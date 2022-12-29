Кириенко и Турчак встретились с военными в зоне спецоперации

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29 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 15:22  |  vz.ru
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Как Россия будет пробивать потолок цен на нефть

Россия ответила на абсурдные меры ЕС по нефтяному потолку цены Егор Алеев/ТАСС
«Нелегитимные, абсолютно абсурдные меры». Такими словами представитель Кремля Дмитрий Песков описал «так называемый потолок цен» на российскую нефть, введенный Евросоюзом. В ответ указом президента России поставка нефти на данных условиях сделана невозможной. По каким правилам будут продаваться российская нефть и нефтепродукты? Подробности...
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

Танки, бронемашины, самолеты – советские граждане нередко из своего кармана скидывались на создание новой военной техники Анатолий Гаранин/РИА Новости
29 декабря 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР «О военном налоге», ставший одним из важнейших экономических документов военного времени. В том числе с помощью данного механизма победу над Гитлером в буквальном смысле оплатил весь советский народ. Практически все население СССР несло на себе бремя военных расходов, в полной мере оплачивая оборону своей страны. Подробности...
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Ради армии Киев отбирает у украинцев последнее

Украинская армия требует все больше жертв от украинского народа EyePress News/Reuters
Киевскому режиму оказалось мало тех миллиардов долларов и поставок оружия, которые ему выделяют на Западе. Рядовых украинцев и владельцев бизнеса хотят заставить еще больше скинуться на нужды украинских вооруженных сил. Раньше это было, скорее, добровольно, теперь же речь идет о принудительных мерах. Как это будет выглядеть и о каких суммах идет речь? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Чем важна Черниговщина для России и русских

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Новые территории – это не только активы и инфраструктура, но в первую очередь люди. Их исторический опыт – важнейший фактор, что предопределит вашу политику на этих территориях на десятилетия вперед. Черниговская область тысячу лет находилась в зоне русских интересов. Что мы можем ждать в случае, если обретем ее вновь? Подробности...

России надо разнообразить «информационную географию»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Наши основные партнеры сегодня находятся явно не на Западе, и им необходимо уделить должное внимание. А на самом Западе роль опасных вредителей могут играть отнюдь не те, кого мы привыкли таковыми считать в силу больших размеров страны. Подробности...

Поведение Зеленского несет Москве целый ряд выгод

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Главу киевского режима нельзя считать послушным исполнителем западной воли. Воля у него своя – причем иногда отличная от западной. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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В КНР отчитали США за Россию и Германию

Россия отомстит за Екатерину II

Немцы испугались своего будущего

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300
    Путин приказал поднять флаги на новых кораблях ВМФ Авиация ВКС России сбила самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 ВСУ В Киеве и Одессе прогремела вторая волна взрывов Росавиация одобрила лайнер МС-21 с российскими двигателями и крылом
    Саратовская ПВО уничтожила неопознанный объект в районе Энгельса ФСБ задержала агента СБУ в Херсонской области Минфин: Россия будет продавать нефть по рыночным ценам Синоптики пообещали рекорд 1 января в Москве и Петербурге
    Минобороны опубликовало открытку про «Калибры» после сообщений о взрывах на Украине Российские военные за сутки уничтожили до 200 украинских военных на четырех направлениях Лавров назвал «формулу мира» Зеленского «иллюзией» Стало известно о лимите снятия наличных российских карт UnionPay

    Главная тема


    Ради армии Киев отбирает у украинцев последнее

    новые Т-80 БВ


    Рогов рассказал о танковом усилении Запорожской области

    тяжелые вооружения


    Вице-канцлер Германии пообещал Украине оружие для победы над Россией «на поле боя»

    русский город


    Вассерман назвал трагедией снос памятника Екатерине II в Одессе

    Видео

    указ «О военном налоге»


    Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

    ответ на абсурдные меры


    Как Россия будет пробивать потолок цен на нефть

    кураторы Киева


    Кто внушил Украине мечты о «расчленении России»

    неизбежный ответ


    Планы «обезглавить Кремль» доказывают безумие руководства США

    потеря капиталов


    Украинских олигархов настигла расплата за разрыв с Россией

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?

    Кириенко и Турчак встретились с военными в зоне спецоперации

    29 декабря 2022, 14:15

    Текст: Вера Басилая

    Комиссия по СВО под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и заместителя председателя Совфеда Андрея Турчака совершила первую поездку в зону СВО.

    С военными в зоне СВО встретились первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич и командующий ВДВ, генерал-полковник Михаил Теплинский, говорится в Telegram-канале «Единой России».

    По словам члена рабочей группы, военкора Семена Пегова, главное в задачах комиссии – контроль обеспечения и состояния подразделений мобилизованных бойцов, а также ежемесячные доклады непосредственно президенту о реальном состоянии дел в контролируемой области.

    Напомним, рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам СВО создана по распоряжению президента России Владимира Путина.

    В Киеве и Одессе прогремела вторая волна взрывов
    Несколько взрывов повторно прозвучали в Киеве и Одессе
    		    29 декабря 2022, 10:40
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Вторая волна взрывов слышна в Киеве и Одессе в четверг утром, сообщают СМИ.

    Повторная серия взрывов прозвучала в Одессе, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Клименко тайм».

    Также мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале подтвердил, что в Киеве произошло несколько взрывов.

    Ранее в четверг утром взрывы были зафиксированы в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.

    В четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

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    Лавров заявил о сотнях американских военных на Украине

    28 декабря 2022, 20:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Сотни американских военнослужащих сейчас находятся на Украине, а аппарат военного атташе США оказывает Киеву прямые консультативные услуги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.

    По словам министра, американские военные были на Украине еще до госпереворота. «Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины», – передает ТАСС слова главы МИД России.

    Министр добавил, что сейчас в Киеве находится значительный аппарат военного атташе США, которые оказывают прямые консультативные услуги. Также на Украине есть группа специалистов, которая, как объяснил Пентагон в Конгрессе, контролирует использование вооружения США.

    «Поэтому когда в Конгрессе попытались потребовать создания специального механизма, Пентагон сказал: «Нет, мы там уже за всем следим», – добавил Лавров.

    Ранее министр иностранных дел России заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией.

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    Минобороны опубликовало открытку про «Калибры» после сообщений о взрывах на Украине

    29 декабря 2022, 12:38

    Текст: Вера Басилая

    Ракеты «Калибр» никогда не закончатся, заявили в Минобороны в ответ на сообщения о взрывах на Украине.

    Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов, в том числе в Киеве и Одессе.

    «Калибры не закончатся никогда», – написано на размещенной в Telegram-канале Минобороны своеобразной открытке в ответ на сообщения о взрывах в регионах Украины.

    Ранее в Житомирской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы.

    Также в четверг утром были зафиксированы две серии взрывов в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.

    В четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

    После сообщений о взрывах в Одессе пропали свет и вода. Также украинские СМИ сообщили, что не работает метро в Харькове.

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    Рогов рассказал о танковом усилении Запорожской области
    Рогов: Танки играют огромную роль в освобождении Запорожской области
    		    29 декабря 2022, 12:10
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    За последнее время Запорожское направление серьезно усилилось в том числе за счет танковых соединений. Не исключено, что в ближайшую неделю там активизируются бои, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что на Запорожское направление прибыли новые танки Т-80 БВ.

    «На Запорожском направлении нечасто происходят танковые бои, но сам по себе танк – грозное оружие, которое обеспечивает поддержку мотострелков, пехоты и обеспечивает преимущество наших позиций. С учетом того, что все машины с динамической защитой, это спасает их от единичных ударов из противотанковых управляемых ракет (ПТУР) по типу Javelin», – рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «В зависимости от модификации и класса машины, она используется как в прямых боестолкновениях, так и в усилении опорных пунктов. Танкисты играют огромную роль в освобождении нашей земли, особенно в районе Васильевки, Полог и Орехова», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, танки действуют не сами по себе. Они работают совместно с артиллерией, которая располагается на дальних огневых позициях, и пехотой, находящейся на ближних рубежах. Огромную роль играют и беспилотники», – подчеркивает эксперт.

    «БПЛА в первую очередь выполняют функции разведки, что помогает оперативно фиксировать передвижения противника. Аппараты также корректируют огонь нашей артиллерии. Кроме того, они стали отдельными ударными единицами», – отмечает Рогов.

    «Количество сбросов гранат, мин и самодельных взрывных устройств при помощи беспилотников на Запорожской линии боевого соприкосновения исчисляется сотнями, если не тысячами. Ситуация с оснащением нашего направления всевозможной техникой и вооружением улучшается с каждым днем», – акцентировал собеседник.

    По словам эксперта, климатические особенности тоже играют серьезную роль в боевых действиях. «Зима в Запорожской области теплая. Нередко температура воздуха поднимается до десяти градусов тепла, светит солнце. В связи с этим последние пару недель здесь была жуткая распутица», – поясняет он.

    «Сейчас светит солнце, но дождей уже нет, земля подсохла. И перед нами открывается возможность вести полномасштабные бои. Но и противник к этому готовился. Не исключаю, что в ближайшую неделю обстановка тут накалится, поскольку концентрация сил и боеготовой техники с обеих сторон необычайно велика», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что на Запорожское направление для участия в СВО прибыли российские танки Т-80 БВ, сообщает РИА «Новости». Один из членов экипажа заявил, что эти машины не оставляют шансов для танков противника.

    «Т-80 в три-четыре раза превосходит машины противника. Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час», – перечислил военный. Особенность Т-80 заключается в газотурбинной силовой установке, а также во встроенной противоснарядной динамической защите.

    Накануне Владимир Рогов сообщил, что ВСУ подорвали пешеходный мост в городе Пологи, находящемся вблизи линии фронта. Есть ли в результате инцидента погибшие и пострадавшие, не уточняется.

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    Лавров: Киссинджер откровенно признал ведение войны Западом против России

    28 декабря 2022, 20:28

    Текст: Кристина Цыцура

    Бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Генри Киссинджер признал, что коллективный Запад во главе с США ведет войну против России на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью на Первом канале.

    В МИД заявили, что ознакомились со статьей Киссинджера под названием «Как избежать новой мировой войны» для журнала The Spectator об урегулировании украинского конфликта. Лавров обратил внимание на фразу: две ядерные державы состязаются за то, кому достанется неядерная Украина. Глава МИД России назвал эту фразу прямым указанием на то, кто с кем воюет, передает ТАСС.

    Он добавил, что с Россией «воюет коллективный Запад во главе с ядерной державой – США», и это противостояние было объявлено после государственного переворота в Киеве. 

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    ПВО Брянской области сбила беспилотники ВСУ
    Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитых беспилотниках ВСУ, пострадавших и разрушений нет
    		    29 декабря 2022, 11:07
    Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    В Клинцовском районе области работает ПВО, сбиты беспилотники, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Губернатор области сообщил в своем Telegram-канале, что на территории Клинцовского района сработала система ПВО, разрушений и пострадавших нет, в результате работы были сбиты БПЛА.

    Ранее Богомаз сообщал об атаке беспилотника на электрические сети Трубчевского района.

    Губернатор сообщил, что ущерб от обстрелов со стороны Украины в Брянской области превысил 100 млн рублей.

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    Рогозин опубликовал первое фото после операции
    		    29 декабря 2022, 10:45
    Фото: vk.com/rogozin_do
    Текст: Вера Басилая

    Раненый в Донецке экс-гендиректор Роскосмоса, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин опубликовал первое фото после операции по извлечению осколка.

    «Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем – хорошего и плодотворного дня!» – написал Рогозин под фото в соцсети «ВКонтакте».

    Напомним, Рогозин был ранен в ходе обстрела ВСУ гостиницы в Донецке. Его помощник сообщал, что экс-главу Роскосмоса ранило металлическим осколком размером 6 х 6 мм. Врачи из-за сложности операции не смогли прооперировать Рогозина в Донецке и Ростове-на-Дону, он был доставлен в одну из больниц Подмосковья. 

    В понедельник помощник Рогозина сообщил, что его успешно прооперировали.

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    ВСУ из-за нехватки снарядов вдвое сократили число обстрелов на Купянском направлении

    29 декабря 2022, 09:11

    Текст: Александра Юдина

    ВСУ на Купянском направлении вдвое уменьшили количество обстрелов позиций российских военных из-за нехватки боеприпасов, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    По его словам, это связано со «снарядным голодом» в рядах бойцов ВСУ, так как они исчерпали лимит выделенных боеприпасов. А нарушения логистики и нехватка транспортных средств не дают им возможности пополнить истощившиеся запасы, передает ТАСС.

    Накануне на Купянском направлении было уничтожено более 30 украинских солдат. На Краснолиманском направлении уничтожено более 170 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа. На Донецком направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих.

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    ФСБ задержала агента СБУ в Херсонской области
    Передававшего координаты ВС России агента СБУ задержали в Херсонской области

    29 декабря 2022, 11:49

    Текст: Вера Басилая

    ФСБ задержала в Херсонской области агента украинских спецслужб, который передавал СБУ данные о дислокации и маршрутах российских войск, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В ФСБ уточнили, что задержанный агент украинских спецслужб собирал и пересылал информацию о местах дислокации, численности подразделений российских войск, а также маршрутах их перемещения, географические координаты и привязки к картам местности, передает ТАСС.

    Как отметили в ФСБ, данные передавались кадровому сотруднику СБУ через мессенджер для отправки ВСУ, которые впоследствии наносили удар по позициям.

    В результате против 54-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело за шпионаж, он заключен под стражу.

    Ранее ФСБ ликвидировала украинскую диверсионную группу при попытке проникнуть в Брянскую область.

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    Авиация ВКС России сбила самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 ВСУ
    		    29 декабря 2022, 13:45
    Фото: РИА Новости

    Истребительной авиацией ВКС России возле Красного Лимана и Краматорска сбиты самолеты Су-25 и Су-24 ВСУ. А недалеко от населенных пунктов Орловка и Суворов Донецкой народной республики (ДНР) сбиты два вертолета Ми-8, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты семь украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Пшеничное, Кошелевка, Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР), Кирилловка ДНР и Любимовка Херсонской области. Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган» у населенных пунктов Попасная ЛНР, Тарасовка и Переможное Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала СВО уничтожены: 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотник, 399 ЗРК, 7296 танков и других бронемашин, 953 боевые машины РСЗО и т. д., подытожили в оборонном ведомстве.

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    Против экс-депутата Госдумы Пономарева возбудили дело о фейках о ВС РФ
    Следователи провели обыски по делу депутата Госдумы Ильи Пономарева о фейках о ВС России
    		    29 декабря 2022, 08:29
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Следственный комитет провел обыски у бывших муниципальных депутатов Москвы по делу, возбужденному в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом) о распространении фейков об использовании ВС РФ.

    Против признанного иноагентом депутата Госдумы Ильи Пономарева возбудили уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    В связи с делом в семи городах России у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы проведены обыски.

    Ранее заочно арестованного за фейки о Вооруженных силах России экс-депутата Госдумы Илью Пономарева объявили в розыск.

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    Профессор в США указал на деталь, знаменующую провал Вашингтона на Украине

    29 декабря 2022, 14:49

    Текст: Кристина Цыцура

    США не до конца понимают угрозу провала на Украине в 2023 году, заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью Foreign Policy.

    По словам эксперта, поддерживая Киев в надежде на наилучший исход, Вашингтон недооценивает вероятность того, что через год Владимир Путин будет у власти, у российских военных будет все хорошо, а вот украинские войска столкнутся с проблемами, передает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта.

    Профессор заявил, что в 2023 году Украина столкнется с новыми разрушениями, но Уолт не исключил и проведение мирных переговоров, но не считает, что они приведут к результату. Происходящее он назвал затяжным и болезненным тупиком для обеих сторон.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не разрешает Киеву вести мирные переговоры с Москвой, рассчитывая таким образом истощить Россию. 

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    Шойгу отметил оперативность решения проблем частичной мобилизации
    		    29 декабря 2022, 11:27
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Минобороны оперативно решило большинство проблем частичной мобилизации благодаря тому, что возникающие сложности не скрывались, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании парламентской координационной группы по вопросам СВО.

    Министр заявил, что частичная мобилизация в России завершена. Он отметил, что удалось оперативно решить большую часть проблем и вопросов, а также поблагодарил за то, что требующие вмешательства ситуации не скрывались, передает РИА «Новости».

    Ранее Шойгу заявил, что частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки на фронте, защиты новых территорий и дальнейшего наступления. Министр также оценил работу парламентской координационной группы по вопросам СВО.

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    Российские военные за сутки уничтожили до 200 украинских военных на четырех направлениях
    		    29 декабря 2022, 13:40
    Фото: t.me/mod_russia

    Ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районах Кисловки, Тимковки и Берестового Харьковской области. Ликвидированы более 20 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Огнем артиллерии по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества уничтожены до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении, в результате были заняты новые выгодные рубежи. Потери противника на этом направлении за сутки составили более 80 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре машины пехоты, три бронемашины.

    Активными действиями российских войск на Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле пунктов Владимировка, Сладкое, Великая Новоселка Павловка Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы порядка 30 военнослужащих, две бронемашины, перечислили в Минобороны.

    Также в районах Времевки ДНР и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника.

    Ракетными войсками поражены четыре пункта управления ВСУ в районе Херсона и населенных пунктов Новоосиново, Купянск Харьковской области и Гавриловка Днепропетровской области, а также 83 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 102 районах. Возле населенных пунктов Артемовск и Северск ДНР, Степное Запорожской области уничтожены три склада боеприпасов ВСУ, сообщил Конашенков.

    В ходе контрбатарейной борьбы у Кругляковки Харьковской области уничтожены две американские артиллерийские системы М777. Недалеко от Константиновки ДНР вскрыта позиция и уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS. В городе Северске ДНР уничтожена гаубица «Мста-Б», а возле Ивановки ДНР и Орехова Запорожской области уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30, отчитались в Минобороны.

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    В Одессе пропали свет и вода после сообщений о взрывах

    29 декабря 2022, 11:18

    Текст: Александра Юдина

    Свет и вода отключены в Одессе после сообщений о взрывах, сообщают СМИ.

    В Telegram-канале украинского издания «Страна.ua» отмечается, что коммуникации отключились после сообщений о прилетах снарядов.

    Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале также предупредил граждан о возможных перебоях в подаче электроэнергии.

    Также глава Полтавского городского совета Александр Мамай в своем Telegram-канале сообщил, что в этом областном центре в Центральной Украине после объявления воздушной тревоги наблюдаются скачки в напряжении электросети.

    Ранее в четверг утром взрывы были зафиксированы в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.

    Позднее в Киеве и Одессе была слышна вторая волна взрывов.

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