США сочли потенциально возможной войну Китая против Тайваня

Замгоссекретаря США Шерман назвала войну Китая против Тайваня потенциально возможной

Война Китая против Тайваня потенциально возможна, так как сейчас китайский лидер Си Цзиньпин имеет абсолютный контроль над страной, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Отвечая на вопрос о возможном нападении Китая на Тайвань, Шерман пдчеркнула, что Си Цзиньпин объявлял о намерении воссоединить Тайвань с материковым Китаем. Как пояснила Шерман, Си Цзиньпин хочет добиться этого без военных действий, но «он сказал весьма прямолинейно, что если ему понадобится применить силу, то он ее применит».

Шерман заявила, что США предпринимают шаги по «сдерживанию» и пытаются убедить Пекин не действовать по этому сценарию. Кроме того, США оказывают поддержку Тайваню, чтобы «у него были средства для самозащиты», передает ТАСС.

Она завила, что почти 50 лет ни одна из сторон не нарушала «мир и стабильность», которые США и пытаются сохранить. Шерман заверила, что Вашингтон «не поддерживает независимость Тайваня», придерживается политики «одного Китая».

Напомним, Си Цзиньпин сказал, что Пекин хочет мирного воссоединения, но не будет давать обещания не применять силу. Власти Китая оставляют за собой возможность прибегнуть ко всем необходимым мерам против внешних сил и «крайне малого числа сепаратистов», заявил китайский лидер.