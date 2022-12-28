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Росавиация рассказала о договоре с Индией об упрощении условий поставок техники
Росавиация: Россия и Индия договорились об упрощении условий поставок авиатехники
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Россия и Индия подписали ряд документов в сфере авиации, что позволит упростить поставки авиатехники и обеспечить взаимное признание сертификационных процедур, сообщает Росавиация.
27 декабря федеральное агентство воздушного транспорта России и генеральное управление гражданской авиации Индии подписали процедуры реализации одобрения конструкции, производственной деятельности, экспортных сертификатов летной годности, деятельности после выдачи одобрения конструкции и технической помощи между ведомствами, передает РИА «Новости».
Как уточняется, документ подписан в развитие соглашения между Россией и Индией о повышении безопасности полетов от 14 февраля 2001 года.
«Это позволит упростить условия для экспортных поставок гражданской авиационной техники между странами, обеспечить взаимное признание сертификационных процедур и валидацию одобрительных документов, оформляемых при сертификации типовой конструкции самолетов, вертолетов, двигателей, беспилотных авиационных систем и компонентов авиационной техники», – сообщает Росавиация.
Ранее Россия предложила Индии сотрудничать в области строительства крупнотоннажных судов.
Глава американской ЧВК Mozart Group рассказал о зверствах ВСУ
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Глава американской ЧВК Mozart Group, которая воюет на стороне ВСУ, Эндрю Милберн заявил, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают «зверства».
Милберн отметил, что Украина – это «коррумпированное общество», которым управляют «поехавшие» люди, передает RT в Telegram-канале.
Отмечается, что интервью проходило в неформальной обстановке, поэтому американец не подбирал слов и не стеснялся в выражениях.
Ранее в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. Ведомство указало, что это массовое убийство – не первое преступление ВСУ, это распространенная практика украинских военных, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор незамечаемая его западными покровителями.
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.
В СПЧ решили отправить видео казни российских пленных в международные организации, в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ОБСЕ и ООН с требованием провести тщательное расследование расстрела карателями ВСУ российских пленных, подчеркнув, что это преступление против человечности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать преступление, предупредив, что ни одно зверство не останется без наказания.
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Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 ВСУ уничтожена вместе с расчетом
Российские военные за последние сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка, сообщило Министерство обороны.
Выявить позицию гаубицы удалось в ходе контрбатарейной борьбы у поселка Нетайлово, после выявления ее ликвидировали вместе с расчетом, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Также была уничтожена другая M777 у населенного пункта Преображенка в Запорожской области. У поселка Невское (ЛНР) и города Северска (ДНР) уничтожены боевая машина РСЗО «Ураган», две боевые машины РСЗО «Град».
У поселков Красногоровка и Пречистовка (ДНР) уничтожены на огневых позициях две украинские САУ 2С1 «Гвоздика», у Купянска (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка (Херсонская область) уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.
ПВО в последние сутки сбили три украинских беспилотника у населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область).
Перехвачены два снаряда «Урагана» возле поселка Костогрызово (Херсонская область) и три противолокационные ракеты HARM у Дебальцево (ДНР).
Всего с начала СВО уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 ЗРК, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 машин РСЗО, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Песков назвал провокационным заявление секретаря Совбеза Армении о Союзном государстве
Высказывания о давлении на армянское руководство для присоединения к Союзному государству из уст секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна звучат провокационно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», – сказал Песков в ответ на запрос news.am, передает РИА «Новости».
Ранее секретарь армянского Совбеза Григорян высказался о словах посла Белоруссии в Армении Александра Конюка о том, что в Союзном государстве «не хватает третьей стороны», дипломат не назвал, какой именно. Конюк пояснил, что «смотрел, как реагируют братья-армяне».
По словам Григоряна, Союзное государство – «полное нарушение суверенитета», он заявил, что на Армению оказывается давление.
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
Путин запретил поставлять нефтепродукты вводящим потолок цен странам
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Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Указ вводится «в связи с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленными на установление предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты, говорится в документе.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе вводится запрет на поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены, передает ТАСС.
Поставки в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны только на основании спецрешения президента РФ.
Указ начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Отслеживание исполнения указа возложено на Минэнерго.
Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам.
Потолок цен на нефть от Евросоюза вступил в силу 5 декабря. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили страны G7 и Австралия.
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Ксения Шойгу посетила Донбасс
Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу проинспектировала ход доставки гуманитарной помощи и новогодних подарков, поздравила с наступающим Новым годом детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, а также навестила раненных военнослужащих.
С октября 2022 года Лига героев регулярно направляет гуманитарную помощь на территории новых регионов России. Прибытие каждой колонны сопровождается медийными лицами, а также фото- и видеофиксацией доставки груза. Вместе с Шойгу Донбасс посетил популярный музыкант ST (Александр Степанов), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первой локацией к посещению стал город Стаханов (ЛНР). Именно сюда в октябре прибыл один из первых гуманитарных конвоев Лиги героев. Город, по-прежнему, подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Шойгу посетила местный Свято-Николаевский храм, отметивший в этом году свое 120-летие. В связи с регулярными ракетными атаками, дети из приюта Стаханова были эвакуированы. 43 ребенка размещены в специальной школе-интернате в Петровском, вместе с детьми из других районов. Все они получили новогодние подарки, а сам интернат при поддержке Лиги героев, оснастили бойлерами и котлами, обеспечили постельным бельем, полотенцами и прочими вещами первой необходимости.
Специальное оборудование получил и уникальный для республики учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей. Центр, функционирующий как общеобразовательная школа, был открыт в 2017 году. А в 2023 у него ожидаются первые выпускники. Учебное заведение оснастили принтерами для печати шрифтом Брайля, малыши получили звенящие мячи для голбола и специальные развивающие конструкторы.
В течение недели в городах ДНР, ЛНР и Запорожской области Лига героев провела театрализованные новогодние представления. На городских площадях, в местных школах и Домах культуры выступили профессиональные артисты в роли Деда Мороза и Снегурочки, а также любимые герои русских мультфильмов и сказок. Спектакли сопровождались интерактивно-игровой программой, спецэффектами и яркими декорациями. Представления посетили 5,5 тыс. детей.
«Мы в команде очень рады, что нам удалось устроить 35 новогодних представлений для детишек в абсолютно разных уголках ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ну и, конечно, с помощью партнеров Лиги Героев, мы собрали более 110 тысяч новогодних подарков, которые будут развезены по всем новым территориям и переданы детишкам, для того чтобы у каждого из них был Новый год независимо от обстоятельств», – отметила Ксения Шойгу.
Реализация широкого плана поддержки регионов стала возможной и благодаря тому, что к Лиге героев подключились спонсоры и меценаты.
Часть подарков собрана благодаря благотворительной акции «Соверши поступок!», во время которой каждый житель России мог передать подарок детям Донбасса (совместная акция Лиги героев и АНО «Остров фортов» проводилась с 28 ноября по 15 декабря).
«Я до сих пор вспоминаю улыбки и радость в глазах детей в интернате, где мы были, когда они распаковывали подарки. Но в первую очередь, мы уделили им внимание: водили хоровод, со многими просто общались, ведь именно это бесценно и очень важно сейчас, даже сильнее любых подарков, я думаю. Если у нас получилось подарить детям хоть чуть-чуть новогоднего настроения, то это уже всё не зря» – прокомментировал Степанов (ST).
Шойгу в ходе своего визита в Донбасс также навестила военнослужащих, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице. Лечебное заведение получило телевизоры для палат. Гостья поблагодарила врачей за их работу – именно эта клиника будет дежурной в ночь с 31 декабря на 1 января, а героев – за службу, пожелав им здоровья и скорейшего возвращения в строй.
Лига героев – крупнейший организатор массовых спортивных мероприятий России. Основные из них: «Гонка героев», всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», велогонка «La Strada».
Отец убитой женщины в Макеевке опроверг версию ограбления
Отец убитой женщины в Макеевке сообщил, что преступники угнали авто, но оставили золото
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Отец убитой женщины в городе Макеевке в ДНР сообщил, что преступники угнали машину, но оставили золото. Ранее стало известно об оперативном задержании подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке.
По его словам, никто не хотел грабить, преступники ничего не взяли и даже не сняли с дочери золотую цепочку. По словам мужчины, подозреваемые «просто расстреляли людей и угнали машину», передает РИА «Новости».
По словам отца убитой, он был в полиции и разговаривал с начальником угрозыска. «Я спрашиваю: за что, почему? Он говорит: (обвиняемые) не в адеквате», – сказал он.
Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли, предположительно, из автоматического оружия, семью из восьми человек, убиты четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе. В Макеевке был объявлен план-перехват. Подозреваемых задержали по горячим следам. Они признались, что совершили убийство из корыстных побуждений, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.
Экс-сенатора Арашукова и его отца осудили на пожизненный срок
Вынесен приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу – экс-советнику гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову по делу об организации двух убийств и хищении газа.
Московский городской суд постановил приговорить Арашуковых к пожизненному лишению свободы, зачитала решение судья Елена Гученкова, передает ТАСС.
В сентябре коллегия присяжных Мосгорсуда признала экс-сенатора и его отца виновными в организации убийств двух общественных деятелей.
Арашуковым ранее предъявляли обвинения по делу об убийствах в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
В 2019 году сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда по обвинению в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Вскоре был задержан его отец Рауль Арашуков.
В Турции у россиян начали возникать проблемы с ВНЖ через аренду квартиры
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Россияне, переехавшие в Турцию, в социальных сетях стали жаловаться на массовые отказы в получении ВНЖ (камет) через аренду квартиры, граждане России отмечают, что их документы в миграционной службе даже не хотят смотреть.
Так, один из пользователей соцсетей рассказал, что «очередные российские граждане... получили отказы в гече (миграционная служба Турции), их документы даже не смотрели».
Утверждается, что отказ был мотивирован указом Анкары о том, что Турция прекращает выдачу ВНЖ россиянам. Тем, кто получил отказ, дается 10 дней для того, чтобы выехать из страны, несмотря на полугодовую аренду квартиры и страховку.
Оказавшиеся в подобной ситуации, пишут в соцсетях, могут выехать из Турции, а затем заехать и купить квартиру, чтобы получить ВНЖ. При этом автор поста сомневается в надежности такого способа, он задается вопросом: «А вдруг и тут они передумают?»
Ранее сообщалось, что каждый пятый объект недвижимости в Турции, согласно данным за девять месяцев этого года, был продан россиянам.
Путин поговорил с девочкой из Запорожской области, чье желание он выбрал на «Елке желаний»
Президент Владимир Путин позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко, ее мечту он выбрал на «Елке желаний».
После переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин связался с девочкой, которая на открытке указала просьбу побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза, сообщает РИА «Новости».
Президент поинтересовался, понравилось ли девочке в доме Деда Мороза, в Крыму, чем ее там угощали, передает RT в Telegram-канале.
«Сашенька, маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже (подарок), я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь?», – спросил Путин.
Напомним, Путин ежегодно участвует в «Елке желаний». В прошлом году Путин исполнил желания трех ребят: Марк из Подмосковья получил на Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и посетил академию Игоря Крутого, Осор из Бурятии сходил на экскурсию в пожарную часть Улан-Удэ и получил форму пожарного, а Таня из Ставрополя смогла увидеть шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных людей: это и рядовые граждане, и первые лица государства.
Внучка Чаплина призвала прекратить идеологическую войну с Россией
Актриса Уна Чаплин выступила против представлений о русских как о «плохих парнях» и призвала найти стереотип получше
Испано-британская актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, призвала к тому, чтобы идеологическая война, которую Запад ведет с Россией, стала «старой новостью».
Чаплин прокомментировала новый сериал «Госизмена», где фигурирует русская шпионка. По словам актрисы, она «устала от того, что русские – плохие парни». Актриса заявила, что «не находит слов», и предложила «придумать стереотип получше», с которым «можно работать», передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.
Уне Чаплин 36 лет, она дочь испанской и британской актрисы Джеральдины Чаплин. Внучка Чарли Чаплина снималась в таких известных сериалах, как «Игра престолов» и «Шерлок».
Напомним, американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», призвал власти США помогать не Киеву, а своей стране.
Белоусов: Бизнес осознал опасность вывода средств за рубеж
Первый вице-премьер Белоусов заявил об осознании бизнесом опасности вывода средств за рубеж
Предприниматели понимают, что вывод денег из России сейчас очень опасен из-за антироссийских санкций, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Крупный бизнес пришел к пониманию опасности вывода средств за рубеж и риска подобных инвестиций, рассказал Белоусов в эфире «России 24», передает ТАСС.
Во время встречи с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прозвучал лейтмотив о введении надежных инструментов вложения денег в России.
«Такого не было даже полгода назад, когда санкции начали вводить. Нам с Банком России есть над чем поработать», – указал он.
По его словам, создание самых благоприятных условий инвесторам – главнейшая задача для России.
Белоусов назвал бессмысленным создание мобилизационной экономики в России
Первый вице-премьер Белоусов назвал бессмысленным создание мобилизационной экономики в России
Сегодня нет смысла создавать мобилизационную экономику в России, поскольку у страны есть необходимые резервы и рычаги для решения поставленных задач, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, мобилизационная экономика как таковая сама по себе существовать не может, передает его слова ТАСС.
«Есть понятие мобилизационного общества, и мобилизационная экономика – это часть мобилизационного общества», – пояснил он.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Запад, который пытался разрушить российскую экономику, недооценил ее устойчивость и возможности России.
Борющийся с раком Пеле попрощался с родными
Борющийся с раком футболист Пеле попрощался с родными ввиду ухудшения здоровья
Здоровье 82-летнего бразильского футболиста Эдсона Арантис ду Насименту, более известного как Пеле, ухудшается, сообщил акционер агентства спортивного менеджмента TSG Фрэнк Халид.
В своем Twitter (запрещен в России) агент написал, что Пеле прощается с семьей и друзьями с больничной койки. «Легенда футбола, Пеле медленно проигрывает битву с раком, семья говорит, что «его состояние еще больше ухудшается», – передает «Коммерсант» сообщение Халида.
Он добавил, что пришлось удалить видео с Пеле, так как «смотреть его невозможно душераздирающе».
«Все, что мы можем сделать, это молиться за него», – заключил предприниматель.
В 2021 году Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке, его выписали из больницы в декабре.
Пеле три раза становился чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА.
Наемники ВСУ застрелили семью в Бериславе за якобы связи с Россией
В Бериславе иностранные наемники ВСУ убили мужчину и женщину за якобы связи с Россией
В городе Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину из-за подозрений в связях с Россией, сообщил представитель российских силовых структур.
По данным одного из украинских военнослужащих, после переброски украинских войск в район «Бахмутской мясорубки» в Берислав прибыли военные территориальной обороны ВСУ, а также иностранные наемники, в основном поляки и афроамериканцы, рассказал представитель силовых структур.
Как сообщил источник радио Sputnik, пьяные наемники проводят фильтрацию населения, осуществляют расстрелы лиц, подозреваемых в связях с Россией, и грабят жилые помещения, в городе Бериславе были расстреляны мужчина и женщина, проживавшие по улице Уютной, ВСУ также требуют от местных жителей оплаты коммунальных услуг, начиная с февраля, а в случае неоплаты отключают электричество.
Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что СБУ расстреляла 20 человек в городе Бериславе на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области и готовят провокацию с постановочной съемкой тел жертв этого убийства.
Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров
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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Военные центры будут открыты в 16 регионах России при госуниверситетах. Они расположатся в 13 областях – Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в трех республиках – Мордовии, Чечне и Марий Эл, сообщает ТАСС.
Ранее вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о том, что военная подготовка в учебных заведениях ослабла, ею охвачено всего 1,4% обучающихся, а потенциал ДОССАФ снизился в 80 раз по сравнению с советским периодом.
Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обратились к президенту России Владимиру Путину с инициативой создать по всей стране центры подготовки бойцов по аналогии с Российским университетом спецназа (РУС) в Гудермесе в Чеченской Республике.
До 2019 года в вузах существовали параллельно военные кафедры и учебные центры. В начале 2019 года их объединили в единые военные учебные центры, где готовят офицеров запаса и кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса. С учетом новых 16 военных учебных центров общее число таких структур при вузах РФ выросло до 120.