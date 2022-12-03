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3 декабря, суббота | Последнее обновление — 09:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия выразила готовность заместить украинское зерно нуждающимся странам
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В США объяснили, зачем раскрывают перед Россией местонахождение подлодок
19FortyFive: США намеренно раскрывают местонахождение подлодок перед Россией
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Военно-морские силы США намеренно раскрывают местонахождение своих подлодок перед Россией и Китаем, пишут американские СМИ.
Действия американских военных не похожи на непреднамеренное совпадение, пишет военно-политическое издание 19FortyFive. В статье говорится, что недавно сообщалось о прибытии подлодки ВМС США «Западная Вирджиния» в порт Диего-Гарсия в Индийском океане. А до этого сообщалось о посещении Окинавы и Гибралтара субмаринами «Мичиган» и «Род-Айленд», передает ФАН.
Автор публикации считает, что таким образом США хотят сделать заявление для своих противников: показать России, Китаю, Ирану и Северной Корее, что могут разместить ядерную подводную лодку в любой точке мира.
По мнению аналитиков, подобные маневры могут иметь печальные последствия для Вашингтона. Потенциальный противник способен разработать методику отслеживания субмарин ВМС США, проанализировав их маршруты.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что Россия готовится к «подводной холодной войне».
В России оценили слова Байдена о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Американист Дудаков: Заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным оторвано от реальности
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Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы и не забывать о вопросах российской безопасности на Украине и в Восточной Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Малек Дудаков, комментируя слова Байдена о мирных переговорах с Россией.
«Байден неискренен в своем высказывании о готовности к переговорам с Россией. Напомню, что данное «предложение» он озвучил в ходе ответа на вопрос журналиста: «Хотите ли вы выйти на мирные переговоры с Россией?». Соответственно, последовало заявление: «Хочу, но только если Россия выведет войска с Украины», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«Полностью отказаться от переговоров было бы глупо со стороны Байдена. Однако ему важно показать, что здесь и сейчас он к диалогу не готов. По мнению Совета по национальной безопасности, это привело бы к «потере лица» США и стало бы ударом по имиджу администрации Байдена. Поэтому Байден не готов серьезно говорить о компромиссах», – акцентирует эксперт.
«Между тем Россия неоднократно говорила о том, что мы готовы вести мирные переговоры. Однако Москва выдвигает важное условие: необходимо желание США пойти на серьезные компромиссы. Им нужно научиться уважать интересы нашей страны и не забывать про вопросы российской безопасности как на Украине, так и в Восточной Европе», – подчеркивает собеседник.
«Такого стремления к компромиссу со стороны Белого дома мы пока не наблюдаем. Здесь, как говорится, все вопросы к ним. Для того, чтобы ситуация изменилась, необходимы перемены на фронте. На текущий момент администрация Байдена сохраняет уверенность в том, что события развиваются в пользу Запада», – считает политолог.
«Украина не побеждает, но и не проигрывает. Затягивание конфликта с Москвой укладывается в общую стратегию США. Поэтому они сядут за стол переговоров, если появится понимание неизбежного поражения ВСУ», – резюмирует Дудаков.
Ранее глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Он также добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Байден также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится. В России эти условия сочли неприемлемыми.
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
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МИД: Западные страны сделали работу российских дипмиссий невыносимой
В Москве заявили о попытках западных стран сделать работу российских дипмиссий невозможной
В России фиксируются разные нарушения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях, западные страны стремятся сделать работу российских диппредставительств невыносимой, заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов.
По его словам, цель западных стран одна – создать невыносимо тяжелые условия для работы дипломатов за рубежом и оставить нарушителей безнаказанными. При этом российские ноты протеста остаются без реакции, передает ТАСС.
Замминистра дополняет, что в этой связи подготовлен указ президента Владимира Путина об увеличении числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту дипмиссий за рубежом.
При этом ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила, что граждане США глубоко уважают русскую культуру, речи об ее «отмене» в Америке не идет.
Россия объяснила последствия попыток установить лимит цен на нефть
Посольство назвало попытки США установить лимит цен на российскую нефть перекраиванием принципов свободных рынков
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Страны Запада, пытаясь установить лимит цен на российскую нефть, занимаются перекраиванием базовых принципов функционирования свободных рынков, заявило посольство России в США.
Посольство, комментируя в Telegram «чванливые заявления» США, отметило, что кризис на энергоплощадках вызван политикой Вашингтона – санкциями против России, запретом на ее ресурсы. «С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте», – заявили дипломаты.
По их мнению, в результате попыток установить лимит цен на нефть возрастут неопределенность и издержки для потребителей сырья. Кроме того, теперь любая страна по политическим причинам может оказаться жертвой введения «потолка» в отношении ее экспорта. При этом в посольстве выразили уверенность, что российскую нефть продолжат покупать.
Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.
Госдеп предсказал «мрачное» будущее российской экономике
Главный экономист Госдепа Бланшард оценила будущее российской экономики как «мрачное»
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По версии США, прогнозы относительно будущего российской экономики «остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», заявила главный экономист Госдепа Эмили Бланшард.
Как утверждает Бланшард, самые «оптимистичные» из этих прогнозов предсказывают, что экономика России к началу следующего десятилетия окажется как минимум на 20% меньше, чем если бы Россия не начала спецоперацию на Украине. Бланшард заявила, что в ближайшей перспективе ситуация будет зависеть от глобального спроса, в частности, на нефть, и от мер Москвы в рамках фискальной и монетарной политики по борьбе с негативными эффектами для экономики, передает РИА «Новости».
Напомним, США и прежде пытались убедить мир, что их политика санкций ведет к краху российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама утверждал, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.
Однако зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что санкции Запада стремительно разрушили архитектуру мировой торговли, при этом «порвать в клочья» экономику России у Запада в очередной раз не получилось, у России есть все возможности для развития.
В Кремле отреагировали на слова Байдена о переговорах с Россией
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Байден согласился на переговоры с Россией после «ухода Путина с Украины»
Американский президент Джо Байден фактически заявил, что переговоры с Москвой будут осуществляться только после «ухода Владимира Путина с Украины», что невозможно, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль в такому повороту не готов, спецоперация безусловно продолжается, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что президент России остается открытым для переговоров с Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что ранее попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и США, которые инициировались Москвой, оказались безуспешными.
Ранее глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Он также добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Байден также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Политолог Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы и не забывать о вопросах российской безопасности на Украине и в Восточной Европе.
В США объявили о возможности скорректировать потолок цен на нефть из России
В США объявили о возможности в будущем опустить потолок цен на нефть из России
Граница цен в 60 долларов за баррель на российскую нефть изменится, если ограничение не достигнет поставленных целей, заявил главный экономист госдепа Эмили Бланшар.
США и «международная коалиция» из G7, ЕС и Австралии пытаются уменьшить доходы России, расходуемые ей на СВО, заявила Бланшар, передает ТАСС.
Для этого лучше всего подходит порог на цены в 60 долларов за баррель нефти, но механизм ограничения цен намеренно делается гибким. В случае отсутствия эффекта потолок цен можно будет скорректировать.
«Я с оптимизмом смотрю на то, что все это будет работать, и с нетерпением жду, когда начнется реализация механизма предельного уровня цен», – заключила Бланшар.
В пятницу в ЕС заявили об утверждении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Польская сторона оспаривала решение, но позже выразила свое согласие.
Новейший стратегический бомбардировщик представлен в США
Northrop Grumman представила в США стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider
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На заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (Калифорния, США) представлен стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, сообщают информационные агентства.
ВВС США представили бомбардировщик нового поколения впервые за 34 года. B-21 Raider оснащен технологией «стелс», может нести ядерные боеприпасы. Northrop Grumman называет его первым в мире бомбардировщиком шестого поколения. Сообщается, что с помощью облачных технологий можно создать «цифрового близнеца» самолета, который поможет отслеживать выполнение боевых задач.
B-21 Raider, как предполагается, поднимется в небо в следующем году. Сначала бомбардировщики собираются разместить на базе Эллсуорт в Южной Дакоте, потом их переведут на базы Уайтмен (Миссури) и Дайс (Техас), передает ТАСС.
Гендиректор компании-производителя Кэти Уорден заявила, что флот бомбардировщиков является краеугольным камнем военно-воздушной мощи США, передает РИА «Новости».
Напомним, высказывалось мнение, что новый американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider создан для применения в возможном конфликте США с Китаем.
Новейший корвет «Меркурий» впервые вышел в море на испытания
Минобороны России заявило о выходе на испытания новейшего корвета «Меркурий»
Новейший корвет «Меркурий» проекта 20380 впервые вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения завершающего этапа заводских ходовых испытаний, сообщило Минобороны.
О начале испытаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании по надводному кораблестроению, которое состоялось в адмиралтействе.
«Проверка маневренных характеристик, работоспособности систем, механизмов и вооружения корвета «Меркурий» продлится в морских полигонах в течение нескольких дней, после чего корабль вернется на завод для устранения выявленных замечаний и подготовке к госиспытаниям», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
На совещании Евменов заслушал доклады начальников профильных органов военного управления о ходе испытаний еще трех надводных кораблей.
Ранее сообщалось, что корвет проекта 20386 «Меркурий» станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции «стелс».
В начале апреля источник в ОПК сообщил, что технологический спуск на воду головного корвета проекта 20386 «Меркурий» прошел на «Северной верфи». По словам источника, теперь корабль будет достраиваться на воде. Он не исключил его возвращения в эллинг в будущем.
Напомним, 23 апреля 2019 года прошла стыковка блоков корпуса корвета «Меркурий», названного в честь легендарного брига, который в ходе русско-турецкой войны в мае 1829 года одержал победу над двумя линейными кораблями, за что был удостоен кормового Георгиевского флага.
Военный эксперт оценил новый американский бомбардировщик
Военный эксперт Сивков оценил новый американский бомбардировщик
Главное внимание в новом американском бомбардировщике B-21 уделено технологиям «стелс», отметил российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.
Сивков в комментарии РИА «Новости» отметил, что B-21 – это развитие самолета B-2 на той же идеологической концепции – самолет по схеме «летающего крыла», где главное внимание уделено минимизации эффективной площади рассеяния, то есть технологиям «стелс». По его словам, B-2 не в полной мере удовлетворяет США по степени малой заметности.
По словам военного эксперта, B-21 будет использовать как свободнопадающие бомбы, так и ракеты большой дальности. Самолет предназначен для активного применения в конфликтах с использованием обычных вооружений, указал он. В том числе, считает аналитик, самолет будет применяться для преодоления систем противовоздушной обороны для нанесения ударов бомбами свободного падения.
Говоря о возможном российском аналоге данного самолета, Сивков отметил, что у России в настоящее время другие приоритеты. Наша страна, по его словам, делает ставку на применение крылатых ракет большой дальности, и для этих ракет достаточно иметь самолеты Ту-160 и Ту-95МС.
Применение бомб свободного падения, в особенности с использованием технологий их высокоточного применения, делает самолеты типа B-21 очень эффективными, заключил Сивков.
Ранее в субботу стало известно, что на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (Калифорния, США) представили стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider.
США поставили ЧВК «Вагнер» в один ряд с ИГ и «Талибаном»
Госдеп США сообщил о внесении ЧВК «Вагнер» в список вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод организаций
В связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация внесена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод, заявил госдепартамент США.
В указанный список организаций также включены хуситы, нигерийская экстремистская группировка «Боко Харам», движение «Талибан*» (запрещено ООН) , «Хайят Тахрир аш-Шам*» (новое название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра*»), террористическая организация «Исламское государство*».
Также указывается, что в перечень стран, которые вызывают у США беспокойство в сфере соблюдения американского закона о защите свободы вероисповедания, включены Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея и Россия, передает РИА «Новости».
Напомним, американские сенаторы внесли в Конгресс США законопроект, который предписывает Госдепу объявить иностранной террористической организацией ЧВК «Вагнер», а также все аффилированные с ней структуры или ее правопреемников.
Песков назвал непризнание США новых территорий России осложнением при поиске путей для диалога
Песков: Вашингтон не признает новые территории России, это осложняет поиск почвы для обсуждений
США не признает новые российские территории, что значительно осложняет поиск почвы для обсуждений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что из-за непризнания США новых регионов осложняется взаимный поиск почвы для возможного диалога, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
США обещали никогда не признавать воссоединение новых территорий с Россией
Представитель Госдепа Прайс заявил об отказе США признать когда-либо воссоединение новых территорий с Россией
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США никогда не признают территории, которые воссоединились с Россией в 2014 году или в недавнем времени.
Прайс назвал эти территории «аннексированными». Он подтвердил готовность США к контактам с Россией, если та продемонстрирует стремление к подлинному, по мнению Вашингтона, урегулированию конфликта на Украине. По версии США, пока «все действия России свидетельствовали об обратном», передает РИА «Новости».
Напомним, глава американского государства Джо Байден выразил готовность к беседе с российским коллегой Владимиром Путиным об Украине. Белому дому пришлось пояснять, что позиция США по украинскому вопросу не менялась, слова Байдена не указывают на призыв к переговорам Киева с Москвой, а соответствующее решение должна принимать сама Украина.
Госдеп заявил о «верности» Сноудена России
Представитель Госдепа Прайс заявил о формализации Сноуденом «верности» России
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировал получение экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом российского паспорта.
Прайс сказал, что в Госдепе видели сообщения о получении Сноуденом российского гражданства, хоть и не могут подтвердить данную информацию об изменении его статуса. По версии США, Сноуден «давно сигнализировал свою верность России». Как утверждает Прайс, получение паспорта лишь формализовало эту «верность», передает РИА «Новости».
Сноуден заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что остается в России, так как США «упразднили» его паспорт, чтобы он оказался «в ловушке» в нашей стране. «Они посадили дипломатический самолет президента Боливии, чтобы помешать мне уехать», – отметил Сноуден, добавив, что США мешают его свободе передвижения по сей день.
Напомним, о получении Сноуденом российского паспорта сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. Кучерена также подтвердил, что Сноуден принес присягу. Жена экс-сотрудника спецслужб США сейчас находится в стадии подачи заявления.
Журнал Минобороны предупредил о возможных провокациях ВМС США
«Военная мысль»: Корабли ВМС США могут сбросить опасные вещества в акватории Севморпути
Российский журнал для военачальников «Военная мысль», выпускаемый Минобороны, предупредил о возможной провокации со стороны кораблей ВМС США в акватории Северного морского пути (СМП).
От американской стороны следует ожидать преднамеренных провокаций как в Баренцевом море, так и в акватории СМП в рамках реализации концепции «свободы судоходства», пишет «Военная мысль».
Журнал указывает, что корабли ВМС США могут маневрировать рядом с местами дислокации войск (сил) Севфлота и Восточного военного округа: Новосибирскими островами, архипелагами Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, островом Врангеля, передает РИА «Новости».
При этом в публикации не исключается, что американцы могут умышленно загрязнить морскую среду, например, сбросив нефтепродукты или другие химически опасных вещества российского производства, чтобы впоследствии обвинить Россию в якобы безответственном отношении к сохранению окружающей среды и экосистемы региона.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что продвижение Северного морского пути может помочь России раскрыть экспортный потенциал, так как страна готова сотрудничать со всеми заинтересованными странами.
В США заявили о желании американцев дружить с Россией
Политик Диана Саре: Власти США скрывают, что американцы хотят быть в хороших отношениях с Россией
Правительство США скрывает, что американские граждане хотят поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем, заявила независимый кандидат в Сенат от штата Нью-Йорк Диана Саре.
Власти США, по ее словам, контролируют СМИ и поддерживают свое видение и имидж, которые сейчас на повестке, передает РИА «Новости».
Показательным и удивительным эпизодом политик назвала последние выборы на острове Тайвань. Люди массово шли голосовать, потому что они искренне против войны с Китаем, отметила она.
На Тайване 27 ноября прошли выборы в местные органы власти. По данным ЦИК, правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП), выступающая за независимость острова и против сближения с Пекином, проиграла.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман считает, что война Китая против Тайваня потенциально возможна, так как сейчас китайский лидер Си Цзиньпин имеет абсолютный контроль над страной.
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