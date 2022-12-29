Депутаты ГД новой волны продолжили работу в республиках Донбасса

Депутаты новой волны начали работать в регионах Донбасса, они продолжают прием граждан в округах и реализацию положений народной программы «Единой России».

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов с гуманитарной миссией посетил Луганскую народную республику, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Гуманитарная помощь собрана по инициативе депутата, который системно оказывает поддержку жителям Рубежного. В Луганске Алтухов встретился с представителями бизнес-сообщества республики. Обсудили реализацию принятых решений об экономической интеграции и актуальные вопросы переходного периода новых субъектов в законодательное поле Российской Федерации.

«Интеграция новых субъектов России – процесс многогранный и сложный. Нам надо учитывать разницу в уровне жизни, делать поправки на военное положение, которое действует на этих территориях. Вместе с тем люди приняли решение стать частью нашей большой и сильной страны. Мы должны поддержать их в этом выборе и сделать все, чтобы как можно скорее здесь была восстановлена повседневная жизнь», – отметил Алтухов.

В рамках региональной недели член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина с рабочим визитом посетила ЛНР и провела прием жителей.

«Большая часть обращений жителей, пришедших на прием, была связана с переходом на российское законодательство. Интересовал людей и вопрос индексации и начисления пенсий», – рассказала депутат. Стенякина привезла в пункт временного размещения в Лутугинском районе ЛНР новогодние подарки детям, а также передала российским военнослужащим теплые вещи.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин посетил почтовое отделение в селе Гольяны Удмуртской Республики, которое отремонтировали по федеральной программе модернизации сельских почтовых отделений. В 2022 году в программу модернизации вошли 18 почтовых отделений региона, и на всех объектах работы завершены.

Парламентарий отметил, что ремонт почтовых отделений на селе был частым запросом на встречах с жителями. «Теперь жители села смогут прямо на почте подтвердить или восстановить учетную запись для портала Госуслуг. Кроме того, в обновленном почтовом отделении открылся «Уголок здоровья», где можно измерить давление и уровень кислорода в крови», – пояснил Гарин.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина проверила результаты ремонта школы №7 в городе Кирово-Чепецке. Бутина не раз посещала школу и лично контролировала процесс модернизации образовательного учреждения. При содействии депутата удалось завершить ремонт школы, которая через пару недель начнет свою работу.

«Не сравнить с тем, что видели год назад. Все было на низком старте, а теперь ученики продолжат грызть гранит науки в своем новом храме знаний», – подчеркнула она.

Мониторинг деятельности депутатов новой волны – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.