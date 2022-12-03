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3 декабря, суббота | Последнее обновление — 11:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия выразила готовность заместить украинское зерно нуждающимся странам
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В США назвали условия прекращения военной помощи Украине
TAC: США должны заявить Киеву, что продолжать бои он будет без американских боеприпасов
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Соединенные Штаты могут отказаться от накачки Киева оружием, если осознают, что риски эскалации конфликта перевешивают, пишет Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative.
По словам автора статьи, события последних месяцев продемонстрировали, что на Западе оказалось слишком много «ястребов», готовых, не учитывая последствия, идти на конфликт с ядерной державой. Особенно ярко опасная тенденция проявилась во время ракетного кризиса в Польше, говорится в статье The American Conservative.
Бьюкенен пишет, что американская партия войны все еще никуда не делась и жаждет следующей конфронтации с Россией. Он напомнил, что еще до перехода контроля над Палатой представителей к Республиканской партии демократы одобрят просьбу президента США Джо Байдена о выделении Украине еще 38 млрд долларов. Принятие этого закона фактически гарантировало бы, что США продолжат финансирование и продлят боевые действия до весны, отметил автор статьи.
Он выразил надежду, что американские власти сосредоточатся на интересах собственной страны и начнут тщательнее рассчитывать действия по отношению к Украине, передает РИА «Новости».
По его словам, США, учитывая их «незаменимый вклад в военные действия Украины», вправе заявить Киеву, что риски дальнейших боевых действий превышают любую потенциальную выгоду для американской стороны. Если Киев полон решимости продолжать борьбу, нужно уведомить его, что Украина будет делать это без американских боеприпасов, пишет Бьюкенен.
«Великие державы никогда не должны уступать меньшим державам, не связанным с их жизненными интересами и способным втягивать их в нежелательные конфликты», – заключил он.
Ранее американский телеведущий канала Fox News Такер Карлсон выразил возмущение по поводу решения Белого дома оказывать помощь энергосектору Украины в условиях, когда в США растут собственные проблемы с доступностью энергоресурсов.
Эксперт: Российские военные научили автоматику ПВО сбивать ракеты HIMARS
Аналитик Кнутов: Россия скорректировала алгоритмы работы ПВО для уничтожения HIMARS
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Российским военным удалось хорошо изучить параметры полета ракет HIMARS. Теперь в российские системы ПВО заложены обновленные алгоритмы для их уничтожения, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ПВО России получили новое программное обеспечение для уничтожения снарядов HIMARS.
«Первоначально, когда американские HIMARS только появились на Украине, мы не знали, как с ними бороться. Было решено попробовать комплексы Бук-М3. Это современный и полностью цифровой комплекс, фактически это компьютер с элементами искусственного интеллекта», – объясняет Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.
«Говоря о HIMARS, важно отметить одну его особенность: снаряд сначала поднимается на 20 км и только потом пикирует на цель с высокой точностью. «Буки» засекали его как раз на высоте 20 км, захватывали на экране радара и поражали. Сейчас мы накопили об этих американских установках еще больший объем данных. С их помощью и удалось создать новую программу, которая добавлена в другие зенитно-ракетные комплексы. Теперь они работают в автоматическом режиме», – поясняет эксперт.
«Проблема состояла в том, что ранее в наше ПО не было загружено достаточно данных о HIMARS. Сейчас удалось подробно изучить параметры полета, точки встречи», – добавил Кнутов. (Напомним: это точки, в которых произошла бы встреча ракеты с целью, если бы начиная с данного момента времени ракета и цель двигались бы прямолинейно и равномерно).
«Так что нововведение – очень важное. Раньше приходилось захватывать на радаре снаряды вручную, что очень сильно осложняло работу наших операторов. Теперь удалось исключить участие человека из процесса борьбы с HIMARS. Скорости невероятно большие, поэтому при работе по таким целям, как ракеты РСЗО, важны действия компьютера. Человек не успевает среагировать на изменение ситуации. Речь идет о миллисекундах. Соответственно, необходимые алгоритмы были добавлены в ПО многих комплексов, что позволило качественно улучшить их работу», – уточняет эксперт.
«Появление на Украине новых видов оружия у противника, в частности речь идет о бомбе GBU-39 с двигателем HIMARS, которые предлагает компания Boeing, приведет к новому накоплению информации по ним. Будем работать, отслеживать, изучать статистические базы. В конце концов, создадим новые алгоритмы, которые также будут включены в ПО нашей техники. Практика отработана десятилетиями – ничего нового тут нет», – резюмирует Кнутов.
В пятницу стало известно, что подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS. 20 ноября Минобороны России сообщило об уничтожении сразу двух установок HIMARS в ДНР.
Напомним, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб GBU-39 с радиусом поражения до 150–160 километров. Предполагается, что бомбы будут использоваться в качестве комплектующей к новому снаряду GLSDB, стоимость которого оценивается, примерно, в 40 тысяч долларов.
Между тем НАТО рассматривает возможность инвестирования в предприятия ВПК стран Восточной Европы. Планируется возобновить производство вооружений советского образца, которые затем будут отправлены на Украину.
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Милонов: Украина откажется от своего «невнятного флага»
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До принятия свастики Адольфом Гитлером и партией национал-социалистов в качестве государственных символов это был старый языческий символ. Но так получилось, что этот знак стал ассоциироваться с античеловеческой позицией. Так и знаки ВСУ и Украины себя дискредитировали, сказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
«Российское общество более терпимое, чем украинское. Если представить в киевском баре человека с российской символикой – его там просто убьют, и никто не будет пытаться извиняться или даже стесняться этого факта. Его там забьют ногами, расстреляют. Россияне, конечно, более терпимы. И мы не воюем с украинским народом», – сказал Милонов, комментируя ситуацию, произошедшую в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.
Там ресторан DOSKI по просьбе гостей заведения уволил одного из своих официантов, который носил жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы». Также администрация бара принесла гостям извинения за значок и отметила, что оказывает поддержку Российской армии и участникам специальной военной операции.
Милонов подчеркивает, что при этом символика военных сил Украины (ВСУ) стала отличительным знаком государства и сил, «которые виновны в огромном количестве человеческих жертв». Поэтому ни с моральной, ни с эстетической точки зрения данную символику в России носить нельзя.
«Это как свастика фашистская. До принятия свастики Адольфом Гитлером и партией национал-социалистов в качестве государственных символов это был старый языческий символ, никого она не смущала. Но так получилось, что этот знак стал ассоциироваться с античеловеческой позицией. Так и знаки ВСУ и Украины – это для нас знаки, которые себя дискредитировали», – объясняет депутат.
Собеседник выразил надежду, что «освобожденная от фашистов территория» откажется от предыдущей символики и «этого невнятного флага» и выберет что-то «более приличное», так же, как Германия в свое время отказалась от нацистских знамен и взяла себе новые флаги, знаки, символы.
«Что касается истории с официантом, то такая спокойная реакция на его выходку – это неплохо. Резко могут реагировать те, кто сейчас служат в зоне боевых действий. И даже им надо реагировать не резко, а твердо, здраво и с умом. В обществе не нужно накалять какую-то ненависть. Общество должно сейчас работать не «против», а «за» – за свою армию, за свой народ, за свою страну. Общество должно понимать, что сейчас не место и не время для определенных выходок, которые в обычное время могли остаться незамеченными», – заключил Милонов.
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Украинский пленный рассказал о бесполезности британской спецподготовки
Украинский пленный десантник заявил, что ему не пригодилась в бою британская подготовка
Десантник вооруженных сил Украины Дмитрий Проценко, попавший в плен, поделился, что в бою ему не пригодилась британская военная подготовка.
Он рассказал, что программа была облегченной: бег двойками и тройками, уроки обороны в лесу, лазание по коллекторам в городе. Была имитация обороны, но во время ее проведения даже никто не нападал, передает РИА «Новости».
Военнопленный скептически оценил полученные навыки. Проценко добавил, что в поле такие уроки не применить, они оказались бесполезными.
2 декабря на официальном брифинге Минобороны России сообщалось, что на Краснолиманском направлении в ЛНР в плен сдались 11 украинских военных.
МИД: Западные страны сделали работу российских дипмиссий невыносимой
В Москве заявили о попытках западных стран сделать работу российских дипмиссий невозможной
В России фиксируются разные нарушения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях, западные страны стремятся сделать работу российских диппредставительств невыносимой, заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов.
По его словам, цель западных стран одна – создать невыносимо тяжелые условия для работы дипломатов за рубежом и оставить нарушителей безнаказанными. При этом российские ноты протеста остаются без реакции, передает ТАСС.
Замминистра дополняет, что в этой связи подготовлен указ президента Владимира Путина об увеличении числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту дипмиссий за рубежом.
При этом ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила, что граждане США глубоко уважают русскую культуру, речи об ее «отмене» в Америке не идет.
Россия объяснила последствия попыток установить лимит цен на нефть
Посольство назвало попытки США установить лимит цен на российскую нефть перекраиванием принципов свободных рынков
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Страны Запада, пытаясь установить лимит цен на российскую нефть, занимаются перекраиванием базовых принципов функционирования свободных рынков, заявило посольство России в США.
Посольство, комментируя в Telegram «чванливые заявления» США, отметило, что кризис на энергоплощадках вызван политикой Вашингтона – санкциями против России, запретом на ее ресурсы. «С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте», – заявили дипломаты.
По их мнению, в результате попыток установить лимит цен на нефть возрастут неопределенность и издержки для потребителей сырья. Кроме того, теперь любая страна по политическим причинам может оказаться жертвой введения «потолка» в отношении ее экспорта. При этом в посольстве выразили уверенность, что российскую нефть продолжат покупать.
Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.
Авиация ВКС России и ПВО сбили в небе ДНР украинские МиГ-29 и Су-25
Истребительной авиацией возле населенного пункта Украинка ДНР сбит МиГ-29 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО под Никольским ДНР сбит украинский Су-25, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены семь беспилотников в районах Краснореченское, Сватово, Голиково, Червонопоповка, Сторожевка ЛНР и Егоровка ДНР, сообщил Конашенков.
В воздухе перехвачены 13 РСЗО «Ураган» и «Ольха» возле населенных пунктов Сватово ЛНР, Егоровка и Новоандреевка ДНР, отчитались в Минобороны.
Медведев: Нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал киевские власти врагами Христа за гонения на УПЦ
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Украинские власти гонениями на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) нарушают и собственную якобы демократическую конституцию и выставляют себя «врагами Христа», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Фундаментальные права, установленные в основном документе Украины, «растоптаны», а верующих заставляют посещать «правильные» церкви, угрожая им «разными мерзостями», написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что «киевские сатанисты» пытаются найти в УПЦ связи с русским миром, отбирая церковное имущество, избивая священнослужителей и прихожан, и это началось еще до специальной военной операции.
Гонения начались еще при экс-президенте Украины Петре Порошенко, который пожертвовал УПЦ и Минскими соглашениями ради «своего несостоявшегося переизбрания». «Впрочем, малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло», – добавил Медведев.
«Поэтому нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру», – считает зампред Совбеза РФ..
Зампред Совбеза посоветовал помнить «киевским христопродавцам» следующие строки из Писания: «И не пощадит тебя око Мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель».
В пятницу СБУ предъявила обвинения митрополиту Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) якобы за «подрывную деятельность против государства» и «разжигание религиозной розни».
До этого СБУ обвиняла служителей Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке СВО.
Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что власти страны наложат запрет на религиозные организации, считающиеся аффилированными с российской стороной.
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РПЦ прояснила ситуацию с Киево-Печерской лаврой
Советник патриарха всея Руси Балашов опроверг передачу Киево-Печерской лавры украинским раскольникам
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Киево-Печерскую лавру пока не перерегистрировали на неканоническую Православную церковь Украины, сообщил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Балашов сообщил, что зарегистрирован устав «параллельного» монастыря ПЦУ «Киево-Печерская лавра». Прежняя регистрация пока остается в силе, но в нынешней ситуации от властей Украины можно ждать быстрых действий, передает «Интерфакс».
Советник патриарха заявил, что «в атмосфере ненависти к православию и презрения к собственным гражданам, которая сгустилась на Украине особенно в последние дни, можно ожидать чего угодно», передает РИА «Новости».
При этом Балашов отметил, что у раскольников нет такого числа монахов, чтобы заселить монастырь. На это же указала и госслужба Украины по этнополитике и свободе совести, которая напомнила, что монастыри и храмы ПЦУ и без того «не выглядят переполненными, а лавру надо содержать и обслуживать», сказал Балашов.
Однако, по его словам, хотя украинские власти прежде «не спешили», утвержденные указом президента Украины Владимира Зеленского решения СНБО «отбросили в сторону все соображения здравого смысла».
В канонической Украинской православной церкви подчеркнули, что «Киево-Печерская лавра ПЦУ» не имеет никакого отношения к реальной Киево-Печерской лавре. «Лавра» раскольников зарегистрирована по другому адресу. «ПЦУ» заявила, что зарегистрировала фейковую религиозную структуру без монахов», – говорится в Telegram-канале УПЦ. Подчеркивается, что «параллельное» юридическое лицо в юрисдикции «УПЦ КП» существует не первый год.
Напомним, в ПЦУ сообщили, что решили попросить правительство Украины передать раскольникам один из храмов лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения – для монастырской деятельности. Для перехода лавры от УПЦ к ПЦУ требуются решение властей Украины.
Зеленский объявил, что украинские власти решили запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. В ноябре СБУ устроила обыски в Киево-Печерской лавре.
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Маск обнародовал участие Twitter в сокрытии скандала с ноутбуком сына Байдена
Маск через журналиста Тайбби рассказал о попытках Twitter скрыть историю о скандале с ноутбуком Хантера Байдена
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Владелец Twitter Илон Маск раскрыл и передал журналисту Мэтту Тайбби информацию об участии соцсети в сокрытии скандала с ноутбуком Хантера Байдена – сына президента США Джо Байдена, сообщают СМИ.
Сообщается, что в период предвыборной кампании сотрудники Twitter (соцсеть заблокирована в России) «обрабатывали» твиты по запросу «от команды Байдена» и Демократической партии США.
Как указывает Тайбби, Twitter предоставлял свои «инструменты» и занимавшему пост президента США Дональду Трампу, но «система не была сбалансированной» – среди сотрудников Twitter больше сторонников демократов, чем республиканцев, пишет New York Post.
В частности, были «предприняты чрезвычайные меры», по сокрытию скандала с ноутбуком, Twitter удалял ссылки на материал New York Post о Хантере Байдене и ставил предупреждения о том, что переход по ним может быть «небезопасным».
Был даже задействован инструмент, применявшийся для крайних случаев, например, борьбы с детской порнографией – блокировка передачи через прямые сообщения.
Указывается, что инструменты, которыми пользовались для цензуры, изначально разрабатывались для борьбы со спамом и финансовыми мошенниками, передает Fox News.
Пользователи Twitter, включая знаменитостей, могли быть удалены по политическому приказу. Как написал журналист, Twitter «медленно принуждали» к использованию инструментов по контролю за свободой слова, передает РИА «Новости».
Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Трамп обвинял Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.
Байден утверждал, что сообщения, связанные с этим компьютером, являются дезинформацией со стороны России. ФБР и минюст США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена. Американские СМИ также признали, что информация на ноутбуке Хантера Байдена не была сфальсифицирована.
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Киево-Печерскую лавру перерегистрировали на Православную церковь Украины
Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ
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Свято-Успенская Киево-Печерская лавра официально зарегистрирована как монастырь в составе Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил зампредседателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.
В настоящее время лавра находится в ведении Украинской православной церкви (УПЦ). Однако теперь создано юридическое лицо Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ (подведомственной официальному Киеву), соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр Украины, пишет ТАСС.
В сообщении говорится, что 1 декабря 2022 г. был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Православной церкви Украины, передает РБК-Украина.
Новым главой лавры должен стать митрополит Епифаний. Сейчас ее наместник – митрополит Павел (Лебедь).
Зоря отметил, что с целью восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыни Московскому патриархату Священный Синод ПЦУ на своем заседании 23 мая 2022 г. принял решение о создании в составе Поместной церкви религиозной организации – мужского монастыря «Свято-Успенская Киево-Печерская лавра».
Также Синод поручил Блаженнейшему Митрополиту Епифанию обратиться в кабинет министров Украины с просьбой предоставить один из храмов лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения – для монастырской деятельности.
Для перехода лавры от УПЦ к ПЦУ требуются решения госорганов, однако теперь создано юридическое лицо, которое может получить в пользование ее имущество и помещения.
В пятницу СБУ предъявила обвинения митрополиту Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) якобы за «подрывную деятельность против государства» и «разжигание религиозной розни».
До этого СБУ обвиняла служителей Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке СВО.
Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что власти страны наложат запрет на религиозные организации, считающиеся аффилированными с российской стороной.
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В США объяснили, зачем раскрывают перед Россией местонахождение подлодок
19FortyFive: США намеренно раскрывают местонахождение подлодок перед Россией
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Военно-морские силы США намеренно раскрывают местонахождение своих подлодок перед Россией и Китаем, пишут американские СМИ.
Действия американских военных не похожи на непреднамеренное совпадение, пишет военно-политическое издание 19FortyFive. В статье говорится, что недавно сообщалось о прибытии подлодки ВМС США «Западная Вирджиния» в порт Диего-Гарсия в Индийском океане. А до этого сообщалось о посещении Окинавы и Гибралтара субмаринами «Мичиган» и «Род-Айленд», передает ФАН.
Автор публикации считает, что таким образом США хотят сделать заявление для своих противников: показать России, Китаю, Ирану и Северной Корее, что могут разместить ядерную подводную лодку в любой точке мира.
По мнению аналитиков, подобные маневры могут иметь печальные последствия для Вашингтона. Потенциальный противник способен разработать методику отслеживания субмарин ВМС США, проанализировав их маршруты.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что Россия готовится к «подводной холодной войне».
Украинские военные рассказали об отношении к ним жителей ДНР
Украинские военнопленные Павленко и Калиновский рассказали о нежелании ВСУ попадаться на глаза жителям ДНР
Украинские военные, которые находятся на территории ДНР, стараются не попадаться местным жителям на глаза и ходить в гражданской одежде, сообщили украинские военнопленные Александр Павленко и Александр Калиновский.
Павленко признал – в вооруженных силах Украины понимают, что на территории ДНР «не совсем любят украинских военных». Так, по его словам, военнослужащие переодевались в гражданскую одежду, чтобы сходить в магазин, передает РИА «Новости».
Калиновский сказал, что военным запретили разговаривать с местными жителями, подразделение не должно было покидать один из домов – за десять дней лишь раз ходили в магазин. «Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем», – пояснил он.
Напомним, украинский военнопленный Сергей Ульянов заявил, что внушительная часть мобилизованных после прибытия на фронт объявила об отказе воевать.
Военный эксперт оценил новый американский бомбардировщик
Военный эксперт Сивков оценил новый американский бомбардировщик
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Главное внимание в новом американском бомбардировщике B-21 уделено технологиям «стелс», отметил российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.
Сивков в комментарии РИА «Новости» отметил, что B-21 – это развитие самолета B-2 на той же идеологической концепции – самолет по схеме «летающего крыла», где главное внимание уделено минимизации эффективной площади рассеяния, то есть технологиям «стелс». По его словам, B-2 не в полной мере удовлетворяет США по степени малой заметности.
По словам военного эксперта, B-21 будет использовать как свободнопадающие бомбы, так и ракеты большой дальности. Самолет предназначен для активного применения в конфликтах с использованием обычных вооружений, указал он. В том числе, считает аналитик, самолет будет применяться для преодоления систем противовоздушной обороны для нанесения ударов бомбами свободного падения.
Говоря о возможном российском аналоге данного самолета, Сивков отметил, что у России в настоящее время другие приоритеты. Наша страна, по его словам, делает ставку на применение крылатых ракет большой дальности, и для этих ракет достаточно иметь самолеты Ту-160 и Ту-95МС.
Применение бомб свободного падения, в особенности с использованием технологий их высокоточного применения, делает самолеты типа B-21 очень эффективными, заключил Сивков.
Ранее в субботу стало известно, что на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (Калифорния, США) представили стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider.
СБУ предъявила митрополиту Кировоградской епархии УПЦ обвинения за Крым
СБУ заподозрила главу Кировоградской епархии УПЦ в подрывной деятельности за оправдание «захвата» Крыма
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Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила митрополита Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни за оправдание «захвата» Крыма.
Согласно сообщению ведомства, митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП), который оправдывал «захват» Крыма, объявлено о подозрении. СБУ заявила, что собраны доказательства вины священника в подрывной деятельности против Украины, в церквях общины людям раздавали «вражескую пропагандистскую литературу», которую печатали многотысячным тиражом в типографиях России, передает РИА «Новости».
По данным СБУ, митрополит входит в ближайший круг Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С ним он якобы координировал распространение прокремлевских взглядов, кроме того, во время обысков нашли «документы с доказательствами переписки с московскими «кураторами».
Отмечается, что бывшему митрополиту объявлено подозрение по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам» УК Украины.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией.
Накануне Служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России. В понедельник Зеленского обязали рассмотреть петицию о запрете РПЦ на Украине.
Напомним, в мае Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости. Ранее УПЦ входила в состав Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата как самоуправляемая церковь.
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Госдеп предсказал «мрачное» будущее российской экономике
Главный экономист Госдепа Бланшард оценила будущее российской экономики как «мрачное»
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По версии США, прогнозы относительно будущего российской экономики «остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», заявила главный экономист Госдепа Эмили Бланшард.
Как утверждает Бланшард, самые «оптимистичные» из этих прогнозов предсказывают, что экономика России к началу следующего десятилетия окажется как минимум на 20% меньше, чем если бы Россия не начала спецоперацию на Украине. Бланшард заявила, что в ближайшей перспективе ситуация будет зависеть от глобального спроса, в частности, на нефть, и от мер Москвы в рамках фискальной и монетарной политики по борьбе с негативными эффектами для экономики, передает РИА «Новости».
Напомним, США и прежде пытались убедить мир, что их политика санкций ведет к краху российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама утверждал, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.
Однако зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что санкции Запада стремительно разрушили архитектуру мировой торговли, при этом «порвать в клочья» экономику России у Запада в очередной раз не получилось, у России есть все возможности для развития.
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