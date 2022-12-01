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Телеведущий канала Fox раскритиковал решение Байдена по Украине
Ведущий телеканала Fox Карлсон возмущен решением американских властей взять под крыло украинский энергосектор
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Американский телеведущий канала Fox News Такер Карлсон выразил возмущение по поводу решения Белого дома оказывать помощь энергосектору Украины в условиях, когда в США растут собственные проблемы с доступностью энергоресурсов.
Он заметил, что это «как-то странно» делать в то время, когда в США «настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов», а американцы «мерзнут» в своих домах, так как закупка топлива им стала не по карману, передает РИА «Новости».
С сарказмом Карлсон заметил, что в таких условиях самое время отправлять энергетику «нашим друзьям на Украине и всему европейскому региону».
Ранее сообщалось, что запасы вооружений США для Украины подошли к концу.
Глава СВР Нарышкин заявил о подготовке Польшей референдума о присоединении Львовской области Украины
Нарышкин: Варшава хочет провести референдумы на Западной Украине для присоединения земель
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Польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов», – передает РИА «Новости» слова Нарышкина.
По его словам, в качестве «пробного шара» польские спецслужбы «слили» украинским СМИ сведения о якобы подготовке в Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше.
«Реакцию весомых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализировать», – добавил Нарышкин.
Ранее Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
Мэр Снигиревки раскрыл потери ВСУ под Херсоном за полтора месяца боев
Мэр Снигиревки Барбашов: Вооруженные силы Украины за полтора месяца боев потеряли под Херсоном не менее 10 тыс. солдат
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До начала отвода Вооруженных сил России Украина за полтора месяца боев потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих, сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Как отметил Барбашов, за полтора месяца боев Украина потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих. Он выразил уверенность, что люди, которые так относятся к личному составу своих вооруженных сил, преследуют цель не освобождения территорий, а освобождения территорий от населения, которое называют своим, передает РИА «Новости».
В качестве примера Барбашов рассказал случай, когда украинское командование отправило на штурм Снигиревки отряд из 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией, причем командование ВСУ знало об этом.
В заключение глава Снигиревского района выразил мнение, что еще несколько месяцев такой войны – и на Украине мужского населения не останется. При этом он подчеркнул, что киевский режим возможность истребления мужчин на Украине не волнует.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.
Столтенберг призвал Киев вместо членства в НАТО подумать о сохранении государства
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украине необходимо подумать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства
Первостепенной задачей для Киева должна оставаться возможность остаться независимым государством, а не вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Во время проходившей в Румынии встречи глав МИД стран блока он заметил, что для того, чтобы Украина осталась независимым государством, ей нужно поставить еще больше военной, финансовой, экономической помощи. В обратном случае, если Украина потеряет статус суверенной территории, вопрос о вступлении в НАТО будет автоматически закрыт, передает РИА «Новости».
В Бухаресте прошла встреча МИД стран – членов НАТО, в рамках которой генсек альянса рассказал им о колоссальном эффекте от российских ударов по энергосистеме Украины.
Минобороны подтвердило освобождение Андреевки в ДНР
Населенный пункт Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР) полностью освобожден от вооруженных сил Украины, подтвердили в Минобороны России.
Российские ВС продолжают успешное наступление, освобождая от украинских военных населенный пункт Водяное в ДНР, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Об освобождении от украинских военных Андреевки в штабе территориальной обороны республики сообщали во вторник.
В среду Минобороны подтвердило освобождение Белогоровки и Перше Травня в ДНР.
В ДНР рассказали об успешном применении авиации по позициям ВСУ
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ несут колоссальные потери из-за действий авиации ВКС России
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Авиация ВКС России вместе с артиллерией наносят серьезные удары по позициям ВСУ. Противник теряет убитыми и ранеными до 500 бойцов ежесуточно, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.
«Российские войска наносят серьезные авиа- и артиллерийские удары по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. Идут активные наступательные действия, особенно в районе Артемовска. Вероятно, в ближайшее время мы увидим там еще более интенсивные бои», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«На этом направлении у ВСУ есть целые подразделения, полностью состоящие из наемников. Противник несет колоссальные потери. Все приграничные больницы в Днепропетровской области переполнены», – продолжил собеседник.
«Только за минувшие сутки ВСУ потеряли порядка 500 военных. При этом украинская власть активно скрывает потери – в некрологах нам удалось насчитать только 200 погибших. Остальные жертвы никак не освещаются в украинских СМИ, потому что в противном случае их армия будет полностью деморализована», – предполагает депутат.
«Тем не менее мы ведем свою работу – фронт постепенно перемалывается, уничтожается поступающее западное вооружение. Нашим бойцам, безусловно, тоже тяжело, но в ближайшее время я надеюсь на полное освобождение Донбасса», – заключил Бердичевский.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска продолжают наступательные действия в Донбассе, а в среду стало известно об освобождении населенного пункта Курдюмовка, откуда ВСУ регулярно обстреливали Горловку. Кроме того, взятие Курдюмовки означает контроль ВС России над трассой Горловка – Артемовск.
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Экономист оценил планы ЕС заработать на замороженных российских активах
Экономист Любич: У ЕС нет никаких законных оснований для изъятия активов России
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Отвечать на действия Еврокомиссии в отношении активов России мы можем любым способом в соответствии с нормами международного права. Однако самым простым и приемлемым станут ответные действия в отношении активов стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил экономист Антон Любич. Ранее Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину.
«Единственная возможность законным способом изъять суверенную собственность Российской Федерации против ее воли – реквизировать ее при официальном объявлении войны России со стороны реквизирующего государства», – рассказал экономист Антон Любич.
«Любой иной способ реквизиции подразумевает наличие добровольного согласия Российской Федерации на исполнение решения, поскольку суверенная собственность пользуется иммунитетом на основании целого ряда межгосударственных многосторонних актов международного права», – отметил собеседник.
«В свою очередь, собственность граждан России может быть изъята на основании решений национальных судов по гражданским искам о компенсации убытков, либо при конфискации на основании приговора по уголовному делу. В обоих случаях должно иметь место виновное действие непосредственно лица, привлеченного к суду, в адрес истца, например, государства Украина», – пояснил он.
«При этом изъятие частной собственности гражданина без вины невозможна не только в мирное, но и даже в военное время. Подобные действия запрещены даже в случае официального объявления войны. Об этом прямо и недвусмысленно сказано в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны», – подчеркнул эксперт.
«Одновременно с этим, международное право подразумевает равноправный статус сторон. Поэтому универсальный способ защиты государством его прав, нарушенных другим государством - ответные действия. Например, арест суверенной собственности государства-нарушителя как у себя в стране, так и в дружественных странах», – объясняет экономист.
«Судебное разрешение подобных споров, например, через Международный Суд ООН, возможно только при согласии обеих сторон спора с юрисдикцией такого суда. В этом, кстати, заключается принципиальное отличие международного права от внутригосударственного», – отметил Любич.
«Вместе с тем, по международным нормам, можно обратиться за защитой прав в Совет Безопасности ООН, но, напомню, один из членов Европейского Союза, а именно, Франция, обладает в нем правом вето», – акцентировал собеседник.
Отвечая на вопрос о том, можно ли назвать действия Еврокомиссии беспределом, экономист отметил, что «беспредел» – «это термин скорее из воровских понятий». «Я не уверен, что могу грамотно применять подобные термины. Однако, на языке юриспруденции это называется «грубым нарушением международного права», – заключил он.
Напомним, Еврокомиссия заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
При этом, по данным издания Reuters, официальные лица в ЕС и США уже несколько месяцев спорят, как на законных основаниях можно организовать арест российских активов. Отмечается, согласно законодательству большинства стран-членов ЕС, арест замороженных активов возможен только при наличии решения суда на имя конкретного владельца счета. Издание отмечает, что большинство активов россиян зарегистрированы как средства «принадлежащие членам семьи или подставным лицам».
Издание Bloomberg приводит слова Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС будет стремиться создать структуру для управления этими средствами, их инвестирования и использования последующих доходов для передачи Украине. Bloomberg также отмечает, что юристам ЕС уже поступило задание рассмотреть различные юридические варианты использования российских активов.
Одновременно с этим стало известно, что ЕС предлагает создать специализированный суд для рассмотрения военных преступлений России. Издание Politico приводит цитату Урсулы фон дер Ляйен: «Продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования российской агрессии».
При этом ранее Банк России заявил, что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, но их выкуп не рассматривается. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что если замороженные активы России будут конфискованы, Москве придется изымать имущество компаний из недружественных стран.
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В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
В посольстве Украины в Испании прогремел взрыв
В украинском посольстве в столице Испании произошел взрыв, один сотрудник дипмиссии ранен, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.
Взрыв произошел около 13.00 по местному времени (15.00 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на газету 20 Minutos.
Также правоохранительные органы Мадрида получили сообщение о возгорании в украинском посольстве. Пострадавший сотрудник доставлен в больницу.
По данным издания, взорвалось устройство, спрятанное в почтовом конверте.
В сентябре террорист-смертник подорвался у российского посольства в Афганистане. МИД сообщил, что два сотрудника дипмиссии погибли.
Эксперт оценил военное значение Кинбурнской косы в Николаевской области
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«Значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в украинской прессе появились прогнозы о том, что на косе в ближайшее время могут вспыхнуть активные бои.
«Для России содержать там серьезный контингент тоже бессмысленно, потому что ВС РФ, судя по всему, пока не собираются десантироваться оттуда на Николаев», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко. Присутствие на косе позволяет контролировать вход в устье Днепра, напомнил эксперт, но «при этом военного флота у противника, по сути, нет».
«Поэтому передвижение противника в этой акватории мы можем контролировать не артиллерией, а противокорабельными ракетами. А их держать на косе нет никакого смысла», – пояснил собеседник.
Как известно, Кинбурнская коса расположена между Днепровским и Ягорлыцким лиманами Черного моря. Ее длина составляет около 40 км, ширина 8–10 км. «Звучат такие разговоры: если Россия оттуда уйдет, то это позволит ВСУ начать с косы наступление на Херсонскую область с левого берега Днепра. Ахинея! На самом деле наступать по открытой и ничем не защищенной местности – это самоубийство. Перебрасывать по этой узкой полоске территории вооруженные силы – значит постоянно находиться под ударом», – считает Онуфриенко.
Чтобы ВСУ смогли начать наступление с этой косы, им туда нужно сначала перебросить по воде или по воздуху живую силу, бронетехнику и боеприпасы. «У вооруженных сил хунты банально нет десантных кораблей, барж и всего остального. Могут лишь просто перебросить пехоту на резиновых лодках», – подчеркнул собеседник.
Онуфриенко уверен, что Российская армия в случае вывода оттуда своих сил сможет держать косу под огневым контролем, проводить разведрейды и «периодически уничтожать украинских диверсантов, которые могут переправляться туда на лодках». «Но держать там долговременные стационарные огневые точки, которые ВСУ могут уничтожать теми же РСЗО HIMARS, смысла никакого нет», – подытожил Онуфриенко.
Во вторник губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким сообщил, что в выходные россияне якобы принудительно вывезли с Кинбурнской косы все население – 37 местных жителей. Ранее Ким сообщал, что ВСУ осталось захватить три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы полностью взять под контроль Николаевскую область. Украинские СМИ не исключают, что на косе в ближайшее время высадится украинский десант.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий.
Киевские власти еще в начале осени ставили перед отрядами Сил специальных операций задачу вернуть косу под свой контроль. В середине сентября на косе пытался высадиться украинский десант – со стороны Очакова. Но атака была отражена.
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Пушилин обозначил перспективы выхода на Краматорское направление в ДНР
Глава ДНР Пушилин обозначил перспективы выхода ВС России на Краматорское направление
Установление контроля над Дзержинском и Артемовском в Донецкой народной республике даст возможность перейти ВС России на Краматорское направление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».
На данный момент на Артемовском направлении идут бои, ВСУ перебрасывают туда ресурсы, в том числе с Херсонского направления, указал Пушилин, передает ТАСС.
Вместе с тем есть перспектива в скором времени провести оперативное окружение Артемовска, сейчас же подразделения идут в сторону Дзержинска. Это перспективное направление, оно даст возможность после освобождения Артемовска выйти на Краматорское направление.
«В целом задача не меняется – это выход на конституционные границы ДНР», – заключил Пушилин.
Также он отметил, что недавнее взятие поселков Андреевка, Курдюмовка и Перше Травня в ДНР перекрывает пути снабжения ВСУ на Артемовском направлении.
Ранее СМИ писали, что командиры ВСУ жалуются на отсутствующую связь у подразделений возле Артемовска. Также командиры сообщают о нехватках младших офицеров.
Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину
Еврокомиссия заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В краткосрочной перспективе, сообщила фон дер Ляйен, ЕК вместе с партнерами создаст структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины, передает ТАСС.
После отмены санкций эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины, сказала она.
Чтобы легализовать эти операции, ЕС намерен создать международный суд против России и заручиться поддержкой ООН, сообщила фон дер Ляйен.
Банк России ранее заявил, что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, но их выкуп не рассматривается.
Глава МИД Румынии попросил Киев признать, что молдавского языка нет
Глава МИД Румынии попросил Киев признать, что молдавского языка не существует
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску обратился к Украине с просьбой признать, что молдавского языка не существует, сообщили в пресс-службе румынского МИД.
Годом ранее Киев признал тождественность румынского и молдавского языка. Румынская сторона попросила Киев признать, что молдавского языка не существует, передает РИА «Новости».
Ауреску провел встречу с коллегой из Украины Дмитрием Кулебой в Бухаресте. Политики обсудили ситуацию с инфраструктурой Украины, особенно энергетической.
Министр Ауреску попросил признать отсутствие так называемого «молдавского языка». Также глава МИД заявил, что Румыния продолжит помогать украинским беженцам на политическом, дипломатическом, гуманитарном, экономическом и финансовом уровнях.
Ранее сообщалось, что Украина впервые в тестовом режиме произвела закупку электроэнергии в Румынии.
В ЛНР оценили нежелание ВСУ наступать на Сватово
Экс-посол ЛНР Мирошник: Солдаты ВСУ не хотят лезть на рожон под Сватово
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На Луганщине для ВСУ складывается достаточно сложная ситуация как в военном, так и в морально-психологическом плане. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно о недовольстве командиров ВСУ приказами наступать на Сватово.
«Основными горячими точками в ЛНР остаются Кременской район и село Червонопоповка, а также Сватовский район и село Куземовка. Кроме того, особую значимость представляет дорога между Сватово и Кременной. ВСУ хотят ее захватить, направляя туда большие ударные силы. Сама Червонопоповка как раз и расположена на этой дороге», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Однако осуществить прорыв у противника не получается, поскольку там выстроена достаточно массированная линия обороны, в том числе с использованием фортификационной техники и бетонных заграждений. Также со стороны противника идут активные обстрелы самого Сватово и Нижней Дуванки», – отметил он.
«Задача подразделений ВС РФ, находящихся в этих районах, заключается в том, чтобы создать условия для развертывания резервистов. Наши ребята ждут приказа командования о дальнейших действиях и приоритетных направлениях удара по ВСУ с целью дальнейшего продвижения», – полагает собеседник.
«Вместе с тем для армии противника складывается достаточно сложная ситуация. Морально-психологическое состояние среди солдат ВСУ деградирует в результате огневой активности со стороны наших подразделений», – отметил Мирошник.
«При этом профессиональные воинские части ВСУ сейчас активно замещаются подразделениями наемников и заградотрядами. Осуществляется усиление и переброска дополнительной техники, но даже у рядовых солдат ВСУ есть четкое понимание того, что любое продвижение в сторону наших позиций будет чревато большими потерями. Поэтому среди них нет желающих лезть на рожон», – добавил он.
«Свою роль играют и природные факторы. В Донбассе сейчас крайне некомфортная погода: грязь, дождь и ветер. Морозов нет, почва не промерзла. Поэтому вся техника вязнет, а окопы действительно превратились в болота. Солдат противника мерзнет в сырой одежде и грязи. Все это сказывается на психологическом климате в рядах ВСУ, особенно когда заградотряды толкают бойцов прикладом в спину», – заключил Мирошник.
Ранее разведка сообщила о недовольстве командиров ВСУ приказами наступать на Сватово. Сообщается, что украинские командиры штурмовых подразделений, которые отвечают за Сватовское направление, обратились к своему руководству. Они просят «обосновать расчет сил и средств при планировании операции». Также в рапортах содержится просьба объяснить целесообразность наступления «при отсутствии необходимых ресурсов».
Напомним, офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что украинское командование направило несколько ротно-тактических групп для взлома российской линии обороны одновременно на трех направлениях – с севера, запада и юга от Сватово.
В свою очередь Мирошник ранее рассказывал, что в наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы.
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Родившаяся в УССР актриса Мила Кунис назвала вареники и борщ русскими блюдами
Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами»
Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами».
«Русские блюда – это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», – сказала актриса в интервью Harper’s Bazaar, опубликованному на YouTube-канале журнала.
Кинозвезда ранее отмечала, что родным для нее является русский язык.
Напомним, 1 июля Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как русские придумали «украинский борщ».
Зеленский пообещал обнародовать в нужный момент данные о потерях Украины
Пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент опубликует данные о потерях Украины в подходящий момент
Президент Украины Владимир Зеленский сообщит данные о потерях украинской стороны, когда для этого будет «подходящий момент», заявил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров, комментируя высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях.
В комментарии украинскому Общественному телевидению он указал, что достоверные данные о потерях должен озвучивать только главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников или президент Зеленский, как верховный главнокомандующий, передает ТАСС.
Никифоров пояснил, что Зеленский обнародует официальные данные, «когда наступит подходящий момент», так как это чувствительная информация.
Между тем Еврокомиссия подтвердила, что вырезала из заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен информацию о 100 тыс. погибших украинских военных в ходе конфликта.
Напомним, глава ЕК в заявлении указала, что «на сегодняшний день погибли более 20 тыс. мирных жителей и 100 тыс. военных», позже этот фрагмент был удален из заявления.
ЕК оценила человеческие потери Украины с начала СВО
Глава ЕК фон дер Ляйен назвала человеческие потери Украины с начала СВО
Потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, составили свыше 100 тыс. военных и более 20 тыс. гражданских лиц, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ее слова передает ТАСС.
В середине ноября президент Украины Владимир Зеленский признал высокие потери ВСУ под Херсоном.