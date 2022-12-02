Путин призвал Шольца пересмотреть подходы Германии к украинскому конфликту

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2 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 15:37  |  vz.ru
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Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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Для технологического прорыва России пригодится сталинский подход

Обеспечить технологический суверенитет России должны молодые ученые REUTERS/Marko Djurica
Уход иностранных компаний из России и западные санкции освободили отечественным производителям рыночную нишу в триллионы рублей. Но чтобы отечественная промышленность смогла наладить выпуск товаров на замену иностранным и внедрять высокотехнологичные разработки, ей придется решить кадровую проблему. Как подготовить необходимых специалистов и инженеров, не допустить утечку мозгов за рубеж и вернуть уже уехавших профессионалов? Подробности...
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Страны Восточной Европы превратились в «украинский Урал»

Восточная Европа, используя советские производственные линии, насыщает ВСУ боеприпасами Сергей Аверин/РИА Новости
Страны Восточной Европы переживают бум военной промышленности, производя «советские» образцы боеприпасов для ВС Украины. К этому процессу намерены подключиться и США. Как быстро страны НАТО могут развернуть массовое производство необходимых им боеприпасов советского образца и что этому может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская. Подробности...

Тревожность – это новая нормальность

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Ощущения тревожности настоящего и тревожности будущего, вероятно, знакомы каждому жителю современной России. Но есть и не совсем очевидный аспект тревоги, связанный с прошлым. Подробности...

Россия столкнулась с «нефтяным эмбарго наоборот»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Инициатива США и Евросоюза установить предельную цену на российскую нефть, поступающую на мировой рынок, является продуктом их неспособности решить стоящие перед Западом задачи с использованием рыночных механизмов. Подробности...
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Казахи оценили спецоперацию

Европа готовит трибунал по Украине

Польша готовится вернуть Львов

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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Путин призвал Шольца пересмотреть подходы Германии к украинскому конфликту

    		    2 декабря 2022, 14:18
    Фото: IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press,
    Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что ВС России долго воздерживались от точечных ракетных ударов по Украине, однако сейчас это стало вынужденной мерой в ответ на провокации Киева, сообщила пресс-служба Кремля.

    Глава государства пояснил, что удары по целям на территории Украины стали мерой на провокационные атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Разговор между лидерами прошел по инициативе ФРГ. В ходе переговоров Путин подробно разъяснил Шольцу принципиальные российские подходы к проведению СВО.

    Глава российского государства призвал канцлера пересмотреть подходы Берлина в контексте ситуации на Украине.

    В частности, Путин обратил внимание на деструктивную линию стран Запада, в том числе Германии, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных.

    Путин добавил, что политическая и финансовая поддержка Киева приводит к тому, что украинская сторона отвергает предложения о переговорах.

    Ранее Шольц заявил, что нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО.

    Еще до того Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

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    Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине
    Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине
    		    2 декабря 2022, 05:31
    Фото: Andrew Harrer/CNP/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине.

    Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости».

    При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения.

    По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он будет счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС.

    Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.

    Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ».

    Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.

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    Путин потребовал расселить людей из трущоб

    30 ноября 2022, 11:57

    Текст: Антон Никитин

    Аварийное жилье в России нужно расселять, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия социальных объектов в разных российских регионах.

    Глава государства отметил, что расселение граждан из аварийного фонда в целом по стране идет с опережением графика. «Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Путин сообщил, что, как ожидают российские власти, по итогам 2022 года в стране будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 млн кв. метров, 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия, отметил глава государства.

    Также Путин заявил, что планы по вводу социальных объектов и жилья остаются неизменными, несмотря на стоящие перед страной вызовы.

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    Германская Uniper подала в суд на Газпром для возмещения убытков
    Германская Uniper подала в суд на Газпром для возмещения убытков от недопоставки газа

    30 ноября 2022, 17:36

    Текст: Кристина Цыцура

    Германский энергоконцерн Uniper подал в суд на «Газпром экспорт», чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа в 2022 году, следует из сообщения компании.

    Uniper оценила текущие расходы на замену газа России не менее чем в 11,6 млрд евро. О разбирательстве в суде сообщил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах на мероприятии в Дюссельдорфе, передает ТАСС.

    Компания надеется на возмещения убытков, понесенных компанией в связи с объемами газа, не поставленными Газпромом с июня.

    «Uniper вынуждена закупать газ для замены по более высокой цене, чтобы выполнить свои собственные обязательства по поставкам клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов», – отмечается в сообщении.

    Ранее сообщалось, что чрезвычайное финансовое положение вводится в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия из-за энергокризиса.

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    Ситуацию в немецкой армии из-за поставок вооружений Киеву назвали «очень жесткой»
    		    29 ноября 2022, 17:54
    Фото: IMAGO/Droese/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Немецкие вооруженные силы (бундесвер) испытывают сильный недостаток материального обеспечения, и тех 100 млрд евро, которые планировалось выделить на армию, не хватит для разрешения проблемы, заявил руководитель Союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер.

    Разрыв между запросами и возможностями восполнения ресурсов «никогда не был таким большим», как сейчас, заявил Вюстнер в интервью радио Deutschlandfunk.

    Он пояснил, что это напрямую связано с украинскими событиями и решениями правительства страны, которые не позволяли оперативно удовлетворять запросы армии. Полковник подчеркнул, что ситуация в немецких вооруженных силах «очень жесткая».

    На данный момент решаются проблемы обеспечения обмундированием, приборами ночного видения и связью, но этого недостаточно, нехватки восполняются недостаточно быстро.

    Полковник указал, что наблюдается недостаток личного персонала – у молодых людей нет желания служить в армии. Фиксируется нехватка поставок запчастей, модернизации и нового вооружения. Слишком мало транспортных вертолетов, истребителей-бомбардировщиков F-35.

    После начала поставок Украине стала заметна нехватка артиллерийских систем следующего поколения.

    Вюстнер подчеркнул, что тех 100 млрд евро, которые власти пообещали для модернизации армии, будет недостаточно. По его оценке, необходимы быстрые и решительные действия, чтобы восполнить недостающие ресурсы.

    В августе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что армия страны фиксирует «абсолютный дефицит», и это сказывается на поставках вооружений киевским властям.

    В июне канцлер ФРГ Олаф Шольц объявлял о планах создания самой большой среди европейских стран НАТО армии, для этих целей планируется открыть специальный фонд размером в 100 млрд евро.

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    Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников
    		    30 ноября 2022, 14:37
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    В январе 2023 года должна быть проведена индексация зарплат бюджетников, соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    Он пояснил, что в этом году страна столкнулась с инфляцией, цены выросли. В связи с этим уже в январе 2023 года необходимо провести индексацию зарплат бюджетников. Кроме того, он поручил выделить финансовую помощь тем регионам, которые в ней нуждаются, передает ТАСС.

    Глава государства призвал учитывать, что люди оценивают свое благосостояние не по данным статистики, а по тому, сколько денег у них в кармане.

    «И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть», – сказал он.

    В связи с этим Путин указал на важность увеличения зарплат бюджетников. Он отметил, что российским властям необходимо добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях.

    По словам Путина, в этом году зарплаты растут чуть выше прогнозов. «Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика», – сказал глава государства.

    Он также напомнил об указе 2012 года, в соответствии с которым предусмотрен рост зарплат в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры и соцзащиты.

    Ранее Путин указал на скромный уровень зарплат в социальной сфере.

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    Путин: 15 % россиян нуждаются в помощи психологов

    1 декабря 2022, 17:59

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус» пообещал попросить кабмин на координационном совете обсудить вопросы о создании служб психологической помощи, особенно в нынешней ситуации.

    «Я попрошу председателя правительства, координационной комиссии, которую мы создали недавно для решения определенных известных задач, рассмотреть и этот вопрос. Потому что вот, скажем, в МЧС, там достаточно эффективно и на постоянной основе пользуются услугами психологов. Почему? Потому что там, очевидно, востребована помощь специалистов, таких как вы», – цитирует его РИА «Новости».

    Кроме того, Путин назвал напрасным отсутствие внимание властей к развитию психологической службы в России, когда 15% россиян нуждаются в помощи психологов, передает ТАСС.

    «Еще в прошлом году, по-моему, ВЦИОМ проводил социологическое исследование и вот пришел к какому выводу – 15% жителей страны нуждаются в психологической помощи, а среди молодых людей – 35%. Поэтому, конечно, нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не развиваются, и происходит это из-за того, что государство на всех уровнях... должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет. Напрасно», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что жители новых регионов России – это наши люди, необходимо сделать все для их поддержки.

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    В Германии журналистка раскритиковала украинского репортера
    Die Welt: Корреспондент Шварцер требует прекратить снабжать Украину оружием

    30 ноября 2022, 12:04

    Текст: Александра Юдина

    Корреспондент и активистка в Германии Алиса Шварцер вступила в полемику с корреспондентом ARD из Украины по вопросу поставок оружия Киеву, сообщает газета Die Welt.

    По ее словам, из-за поставок вооружения Украине кризис затягивается. По мнению Шварцер, Берлину стоило поставить гуманитарную помощь и оказать содействие в организации переговоров. «Договориться можно, а погибших воскресить нельзя», передает РИА «Новости» ее слова со ссылкой на Die Welt.

    Также журналистка указал на серьезное вмешательство Запада в украинский вопрос, назвав его «прокси-конфликтом», который Соединенные Штаты спровоцировали для противостояния с Россией.

    На это украинский корреспондент ARD Василий Голод ответил обвинением активистки в использовании конспирологических теорий.

    Шварцер, в свою очередь, на подобную критику призвала его перестать отрицать решающую роль Штатов.

    «Не можете же вы всерьез утверждать, что заявление о том, что Америка играет роль в этом конфликте – конспирологический миф», – заключила она.

    Напомним, в апреле Шварцер вместе со множеством немецких деятелей направила канцлеру Германии Олафу Шольцу открытое письмо с призывом отказаться от отправки военпомощи Украине.

    В мае Шварцер раскритиковала решение президента Украины Владимира Зеленского пригласить Шольца на День Победы в Киев, назвав этот шаг «беспрецедентной провокацией». 

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    Путин призвал правительство исполнять показатели по зарплатам
    Путин призвал правительство исполнять показатели по зарплатам, несмотря на «люфт»

    30 ноября 2022, 15:22

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам, несмотря на имеющийся «люфт» в 5%.

    По словам Путина, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику, для некоторых регионов сделали люфт по выходу на целевой уровень зарплат в бюджетной сфере, и такое отклонение могло составить до 5%, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что это не дает повод снижать планку.

    «Прошу вас, не подходите так к решению такого важнейшего социального вопроса таким образом. Выплаты зарплат в бюджетной сфере входят в первую очередь в зону ответственности регионов, конечно. Но их финансовые возможности... как известно, разные», – сказал Путин.

    Сейчас только 10 субъектов России выполняют целевые показатели по всем категориям бюджетников, но не на все 100%. 

    Ранее Владимир Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников.

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    Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-председателя КНР Цзян Цзэминя
    Путин выразил соболезнования из-за кончины экс-председателя КНР Цзян Цзэминя

    30 ноября 2022, 16:19

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу кончины бывшего председателя республики и генсека ЦК КПК Цзян Цзэминя.

    «Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего председателя Китайской Народной Республики и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. С именем этого выдающегося государственного деятеля неразрывно связан важный период новейшей истории Китая, ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением международных позиций», – говорится на сайте Кремля.

    Ранее сообщалось, что бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет.

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    Путин: Инфляция в России в следующем году будет снижаться

    30 ноября 2022, 14:32

    Текст: Ольга Иванова

    В следующем году инфляция в России будет снижаться, во всех отраслях необходимо добиться роста зарплат, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что «нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях», а также «обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере».

    Кроме того, он рассказал, что уровень бедности в России по итогам третьего квартала снизился до 10,5%.

    «По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%... Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить», – сказал Путин.

    Он добавил, что в текущем году правительство приняло ряд важных решений по сокращению бедности и неравенства, в том числе распространили с 1 апреля ежемесячные выплаты на семьи с детьми от 8 до 17 лет.

    По словам Путина, заработные платы в России в целом по экономике растут чуть выше прогнозов.

    «По статистике в текущем году зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. И очень рассчитываю услышать сегодня, как здесь обстоят дела. А также в какие сроки будет обеспечена доиндексация заработных плат», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что приоритетным направлением является движение на реальный рост доходов и сокращение бедности населения в стране.

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    В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Мирзиеева

    30 ноября 2022, 15:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, в ходе беседы лидеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран.

    Президенты обсудили воплощение перспективных совместных проектов, сообщается на сайте Кремля.

    Эти вопросы предметно рассмотрят на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух государств в Самарканде. Оно пройдет 1 и 2 декабря 2022 года.

    Ранее в пресс-службе узбекского лидера сообщали, что главы государств в ходе беседы обсудили увеличение взаимного сотрудничества двух стран.

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    Путин указал на рост конкуренции на Каспии

    30 ноября 2022, 14:00

    Текст: Антон Никитин

    Между странами Каспийского региона растет конкуренция, соседи России работают хорошо, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Наши соседи – дай им Бог здоровья – хорошо работают на самом деле, и свои портовые сооружения они развивают очень активно», – цитирует его ТАСС.

    По словам Путина, эти страны реально создают конкуренцию, а потому России нужно уделить этому особое внимание.

    В частности, глава государства упомянул про порт Оля, который является самым крупным российским торговым портом в Каспийском регионе. Путин напомнил, что власти хотели включить его в состав особых экономических зон и подумать о его развитии.

    Глава государства также напомнил, что летом власти договаривались уделить особое внимание Волго-Каспийскому каналу в целом, в том числе ситуации с углублением дна.

    В июне президент Путин говорил, что государства, входящие в каспийскую «пятерку», располагают большими возможностями для взаимодействия в энергетике.

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    Путин предложил покупать российские товары
    Президент России Путин призвал покупать отечественные товары

    1 декабря 2022, 17:32

    Текст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых поддержал отечественных производителей и призвал покупать российские товары.

    Путин заявил, что всегда говорил и повторяет, что нужно покупать российские товары, также он пообещал рассмотреть предложение одной из участниц встречи распространить действие инвестиционного налогового вычета на производителей научных приборов и расходных материалов, передает ТАСС.

    Он заявил, что «Минфин с ума не сойдет, не такие уж большие деньги», и отметил правильность предложенной идеи.

    Напомним, президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками II Конгресса молодых ученых, проходящего в парке «Сириус».

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    Путин указал на скромный уровень зарплат в социальной сфере
    Путин: В социалке скромный уровень зарплат

    30 ноября 2022, 12:50

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о скромном уровне зарплат в социальной сфере в России, в частности в библиотеках.

    В среду на церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов Путину рассказали о библиотеке в Бурятии.

    На это глава государства ответил, что сегодня с правительством будет обсуждать вопросы уровня зарплат в стране в целом и в социальной сфере в частности. Путин отметил, что в социальной сфере вообще скромный уровень зарплат. «В библиотеках тем более», – передает слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что финансирование социальной сферы является одним из ключевых вопросов, несмотря на большое количество непредвиденных расходов.

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    Путин заявил об улучшении ситуации с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока
    Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов меняется к лучшему

    30 ноября 2022, 14:53

    Текст: Александра Юдина

    Положение с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока начала меняться к лучшему, однако их количество будет увеличиваться в 2023 году, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, в данный момент есть проблемы с пропуском российских грузов, из-за чего порты сами теряют определенную выручку с грузооборота. При этом нарастает нагрузка на железную дорогу. Путин поручил продумать дополнительную логистику и техническое перевооружение, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщал, что в следующем году инфляция в России будет снижаться, во всех отраслях необходимо добиться роста зарплат. 

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