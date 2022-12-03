Читатели Le Figaro поддержали заявления Путина о причинах ударов по Украине

Читатели французской газеты Le Figaro выразили поддержку словам президента России Владимира Путина о том, что высокоточные удары по украинским объектам вызваны провокационными действиями Запада.

Так, пользователь LUCA COSTA удивился ожиданиям Запада, что Россия «будет спокойно шутить-балагурить» по поводу перспективы появления пусть и «неформальных» баз НАТО с ракетами Tomahawk на расстоянии в 500 километров от Москвы. «Вы вызываете у меня смех», – приводит Ura.ru текст комментариев на сайте Le Figaro.

Комментатор Vva22, в свою очередь, высказывает мнение, что без США мир давным-давно достиг бы спокойствия, поскольку Европа настроена исключительно на умиротворение, что доказывают ранее проделанные ей усилия по созданию мирных соглашений, которые украинцы отказывались выполнять под влиянием Вашингтона.

Пользователь Pampelonne пишет, что весь Запад, включая ЕС, и Киев использовали это время, чтобы усилить украинскую армию и построить такую линию оборонительных сооружений у Донецка, что ВСУ до сих пор ее смогли удерживать и с этой линии обстреливать Донецк.

Пользователь Панчоа 1 припомнил бомбардировки американцами инфраструктуры во время боевых действий в Ираке, Вьетнаме и Ливии.

«Украинцы в плохом состоянии…» – констатирует Джентльмен Старый Канай 381. Он добавил, что жители Украины столкнутся с холодом и отсутствием еды. Этот факт говорит о том, что Украине пора садиться за стол переговоров, подчеркнул комментатор.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что ВС России долго воздерживались от точечных ракетных ударов по Украине, однако сейчас это стало вынужденной мерой в ответ на провокации Киева.