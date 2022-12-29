Львов остался без света после взрывов

Львов на западе Украины практически обесточен

Город Львов на западе Украины практически полностью остался без света, сообщил мэр города Андрей Садовый.

В своем Telegram-канале он отметил, что 90% города в данный момент без света, трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Также не исключены перебои с водоснабжением. Город переходит к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры.

Отмечается, что в четверг во Львове прогремела серия взрывов.

Ранее в четверг утром взрывы были зафиксированы в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.

Позднее в Киеве и Одессе была слышна вторая волна взрывов. После этого в Одессе пропали свет и вода.