TAC: США должны заявить Киеву, что продолжать бои он будет без американских боеприпасов

Соединенные Штаты могут отказаться от накачки Киева оружием, если осознают, что риски эскалации конфликта перевешивают, пишет Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative.

По словам автора статьи, события последних месяцев продемонстрировали, что на Западе оказалось слишком много «ястребов», готовых, не учитывая последствия, идти на конфликт с ядерной державой. Особенно ярко опасная тенденция проявилась во время ракетного кризиса в Польше, говорится в статье The American Conservative.

Бьюкенен пишет, что американская партия войны все еще никуда не делась и жаждет следующей конфронтации с Россией. Он напомнил, что еще до перехода контроля над Палатой представителей к Республиканской партии демократы одобрят просьбу президента США Джо Байдена о выделении Украине еще 38 млрд долларов. Принятие этого закона фактически гарантировало бы, что США продолжат финансирование и продлят боевые действия до весны, отметил автор статьи.

Он выразил надежду, что американские власти сосредоточатся на интересах собственной страны и начнут тщательнее рассчитывать действия по отношению к Украине, передает РИА «Новости».

По его словам, США, учитывая их «незаменимый вклад в военные действия Украины», вправе заявить Киеву, что риски дальнейших боевых действий превышают любую потенциальную выгоду для американской стороны. Если Киев полон решимости продолжать борьбу, нужно уведомить его, что Украина будет делать это без американских боеприпасов, пишет Бьюкенен.

«Великие державы никогда не должны уступать меньшим державам, не связанным с их жизненными интересами и способным втягивать их в нежелательные конфликты», – заключил он.

Ранее американский телеведущий канала Fox News Такер Карлсон выразил возмущение по поводу решения Белого дома оказывать помощь энергосектору Украины в условиях, когда в США растут собственные проблемы с доступностью энергоресурсов.