн тонн российской нефти в 2023 году, назвав происходящее «театром абсурда».

    По его словам, польские власти «занимаются театром абсурда». При этом он указал, что это только то, что транслируют СМИ, неизвестно, что еще в планах у Польши, передает РИА «Новости».

    Тем временем США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне 60 долларов за баррель.

    Коментарии (34)
    Россия объяснила последствия попыток установить лимит цен на нефть
    Посольство назвало попытки США установить лимит цен на российскую нефть перекраиванием принципов свободных рынков
    		    3 декабря 2022, 07:09
    Фото: Holger Weitzel/
    imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Страны Запада, пытаясь установить лимит цен на российскую нефть, занимаются перекраиванием базовых принципов функционирования свободных рынков, заявило посольство России в США.

    Посольство, комментируя в Telegram «чванливые заявления» США, отметило, что кризис на энергоплощадках вызван политикой Вашингтона – санкциями против России, запретом на ее ресурсы. «С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте», – заявили дипломаты. 

    По их мнению, в результате попыток установить лимит цен на нефть возрастут неопределенность и издержки для потребителей сырья. Кроме того, теперь любая страна по политическим причинам может оказаться жертвой введения «потолка» в отношении ее экспорта. При этом в посольстве выразили уверенность, что российскую нефть продолжат покупать.

    Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.

    Коментарии (30)
    США и ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
    		    2 декабря 2022, 13:33
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель, сообщили американские и европейские дипломаты.

    Также согласован механизм адаптации потолка максимальной цены – его будут держать на уровне пяти процентов ниже рыночной стоимости, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).

    Против такого решения выступает Польша, поскольку считает этот потолок слишком высоким. Варшава предлагает установить ограничение на уровне 30 долларов за баррель. Ожидается, что письменный документ об ограничении цен на нефть будет опубликован 2 декабря и вступит в силу 5 декабря.

    Отмечается, что установить потолок цен могут только США и ЕС, однако фактически закупать российскую нефть выше потолка не смогут и другие страны, так как танкеры будет невозможно застраховать у крупнейших в мире страховщиков. Крупнейший в мире танкерный флот Греции не сможет перевозить российские сырье.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официального объявления Евросоюзом ограничений на российскую нефть.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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    Коментарии (12)
    ЕК предложила ЕС принять потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
    Странам ЕС рекомендовали установить потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
    		    1 декабря 2022, 15:50
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Высокопоставленные чиновники стран ЕС начали обсуждать это предложение в четверг днем, но договоренность пока не достигнута и может быть согласован другой потолок цен, пока произошло «объединение вокруг» предельной цены в 60 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Между тем ЕК считает такое достижение возможным, до этого сообщалось, что Европа, скорее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, вопреки просьбам Польши установить лимит в 30 долларов, передает РИА «Новости».

    В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.

    Напомним, до этого переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.

    Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире.

    Коментарии (34)
    Польша согласовала с ЕС введение потолка цен на нефть из России
    		    2 декабря 2022, 19:59
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Польская сторона выразила согласие по введению ограничений на закупочную цену российской нефти в размере 60 долларов за баррель, заявил польский постоянный представитель при ЕС Анджей Садось.

    Варшава дала согласие на компромиссы ЕС по введению потолка на нефть из России в 60 долларов за баррель, это позволит Евросоюзу утвердить введение ограничений за выходные, заявил Садось, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Брюссель договорились об ограничении цен на нефть, закупаемую у России на уровне 60 долларов, но окончательное решение не было принято из-за позиции Польши.

    Коментарии (16)
    ЕС принял решение об уровне потолка цен на российскую нефть
    		    2 декабря 2022, 20:30
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Евросоюз официально утвердил ограничение цен на нефть из России в размере 60 долларов за баррель, сообщило чешское председательство в Совете ЕС.

    Послы 27 стран Евросоюза достигли соглашения по потолку цен на нефть из России, транспортируемую по морю, сообщило председательство, передает ТАСС.

    В сообщении говорится, что Евросоюз согласовал потолок в 60 долларов за баррель, дополненный корректирующим механизмом, который будет требовать, чтобы цена на импорт российской нефти была как минимум на 5% ниже рыночной.

    Вскоре пройдет письменная процедура, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

    В пятницу стало известно, что США и ЕС договорились об ограничении цен на российскую нефть. Позже согласовала договоренность и Польша.

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    Медведев высмеял решение ввести потолок цен на российскую нефть говорящим кадром
    Замглавы Совета безопасности РФ Медведев высмеял потолок цен на нефть кадром из фильма «Сияние»
    		    3 декабря 2022, 14:30
    Фото: SERGEY KOZLOV/EPA/ТАСС

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть, опубликовав кадр с замерзшим героем из фильма «Сияние».

    Дмитрий Медведев после сообщений о введении странами Запада потолка на российскую нефть опубликовал у себя в Telegram-канале кадр с замерзшим персонажем актера Джека Николсона из фильма «Сияние». Он иронично его подписал: «Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть…»

     

    Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.

    Накануне США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.

    Коментарии (33)
    OilPrice: Введение потолка цен на нефть лишь приумножит доходы России
    OilPrice: Введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США лишь приумножит доходы Москвы
    		    2 декабря 2022, 00:13
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Возможное введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США не лишит Москву сырьевых доходов, а лишь приумножит их, заявила обозреватель Oil Price Ирина Слав.

    Автор напомнила, что Москва предостерегла от введения ценового потолка и предупредила о прекращении поставок в страны, поддержавшие эту меру. Слав назвала такой ответ России предсказуемым, передает РИА «Новости».

    Обозреватель поставила под сомнение целесообразность установления планки в 65-70 долларов за баррель. В G7 эту отметку считают оптимальной, чтобы избежать дефицита, сохранив российский экспорт, однако это утверждение идет вразрез с заявлениями Москвы. При этом на такую планку не все согласны: Польша и страны Балтии настаивают на цене, максимально приближенной к себестоимости добычи, – около 30 долларов за баррель.

    Как отметила обозреватель, аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения – это довольно беззубая мера. Потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву, привела Слав мнение экспертов. По мнению автора, эта мера просто бессмысленна при подобных параметрах.

    Также Слав выразила мнение, что Евросоюз не сможет договориться об уровне потолка на нефть из России: Польша будет настаивать на снижении, а Греция и Кипр потребуют защитить свои морские перевозки и не опускать предельную цену. В результате ЕС придется ввести полное эмбарго, что поднимет цены на нефть, а продолжение экспорта российской нефти по всему миру может даже увеличить доходы России.

    Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть будет установлен на уровне 60 долларов за баррель и может в дальнейшем быть изменен. В прошлый понедельник вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья.

    Коментарии (2)
    G7 и Австралия договорились о лимите цен на российскую нефть
    Страны G7 и Австралия согласовали введение лимита цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель
    		    3 декабря 2022, 01:58
    Фото: Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Достигнуто соглашение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, заявили G7 и Австралия, добавив, что планируют постепенно отказаться от российской нефти и нефтепродуктов на внутренних рынках.

    В совместном заявлении, распространенном минфином США, говорится, что G7 и Австралия входят в коалицию по введению потолка цен. Указывается, что в отношении перевозимой по морю нефти российского происхождения они достигли консенсуса о максимальной цене в 60 долларов за баррель, передает ТАСС.

    По версии G7 и Австралии, лимит цен должен сохранить стабильные поставки российской сырой нефти и нефтепродуктов в другие страны, но «ограничить» доходы Москвы. Государствам, которые не входят в коалицию, предложено поддержать лимит цен, который якобы отвечает их экономическим интересам. В G7 обещали следить за эффективностью политики по лимиту цен. Указывается, что предельная стоимость может быть скорректирована, передает РИА «Новости».

    При корректировке собираются учитывать эффективность лимита, уровень соблюдения этой политики, движения рынка, потенциальное воздействие лимита на государства. Коалиция может «изучить необходимость дальнейших действий для обеспечения эффективности политики ценового предела».

    Ограничение цены начнет действовать «5 декабря или вскоре после» этой даты. В документе сообщается также, что аналогичное решение G7 и Австралии о ценовом потолке на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля. «Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно», – сказано в заявлении.

    В свою очередь, минфин США заявил, что Россия «может продавать на уровне или ниже ценового лимита и сохранять поток своей нефти на глобальные рынки по более низким ценам для импортеров с преимуществами первоклассных сервисов G7», или же «положиться на поставщиков услуг вне G7, масштаб которых ограничен, более дорог и менее надежен». По мнению Вашингтона, в интересах России сохранить объем продаж.

    Лимит в 60 долларов минфин счел достаточным уровнем для поддержания у России понятного экономического стимула. Москва этот уровень «исторически одобряла», он сопоставим с ценой до начала спецоперации на Украине, заявило министерство.

    Глава ведомства Джанет Йеллен утверждает, что лимит цен поддержит поток дисконтированной российской нефти на глобальные рынки. Он создан якобы с целью защиты потребителей и компаний от глобальных сбоев поставок и окажется выгодным для стран с низким и средним доходом, сказала Йеллен.

    Накануне США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель. Напомним, JPMorgan Chase & Co ожидает рост стоимости нефти до 380 долларов за баррель, если страны G7 установят лимит цен. Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.

    Коментарии (16)
    Для перевозки российской нефти на фоне санкций закуплены более 100 танкеров
    FT: Для перевозки нефти из России на фоне санкций закуплены до 109 танкеров

    3 декабря 2022, 12:31

    Текст: Антон Никитин

    Россия купила более сотни танкеров для поставок нефти в Индию, Китай и Турцию, сообщают британские СМИ со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.

    По информации Financial Times, в реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Сообщается, что танкерам от 12 до 15 лет и их планируется списать в ближайшие годы.

    Как сообщил FT руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх, это покупатели, с которыми в компании не знакомы, однако он уверен, что большинство судов предназначены для России.

    По данным Braemar, для России в этом году закупили более сотни кораблей напрямую или через посредников. Так, было приобретено до 29 супертанкеров (известны как VLCC), каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей нефти, пишет РБК.

    По данным брокера также был куплен 31 танкер размером Suezmax (перевозит 1 млн баррелей) и 49 танкеров Aframax (около 700 тыс. баррелей). В общей сложности речь идет о 109 кораблях.

    Напомним, после долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. По данным МЭА, с мая поставки российской нефти в страны Запада сократились на 2,2 млн баррелей в сутки, однако большая часть – две трети этого объема – была перенаправлена в Китай, Индию и Турцию.

    Коментарии (12)
    Постпред России в Вене предрек Европе жизнь без российской нефти
    Постпред РФ в Вене Ульянов: Европа с этого года будет жить без российской нефти
    		   3 декабря 2022, 15:35
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Европа с этого года будет жить без российской нефти, Россия не будет поставлять топливо тем странам, кто ввел антирыночный потолок цен, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    По словам Ульянова, Россия дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые введут потолок цен. Посол отметил, что с этого года Европа будет жить без российской нефти. Также он не исключил, что ЕС обвинит Россию, что она использует нефть в качестве оружия, передает РИА «Новости».

    Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.

    Коментарии (22)
    Стоимость нефти превысила 89 долларов за баррель
    Стоимость нефти превысила 89 долларов за баррель впервые с середины ноября

    1 декабря 2022, 17:53

    Текст: Алексей Дегтярев

    Цена фьючерса нефти Brent поставками в феврале следующего года на лондонской бирже ICE выросла выше 89 долларов за баррель, такой показатель зафиксирован впервые с 23 ноября.

    К 17.07 мск цена на нефть марки Brent увеличивалась на 2,43% – до 89,08 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

    Уже в 17.12 мск цена устанавливалась на уровне 88,9 доллара за баррель, фьючерс на нефть WTI с поставками в январе поднимался на 2,67% (до 82,7 доллара за баррель).

    До этого СМИ сообщали, что ЕК попросила страны ЕС утвердить потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

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    Назван вероятный срок согласования потолка цен на нефть странами ЕС
    The Wall Street Journal: Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть
    		    2 декабря 2022, 06:32
    Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на согласовании потолка цен ниже 60 долларов, сообщили участвующие в дискуссиях дипломаты The Wall Street Journal.

    По имеющимся у источников издания сведениям, Еврокомиссия (ЕК), чтобы заручиться согласием Польши, в четверг представила новый проект соглашения, в котором стороны обязуются пересматривать потолок цен каждые два месяца, начиная с января, чтобы предельная цена на российскую нефть устанавливалась как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также выразила намерение ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Как сообщает издание, официальные лица ЕС уверены, что в пятницу потолок цен удастся согласовать, но они опасаются, что у партнеров в Группе семи (G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) до выходных не будет достаточно времени, чтобы приготовиться к введению ограничений.

    По имеющейся у издания информации, если ЕС согласует ценовой порог, решение должно быть письменно закреплено G7. Как отмечает издание, Группа семи, а также Австралия стремятся успеть ввести ценовой потолок на российскую нефть до того, как 5 декабря вступит в действие отложенное эмбарго на морские поставки нефти из России в Евросоюз.

    Ранее портал OilPrice предупредил, что введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада лишь приумножит доходы Москвы.

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    Эксперт назвала глобальные последствия от введения Западом потолка цен на нефть из России
    Эксперт Прокофьева: Введение потолка цен на нефть из России повлечет усугубление экономического кризиса на Западе

    30 ноября 2022, 17:44

    Полное прекращение поставок российской нефти приведет к усугублению и без того тяжелого энергетического кризиса в Европе, рассказала газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева.

    «Курирующий энергетику вице-премьер Александр Новак неоднократно заявлял, что Россия не станет поставлять нефть в страны на условиях потолка цен, даже если это будет приносить выгоду. При этом негативное влияние от разрыва прежних контрактов будет компенсировано за счет активного выхода на рынки дружественных стран», – рассказала она.

    По словам Прокофьевой, Россия уже значительно увеличила товарооборот с Китаем в энергетической сфере, нарастила поставки СПГ и электроэнергии. Однако китайское направление является далеко не единственным: Турция поддержала идею России о создании газового хаба на своей территории, быстрыми темпами растет объем сотрудничества с Ираном, который готов стать электроэнергетическим хабом в Каспийском регионе. Российские компании развивают новые технологии в области добычи, производства и использования СПГ, открывают рынки Африки и Латинской Америки, перечисляет политолог.

    «Возможные проблемы со страхованием из-за отказа европейцев работать с Россией вполне решаемы. Россия уже выступила с предложением создать альтернативные механизмы страхования перевозок под эгидой ШОС, которые позволят избавиться от зависимости от Запада», – добавила эксперт.

    Что касается Европы, отметила Прокофьева, то полное прекращение поставок российской нефти приведет к усугублению и без того тяжелого энергетического кризиса. Европейцы испытывают значительные проблемы в поиске альтернативных поставщиков энергоносителей. Даже их ближайший союзник в лице США активно пользуется сложившейся ситуацией, продавая СПГ на европейском рынке в среднем в 4–10 раз дороже, чем для внутренних потребителей.

    «Что касается глобальных последствий, то попытки введения потолка могут привести к нарушению рыночных механизмов энергетического рынка и общему падению предложения. Это в свою очередь повлечет за собой рост цен на энергоносители и дальнейшее усугубление экономического кризиса», – заключила политолог.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.

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    Власти Венгрии заявили о катастрофических последствиях от антироссийских санкций
    Орбан: Санкции в отношении газа и ядерной энергетики России станут трагедией для Венгрии

    2 декабря 2022, 12:18

    Текст: Александра Юдина

    Новые санкции, касающиеся покупки российского газа и поставок ядерной энергетики России, принесут катастрофические последствия для Венгрии, заявил в эфире радиостанции «Кошут» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, в этой связи Будапешт собирается делать все возможное для борьбы за защиту интересов своей страны и оспаривания решений Брюсселя, передает ТАСС.

    Напомним, страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на согласовании потолка цен ниже этой отметки.

    Как заявлял портал OilPrice, введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада лишь приумножит доходы Москвы. 

    Тем временем поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» были временно нарушены в связи с тем, что один из элементов его инфраструктуры на территории Украины был поврежден в ходе военных действий.

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