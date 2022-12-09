Россия предложила Индии сотрудничать в области строительства крупнотоннажных судов

Новак предложил Индии сотрудничество в области аренды и строительства крупнотоннажных судов

Вице-премьер России Александр Новак предложил Индии сотрудничество в области аренды и строительства крупнотоннажных судов, говорится в сообщении правительства России по итогам встречи Новака с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Паваном Капуром.

Как отмечается в сообщении, Новак предложил Индии сотрудничество в области аренды и строительства крупнотоннажных судов, чтобы не зависеть от запрета на услуги страхования и фрахта танкеров в Евросоюзе и Британии, передает ТАСС.

Стороны также отметили рекордный рост товарооборота между двумя странами и выразили увеличить взаимодействие в области торговли энергоресурсами.

Ранее Financial Times сообщила, что Россия купила более сотни танкеров для поставок нефти в Индию, Китай и Турцию.